Anwohner und Zivilschutzteams führen nach einem israelischen Angriff auf das Haus der Familie Kistan im Flüchtlingslager Nuseirat in Deir al-Balah, Gaza, am 18. Dezember 2023 Such- und Rettungsarbeiten um die Trümmer des Gebäudes durch [Ashraf Amra – Anadolu Agency]

Israel führt seine eigene ‚Endlösung‘ in Gaza durch

von Dr. Lydia Wazir

19. Dezember 2023

Das unfassbare Ausmaß des israelischen Vorgehens gegen palästinensische Zivilisten im Gazastreifen kommt einem Kriegsverbrechen gleich, das jeder Menschlichkeit entbehrt. Wir tragen die moralische Verantwortung, die sofortige Beendigung dieser Gräueltaten sowie Rechenschaft und Gerechtigkeit für diese Verbrechen zu fordern. Premierminister Benjamin Netanjahu, Verteidigungsminister Yoav Gallant und andere israelische Führer müssen vor dem Internationalen Strafgerichtshof wegen Völkermordes angeklagt werden. US-Präsident Joe Biden, Außenminister Antony Blinken, Verteidigungsminister Lloyd Austin und andere führende Vertreter der USA müssen wegen ihrer Mitschuld an diesem Völkermord angeklagt werden.

Israel war von Anfang an in einen völkermörderischen Krieg in Gaza verwickelt. Giora Eiland, ehemaliger Leiter des israelischen Nationalen Sicherheitsrates – vergleichbar mit der CIA in den USA – erklärte: „Israel muss eine humanitäre Krise in Gaza herbeiführen. Der Gazastreifen wird ein Ort werden, an dem kein Mensch mehr leben kann.“ Eiland ergänzte dies mit den Worten: „Eine schwere Epidemie im Süden des Gazastreifens wird den Sieg näher bringen und die Zahl der Opfer unter den Soldaten [der Israelischen Verteidigungsstreitkräfte] verringern.“ Die Befehle lauteten von Anfang an, der gesamten Zivilbevölkerung Nahrung, Wasser, Strom und Treibstoff zu verweigern; den Gazastreifen in einen Ort zu verwandeln, der nicht in der Lage ist, menschliches Leben zu erhalten; der Kampf ist zwischen „den Söhnen des Lichts und den Söhnen der Finsternis“. Von Anfang an hat Israel in Gaza einen Krieg des Völkermords geführt.

Der von den Vereinten Nationen beauftragte Ausschuss für die Ausübung der unveräußerlichen Rechte des palästinensischen Volkes (CEIRPP) hielt am 12. Dezember im UN-Hauptquartier in New York City eine Podiumsdiskussion ab, die der Abstimmung der Generalversammlung über die Resolution für einen „sofortigen humanitären Waffenstillstand“ vorausging. Das Panel hatte die Aufgabe, die rechtlichen Auswirkungen der israelischen Militäroffensive gegen den Gazastreifen seit dem 7. Oktober zu untersuchen und die Anwendbarkeit der wichtigsten rechtlichen Rahmenbedingungen zu beleuchten, einschließlich derjenigen, die Völkermord definieren. Das Panel kam zu dem Schluss, dass der Völkermord offensichtlich bereits stattfindet und dringend beendet werden muss.

„Israels Vorgehen gegen das palästinensische Volk stellt einen Völkermord dar“.

Gleichzeitig nahm die Internationale Föderation für Menschenrechte (FIDH) eine Resolution an, in der sie feststellt, dass „Israels Vorgehen gegen das palästinensische Volk einen Völkermord darstellt“. Hannah Bruinsma, Rechtsberaterin bei Law for Palestine, wies darauf hin, dass diese Absicht in Erklärungen hochrangiger israelischer Beamter, darunter des Premierministers, des Präsidenten, ranghoher Kabinettsmitglieder und führender Militärs, deutlich gemacht wurde. Diese Erklärungen, von denen es bisher 500 gab, haben die völkermörderische Absicht bewiesen und sind ein wesentlicher Bestandteil des Verbrechens des Völkermords.

Ein Beispiel ist das Eingeständnis des israelischen Armeesprechers Daniel Hagari, dass „Tausende Tonnen Munition“ auf Gaza abgeworfen wurden, wobei der Schwerpunkt eher auf der Verursachung von maximalem Schaden als auf Genauigkeit lag. Ein weiteres Beispiel ist Gallants Bezeichnung der Palästinenser als „menschliche Tiere“ und seine Erklärung, er habe „alle Beschränkungen“ für das Militär aufgehoben und erklärt, „wir werden alles“ in Gaza beseitigen.

Darüber hinaus setzt Israel die verzweifelte palästinensische Bevölkerung im Gazastreifen absichtlich dem Hungertod aus, indem es den Zugang zu lebenswichtigen Gütern wie Lebensmitteln, Treibstoff, Kochgas, Medikamenten und Wasser in das belagerte Gebiet stark einschränkt. Israel greift auch Gesundheitseinrichtungen, Krankenwagen und Erste-Hilfe-Stationen an. Ein hochrangiger UN-Beamter berichtet, dass „die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens hungert“.

Mehr als 55 Wissenschaftler aus dem Bereich Holocaust- und Völkermordforschung betonten in einer Erklärung vom 9. Dezember, wie wichtig es ist, die Absichtserklärungen im Zusammenhang mit der weit verbreiteten Aufstachelung zum Völkermord in den israelischen Medien seit dem 7. Oktober zu verstehen. In den Medien wurde dazu aufgerufen, den Gazastreifen „in ein Schlachthaus“ zu verwandeln und „alle Normen auf dem Weg zum Sieg zu verletzen“, und es wurden Aussagen wie „eine Million Leichen“ von verstorbenen Palästinensern veröffentlicht. Die Unterzeichner der Erklärung wiesen darauf hin, dass nach dem Völkermord in Ruanda Journalisten vor Gericht standen und wegen Anstiftung zum Völkermord, einem eindeutigen Verbrechen gemäß Artikel 3 der UN-Völkermordkonvention, verurteilt wurden.

Die USA sind in den Völkermord verwickelt, und die Mittäterschaft am Völkermord ist ein gesondertes Verbrechen. Das Centre for Constitutional Rights hat bei einem kalifornischen Bezirksgericht eine Klage gegen Biden, Blinken und Austin eingereicht. Darin werden sie der Mittäterschaft am israelischen Völkermord an der palästinensischen Bevölkerung in Gaza beschuldigt. Darin wird behauptet, dass der anhaltende Völkermord durch die bedingungslose Unterstützung Israels durch die USA ermöglicht wurde, die damit ihre Verantwortung nach dem Völkergewohnheitsrecht verletzen. In der Beschwerde wird die Rolle der USA als Israels größter Lieferant von militärischer, wirtschaftlicher und politischer Hilfe hervorgehoben und die Nation beschuldigt, ihren Einfluss zu nutzen, um den sich entfaltenden Völkermord zu fördern, anstatt ihn zu verhindern. Anstatt Maßnahmen zu ergreifen, um Israels Aktionen zu stoppen, haben die USA immer wieder ihre Unterstützung zugesagt und Militärhilfe, Munition, präzisionsgelenkte Munition, Bunkerbomben und Militärberater in Kriegskabinettsitzungen bereitgestellt.

Israels Aktionen gehen über das Töten, Verwunden und Aushungern von Palästinensern hinaus; es zerstört systematisch Häuser und wichtige Infrastruktur. Bis zum 1. Dezember haben die israelischen Besatzungstruppen (IOF) fast 100.000 Gebäude beschädigt oder zerstört und 90 Prozent der 2,3 Millionen Palästinenser im Gazastreifen vertrieben. Zu den gezielten Angriffen Israels gehören die Bombardierung von Moscheen, Schulen, Kulturstätten, Bibliotheken, wichtigen Regierungsgebäuden und Krankenhäusern. Das kulturelle Erbe des Gazastreifens wird vorsätzlich zerstört, wobei nach Berichten des NPR über 100 Kulturstätten durch israelische Angriffe beschädigt oder zerstört wurden.

Israel erniedrigt palästinensische Männer bei Routinedurchsuchungen auch öffentlich. IOF-Soldaten ziehen sie bis auf die Unterwäsche aus, verbinden ihnen die Augen und stellen sie in ihren Vierteln öffentlich zur Schau, indem sie sie in großen Gruppen mitten auf die Straße setzen oder durch die Straßen paradieren. Die israelischen Soldaten töten, verhöhnen und misshandeln völlig ungestraft.

Gleichzeitig gehen im Westjordanland israelische Siedler in enger Zusammenarbeit mit der IOF auf mörderische Weise gegen Palästinenser vor und beschlagnahmen ihr Land. Die verstärkten Militäroperationen im Westjordanland, insbesondere in Dschenin, haben seit dem 7. Oktober über 280 palästinensische Todesopfer gefordert, darunter 69 Kinder, und mindestens 4.400 Menschen wurden festgenommen. Die Zerstörung von Häusern und die Verweigerung des Zugangs zu medizinischer Versorgung spiegeln die brutalen Taktiken wider, die in Gaza angewandt werden. Die Militäraktion weitet sich über Jenin hinaus aus und erreicht auch Dörfer und andere Städte wie Ramallah, Qalqilya, Nablus, Jericho, Bethlehem und Hebron. Ähnlich wie in Gaza stellt die Zerstörung der Gesundheitsinfrastruktur im Westjordanland eine große Gefahr für die Ausbreitung von Krankheiten dar.

Trotz des Aufrufs der UN-Vollversammlung zu einem Waffenstillstand erklärte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gegenüber den militärischen Befehlshabern, dass der Krieg „bis zum Ende, bis zum Sieg, bis zur Eliminierung der Hamas“ andauern werde und dass „uns nichts aufhalten wird“. Was Israel vorbereitet, ist ein permanenter Kriegszustand gegen die gesamte palästinensische Bevölkerung in den besetzten Gebieten und in Israel selbst mit dem Ziel ihrer vollständigen Vertreibung. Parallel zu diesem völkermörderischen Angriff gehen Israel und seine Verbündeten provokative Beziehungen mit dem Libanon, Syrien und dem Iran ein, was auf den Wunsch nach einem umfassenderen Konflikt hindeutet.

Israel und die Regierung Biden müssen für ihre Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Rechenschaft gezogen werden. Der anhaltende Völkermord in Gaza ist Teil der Nakba (Katastrophe), eines Prozesses, der 1948 mit der Gründung Israels begann. Die Nakba bezieht sich auf die Vertreibung von 750.000 Palästinensern aus ihrem Land innerhalb eines Jahres nach der Gründung dieses Siedlerkolonialstaates auf 78 Prozent von Palästina. Die Nakba ist nie beendet worden. Raz Segal, ein prominenter jüdischer israelischer Wissenschaftler für Holocaust- und Völkermordstudien, hat gesagt: „Die Nazis brauchten zweieinhalb Jahre… um mit verschiedenen Plänen zur Zwangsumsiedlung der Juden zu experimentieren“, bevor sie die „Endlösung“ durchführten. Wie lange, frage ich mich, wird es dauern, bis Israel seine eigene „Endlösung“ durchführt?

