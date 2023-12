Live blog: Israel reports more soldier loses in Gaza invasion Israel has killed at least 20,000 Palestinians and wounded more than 52,600 others in its brutal war on besieged Gaza – now in its 76th day.

Live-Blog: Israel meldet weitere Soldatenverluste bei Gaza-Invasion

Donnerstag, 21. Dezember 2023

Israel hat in seinem brutalen Krieg gegen den belagerten Gazastreifen – der nun schon 76 Tage andauert – mindestens 20.000 Palästinenser getötet und mehr als 52.600 weitere verwundet.

Reuters

Die Ausrüstung der israelischen Soldaten liegt in der Nähe der Grenze zum Gazastreifen auf dem Boden, inmitten der andauernden Invasion in der palästinensischen Enklave, 19. Dezember 2023. / Foto: Reuters

0525 GMT – Der israelische öffentliche Rundfunk meldet, dass drei weitere israelische Soldaten im Gazastreifen getötet und acht weitere schwer verletzt wurden.

Die israelische Armee bestätigt Tote, darunter den Unteroffizier Lavi Ghasi. Die Zahl der Toten bei der Gaza-Invasion seit dem 7. Oktober steigt auf 469.

Die israelische Armee gab in einer schriftlichen Erklärung bekannt, dass Unteroffizier Lavi Ghasi (19) vom 931. Bataillon der Nahal-Brigade bei dem Konflikt im nördlichen Gazastreifen getötet wurde.

Die Erklärung meldete auch den Tod von Leutnant Yaacov Elian (20) und Leutnant Omri Shwartz (21) vom Gefen-Bataillon während der Kämpfe im nördlichen Gazastreifen.

Das israelische Militär teilte mit, dass acht Soldaten bei den Zusammenstößen im Gazastreifen schwer verletzt wurden.

Seit Beginn des Angriffs der israelischen Armee auf den Gazastreifen am 7. Oktober hat sich die Gesamtzahl der getöteten israelischen Soldaten auf 469 erhöht, wobei 137 Opfer bei den Auseinandersetzungen im Gazastreifen zu beklagen sind.

Weitere Aktualisierungen

0119 GMT – Israel stellt Ultimatum für 20% der Palästinenser in Khan Younis

Israel hat ein neues Ultimatum gestellt und den Bewohnern großer Teile der belagerten Stadt im Süden des Gazastreifens die Flucht befohlen, teilten die Vereinten Nationen mit.

Das Büro der Vereinten Nationen für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten [OCHA] erklärte, Israel habe Karten veröffentlicht, die neue Gebiete zeigen, die etwa 20 Prozent der Stadt Khan Younis abdecken und für Massenexodus markiert wurden.

Bevor die Kämpfe ausbrachen, lebten in dem Gebiet mehr als 110.000 Menschen, so OCHA.

Das Gebiet umfasse auch 32 Unterkünfte, in denen mehr als 140.000 Binnenvertriebene untergebracht seien, von denen die meisten zuvor aus dem Norden vertrieben worden seien, hieß es weiter.

0034 GMT – Hisbollah verliert weiteren Kämpfer

Die libanesische Hisbollah hat mitgeteilt, dass einer ihrer Kämpfer bei Kämpfen mit der israelischen Armee im Grenzgebiet zu Israel getötet wurde.

In einer Erklärung der libanesischen Gruppe wurde der Kämpfer als Ibrahim Raslan identifiziert, und es hieß, er sei „auf der Straße nach Jerusalem“ getötet worden, was auf die Unterstützung der Hisbollah für den palästinensischen Widerstand gegen den verheerenden israelischen Angriff auf den belagerten Gazastreifen hinweist.

Die Gruppe erklärte außerdem, sie habe eine israelische Militäranlage in Al Abad und Befestigungsanlagen mit entsprechenden Waffen angegriffen und „bestätigte Opfer“ verursacht.

Getrennt davon erklärte die libanesische Gruppe unter Berufung auf die offizielle libanesische Nachrichtenagentur NNA, sie habe „eine israelische Infanterieeinheit in der Nähe des Standorts Birkat Risha“ angegriffen und den israelischen Truppen Verluste zugefügt.

Die Zahl der seit dem 8. Oktober von den israelischen Streitkräften getöteten Kämpfer stieg nach früheren Angaben der Hisbollah auf 118.

0019 GMT – Fast 60 % der Deutschen glauben, dass Israel „fremd“ ist

Neunundfünfzig Prozent der Deutschen stimmen dem Satz „Israel ist mir fremd“ zu, wie eine Umfrage des deutschen Forsa-Instituts im Auftrag der Zeitung „Welt“ ergab.

Unter den Deutschen zwischen 30 und 44 Jahren empfinden sogar 70 Prozent Israel als fremd, berichtet die Zeitung.

Die Umfrage ergab, dass 57 Prozent der Deutschen der Meinung sind, Israel verfolge „seine Interessen ohne Rücksicht auf andere Völker“.

Bei der Frage, ob „Israels Militäraktion in Gaza insgesamt angemessen ist“, sind die Deutschen geteilter Meinung.

Fünfundvierzig Prozent sagten „ja“, während 43 Prozent sie für „übertrieben“ halten, so die Welt unter Berufung auf die Umfrage.

0003 GMT – Israel hält 300 Palästinenser aus Gaza unter harten Bedingungen fest

Israelische Medien haben berichtet, dass die Armee Hunderte von Palästinensern aus dem belagerten Gazastreifen, die beschuldigt werden, Mitglieder des bewaffneten Flügels der Hamas-Elitekräfte zu sein, unter harten Bedingungen festhält.

Der israelische Kanal 12 behauptete, dass 300 Mitglieder der Qassam-Brigaden-Eliteeinheiten, die als Nukhba-Kräfte bekannt sind, derzeit in Israel festgehalten werden.

Die Palästinenser seien in die höchste Gefährdungsstufe eingestuft worden.

Sie seien am 7. Oktober in israelischen Städten und Gebieten rund um den Gazastreifen festgenommen worden und würden beschuldigt, an dem Überraschungsangriff der Hamas beteiligt gewesen zu sein.

Der Sender fügte hinzu, dass sie den ganzen Tag in dunklen Zellen mit Handschellen gefesselt sind und ihre Zellen nur einmal zum Duschen verlassen dürfen.

Israel habe derzeit nicht die Absicht, sie anzuklagen, da es befürchte, israelischen Gefangenen in Gaza zu schaden.

Der Sender wies darauf hin, dass die Palästinenser in einer Einrichtung unter der Aufsicht der israelischen Strafvollzugsbehörde festgehalten werden und von anderen Gefangenen in israelischen Gefängnissen getrennt sind.

2400 GMT – Blinken unterstreicht das Engagement der USA für einen „unabhängigen palästinensischen Staat“.

US-Außenminister Antony Blinken hat in einem Telefongespräch mit seinen französischen, deutschen und britischen Amtskollegen das Engagement Washingtons für einen „unabhängigen palästinensischen Staat“ unterstrichen.

Blinken betonte in dem Telefonat mit der französischen Außenministerin Catherine Colonna, der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock und dem britischen Außenminister David Cameron, wie wichtig es sei, die humanitären Bedürfnisse im Gazastreifen zu befriedigen, die Zahl der zivilen Opfer so gering wie möglich zu halten und eine weitere Eskalation des Konflikts zu verhindern“, so Sprecher Matthew Miller.

„Der Außenminister verurteilte auch die Angriffe der Houthis auf Handelsschiffe im Roten Meer und rief alle Partner zur Zusammenarbeit auf, um die Sicherheit im Seeverkehr aufrechtzuerhalten“, so Miller weiter.

Miller zufolge haben sie auch über die Hilfe und Unterstützung für die Ukraine im Jahr 2024 gesprochen, da der russische Krieg weitergeht.

2240 GMT – „Über 4.000“ französische Söldner im israelischen Krieg gegen Gaza

Ein französischer Gesetzgeber hat die Regierung aufgefordert, gegen mehr als 4.000 französische Staatsbürger, die an der Seite der einmarschierenden israelischen Armee kämpfen, wegen „Kriegsverbrechen“ in den palästinensischen Gebieten zu ermitteln.

Thomas Portes von der Partei La France Insoumise [LFI] schrieb auf X, dass er einen Brief an Justizminister Eric Dupond-Moretti geschickt habe, in dem er eine Untersuchung der 4.185 französischstämmigen Soldaten forderte, die an der Seite der israelischen Armee in Gaza kämpfen.

Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem der französische Präsident Emmanuel Macron Israel auffordert, den Gazastreifen nicht „platt zu machen“ und „die Zivilbevölkerung nicht wahllos anzugreifen“.

Portes betonte, dass die französische Justiz die Soldaten zur Rechenschaft ziehen sollte, falls sie Kriegsverbrechen begangen haben sollten, und sagte, er werde sich an die Staatsanwaltschaft wenden. Angesichts der Kriegsverbrechen der israelischen Armee im Gazastreifen und im besetzten Westjordanland sei die Beteiligung französischer Staatsbürger an den Verbrechen inakzeptabel“, so Portes.

Europe 1, einer der führenden Radiosender Frankreichs, enthüllte, dass insgesamt 4.185 Franzosen oder französisch-israelische Staatsangehörige an der Seite der israelischen Armee an der Front in Gaza kämpfen. Dies ist das größte Kontingent nach dem der USA“, sagte er am Montag der Agentur Anadolu.

Die Besorgnis wurde bereits von mehreren anderen Organisationen geäußert, darunter die Association France Palestine Solidarite [AFPS], die in einer Erklärung die Rechenschaftspflicht für französische Staatsangehörige forderte, die an Kriegsverbrechen beteiligt waren.

Die AFPS warf auch die Frage nach der Verantwortung französischer illegaler Siedler für Kriegsverbrechen im besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem auf und fügte hinzu, dass französische Staatsangehörige, die an Übergriffen auf die palästinensische Bevölkerung beteiligt sind, zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Französische Nachrichtenagenturen haben Anfang Dezember enthüllt, dass viele französische Staatsbürger derzeit in der israelischen Armee kämpfen.

2231 GMT – Sanktionen gegen israelfreundlichen Gesetzgeber in Frankreich beantragt

Die Spannungen haben in einer hitzigen französischen Parlamentssitzung einen Siedepunkt erreicht, als Sanktionen gegen den Gesetzgeber Meyer Habib, der die französische und israelische Staatsbürgerschaft besitzt, beantragt wurden.

Die Anschuldigungen beziehen sich auf angebliche „Kriegsverbrecherpropaganda“ nach einer Debatte über die jüngsten israelischen Angriffe auf Gaza. Eric Coquerel, Mitglied der linksgerichteten Partei France Unbowed (LFI), ergriff das Wort und trauerte um einen Beamten des Außenministeriums, der in Gaza von Israel getötet wurde.

Coquerels Versuch, eine einminütige Gedenkminute für den Beamten einzulegen, wurde abgelehnt, woraufhin er seine Besorgnis über die Opfer in Gaza äußerte.

„Ich denke an die von der israelischen Armee getöteten Gefangenen, darunter auch unsere Bürgerin Elia Toledano; 16.608 palästinensische Zivilisten, von denen 70 Prozent Frauen und Kinder sind, haben das gleiche Schicksal erlitten“, sagte Coquerel während der Sitzung. Der Israel-Unterstützer Habib bezichtigte Coquerel der Lüge und unterbrach ihn mit den Worten: „[Israels Arbeit in Gaza] ist noch nicht vorbei.“

Coquerel stellte die wahren Absichten der Regierung Benjamin Netanjahu im Gazastreifen in Frage und fragte die französische Außenministerin Catherine Colonna: „Wer kann an den wahren Zielen der Regierung Netanjahu zweifeln, die den Süden des Gazastreifens nach dem Norden angegriffen hat? Dabei hatte er die Palästinenser aufgefordert, dort [im Süden] Zuflucht zu suchen“.

Der Meinungsaustausch nahm eine turbulente Wendung, als Habib die Diskussion immer wieder unterbrach, was den Abgeordneten Stephane Peu dazu veranlasste, die Unterbrechungen als beschämend zu verurteilen. Peu beschuldigte Habib der Anstiftung zum Mord und forderte die Parlamentsbehörden auf, Maßnahmen gegen ihn zu ergreifen. Die Abgeordneten Marie-Charlotte Garin und Francesca Pasquini schlossen sich der Forderung nach Sanktionen gegen Habib an und beschuldigten ihn, „Kriegsverbrecherpropaganda“ zu betreiben.

2123 GMT – Gedenken an 8.000 von Israel getötete palästinensische Kinder in den Niederlanden

In Rotterdam fand eine Gedenkveranstaltung für mehr als 8.000 palästinensische Kinder statt, die bei den israelischen Angriffen auf den Gazastreifen getötet wurden.

Die Veranstaltung wurde von der Olive Tree Planting Foundation auf dem Binnenrotte-Platz organisiert, der sich in ein düsteres Meer des Gedenkens verwandelte, als etwa 8.000 Paar Kinderschuhe ausgelegt wurden, um den tragischen Tribut des Konflikts zu symbolisieren.

Alle 10 Minuten kamen neue Schuhpaare hinzu, als Symbol für die erschreckende Häufigkeit, mit der Kinder in der Region getötet werden. Freiwillige Helfer verteilten unermüdlich Informationsbroschüren an die Passanten und klärten sie über die schreckliche Lage in Gaza auf.

Esther van der Most, die Direktorin der Olive Tree Planting Foundation, verdeutlichte den Ernst der Lage.

„In den letzten 75 Tagen wurden in Gaza mehr als 8.000 Kinder getötet. Wir haben diese Schuhe gesammelt, um die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, wie viele Kinder es sind, über die gesprochen wird.“

Für unsere Live-Updates vom Mittwoch, 20. Dezember, klicken Sie bitte hier.

