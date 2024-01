Israel assassinates Hamas leader Saleh al-Arouri in Lebanon’s Beirut Hamas confirms the killing which took place in the Beirut’s southern suburb

Israel ermordet Hamas-Führer Saleh al-Arouri in Beirut (Libanon)

Die Hamas bestätigt die Tötung, die in einem südlichen Vorort von Beirut stattfand

Von MEE-Mitarbeitern

Veröffentlichungsdatum: 2 Januar 2024 16:25

Eine Explosion im Süden Beiruts zerstörte mehrere Autos und tötete den Hamas-Funktionär Saleh al-Arouri, wie mehrere libanesische und israelische Medien berichteten.

In den sozialen Medien geteilte Bilder zeigten die ausgebrannten Wracks mehrerer Fahrzeuge, während sich nach dem Anschlag am Dienstag Menschen in der Nähe versammelten.

Es gibt keine Bestätigung darüber, wer sonst noch getötet wurde, aber die Hamas sagte, dass zwei weitere Kommandeure der Qassam-Brigaden ebenfalls getötet wurden. Arouri war ein Gründungsmitglied des bewaffneten Flügels der Hamas.

Israel hat geschworen, Hamas-Führer außerhalb der besetzten palästinensischen Gebiete anzugreifen, unter anderem im Libanon, in Katar und in der Türkei.

Dies ist eine sich entwickelnde Geschichte…

Übersetzt mit Deepl.com



