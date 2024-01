https://www.middleeastmonitor.com/20240103-2023-will-be-known-as-the-year-of-genocide-against-the-palestinians/



Menschen und Angehörige der Familie Matar, die bei israelischen Angriffen getötet wurden, verrichten das Trauergebet, nachdem die Leichen aus dem Leichenschauhaus des Al-Aqsa Märtyrer Krankenhauses zur Beerdigung gebracht wurden, während die Angriffe der israelischen Armee auf den Gazastreifen in Deir al-Balah, Gaza am 02. Januar 2024 andauern. (Ashraf Amra – Anadolu Agency)

2023 wird als das Jahr des Völkermords an den Palästinensern bekannt sein

von Dr. Mhammed Malki

3. Januar 2024

Der israelische Krieg gegen die Palästinenser in Gaza nähert sich der Drei-Monats-Marke. In dieser Zeit hat Israel mehr als 22.000 Menschen getötet, die meisten von ihnen Kinder, Frauen und ältere Menschen. Darüber hinaus wurden Zehntausende verletzt und verwundet und die zivile Infrastruktur zerstört, darunter Krankenhäuser, öffentliche Einrichtungen und lebenswichtige Anlagen sowie die Hauptquartiere internationaler humanitärer Missionen. Die israelische Besatzungsregierung besteht darauf, die Zerstörung und den Völkermord vor den Augen der Welt fortzusetzen, obwohl immer häufiger ein Waffenstillstand gefordert wird. Die Verurteilung Israels und seiner Verbündeten ist täglich zu hören.

Zwar wird das Jahr 2023 tatsächlich als das Jahr des israelischen Völkermords an der Bevölkerung des besetzten Palästina in die Geschichte eingehen, doch die ethnische Säuberung Palästinas durch den Apartheidstaat dauert bereits seit der Nakba von 1948 an. Darüber hinaus hat Israel 1967 nicht nur Teile der Nachbarstaaten, sondern auch den Rest Palästinas besetzt, und die Palästinenser wurden im Laufe der Jahrzehnte immer wieder vertrieben. Mit anderen Worten: Israels Völkermord begann nicht im Jahr 2023, genauer gesagt, er begann nicht am 7. Oktober 2023.

Was wir in Gaza erleben, ist einfach ein gewalttätiger Ausdruck des Wesens des zionistischen Staates Israel und der Grundlage, auf der er in Palästina gegründet wurde. Er wurde auf Terrorismus, Massakern und der Vertreibung der Palästinenser aufgebaut. Er will so viel palästinensisches Land wie möglich und so wenig palästinensische Menschen wie möglich darauf leben lassen, während er weiterhin Juden aus aller Welt anzieht, um in illegalen Siedlungen zu leben, die auf besetztem palästinensischem Land errichtet wurden.

Dennoch stellt der Krieg in Gaza einen anderen Moment, wenn nicht gar einen Wendepunkt im Vergleich zu früheren Katastrophen dar, insbesondere im Hinblick auf das Ausmaß der menschlichen und materiellen Verluste und die Untätigkeit der Welt angesichts des israelischen Handelns.

Wie sollen wir dieses jüngste Kapitel in Israels Völkermord an den Menschen im besetzten Palästina bewerten? Können wir die Verluste und die Möglichkeiten, die der Krieg sowohl für Israel als auch für Palästina eröffnet hat, objektiv betrachten?

Der Krieg ist natürlich völlig asymmetrisch

Hier kämpfen nicht zwei gut bewaffnete Länder gegeneinander, sondern eine der am besten ausgerüsteten Armeen der Welt, die eine größtenteils zivile Bevölkerung von 2,3 Millionen Menschen bekämpft und tötet, während sie versucht, den bewaffneten Flügel einer legitimen Widerstandsbewegung auszulöschen, deren leicht bewaffnete Kämpfer höchstens einige Zehntausend zählen können. Darüber hinaus werden die Streitkräfte des Besatzungsstaates von den USA und anderen westlichen Regierungen scheinbar endlos mit den neuesten Waffen und Munition versorgt. Die diplomatische Absicherung erfolgt durch das Veto der USA im UN-Sicherheitsrat.

Die arabische Welt ist durch Schwäche, Zerbrechlichkeit und mangelnden Zusammenhalt gekennzeichnet. Sie ist den Palästinensern nicht zu Hilfe gekommen und wird dies auch nicht tun. Nur Ägypten und Katar engagieren sich offen in der Rolle des Vermittlers.

Trotz der Grausamkeit der israelischen Offensive und der beispiellosen Zahl von Opfern unter der Zivilbevölkerung müssen wir feststellen, dass das Ziel des Besatzungsstaates noch nicht erreicht worden ist. Er will eindeutig, dass der Gazastreifen von seiner palästinensischen Bevölkerung geräumt wird. Solange das nicht erreicht ist, wird das Töten wahrscheinlich weitergehen. Das Ziel des Zionismus ist ein „Groß-Israel“, in dem es keinen Platz für Nicht-Juden gibt, die denselben zivilen Status wie Juden haben. Die völkermörderischen Absichten der gegenwärtigen israelischen Regierung – der rechtsextremsten in der Geschichte der israelischen Regierungen – wurden von mehreren Kabinettsministern deutlich gemacht.

Die Richtigkeit dieser Schlussfolgerung wird durch die Fakten vor Ort untermauert, wo es einen unnachgiebigen – und nach internationalem Recht völlig legitimen – palästinensischen Widerstand gibt, der die israelische Kriegsmaschinerie daran gehindert hat, ihr Hauptziel zu erreichen. Dies wurde von israelischen Militärs und zivilen Beamten zugegeben. Die israelischen Medien werden zensiert und dürfen weder die tatsächlichen Opferzahlen unter den israelischen Streitkräften noch die Zahl der aufgegebenen Siedlungen veröffentlichen. Die Moral ist offensichtlich niedrig.

Hinzu kommt, dass es Israel trotz seiner fortschrittlichen Überwachungs- und Geheimdiensttechnik nicht gelungen ist, die Anführer des Widerstands in Gaza zu töten oder gefangen zu nehmen. Hinzu kommt die fast schon legendäre Widerstandsfähigkeit des palästinensischen Volkes, und es ist leicht zu erkennen, wie schwierig es ist, es vollständig aus seinem Heimatland zu vertreiben.

Israels völkermörderischer Krieg gegen Gaza hat die Doppelmoral der westlichen Demokratien offenbart. Sie setzen sich für die Grundsätze und Werte des humanitären Völkerrechts und der Menschenrechte, für Gerechtigkeit, Gleichheit und das Recht der Menschen auf ein Leben in Frieden und Würde ein und verfügen über ein ganzes Arsenal von Gesetzen und Konventionen zum Schutz schwacher Gruppen wie Kinder, Frauen, ältere Menschen und Kranke. Doch all dies sind nur Worte auf dem Papier, wenn es Israel ist, das diese Gesetze und Konventionen mit äußerster Geringschätzung behandelt.

Es wurde schon früher darauf hingewiesen, aber es lohnt sich, an den krassen Gegensatz zwischen der Reaktion des Westens auf den Einmarsch Russlands in die Ukraine – Sanktionen und Haftbefehle tauchten fast über Nacht auf, während den Ukrainern eilig logistische und andere Unterstützung zuteil wurde – und der „Israel hat das Recht auf Selbstverteidigung“-Haltung zu erinnern, die wir erleben, während der Völkermord vor unseren Augen stattfindet.

Der israelische Völkermord in Gaza macht die Heuchelei des Westens und seiner Menschenrechtsrhetorik deutlich. Es steht außer Zweifel, dass die westliche Welt, die Israel im Herzen des Nahen Ostens gegründet hat, um die Region zu spalten und zu beherrschen, den zionistischen Staat weiterhin als Symbol ihrer eigenen Hegemonie über die arabische Welt unterstützen wird.

