How TikTok and Instagram help to spread Israeli colonialism Soldiers are gleefully posting their atrocities online, while social-media algorithms create Zionist echo chambers

Wie TikTok und Instagram zur Verbreitung des israelischen Kolonialismus beitragen

Samar El Masri

11. Mai 2024

Soldaten posten ihre Gräueltaten genüsslich online, während Social-Media-Algorithmen zionistische Echokammern schaffen

Israels Besetzung Palästinas und die Unterwerfung des palästinensischen Volkes werden seit langem als kolonial bezeichnet. Vom Diebstahl von Land und natürlichen Ressourcen bis hin zu Nationalismus und Kapitalismus hat sich Israel an kolonialen Taktiken und Rhetoriken orientiert.

Aber wie kommt es, dass der Staat Israel, der einen völkermörderischen Krieg gegen den Gazastreifen führt, weiterhin internationale Unterstützung von Menschen erhält, die scheinbar nichts von der israelischen Besatzung zu gewinnen haben?

Es ist wichtig zu erkennen, dass sich der Kolonialismus nicht nur geografisch auf die unmittelbare Region auswirkt. Der moderne Kolonialismus durchdringt die Gesellschaft praktisch und wirkt sich folglich auf internationale Gemeinschaften aus.

Israels koloniale Taktik besteht darin, Kriegsverbrechen und Obszönitäten online zu verbreiten. Vieles davon ist das Ergebnis der Aktivitäten israelischer Soldaten in den sozialen Medien.

So wurden israelische Soldaten dabei beobachtet, wie sie sich über die Zerstörung palästinensischer Häuser freuten, Palästinenser beschimpften, ermordete Entwicklungshelfer verspotteten und sogar mit der Unterwäsche palästinensischer Frauen posierten.

Obwohl die israelische Regierung erklärt hat, dass die Soldaten für solche Aktionen bestraft werden, fungieren die Truppen vor Ort im Wesentlichen als Israels koloniale Akteure und Marketingpartner. Sie haben sogar einen TikTok-Trend geschaffen, der die Gefangennahme und Inhaftierung von Palästinensern imitiert.

Um Unterstützung für ihre Sache zu gewinnen, verlassen sich die Zionisten auch auf die Algorithmen der sozialen Medien, die darauf ausgelegt sind, den Nutzern mehr von den Inhalten zu zeigen, mit denen sie sich bereits beschäftigen. Wenn die Newsfeeds westlicher Nutzer wiederholt die Entmenschlichung und Erniedrigung von Palästinensern normalisieren, ist es nicht verwunderlich, dass sie den Zionismus begünstigen.

Entmenschlichung der Palästinenser

In den zionistischen Sphären der sozialen Medien werden Palästinenser nur als Unterhaltungs- und Beherrschungsobjekte gesehen, was dem zionistischen kolonialen Grundsatz entspricht, dass Palästinenser unmenschlich sind. Diese Strategie wird durch Israels Internetausfälle in Gaza und die Tötung von Journalisten noch verschärft, zwei Taktiken, die die Übertragung der Erfahrungen der Palästinenser an den Rest der Welt blockieren.

Dies führt zu einem Bild der Palästinenser, das durch die israelische und westliche Brille gefiltert wird und dem relativ wenig entgegengesetzt werden kann.

Da die Stimmen aus dem Gazastreifen verstummen, ist die Verbreitung von Falschinformationen eine weitere Methode zur Kolonisierung der sozialen Medien. Israel hat wiederholt Desinformationen veröffentlicht, um palästinensische Gruppen zu diskreditieren, darunter Berichte, dass die Hamas Babys enthauptet und Massenvergewaltigungen durchgeführt habe. Darüber hinaus führten Unwahrheiten über die UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge, Unrwa, zu weltweiten Hilfskürzungen, die die Krise in Gaza verschärften.

Wenn Zionisten mit solchen Themen konfrontiert werden, scheinen sie vor allem zwei Möglichkeiten zu haben: Sie lenken mit dem Vorwurf des Antisemitismus oder der Forderung nach einer Verurteilung der Hamas ab, oder sie ziehen die falschen Behauptungen schrittweise zurück, um ihre eigene Schuld zu minimieren.

Dieses koloniale Schweigen schafft ein Online-Umfeld, das einem Fließband der Propaganda für zionistische Ziele gleicht.

Beide Strategien ermöglichen die fortwährende Rechtfertigung des israelischen Abschlachtens von Palästinensern und sorgen dafür, dass die israelischen Ziele in den Mittelpunkt gerückt werden, was mit der gefühlten Überlegenheit der Kolonisatoren im Einklang steht.

Auch einzelne Nutzer sozialer Medien beteiligen sich an diesen Taktiken. Seit dem 7. Oktober haben sich viele Zionisten auf Instagram, TikTok und anderen Plattformen zu Wort gemeldet, um ihre Unterstützung für den Besatzungsstaat zum Ausdruck zu bringen, und wurden so zu Sprachrohren für Israels koloniale Ziele – im Grunde zu kolonialen Mikroschauspielern.

Dieses koloniale Schweigen schafft ein Online-Umfeld, das einem Fließband für die Propaganda zionistischer Ziele gleicht. Der koloniale Staat gibt Direktiven heraus, israelische Soldaten begehen Gräueltaten und stellen Beweise online, und Israel konstruiert Lügen, um weiterhin unkontrolliert handeln zu können.

Desinformation und Propaganda

Für diejenigen, die nicht mit einer Vielzahl von Informationsquellen in ihren sozialen Medien in Berührung kommen – diejenigen, die in Echokammern feststecken – sind die Auswirkungen von Desinformation und Propaganda schwer rückgängig zu machen, selbst wenn die Berichte später zurückgezogen werden.

Nach und nach werden Desinformationen gesammelt und legitimiert, Kriegsverbrechen werden normalisiert, Entschuldigungen werden gefunden und mehr Palästinenser werden getötet. Währenddessen inspiriert Israel weiterhin koloniale Mikroschauspieler auf internationaler Ebene und rechtfertigt das Abschlachten der Palästinenser vor der Welt.

Auch wenn dies ein virtueller Prozess ist, dringt die globale Verbreitung des Zionismus unweigerlich in die Realität vor, mit Pro-Israel-Demonstrationen und Angriffen auf Palästinenser.

Gleichzeitig scheint es trotz der allgegenwärtigen zionistischen Echokammern eine deutliche dekoloniale Wende hin zur Befreiung der Palästinenser gegeben zu haben. Einige haben spekuliert, dass Gesetzesänderungen, die darauf abzielen, TikTok in den USA zu verbieten, darauf abzielen, die Kritik an Israel auf der Plattform einzuschränken, und machen die App für den Wandel der öffentlichen Meinung verantwortlich. Auch Instagram hat ein Update eingeführt, das politische Inhalte automatisch einschränkt, sofern die Einstellung nicht manuell geändert wird.

Die Zunahme von pro-palästinensischen Inhalten in den sozialen Medien und die Maßnahmen zur Verhinderung ihrer Verbreitung verdeutlichen die institutionellen Einwände gegen die palästinensische Selbstbestimmung. Noch wichtiger ist, dass sie darauf hindeuten, dass die palästinensische Befreiung kurz bevorsteht; warum sonst sollten Gegenmaßnahmen ergriffen werden, um den palästinensischen Aktivismus zu blockieren, wenn er keine große Reichweite erzielt hat?

Die Nutzer sozialer Medien müssen unbedingt wachsam gegenüber Desinformationen bleiben, die in ihren Feeds auftauchen. Ohne eine konzertierte Anstrengung, unsere Informationsquellen zu entflechten, riskieren wir die Verbreitung eines Ethos, das nicht nur abscheuliche Taten rechtfertigt, sondern auch darauf abzielt, die koloniale Denkweise weltweit aufrechtzuerhalten.

Samar El Masri ist eine libanesisch-kanadische Wissenschaftlerin. Sie hat vor kurzem ihren Master of Arts an der Western University abgeschlossen, wo sie sich in ihrer Forschung auf die Überschneidung von Kolonialismus und sozialen Medien konzentrierte.

