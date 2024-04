Israel bombards Gaza as more bodies found in Khan Younis mass grave Israel continues to attack Gaza as civil defence workers retrieve 210 bodies from a mass grave in Khan Younis.

Israels Krieg gegen Gaza live: Armee-Intelligence-Chef tritt wegen Hamas-Angriff zurück

Von Urooba Jamal, Virginia Pietromarchi und Edna Mohamed

22. April 2024

Generalmajor Aharon Haliva, Leiter des israelischen Militärgeheimdienstes, tritt zurück, weil es ihm nicht gelungen ist, den tödlichen Überraschungsangriff der Hamas zu verhindern. Er ist damit der erste hohe Beamte, der die Schuld auf sich nimmt und zurücktritt.

Mitarbeiter des Zivilschutzes haben bisher 210 Leichen aus einem Massengrab geborgen, das nach dem Rückzug der israelischen Streitkräfte aus dem Nasser-Krankenhaus in Khan Younis gefunden wurde.

Die israelischen Angriffe gehen im gesamten Gazastreifen weiter. Nach einem Tag mit Bombenangriffen, bei denen 24 Menschen in der südlichen Stadt Rafah getötet wurden, darunter 16 Kinder und sechs Frauen, wurden im Flüchtlingslager Nuseirat sieben Menschen getötet.

Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 34.151 Palästinenser getötet und 77.084 verwundet. Die Zahl der Todesopfer in Israel infolge der Hamas-Angriffe vom 7. Oktober beläuft sich auf 1.139, Dutzende werden noch in Gaza gefangen gehalten.

Eine Meinungsumfrage des israelischen Medienunternehmens Yediot Ahronoth und des Instituts für Freiheit und Verantwortung der Reichman-Universität zeigt, dass 85 Prozent der Israelis wenig oder gar kein Vertrauen in ihre Regierung haben.

64 Prozent der Israelis glauben, dass ihr Land einer existenziellen Bedrohung ausgesetzt ist, und 65 Prozent haben seit dem Ausbruch des Krieges nicht gut geschlafen, so die Umfrage.

Mindestens 73 Prozent der Israelis haben sich in den letzten sechs Monaten Sorgen gemacht.I

Vor dem Hintergrund des Krieges in Gaza feiern die Israelis das Pessachfest, ein Fest, das die Freiheit symbolisieren soll.

Pessach ist ein wichtiger jüdischer Feiertag, der eine Woche lang gefeiert wird und an die biblische Geschichte des Auszugs der alten Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten erinnert. J ws versammeln sich am Montagabend zu einer Mahlzeit, dem so genannten „Seder“, um die Pessach-Geschichte vorzulesen.

In Israel haben sich einige darauf vorbereitet, die Stühle am Seder-Tisch leer zu lassen, um die in Gaza verbliebenen Gefangenen zu symbolisieren. Ich kann mir nicht vorstellen, Pessach, das Fest der Freiheit, ohne meinen Sohn zu feiern“, sagte Dalit Shtivi, deren Sohn Idan in Gaza festgehalten wird. Ich flehe darum, dass es eine Einigung gibt.“

Demonstranten fordern die sofortige Freilassung der israelischen Gefangenen in Gaza [Hannah McKay/Reuters]

Die Zahl der Todesopfer in Gaza steigt auf 34.151, während die israelische Armee den „nächsten Schritt“ des Krieges ankündigt

Die Zahl der Palästinenser, die während des israelischen Militärangriffs im Gazastreifen getötet wurden, hat 34.151 erreicht. A Weitere 77.084 wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums verwundet.

Die Zahl der Toten ist wahrscheinlich noch weitaus höher, da man davon ausgeht, dass Tausende unter den Trümmern von Gebäuden begraben sind, die durch israelische Angriffe zerstört wurden.

Unter den Toten sind mehr als 14.500 Kinder und 9.500 Frauen, so das Medienbüro des Gazastreifens.

Der militärische Geheimdienst von Raeli hat sich „spektakulär geirrt“.

Major-General Aharon Haliva sagt in seinem Rücktrittsschreiben, dass der militärische Nachrichtendienst der ihm anvertrauten Aufgabe nicht gerecht geworden ist. Wir wissen jetzt, dass es ein großes Versagen des Geheimdienstes gab, das es der Hamas ermöglichte, mit diesem groß angelegten Angriff auf israelisches Gebiet durchzukommen.

Ein Jahr zuvor war dem israelischen Geheimdienst ein Hamas-Dokument in die Hände gefallen, in dem die Pläne für den Anschlag vom 7. Oktober genau beschrieben waren. W Wissende israelische Militärbeobachter, die in den Wochen und Monaten vor der Infiltration den Gazastreifen von den Türmen aus beobachteten, sagten, sie hätten Hamas-Bataillone gesehen, die sich auf eine Art Angriff vorbereiteten.

All dies wurde auf den höchsten Ebenen des Militärs und der Regierung ignoriert, weil man glaubte, dass die Hamas nicht an einem Angriff auf Israel interessiert sei. T Die Hamas war mehr daran interessiert, den Gazastreifen zu verwalten.

Wer ist der Nächste, der die Schuld für den Angriff der Hamas auf Israel auf sich nimmt?

Der Überraschungsangriff am 7. Oktober 2023 hat den Ruf des israelischen Militärs und der Geheimdienste beschädigt, die zuvor als nahezu unschlagbar galten.

Sowohl der Chef der Streitkräfte, Generalleutnant Herzi Halevi, als auch der Chef des Inlandsgeheimdienstes Shin Bet, Ronen Bar, haben nach dem Angriff die Verantwortung übernommen, sind aber im Amt geblieben, während der Krieg in Gaza weitergeht.

Premierminister Netanjahu hingegen hat bisher keine Verantwortung übernommen, obwohl Umfragen zeigen, dass die meisten Israelis ihm vorwerfen, nicht genug getan zu haben, um den Angriff zu verhindern oder abzuwehren.

Rafahs vertriebene Palästinenser bereiten sich auf „die nächsten Schritte des Krieges“ vor

Am Vorabend des jüdischen Pessach-Festes hat Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu der Hamas im Gazastreifen „zusätzliche und schmerzhafte Schläge“ versprochen.

“

In den kommenden Tagen werden wir den militärischen und politischen Druck auf die Hamas erhöhen, weil dies der einzige Weg ist, unsere Geiseln zu befreien“, sagte er in einer Videoerklärung. I rael schätzt, dass sich noch 129 Gefangene im Gazastreifen befinden, darunter 34, die nach Angaben des Militärs tot sind.

Die Armee hat erklärt, dass zumindest einige der Gefangenen im südlichen Rafah festgehalten werden, und Israel droht mit einer Bodeninvasion in dem Gebiet, in dem etwa 1,5 Millionen vertriebene Palästinenser Zuflucht suchen.

Der israelische Militärsprecher Daniel Hagari sagte in einer im Fernsehen übertragenen Erklärung, dass „der Generalstabschef die nächsten Schritte für den Krieg genehmigt hat“, ohne Einzelheiten zu nennen.

“

An Pessach werden die Geiseln 200 Tage in Gefangenschaft sein… Wir werden kämpfen, bis ihr zu uns nach Hause zurückkehrt“, sagte er. Weiterlesen in aljazeera.com

Übersetzt mit deepl.com

