Live: Rafah death toll rises to 19, including 14 children Meanwhile, civil defence teams unearth 200 bodies from Nasser Hospital mass grave

Live: Israel greift über Nacht den zentralen und südlichen Gazastreifen an

Zivilschutzteams bergen 200 Leichen aus Massengrab im Nasser-Krankenhaus

Wichtigste Punkte

Hisbollah schießt israelische Drohne ab

Israelische Beamte kritisieren US-Sanktionspläne gegen Armee-Einheit

Die Zahl der Toten in Gaza übersteigt 34.000

Israelischer Oppositionsführer fordert Premierminister auf, dem Beispiel des Geheimdienstchefs zu folgen und zurückzutreten

vor 2 Minuten

Der israelische Oppositionsführer Yair Lapid forderte Premierminister Benjamin Netanjahu auf, dem Beispiel des Geheimdienstchefs der israelischen Armee, Aharon Haliva, zu folgen und wegen der Fehlschläge vom 7. Oktober zurückzutreten.

„Premierminister Netanjahu hätte das Gleiche tun sollen“, sagte Lapid auf X über Halivas Rücktritt.

Israel plante ursprünglich Großangriffe auf iranische Stützpunkte nahe Teheran: Bericht

vor 20 Minuten

Unter Berufung auf drei ungenannte israelische Beamte berichtet die New York Times, dass Israel nach dem Drohnen- und Raketenangriff auf Israel am 13. April einen viel größeren Schlag gegen den Iran geplant hatte.

Der ursprüngliche Plan sah vor, mehrere Ziele im ganzen Iran zu treffen, auch in der Nähe der Hauptstadt Teheran.

Dem Bericht zufolge führten westlicher Druck und die Angst vor einer Ausweitung des Konflikts dazu, dass sich Israel für eine kleinere Antwort entschied.

Israelische und westliche Beamte sagten der Times, dass Israel am Freitag schließlich eine kleine Anzahl von Raketen von Flugzeugen aus abfeuerte, die mehrere hundert Meilen westlich des Irans positioniert waren, und auch Angriffsdrohnen entsandte, um die iranische Luftabwehr zu verwirren.

„Eine Rakete traf am Freitag eine [Flugabwehr-]Batterie in einem strategisch wichtigen Teil des Zentraliran, während eine andere in der Luft explodierte“, zitiert die Times die Beamten.

„Ein israelischer Beamter sagte, die israelische Luftwaffe habe die zweite Rakete absichtlich zerstört, als klar wurde, dass die erste ihr Ziel erreicht hatte, um zu viel Schaden zu vermeiden. Ein westlicher Beamter sagte, es sei möglich, dass die Rakete einfach eine Fehlfunktion hatte.“

Der Angriff war ursprünglich für Montag, den 15. April, geplant, wurde aber verschoben, weil man befürchtete, dass die Hisbollah im Libanon ihre Angriffe auf den Norden Israels erheblich verstärken könnte.

Zahl der Todesopfer in Gaza steigt auf 34.151

vor 51 Minuten

Wie das Gesundheitsministerium in Gaza mitteilte, sind in den letzten 24 Stunden 54 Menschen bei israelischen Angriffen auf die Enklave getötet worden, womit sich die Gesamtzahl seit dem 7. Oktober auf 34.151 erhöht hat.

Außerdem wurden seit Beginn des Krieges 77.084 Menschen verwundet.

Berichten zufolge Drohnenangriff auf Stützpunkt der US-Streitkräfte im Irak

vor 2 Stunden

Ein Drohnenangriff auf einen Stützpunkt der amerikanischen Streitkräfte in al-Anbar, Irak, wurde gemeldet.

Dies ist der zweite Angriff auf die US-Streitkräfte im Nahen Osten innerhalb von 24 Stunden, wobei der erste Angriff einen Stützpunkt in Nordsyrien betraf.

Die vom Iran unterstützte irakische Kataib Hisbollah dementierte heute die Ankündigung, dass die Angriffe auf amerikanische Stellungen in der Region wieder aufgenommen worden seien, und irakische Sicherheitskräfte erklärten gegenüber AFP, dass „gesetzlose Elemente“ hinter dem Angriff in Syrien stünden.

Die israelische Polizei hat nach eigenen Angaben die Angreifer gefasst, die ein Auto in Jerusalem gerammt haben

vor 2 Stunden

Die israelischen Polizeikräfte haben nach eigenen Angaben die beiden Angreifer gefasst, die in Jerusalem ein Auto gerammt und versucht hatten zu schießen, wobei drei Menschen leicht verletzt wurden.

Geheimdienstchef der israelischen Armee tritt wegen des „Versagens“ vom 7. Oktober zurück

vor 2 Stunden

Aharon Haliva, ein israelischer Generalmajor, der derzeit den militärischen Nachrichtendienst der israelischen Armee leitet, ist wegen seiner Rolle beim „Versagen“ des Geheimdienstes am 7. Oktober zurückgetreten.

Er ist der erste hochrangige Vertreter, der wegen des Versagens der israelischen Armee, den von der Hamas angeführten Angriff auf Israel zu verhindern, zurücktritt.

Rammattacke auf ein Auto verletzt drei Menschen in Jerusalem

vor 3 Stunden

Bei einem Rammangriff auf ein Auto und einem versuchten Schusswechsel in Jerusalem sind nach Angaben der israelischen Polizei drei Menschen leicht verletzt worden.

Nach Angaben der Polizei versuchten die beiden Angreifer, das Feuer mit einer behelfsmäßigen „Carlo“-Maschinenpistole zu eröffnen, die jedoch offenbar blockiert war.

Die Sicherheitskräfte behandeln diesen Vorfall als Terroranschlag und suchen nach den Angreifern.

Bäckereien nehmen nach Hilfslieferungen die Produktion im nördlichen Gazastreifen wieder auf

vor 3 Stunden

Das Welternährungsprogramm (WFP) teilte mit, dass es in der Lage war, Treibstoff und Weizenmehl an Bäckereien im nördlichen Gazastreifen zu liefern, so dass diese nach 170 Tagen Stillstand die Produktion wieder aufnehmen können“.

Das WFP erklärte, dass vier Bäckereien nun wieder in Betrieb seien und daran arbeiteten, weitere Lieferungen in den von einer Hungersnot bedrohten Norden zu bringen.

Die irakische Kataib Hisbollah dementiert die Wiederaufnahme von Angriffen auf US-Truppen

vor 4 Stunden

Die vom Iran unterstützte irakische Kataib Hisbollah hat Berichte dementiert, wonach irakische bewaffnete Gruppen beschlossen hätten, ihre Angriffe auf die US-Streitkräfte im Nahen Osten wieder aufzunehmen.

Die Gruppe erklärte auf ihrem Telegram-Kanal, dass es sich bei diesen Berichten um „Fake News“ handele und dass sie in den letzten 48 Stunden nichts angekündigt habe.

In früheren Berichten hieß es, Kataib Hisbollah habe erklärt, die vom Iran unterstützten Gruppen hätten beschlossen, ihre Angriffe auf US-Stützpunkte wieder aufzunehmen, und behauptete, der jüngste berichtete Angriff auf einen Stützpunkt in Syrien sei „der Anfang“.

