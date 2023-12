Israel forces closure of Gaza hospitals, kills dozens at al-Shifa Famine and disease may soon outpace the death toll of 19,700 from bombing.

Israel erzwingt Schließung von Krankenhäusern im Gazastreifen, tötet Dutzende in al-Shifa

Von Maureen Clare Murphy

Rechte und Rechenschaftspflicht

20. Dezember 2023

Palästinenser nehmen Abschied von Verwandten, die bei israelischem Bombardement in Rafah im südlichen Gazastreifen getötet wurden, 19. Dezember. Abed Rahim Khatib DPA

Israel hat am Montag und Dienstag im gesamten Gazastreifen ein Massaker an Palästinensern verübt. Dabei wurden Dutzende von Menschen im al-Shifa-Krankenhaus getötet und die Schließung des al-Ahli-Krankenhauses, des einzigen teilweise funktionierenden medizinischen Zentrums im Norden des Gebiets, erzwungen.

Das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza meldete am Dienstag, dass seit dem 7. Oktober fast 19.700 Menschen im Gazastreifen ums Leben gekommen sind und weitere 52.600 verwundet wurden. Die tatsächliche Zahl der Todesopfer ist wahrscheinlich viel höher, da etwa 8.000 Menschen als vermisst gelten und vermutlich unter den Trümmern zerstörter Gebäude gestorben sind.

Eine beispiellose Hungersnot und Krankheiten, die auf die israelische Belagerung zurückzuführen sind, verursachen eine zweite Welle der Sterblichkeit, die laut dem Leiter der humanitären Hilfe der Vereinten Nationen bald die Zahl der Toten durch die Bombardierungen übersteigen könnte.

Israel hat Rafah nahe der Grenze des Gazastreifens zu Ägypten angegriffen, wo Hunderttausende von Palästinensern nach intensiven Bombardierungen und Zerstörungen im Norden des Gebiets und im östlichen Khan Younis Zuflucht gesucht haben.

Mindestens 20 Menschen wurden bei den Angriffen in Rafah getötet, darunter der palästinensische Journalist Adel Zuroub, der 97. palästinensische Medienmitarbeiter, der seit dem 7. Oktober in Gaza getötet wurde.

Der Journalist Adel Zaarab teilte die Zahl der von Israel getöteten Journalisten, wenige Stunden bevor auch er einer von ihnen wurde.

Israel tötete ihn und massakrierte seine Familie durch einen Luftangriff in Rafah. https://t.co/TZ1hkjsahb pic.twitter.com/xZQa8XVA3l

– Jalal #CeasefireNow (@JalalAK_jojo) December 19, 2023

Israel hat ausländischen Korrespondenten seit Beginn des Krieges den Zugang zum Gazastreifen verweigert, mit Ausnahme von Journalisten, die beim Militär eingebettet sind. Die Foreign Press Association in Jerusalem forderte am Dienstag in einer Petition an den Obersten Gerichtshof Israels den sofortigen Zugang zu dem Gebiet.

Mehr als 100 Menschen wurden Berichten zufolge zwischen dem 17. und 18. Dezember bei israelischen Angriffen auf Jabaliya im Norden des Gazastreifens getötet. Dutzende weitere wurden in den Stadtvierteln Scheich Ridwan, al-Rimal, Schudschaiya und al-Daraj im Gebiet von Gaza-Stadt getötet.

Dutzende Tote im al-Shifa-Krankenhaus

Berichten zufolge wurden am 17. Dezember mehr als 30 Menschen im al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt getötet.

„Nach Angaben des UN-Büros für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten wurden drei Personen innerhalb des Krankenhausgeländes erschossen und verletzt, und drei weitere Personen wurden erschossen und verletzt, als sie versuchten, in der Nähe des Krankenhaustors Wasser zu holen.

Am frühen Montag wurde das Krankenhaus erneut angegriffen, „einschließlich des Eingangstors und des Operationsgebäudes“, so OCHA weiter. Berichten zufolge wurden bei diesen Angriffen fünf Menschen, darunter auch Kinder, getötet. Weitere 26 Palästinenser wurden getötet, als die israelischen Streitkräfte am späten Vormittag erneut das Krankenhaus angriffen und dabei ein Gebiet trafen, in dem sich Vertriebene aufhielten.

Nachrichtenberichten zufolge wurden die Bemühungen um einen weiteren Gefangenenaustausch intensiviert, während der UN-Sicherheitsrat an einer Resolution zur Aufstockung der Hilfe für den Gazastreifen arbeitete, die die USA nicht durch ihr Veto blockieren würden.

Die Vereinigten Arabischen Emirate, die die Resolution vorgeschlagen haben, und andere arabische und muslimische Staaten haben die Formulierung in einem Versuch, einen Kompromiss mit Washington zu erzielen, abgeschwächt und Berichten zufolge Formulierungen gestrichen, die auf einen Aufruf zu einem Waffenstillstand hindeuten.

Die Hamas beharrt darauf, dass sie nicht über einen Gefangenenaustausch verhandeln würde, bevor ein Waffenstillstand ausgerufen wird, aber die Gruppe hatte schon vor Wochen einen „Alles-gegen-Alles“-Tausch vorgeschlagen, der die Freilassung aller im Gazastreifen festgehaltenen Gefangenen im Austausch gegen Tausende von Palästinensern, die von Israel festgehalten werden, vorsehen würde. Berichten zufolge sollte Ismail Haniya am Mittwoch zu Waffenstillstandsgesprächen in Ägypten eintreffen, berichtete die Nachrichtenagentur AFP.

Die israelischen Behörden veröffentlichten ein Video, das angeblich ein Geständnis von Ahmad al-Kahlout, dem Direktor des Kamal-Adwan-Krankenhauses in Beit Lahiya im nördlichen Gazastreifen, zeigt, der letzte Woche festgenommen wurde. In dem vierminütigen Video sagt al-Kahlout, dass die Einrichtung von der Hamas als Basis für ihre Operationen genutzt wurde und Mitglieder der bewaffneten Flügel der Hamas und des Islamischen Dschihad beschäftigte.

Das Video des vermeintlichen al-Kahlout-Geständnisses – der Krankenhausdirektor erscheint vor einer israelischen Flagge sitzend – ist ein weiterer offensichtlicher Versuch Israels, einen Sieg in Gaza zu inszenieren.

Ghassan Abu Sitta, ein britisch-palästinensischer Chirurg, der während der ersten Kriegswochen in Gaza arbeitete, sagte am Dienstag nach der Verhaftung des Leiters der orthopädischen Abteilung von al-Shifa, dass „das Ziel dieser Verhaftungskampagne von Ärzten in Gaza darin besteht, sie auf eine Reihe von Schauprozessen vorzubereiten, die darauf abzielen, die Kriminalisierung des Gesundheitssystems aufrechtzuerhalten.“

Israel hat etwas Ähnliches getan, um seinen Würgegriff über den Sektor der humanitären Hilfe in Gaza zu verstärken, indem es Mohammed El Halabi, den Gaza-Direktor der internationalen christlichen Wohltätigkeitsorganisation World Vision, unter dem fiktiven Vorwurf, internationale Hilfe an die Hamas weitergeleitet zu haben, inhaftiert hat.

World Vision, das sich hinter El Halabi gestellt hat, erklärte bei seiner Verurteilung im vergangenen Jahr, dass „die Verhaftung, der sechsjährige Prozess, das ungerechte Urteil und die [12-jährige] Haftstrafe sinnbildlich für Maßnahmen sind, die die humanitäre Arbeit in Gaza und im Westjordanland behindern“.

Die Wohltätigkeitsorganisation sagte, dass „dies die abschreckende Wirkung auf World Vision und andere Hilfs- und Entwicklungsgruppen, die sich für die Palästinenser einsetzen, noch verstärkt“.

In einem als geheim eingestuften Urteil stützte sich ein Gremium israelischer Richter fast ausschließlich auf ein Geständnis, das El Halabi gegenüber einem Informanten abgelegt haben soll, nachdem er angeblich von israelischen Verhörbeamten geschlagen worden war.

Das UN-Menschenrechtsbüro hat im Fall von El Halabi „immer wieder ernste Bedenken“ wegen „grausamer, erniedrigender und unmenschlicher Behandlung, die auf Folter hinauslaufen könnte“, geäußert.

USA drängen auf „neue Phase“ des Gaza-Krieges

Die USA drängen Israel, seine intensiven Angriffe im Gazastreifen zu beenden und zu begrenzteren und präziseren Operationen überzugehen, während Washington gleichzeitig die internationalen Bemühungen um einen Waffenstillstand behindert, der helfen würde, eine breitere regionale Eskalation zu verhindern.

Die mit dem Iran verbündete jemenitische Rebellengruppe Ansar Allah hat geschworen, sich einer von den USA geführten Marinemission zum Schutz der Handelsinteressen in dem Gebiet zu widersetzen. Sie verspricht, aus Solidarität mit den Palästinensern in Gaza weiterhin israelische Ziele im Roten Meer anzugreifen, wie Reuters am Dienstag berichtete.

An der Nordfront versprach Israels Verteidigungsminister unterdessen, die Hisbollah nördlich des Litani-Flusses zurückzudrängen, damit die aus den Siedlungen nahe der libanesischen Grenze evakuierten Israelis in ihre Häuser zurückkehren können.

Die Hisbollah gab an, am Montag zwei israelische Iron-Dome-Batterien getroffen zu haben. Iron Dome ist das israelische Raketenabwehrsystem.

US-Präsident Joe Biden möchte Berichten zufolge bis Ende des Jahres zu einer geringeren Intensität des Konflikts im Gazastreifen übergehen, was sich mit der Erwartung des israelischen Verteidigungsministeriums deckt, dass die Bodenoperationen in Khan Younis im Süden des Gazastreifens drei bis vier Wochen dauern würden.

Mit der „irrtümlichen“ Hinrichtung von drei Gefangenen, die letzte Woche weiße Fahnen schwenkten, ist Tel Aviv innenpolitisch noch stärker unter Druck geraten, eine Vereinbarung über die Rückgabe der schätzungsweise 130 in Gaza verbliebenen Gefangenen zu treffen und der Öffentlichkeit so etwas wie einen Sieg zu präsentieren.

Das israelische Militär stößt im Gazastreifen weiterhin auf erbitterten Widerstand und erleidet schwere Verluste. Bei der Bodeninvasion wurden mindestens 132 Soldaten getötet und mehr als 700 verletzt. Palästinensische Gruppen feuern weiterhin Raketen auf Tel Aviv und andere Orte in Israel.

Nach der Veröffentlichung von Fotos und Videos, auf denen Hunderte von entkleideten Zivilisten zu sehen sind, die der Öffentlichkeit als Hamas-Aktivisten präsentiert werden, ist Israel in die Kritik geraten.

Palästinenser, die zu den Hunderten von Zivilisten gehören, die im Gazastreifen zusammengetrieben und von israelischen Bodentruppen festgehalten wurden, haben beschrieben, dass sie erschossen, gefoltert und gedemütigt wurden.

Ein 62-jähriger Mann, der in seinem Haus festgenommen und später wieder freigelassen wurde, sagte, er sei über die Hamas und den Aufenthaltsort von Gefangenen im Gazastreifen verhört worden.

„Als ich ihnen sagte, dass ich das nicht wüsste, schossen sie mir ins Bein, das das israelische Militär später amputierte“, sagte er.

Ein Mann erzählte Reportern, das israelische Militär habe Fotos und Videoaufnahmen von ihm und anderen zivilen Gefangenen inszeniert, um sie als Mitglieder der Nukhba-Kommandotruppe der Hamas darzustellen:

Ein anderer freigelassener Mann, der angab, Sanitäter zu sein, berichtete Reportern, dass er gefoltert wurde:

Schreckliche Berichte von palästinensischen Zivilisten im Gazastreifen, die von Israel fälschlicherweise als Hamas-Mitglieder dargestellt werden.

Ein Sanitäter berichtet, dass er 40 Tage lang festgehalten und schwer gefoltert wurde.

„Sie zeichneten einen Krankenwagen an die gegenüberliegende Wand und sagten mir, ich solle gehen und Yahya Sinwar, den… pic.twitter.com/SBgZ1d0V93

– Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) December 19, 2023

„Sie zeichneten einen Krankenwagen an die Wand und sagten mir, ich solle gehen und Sinwar, den Führer der Hamas in Gaza, holen“, sagte er.

Schlagzeilen in der israelischen Presse wiederholten am Dienstag unkritisch die Behauptungen des Militärs und verkündeten die Tötung des „obersten Geldgebers der Hamas bei Angriffen in Rafah.“

Ramy Abdu, Leiter der Menschenrechtsorganisation Euro-Med Human Rights Monitor, erklärte, der in Rafah getötete Subhi Farwana habe keine Verbindungen zur Hamas gehabt und sei Inhaber eines Geldwechselgeschäfts gewesen.

UN-Beamter „wütend“

Hochrangige Vertreter internationaler Organisationen und UN-Agenturen zeigten sich verzweifelt über die anhaltenden Gräueltaten im Gazastreifen, einschließlich der israelischen Angriffe auf Krankenhäuser.

„Ich bin wütend, dass Kinder, die sich in Krankenhäusern von Amputationen erholen, dann in diesen Krankenhäusern getötet werden“, sagte James Elder, Sprecher der UNICEF, der UN-Kinderorganisation, am Dienstag.

„Ich bin wütend.

Wütend darüber, dass die Mächtigen mit den Schultern zucken angesichts der humanitären Alpträume, die 1 Mio. Kinder heimsuchen.

Wütend darüber, dass die Krankheit genauso gut bewaffnet ist wie die Kriegsparteien, aber keine Aufmerksamkeit erhält.“

– @1james_elder für @UNICEF, mit @DrMargaretH für @WHO, Briefing zu #Gaza pic.twitter.com/7hiRgAkYeR

– Vereinte Nationen Genf (@UNGeneva) December 19, 2023

Elder bezog sich auf Dunya Abu Muhsen, ein junges Mädchen, das am Sonntag durch eine von Israel abgefeuerte Granate im Nasser Medical Complex in Khan Younis, im südlichen Gazastreifen, getötet wurde. Das Mädchen hatte zuvor einen israelischen Angriff auf ihr Haus überlebt, bei dem ihre Familie getötet wurde.

Der Nasser Medical Complex, „das größte noch voll funktionsfähige Krankenhaus in Gaza, wurde in den letzten Tagen zweimal beschossen“, so Elder weiter.

Der Australier, der früher als Journalist gearbeitet hat, hat seine Frustration über die Lage in Gaza deutlich zum Ausdruck gebracht.

Die UNICEF-Direktorin Catherine Russell, eine Amerikanerin, deren Ehemann als nationaler Sicherheitsberater des ehemaligen Präsidenten Barack Obama tätig war, wurde dagegen von den Mitarbeitern wegen ihrer vermeintlich israelfreundlichen Haltung heftig kritisiert.

Der UNICEF-Sprecher stellte die Aufrichtigkeit der Aussagen derjenigen in Frage, die die Macht haben, das Gemetzel an Kindern zu verhindern“.

„Man hat uns allen Ernstes gesagt, dass der Süden [des Gazastreifens] unmöglich die wahllosen Angriffe des Nordens ertragen würde“, nur damit die Palästinenser im Süden, einschließlich derer, die aus dem Norden geflohen sind, Angriffe mit derselben Grausamkeit ertragen müssen.

Er sagte, dass die Aufrichtigkeit der Erklärungen der israelischen Führung – wie „wir konzentrieren uns darauf, Schaden anzurichten, nicht auf Genauigkeit“ und „wir werden alles eliminieren“ – „mit jedem weiteren getöteten Kind bewiesen wurde“.

Margaret Harris, Sprecherin der Weltgesundheitsorganisation, bezeichnete den Zustand der Krankenhäuser im Gazastreifen als „skrupellos“ und sagte, es sei „unfassbar, dass die Welt dies zulässt“.

Mirjana Spoljaric, die Leiterin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, verurteilte am Dienstag das „moralische Versagen“ der „internationalen Gemeinschaft“.

Die Unfähigkeit, „ein so hohes Maß an Leid zu beenden … wird Auswirkungen auf Generationen nicht nur in Gaza haben“, sagte sie in Genf nach einem Besuch in Gaza und Israel.

Israel erzwingt Schließung von Krankenhäusern in Gaza

Israel hat die Schließung des al-Ahli-Krankenhauses in Gaza-Stadt erzwungen, das das einzige teilweise funktionierende Gesundheitszentrum für Hunderttausende von Menschen war, die in der nördlichen Hälfte des Gazastreifens leben.

Richard Sewell, Dekan des St. George’s College in Jerusalem, sagte, dass das israelische Militär „die meisten unserer Mitarbeiter“ im Baptistenkrankenhaus festgenommen habe. „Es bleibt nur eine Notbesetzung übrig, um die über 100 schwer verwundeten Patienten zu versorgen“, ohne fließendes Wasser oder Strom, fügte Sewell hinzu.

Fadel Naim, der Direktor des al-Ahli-Krankenhauses, sagte, die Truppen hätten al-Ahli gestürmt und „Ärzte, medizinisches Personal und Patienten verhaftet und einen Teil des Geländes des Gebäudes zerstört“, heißt es in Medienberichten.

„Wir können keine Patienten oder Verletzten aufnehmen“, fügte Naim hinzu.

Auch das Kamal Adwan Krankenhaus in Beit Lahiya, im nördlichen Gazastreifen, wurde nach einer Razzia durch israelische Truppen außer Betrieb gesetzt, wie die Weltgesundheitsorganisation am Montag mitteilte.

Drei palästinensische Gruppen – Al-Haq, Al Mezan und das Palästinensische Zentrum für Menschenrechte – behaupten, Israel zerstöre das Gesundheitssystem des Gazastreifens absichtlich als Teil des Völkermords, den es seit dem 7. Oktober betreibt.

Am Sonntag stürmten israelische Streitkräfte das al-Awda-Krankenhaus im Gebiet Tel al-Zaatar nördlich von Gaza-Stadt und verhafteten seinen Direktor Ahmad Muhanna, nachdem sie es 12 Tage lang belagert hatten.

Nach Angaben von Ärzte ohne Grenzen wurden Männer und Jungen im Alter von über 16 Jahren aus dem Krankenhaus geholt, entkleidet, gefesselt und verhört“, so die Hilfsorganisation, darunter auch sechs ihrer Mitarbeiter, woraufhin die meisten von ihnen ins Krankenhaus zurückgeschickt und aufgefordert wurden, sich nicht zu bewegen“.

Dutzende von Patienten, darunter 14 Kinder, befinden sich noch immer im al-Awda-Krankenhaus, und die Einrichtung hat keine lebenswichtigen Vorräte wie Narkosemittel und Sauerstoff mehr, fügte Ärzte ohne Grenzen hinzu.

Auch palästinensische Mediziner und Gesundheitseinrichtungen im Westjordanland sind zunehmend israelischen Angriffen ausgesetzt.

Der Sprecher des Palästinensischen Roten Halbmonds erklärte, israelische Streitkräfte hätten die Sanitäter der humanitären Organisation daran gehindert, eine Person zu versorgen, die im Flüchtlingslager Nour Shams in der Stadt Tulkarm im Westjordanland in den Kopf geschossen worden sei. Der Verletzte starb in der Folge.

In einem Interview mit @RT_com erläuterte die Sprecherin des Palästinensischen Roten Halbmonds, Nebal Farsakh, die gefährlichen Bedingungen, mit denen die Rettungsteams des PRCS konfrontiert sind, während sie versuchen, inmitten der anhaltenden israelischen Angriffe auf die palästinensischen Lager und Städte Leben zu retten. ⚠️270 violations… pic.twitter.com/IOeRA4uLYd

– PRCS (@PalestineRCS) December 18, 2023

Bei einem anderen Vorfall wurde ein 16-jähriger Junge, der durch Granatenbeschuss verletzt worden war, von israelischen Streitkräften festgenommen, während er von Sanitätern des Roten Halbmonds transportiert wurde.

Am Dienstag veröffentlichte der Rote Halbmond ein Video, das Einschusslöcher und andere von israelischen Streitkräften verursachte Schäden in einer seiner medizinischen Einrichtungen im Lager Nour Shams zeigt:

Zwischen dem 16. und 18. Dezember töteten israelische Streitkräfte im Westjordanland 12 Palästinenser, darunter drei Kinder und eine weitere Person, die nach Angaben von UN OCHA an den bei früheren Militäroperationen erlittenen Wunden starb.

Fünf Menschen wurden bei einer Razzia im Lager Nour Shams getötet, die mehr als 10 Stunden dauerte. „Bei der Operation kam es zu bewaffneten Zusammenstößen mit Palästinensern und zu Luftangriffen, die umfangreiche Schäden an der Infrastruktur verursachten“, so OCHA.

Seit dem 7. Oktober wurden im Westjordanland mehr als 290 Palästinenser von israelischen Streitkräften und Siedlern getötet, darunter 75 Kinder.

Übersetzt mit Deepl.com



