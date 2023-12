Israel must stop the unlawful detention of Palestinian children As the number of children inmates surges and reports of abuses pour in, the global community must step in and uphold international rights.

Angesichts der steigenden Zahl der inhaftierten Kinder und der zunehmenden Berichte über Misshandlungen muss die Weltgemeinschaft eingreifen und die internationalen Rechte einhalten.

GAZA / Foto: AA

Israel muss die rechtswidrige Inhaftierung von palästinensischen Kindern beenden

Von Falastine Dwikat

19. Dezember 2023

Jedes Jahr begeht meine Familie meinen Geburtstag mit zwiespältigen Gefühlen. Es ist ein Fest meiner Existenz, aber auch von der bitteren Erinnerung an einen Überfall israelischer Soldaten auf unser Haus in Nablus überschattet.

An diesem Tag wurde mein Bruder, der damals erst 15 Jahre alt war, zu Unrecht inhaftiert. Glücklicherweise wurde er ein Jahr später wieder freigelassen. Heute, mehr als drei Jahrzehnte später, hat sich an der israelischen Politik nicht viel geändert. Die harte Realität ist, dass Hunderte von palästinensischen Kindern weiterhin in israelischen Gefängnissen inhaftiert sind.

Jedes Jahr werden zwischen 500 und 700 palästinensische Kinder mit der lebensverändernden Realität der israelischen Militärhaft konfrontiert. Viele von ihnen werden ohne formale Anklagen inhaftiert und auf unbestimmte Zeit ohne Gerichtsverfahren festgehalten, was einen klaren Verstoß gegen die internationalen Standards der Jugendgerichtsbarkeit darstellt.

Das bedeutet, dass palästinensische Kinder die einzigen Kinder auf der Welt sind, die systematisch nach Militärrecht vor Militärgerichten verfolgt werden.

AA

Palästinensische Kinder

Seit dem 7. Oktober haben wir eine noch nie dagewesene Zunahme der israelischen Militärhaft gegen palästinensische Kinder erlebt. In nur zwei Monaten haben die israelischen Streitkräfte 245 Kinder im Westjordanland und in Ostjerusalem inhaftiert, so die Commission of Detainees‘ Affairs, eine Regierungsbehörde, die für das Wohlergehen der palästinensischen Gefangenen in israelischen Gefängnissen zuständig ist. Das ist fast die Hälfte der Zahl, die normalerweise über ein ganzes Jahr inhaftiert wird – eine Eskalation mit erschreckenden Folgen für die Kinder.

Jetzt beobachten wir ein ähnliches Muster im nördlichen Gazastreifen. In der vergangenen Woche erhielten wir beunruhigende Berichte über die Inhaftierung und Verbringung von palästinensischen Jungen im Alter von 15 Jahren aus einer Schule im Gazastreifen an einen nicht näher bezeichneten Ort.

Berichten zufolge wurden weitere 150 Frauen und Mädchen aus dem Gazastreifen inhaftiert, darunter auch Kleinkinder und ältere Frauen, die während der erweiterten israelischen Bodeninvasion festgenommen wurden.

Reuters

Entlassene palästinensische Gefangene verlassen das israelische Militärgefängnis bei Ramallah

Frauen, die kürzlich aus israelischen Gefängnissen entlassen wurden, haben bestätigt, dass die in Gaza inhaftierten Frauen und Mädchen nun im Al-Damon-Gefängnis bei Haifa festgehalten werden.

Da Organisationen seit dem 7. Oktober der Zugang zu den Haftanstalten verwehrt ist, sind diese ehemaligen Gefangenen die einzige Quelle, auf die sich die breite Öffentlichkeit verlassen kann. Wir haben die Möglichkeit verloren, Hunderten von Kindern, die seit langem schädlichen Praktiken ausgesetzt sind, zu helfen, während die Zahl der Inhaftierten gestiegen ist.

Palästinensische Kinder, die sich in israelischer Haft befinden, sind unsäglichen Misshandlungen durch das israelische Militärsystem ausgesetzt. Ein aktueller Bericht von Save the Children enthüllt alarmierende Statistiken: 86 Prozent wurden geschlagen, 70 Prozent wurden bedroht, 60 Prozent mussten Einzelhaft erdulden, und ein ebenso hoher Prozentsatz wurde mit Stöcken oder Gewehren angegriffen.

Schockierenderweise berichteten 69 Prozent, dass sie während des Verhörs einer Leibesvisitation unterzogen wurden, wobei einige von ihnen von sexueller Gewalt berichteten. Kindern wurde angemessene Nahrung oder medizinische Versorgung verweigert. 70 Prozent gaben an, unter Hunger zu leiden, und 68 Prozent sagten, sie hätten keine medizinische Versorgung erhalten.

Diese Praktiken sind ein schwerwiegendes und langjähriges Menschenrechtsproblem und eine systematische Politik der kollektiven Bestrafung von Kindern und ihren Familien, die beendet werden muss.

Die Zahl der Misshandlungen und Gewalttaten gegen palästinensische Gefangene, darunter auch Kinder, hat sich nach den Ereignissen vom 7. Oktober drastisch erhöht, wobei mehrere Berichte und Zeugenaussagen von Folter, Demütigung, schweren Schlägen und Hunger berichten.

Gleichzeitig hat das Internationale Komitee vom Roten Kreuz bestätigt, dass palästinensischen Gefangenen der Kontakt zu ihren Familien und Anwälten verweigert wurde, so dass sie inmitten der zunehmenden Gewalt den Schrecken der israelischen Militärgefängnisse allein ausgesetzt sind.

Die Erkenntnis, dass das psychische Wohlbefinden von Kindern stark beeinträchtigt wird, ist von größter Bedeutung, wie beunruhigende Statistiken belegen. Nach ihrer Entlassung stehen immer mehr Kinder vor der gewaltigen Herausforderung, ihr normales Leben wieder aufzunehmen. Save the Children fand heraus, dass mehr als die Hälfte der Kinder wiederkehrende Albträume hat und 73 Prozent unter Schlaflosigkeit oder Schlafstörungen leiden.

„Ich schlafe nachts überhaupt nicht“, sagte Yazeed, der im Alter von 17 Jahren inhaftiert wurde. „Es ist fast drei Jahre her, dass ich verhaftet wurde, und ich kann immer noch nicht schlafen, es ist so lästig, die ganze Nacht Angst zu haben.

Mein Sohn wurde nach seiner Entlassung übellaunig und isoliert. Er verlässt nicht gerne sein Zimmer oder besucht seine Schwestern oder Verwandten. Er sagte einmal: „Ich habe 3,5 Jahre im Gefängnis verbracht, und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich es nicht verlassen kann.

Nicht weniger als 48 Prozent der ehemaligen Häftlinge fühlen sich nach ihrer Inhaftierung allein und leben in ständiger Angst. Abeer, die Mutter von Hani, der im Alter von 15 Jahren inhaftiert wurde, berichtet: „Mein Sohn wurde nach seiner Entlassung schlecht gelaunt und isoliert. Er verlässt nicht gerne sein Zimmer oder besucht seine Schwestern oder Verwandten. Er sagte einmal: ‚Ich habe 3,5 Jahre im Gefängnis verbracht, und jetzt habe ich das Gefühl, dass ich es nicht verlassen kann'“.

Wenn ich über die Erfahrungen meiner Familie nachdenke, bleiben die Schwierigkeiten meines Bruders bei der Rückkehr in die Schule nach seiner Entlassung aus der israelischen Haft in unseren Erinnerungen verankert. Er sah sich mit der Tatsache konfrontiert, dass alle seine Altersgenossen die nächsthöhere Schulstufe erreicht hatten, während er ein Jahr wiederholen musste.

Leider ist sein Schicksal kein Einzelfall; zahllose minderjährige Gefangene stoßen auf gewaltige Hindernisse, wenn sie versuchen, sich nach dem schweren Trauma ihrer Inhaftierung wieder in den Alltag zu integrieren.

Es liegt auf der Hand, dass diese Kinder auf ihrem beschwerlichen Weg zur Genesung unterstützt werden müssen. Mit der richtigen Unterstützung durch ihre Eltern und die Gemeinschaft können die Kinder selbst ihre tiefe emotionale Not überwinden, ihr Trauma verarbeiten, ein gesundes Leben führen und einen sinnvollen Beitrag zu ihrer Gemeinschaft leisten.

Mein Bruder hat die High School abgeschlossen, Medizin studiert und wurde ein sehr beliebter und angesehener Kinderarzt in unserer Gemeinde. Kinder sind sehr widerstandsfähig und können schmerzhafte Traumata heilen und überwinden, aber darauf allein können wir uns nicht verlassen, und es sollten ernsthafte Maßnahmen zu ihrem Schutz ergriffen werden.

Letztlich muss die ungerechte und unrechtmäßige Inhaftierung palästinensischer Kinder beendet werden. Es bedarf eines sofortigen Moratoriums für die Verhaftung, Inhaftierung und strafrechtliche Verfolgung von Kindern durch die israelischen Militärbehörden.

Reuters

Ein palästinensischer Gefangener reagiert nach seiner Freilassung im Rahmen eines Geisel- und Gefangenenaustauschs zwischen der Hamas und Israel in Ramallah

Die israelische Regierung muss alle Kinderrechte und das Völkerrecht respektieren und davon absehen, Kinder vor Gerichten zu verfolgen, die keine fairen Verfahren und keine Standards für die Jugendgerichtsbarkeit kennen. Das Recht auf Sicherheit, Schutz und Beistand muss für jedes Kind, das sich in israelischem Militärgewahrsam befindet, erfüllt werden, um es vor Missbrauch und Misshandlung zu schützen.

Es ist an der Zeit, dass sich die internationale Gemeinschaft endlich zusammenfindet und sich gegen diese Maßnahmen ausspricht und sich stattdessen für ein System einsetzt, das nicht nur das Wohlergehen der palästinensischen Kinder sichert, sondern auch ihren Schutz gewährleistet und sicherstellt, dass ihre Rechte als Kinder gewahrt werden.

Palästinensische Kinder haben eine Kindheit, Gerechtigkeit und eine Zukunft verdient, die sie von den Schatten der Unterdrückung befreit. Das ist nicht nur ein Wunsch, sondern ihr Recht.

QUELLE: TRT Welt

Falastine Dwikat ist leitende Beauftragte für Advocacy und Kampagnen bei Save the Children, Büro OPT.

Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …