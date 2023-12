Palestinians demand end to Israel’s unrelenting Gaza onslaught Healthcare and humanitarian efforts in Gaza overwhelmed amid intense fighting as UN chief set to push for ceasefire.



Eine palästinensische Frau gestikuliert nach israelischen Luftangriffen im Flüchtlingslager Khan Younis, südlicher Gazastreifen.

Eine palästinensische Frau gestikuliert nach israelischen Luftangriffen im Flüchtlingslager Khan Younis im südlichen Gazastreifen, Donnerstag, 7. Dezember 2023. (AP Photo/Mohammed Dahman) (AP Photo)

Israel-Hamas-Krieg live: Dutzende Tote bei Luftangriff auf Krankenhaus in Gaza

Von Virginia Pietromarchi, Nils Adler und Edna Mohamed

8. Dezember 2023

Nach Angaben des Palästinensischen Roten Halbmonds wurden bei israelischen Angriffen auf ein Haus in der Nähe eines Krankenhauses in Khan Younis Dutzende von Menschen getötet.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums wurden bei israelischen Angriffen im besetzten Westjordanland in der Nacht und heute Morgen mindestens sechs Palästinenser getötet und viele verwundet.

Ein Berater des Weißen Hauses erklärt, die USA hätten Israel „keine feste Frist“ gesetzt, die Militäroperationen in der belagerten Enklave zu beenden.

Es wird erwartet, dass der UN-Sicherheitsrat am Freitag die Situation im Gazastreifen erörtert, da die Länder auf einen Waffenstillstand drängen, obwohl die USA, die ein Veto einlegen, weiterhin dagegen sind.

Mindestens 17.487 Palästinenser wurden seit dem 7. Oktober in Gaza getötet. In Israel beläuft sich die revidierte offizielle Zahl der Todesopfer auf etwa 1.147.

vor 3m (14:40 GMT)

Entwicklung

UNSC-Abstimmung über Gaza-Waffenstillstand „verschoben

Berichten zufolge wird die Abstimmung im UN-Sicherheitsrat über den Resolutionsentwurf, der einen sofortigen humanitären Waffenstillstand in Gaza fordert, verschoben.

Das 15-köpfige Gremium sollte am Freitagmorgen in New York über die Resolution abstimmen, aber Reuters zitiert Diplomaten, die sagen, dass die Abstimmung nun auf 17:30 Uhr Ortszeit (22:30 GMT) verschoben wurde.

Der Rat wird um 15:00 Uhr GMT zusammentreten und vom UN-Chef über die Situation in Gaza sprechen.

vor 8m (14:35 GMT)

Breaking

Zahl der Toten und Verletzten in Gaza steigt

Die Zahl der seit dem 7. Oktober bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen getöteten Menschen ist nach den neuesten Zahlen des Gesundheitsministeriums von 17.177 am Vortag auf 17.487 gestiegen.

Weitere 46.480 Menschen seien verwundet worden, sagte Sprecher Ashraf al-Qudra.

vor 12m (14:30 GMT)

Tragische Zustände“ im Krankenhaus von Khan Younis, nachdem ein Haus in der Nähe bombardiert wurde

Wie wir bereits berichteten, haben die israelischen Streitkräfte ein Haus neben dem El-Amal-Krankenhaus in Khan Younis im Süden des Gazastreifens bombardiert.

Die Palästinensische Rothalbmondgesellschaft hat nun Videos veröffentlicht, die die „tragischen Zustände“ im Krankenhaus nach dem Angriff zeigen.

Die medizinische Gruppe sagt, dass „Dutzende von Verletzten und Opfern“ in das Krankenhaus gebracht wurden.

Vor 16m (14:26 GMT)

Proteste zur Unterstützung der Menschen in Gaza nach dem Freitagsgebet

Inmitten des andauernden Konflikts zwischen Israel und der palästinensischen Islamistengruppe Hamas nehmen Demonstranten in Sanaa an einer Solidaritätskundgebung für die Palästinenser im Gazastreifen teil.

Sanaa, Jemen [Khaled Abdullah/Reuters]

Ein Mädchen hisst eine Nationalflagge während einer Demonstration zur Unterstützung der palästinensischen Hamas-Gruppe nach dem Freitagsgebet in der Stadt Hebron im besetzten Westjordanland am 8. Dezember

Hebron, besetztes Westjordanland [Hazem Bader/AFP]

Demonstranten hissen Fahnen der palästinensischen Hamas-Gruppe während einer Kundgebung nach dem Freitagsgebet in Hebron im besetzten Westjordanland am 8. Dezember

Hebron, besetztes Westjordanland [Hazem Bader/AFP]

vor 28m (14:15 GMT)

Die PA ist keine Lösung für die Kontrolle des Gazastreifens: Netanjahu

Der israelische Premierminister hat auf frühere Äußerungen des Premierministers der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA), Mohammed Shtayyeh, reagiert und erklärt, die PA sei nicht die Lösung für die Verwaltung des Gazastreifens nach dem Krieg.

„A. Es wird keine Hamas geben – wir werden sie beseitigen. B. Allein die Tatsache, dass dies der Vorschlag der Palästinensischen Autonomiebehörde ist, bestärkt mich in meiner Politik: Die Palästinensische Autonomiebehörde ist keine Lösung“, schrieb Netanjahu auf X.

Einem Bericht von Bloomberg zufolge, der sich auf Shtayyeh beruft, wäre es das bevorzugte Ergebnis des Krieges, wenn die Hamas ein Juniorpartner unter der Palästinensischen Befreiungsorganisation würde und beim Aufbau eines unabhängigen palästinensischen Staates helfen würde, der das Westjordanland, den Gazastreifen und Ostjerusalem umfasst.

vor 33m (14:10 GMT)

Scheich Mohammed und Blinken aus Katar treffen sich in DC

Der Premier- und Außenminister von Katar hat sich mit dem US-Außenminister in Washington, DC, getroffen.

Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al Thani und Antony Blinken erörterten die Lage im Gazastreifen sowie Möglichkeiten zur Verringerung der Eskalation und einen Waffenstillstand, wie das Außenministerium von Katar mitteilte.

Scheich Mohammed bekräftigte das Engagement Katars, die Bemühungen um die Wiederherstellung der Ruhe und einen dauerhaften Waffenstillstand fortzusetzen, und betonte, dass die fortgesetzte Bombardierung des Gazastreifens die Vermittlungsbemühungen erschwere und die humanitäre Katastrophe für die Bewohner verschlimmere.

vor 42m (14:00 GMT)

Sie haben sie ausgezogen und fotografiert, sie haben sie gefesselt: Anwohner

Al Jazeera hat mit einem Einwohner von Beit Lahia gesprochen, der Einzelheiten über die palästinensischen Männer mitteilte, die während ihrer Festnahme durch israelische Streitkräfte bis auf die Unterwäsche ausgezogen wurden.

Der Bewohner, der aus Angst um seine Sicherheit anonym bleiben wollte, sagte, die israelische Armee habe das Viertel gegen 10 Uhr morgens gestürmt und die Bewohner aufgefordert, aus ihren Häusern zu kommen und sich zu ergeben. Anschließend befahlen die Soldaten den Frauen und Kindern, sich in die Krankenhäuser Jabalia und Kamal Adwan zu begeben. Sie nahmen auch die älteren Männer mit, um sie in einer Wohnung zu verhören, bevor sie ihnen befahlen, den Frauen zu folgen.

„Ein Nachbar von uns, ein 58-jähriger Mann, der Direktor einer UNRWA-Schule war, wurde zusammen mit den jungen Männern entführt. Sie zogen sie aus und machten Fotos, sie fesselten sie. Dann packten sie sie in ihre Lastwagen und brachten sie in die Nähe der Küste“, sagte der Anwohner.

Die Männer wurden dann an der Küste aufgereiht und „14-15 Stunden“ in der Kälte stehen gelassen, so der Anwohner, der sagte, dass einige der Festgenommenen verhört und einige „geschlagen und beleidigt“ wurden.

Einige der Festgenommenen wurden dann in einen Lastwagen verfrachtet und in den frühen Morgenstunden nach Beit Lahia zurückgebracht, so der Anwohner.

Bei ihrer Rückkehr mussten sie feststellen, dass mindestens sieben Häuser niedergebrannt und einige in die Luft gesprengt worden waren, und viele Familien gaben an, ihr Eigentum sei geplündert worden.

„Viele sind noch in Haft, wir wissen nichts über sie“, fügten sie hinzu.

Video zeigt palästinensische Gefangene, die von israelischen Streitkräften entkleidet werden

vor 47m (13:55 GMT)

UNRWA-Chef für Gaza: „Gesellschaft am Rande des Zusammenbruchs

Thomas White sagt, dass die zivile Ordnung im Gazastreifen „zusammenbricht“.

„Auf den Straßen geht es wild zu, besonders nach Einbruch der Dunkelheit – einige Hilfskonvois werden geplündert und UN-Fahrzeuge mit Steinen beworfen. Die Gesellschaft steht am Rande des völligen Zusammenbruchs. Das UNRWA versorgt die Bevölkerung weiterhin mit der begrenzten Hilfe, die uns zur Verfügung steht“, schrieb der Direktor der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge in Gaza auf X.

Inmitten intensiver israelischer Bombardierungen haben die Palästinenser im Gazastreifen mit einer schweren Nahrungsmittelkrise zu kämpfen, da der Mangel an Hilfslieferungen viele Menschen an den Rand des Verhungerns gebracht hat.

Vor 1h (13:40 GMT)

Zwei israelische Soldaten bei Gefechten im Gazastreifen getötet, laut Armee

Die israelische Armee hat soeben den Tod von zwei weiteren israelischen Soldaten bei Kämpfen im nördlichen Gazastreifen bekannt gegeben.

Damit ist die Zahl der seit dem 7. Oktober getöteten israelischen Soldaten auf 420 gestiegen.

Israelische Soldaten tragen den mit einer Flagge bedeckten Sarg des Soldaten Staff Sergeant Emanuel Feleke während seiner Beerdigung auf dem Militärfriedhof von Kiryat Gat, Israel, Donnerstag

Israelische Soldaten tragen den mit einer Flagge bedeckten Sarg des Soldaten Staff Sergeant Emanuel Feleke während seiner Beerdigung auf dem Militärfriedhof von Kiryat Gat am Donnerstag [Ohad Zwigenberg/AP Photo].

vor 1 Stunde (13:35 GMT)

Palästinensische Präsidentschaft fordert UN-Sicherheitsrat zur Unterstützung des Waffenstillstands im Gazastreifen auf

Wenige Stunden bevor der UN-Sicherheitsrat zusammentritt, um über eine Resolution zu beraten, die einen Waffenstillstand im Gazastreifen fordert, hat die palästinensische Präsidentschaft alle Mitglieder aufgefordert, für die Maßnahme zu stimmen.

„Die Präsidentschaft betonte, dass die Zeit für die Verabschiedung dieser Resolution gekommen sei, um den anhaltenden völkermörderischen Krieg zu beenden, den die israelischen Besatzungstruppen im Gazastreifen und im Westjordanland gegen das palästinensische Volk führen“, berichtete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa.

Der erneute Vorstoß für einen Waffenstillstand wurde von den arabischen Staaten unternommen, nachdem UN-Chef Antonio Guterres am Mittwoch Artikel 99 der UN-Charta geltend gemacht hatte. Damit wird der Rat formell vor einer globalen Bedrohung durch den Krieg gewarnt. Guterres, der wiederholt zu einem humanitären Waffenstillstand aufgerufen hat, wird den Rat unterrichten.

„Die Präsidentschaft drängte auf die unverzügliche Bereitstellung dringender humanitärer Hilfe und verwies auf die absichtlichen Behinderungen durch die israelischen Besatzungsbehörden, die zu einer katastrophalen Situation, insbesondere im Gazastreifen, geführt haben“, so Wafa.

Vor 1 Stunde (13:30 GMT)

WATCH: Video zeigt palästinensische Gefangene, die von israelischen Streitkräften entkleidet werden

Dutzende von Palästinensern, die von israelischen Streitkräften festgenommen wurden, wurden bis auf die Unterwäsche entkleidet, mit verbundenen Augen auf einer Straße im nördlichen Gazastreifen auf die Knie gezwungen. Dies geht aus Bildern und Videos hervor, die in den sozialen Medien weit verbreitet sind und von der israelischen Armee am Donnerstag bestätigt wurden.

Sie können sich unseren Videobericht unten ansehen:

Video zeigt palästinensische Gefangene, die von israelischen Streitkräften entkleidet werden

Vor 1 Stunde (13:25 GMT)

Zivilschutz „engagiert sich für die Menschen in Gaza“ trotz kritischer Engpässe und Angriffe

In einem Interview mit Al Jazeera sagte Ahmed al-Kahlout, Leiter des Zivilschutzes im nördlichen Gazastreifen, dass den Rettungskräften nur ein einziges Fahrzeug zur Verfügung stehe, für dessen Betrieb jedoch der Treibstoff fehle.

Trotz einer Reihe von Herausforderungen, darunter Personal- und Ausrüstungsmangel sowie der Beschuss ihrer Teams, der 16 Todesopfer forderte, betonte al-Kahlout, dass der Zivilschutz den Bewohnern des Gazastreifens weiterhin helfen werde.

„Wir können das Feld nicht verlassen und werden uns weiterhin für unsere Leute einsetzen, selbst wenn wir zu Fuß gehen müssen, und wir werden mit unseren eigenen Händen arbeiten“, sagte er.

Al-Kahlout rief zu Unterstützung und Schutz auf, damit die Zivilschutzteams ihre Arbeit fortsetzen können.

Palästinenser überprüfen ein Haus, das bei der israelischen Bombardierung von Rafah im Gazastreifen zerstört wurde, Donnerstag, 7. Dezember

Palästinenser graben in den Trümmern eines Hauses, das bei der israelischen Bombardierung von Rafah am Donnerstag zerstört wurde [Hatem Ali/AP Photo].

vor 1 Stunde (13:15 GMT)

Israel bombardiert älteste und größte Moschee in Gaza

Das israelische Militär hat die älteste und größte Moschee, die Große Omari-Moschee, im Gaza-Streifen bombardiert.

Die Moschee wurde zwischen 5 v. Chr. und 7 v. Chr. erbaut.

Das Quds News Network hat Bilder von der Zerstörung der Moschee veröffentlicht, die von Al Jazeera bestätigt wurden.

Vor 1 Stunde (13:05 GMT)

Ein Blick in die zerstörten Häuser und die von Trümmern übersäten Straßen des nördlichen Gazastreifens

Der palästinensische Journalist Abdul Qader Sabbah hat ein Video veröffentlicht, das die weitreichenden Zerstörungen in der Gegend von Tal al-Zaatar im nördlichen Gazastreifen zeigt, die durch schwere israelische Luftangriffe und Artilleriebeschuss verursacht wurden.

Das Video, das von Al Jazeera verifiziert wurde, ist unten zu sehen:

Vor 1 Stunde (12:50 GMT)

Vier Verletzte bei weiteren israelischen Angriffen im besetzten Westjordanland

Vier Palästinenser wurden bei einer israelischen Razzia in Hizma, nordöstlich des besetzten Ostjerusalem, verwundet, wie die Nachrichtenagentur Wafa berichtete.

Die israelischen Streitkräfte belagerten eine Moschee in der Stadt und lösten eine Konfrontation aus. Nach Angaben des Palästinensischen Roten Halbmonds erlitten die Menschen Verletzungen durch scharfe Munition, Granatsplitter und Erstickungsanfälle durch Tränengas.

Dies ist die jüngste einer Reihe von gewaltsamen Razzien, die heute stattgefunden haben, auch in Ramallah. Heute Morgen meldeten die palästinensischen Gesundheitsbehörden, dass sechs Menschen im Flüchtlingslager Far’a von israelischen Streitkräften getötet wurden.

Seit dem 7. Oktober wurden nach Angaben der UN-Agentur für humanitäre Angelegenheiten mindestens 243 Palästinenser im besetzten Westjordanland getötet.

Vor 1h (12:50 GMT)

Analyse

Bemerkenswert“, dass Israel die Aufnahmen von palästinensischen Gefangenen gemacht hat

Muhammed Shehada, Kommunikationschef von Euro-Med Monitor, hält es für „bemerkenswert“, dass israelische Soldaten „entwürdigende und erniedrigende Bilder“ von palästinensischen Gefangenen gemacht haben.

„Wir sehen seit mindestens vier bis fünf Wochen seit Beginn der Bodeninvasion, dass israelische Soldaten ähnliche Videos aufnehmen und sie im Telegram-Kanal oder auf israelischen Konten auf X veröffentlichen. Es gab keine palästinensischen Fotografen in diesem Gebiet, so dass die einzige Quelle dieser Bilder israelische Soldaten oder das mit ihnen verbundene Medienpersonal sein können“, sagte Shehada gegenüber Al Jazeera.

Er erklärte, dass die Verbreitung der Aufnahmen und die sofortige Kennzeichnung als sich ergebende Hamas-Kämpfer zwei Ziele verfolgten.

„Erstens soll ein falsches Siegesbild für Israel geschaffen werden, um zu sagen, dass wir diesen Kampf gewinnen. Zweitens soll der Rest der Bevölkerung in Khan Younis oder im nördlichen Teil des Gazastreifens terrorisiert, gedemütigt und verängstigt werden, um sie dazu zu bringen, in Massen in Richtung Rafah zu fliehen“, so Shehada weiter.

Vor 2 Stunden (12:30 GMT)

WATCH: Schlagen Israels Versuche, die Palästinenser zu demoralisieren, nach hinten los?

Während einige US-Vertreter von der Notwendigkeit sprechen, unschuldiges palästinensisches Leben zu schützen, hat Präsident Biden fast nichts gesagt.

Steven Cook, Senior Fellow des Council on Foreign Relations, hält es für einen Fehler, dass Biden eine „Bärenumarmung“ angeboten hat – vollständige, bedingungslose Unterstützung für Israel. Jetzt steckt Biden in der Zwickmühle, Waffen an Israel zu liefern und es gleichzeitig zu bitten, Grundnahrungsmittel und Wasser nach Gaza zu lassen.

Al Jazeeras The Bottom Line spricht mit Cook darüber, wohin der Konflikt führt. Sehen Sie sich das Gespräch unten an:

Geht Israels Versuch, die Palästinenser zu demoralisieren, nach hinten los? | The Bottom Line

Vor 2h (12:25 GMT)

Jordanisch-palästinensische Solidaritätskundgebung vor der US-Botschaft

Tausende Jordanier haben sich in der Hauptstadt Amman und in mehreren Städten des Landes versammelt, um Israels Krieg gegen Gaza zu verurteilen.

Eine der Kundgebungen fand in der Nähe der US-Botschaft statt, wo die Demonstranten die USA für ihre entschiedene Unterstützung Israels verurteilten. Sie riefen auch zu einem Boykott von US-Produkten auf und bekundeten ihre Unterstützung für den palästinensischen Widerstand.

Die Demonstranten forderten ein Ende der Blockade des Gazastreifens, die Öffnung des Grenzübergangs Rafah und die Aufkündigung des Friedensabkommens zwischen Jordanien und Israel.

Proteste in Jordanien

Menschen halten in Tücher eingewickelte Attrappen während einer Demonstration zur Unterstützung der Palästinenser in Gaza in Amman, Jordanien, am 8. Dezember 2023 [Alaa Al Sukhni/Reuters]

vor 2 Stunden (12:10 GMT)

Israel muss ziviles Leid vermeiden: Deutschland

Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagt, dass ein dauerhafter Frieden im Nahen Osten nicht möglich sein wird, solange die Hamas ihre Angriffe aus dem Gazastreifen fortsetzt.

Da der UN-Sicherheitsrat im Laufe des Tages zusammentritt, um die Situation im Gazastreifen zu erörtern, sagte der Sprecher, dass Deutschland für „weitere Waffenstillstände“ eintrete, und fügte hinzu, dass Israel während seiner militärischen Kampagne im Süden ziviles Leid vermeiden und sich an das humanitäre Recht halten müsse.

Palästinenser, die bei der israelischen Bombardierung des Gazastreifens verwundet wurden, kommen in einem Krankenhaus in Khan Younis an

Palästinenser, die bei der israelischen Bombardierung des Gazastreifens verwundet wurden, kommen in einem Krankenhaus in Khan Younis an [Mohammed Dahman/AP Photo]

vor 2 Stunden (12:05 GMT)

Anzahl der festgenommenen Palästinenser freigelassen

Alan Fischer

Berichtet aus dem besetzten Ost-Jerusalem

Wir konnten bestätigen, dass eine Reihe von Palästinensern, die in und um Beit Lahia im nördlichen Gazastreifen verhaftet wurden, wieder freigelassen wurden.

Die israelische Armee sagt, einige von ihnen hätten sich ergeben, aber viele von ihnen waren in den UN-Schulen, weil sie dachten, dies sei ein sicherer Zufluchtsort, und plötzlich erschien die Armee und nahm sie mit.

Einige dieser Männer wurden von der israelischen Armee und auch vom Shin Bet, dem Geheimdienst, verhört, und zwar entweder in Israel oder in einer speziellen Einrichtung, die in Gaza eingerichtet wurde.

Eine Person wurde von Einheimischen als Student identifiziert. Ein Mann war mit seinen beiden Kindern dort. Ein anderer wurde als Ladenbesitzer beschrieben, der keine Verbindungen zur Hamas hatte. Und ein bekannter lokaler Journalist war unter ihnen.

Vor 2 Stunden (12:00 GMT)

Fotos: Yaffa-Krankenhaus durch israelische Angriffe in Deir el-Balah im Gazastreifen schwer beschädigt

Das Yaffa-Krankenhaus, das bei den israelischen Angriffen in Deir al-Balah schwer beschädigt wurde

(Ashraf Amra/Anadolu)

vor 2 Stunden (11:50 GMT)

Israelische Armee startet „präzise Angriffe“ rund um Khan Younis

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben in den vergangenen 24 Stunden 450 Ziele im Gazastreifen mit Luft-, See- und Landangriffen angegriffen.

Sie fügte hinzu, dass sie in einer Reihe von „präzisen Angriffen“, die etwa zwei Stunden dauerten, eine große Anzahl von Hamas-Kämpfern getötet habe.

Palästinenser, die bei der israelischen Bombardierung des Gazastreifens verwundet wurden, kommen in einem Krankenhaus in Khan Younis an

Palästinenser, die bei der israelischen Bombardierung des Gazastreifens verwundet wurden, kommen in einem Krankenhaus in Khan Younis an [Mohammed Dahman/AP Photo]

vor 2 Stunden (11:45 GMT)

Die zivile Ordnung in Gaza bricht zusammen

Thomas White, der Direktor des UNRWA in Gaza, sagt, dass die „zivile Ordnung“ in der belagerten Enklave zusammenbricht.

„Auf den Straßen geht es wild zu, besonders nach Einbruch der Dunkelheit – einige Hilfskonvois werden geplündert und UN-Fahrzeuge mit Steinen beworfen. Die Gesellschaft steht am Rande des völligen Zusammenbruchs“, sagte White auf X.

Vor 3 Stunden (11:40 GMT)

Große Spannungen im besetzten Ost-Jerusalem

Unsere Korrespondentin Sara Khairat berichtet aus dem besetzten Ost-Jerusalem, wo die Spannungen heute besonders groß sind.

„Um Ihnen einen Eindruck von der Atmosphäre im besetzten Ost-Jerusalem und in den besetzten Gebieten zu vermitteln, sagen die Ladenbesitzer, dass sie ihre Geschäfte früher schließen.

„Sie haben Angst, dass sie jeden Moment verhaftet werden, selbst wenn sie die Straße überqueren. Eine Person erzählte uns, dass sie verhaftet wurde, weil sie Müll weggeworfen hatte. Sie wurden befragt und dann mit Verhaftung bedroht.

„Die israelische Polizei taucht auf und hindert jeden daran, in den sozialen Medien Beiträge zur Solidarität mit den Palästinensern in Gaza zu veröffentlichen. Wenn man auch nur die palästinensische Flagge hisst, ist das illegal.“

Eine Frau geht neben israelischen Grenzpolizisten, während muslimische Palästinenser das Freitagsgebet verrichten

Eine Frau geht neben israelischen Grenzpolizisten, während muslimische Palästinenser in Jerusalem Freitagsgebete verrichten [Ammar Awad/Reuters].

vor 3 Stunden (11:30 GMT)

Palästinenser werden am Gottesdienst in der Al-Aqsa-Moschee gehindert

Sara Khairat

Bericht aus dem besetzten Ost-Jersalem

Jede Woche werden junge Gläubige auf dem Weg zur Al-Aqsa-Moschee daran gehindert, diese zu betreten.

Sie kommen nicht einmal nahe genug heran, weil die israelischen Streitkräfte sie jeden Freitag mit Tränengas und Wassersprühern zurückdrängen. Sie lassen nur diejenigen passieren, die älter sind.

Normalerweise nehmen etwa 60.000 bis 70.000 Gläubige am Freitagsgebet an der drittheiligsten Stätte des Islam teil. Letzte Woche waren es etwa 5.000.

Die Israelis sagen, dass sie dies tun, um Spannungen zu vermeiden, weil Krieg herrscht und ein Notstandsgesetz gilt. Die Palästinenser sehen darin jedoch einen weiteren Vorwand, um ihre Bewegungsfreiheit einzuschränken und sie daran zu hindern, ihrem täglichen Leben nachzugehen.

Israelische Streitkräfte stehen Wache, während palästinensische Muslime am 1. Dezember auf der Straße im Ostjerusalemer Viertel Ras al-Amud das Freitagsmittaggebet verrichten

vor 3 Stunden (11:10 GMT)

Analyse

Unwahrscheinlich, dass die USA bei der Sitzung des UN-Sicherheitsrats auf einen Waffenstillstand drängen werden

Während sich der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UNSC) darauf vorbereitet, über einen Waffenstillstand zu beraten, werden sich die USA wahrscheinlich dagegen aussprechen, sagt Ahmed Bedier, Präsident der United Voices for America.

Bedier sagte gegenüber Al Jazeera, es sei wahrscheinlich, dass die USA wie bei anderen Sitzungen des UN-Sicherheitsrats über den Krieg vorgehen werden – entweder „einen Fehler in der Sprache“ der Resolution finden, sich der Stimme enthalten oder ein Veto einlegen.

„Besonders in einem Wahljahr, in dem [Präsident] Biden in den Umfragen zurückliegt und beide Parteien (Demokraten und Republikaner) versuchen, sich zu positionieren, wer Israel gegenüber stärker ist“, sagte er. „Der Druck ist also definitiv da, und die Macht der Pro-Israel-Lobby und ihr Druck und die Finanzierung von Kampagnen haben definitiv einen erheblichen Einfluss auf die Entscheidungen.“

Bedier fügte hinzu, dass die USA in der Lage seien, Israel zu kontrollieren, aber der „Wille“ sei noch nicht da. Die USA sehen die Zahl der Todesopfer inzwischen kritischer, aber wenn es ihnen ernst wäre, könnten sie Israel Waffen vorenthalten, sagte er.

Rauch steigt während eines israelischen Angriffs im nördlichen Gazastreifen über den Gebäuden auf

Rauch, der während eines israelischen Angriffs im nördlichen Gazastreifen über den Gebäuden aufsteigt [Jack Guez/AFP].

vor 3 Stunden (10:45 GMT)

Dutzende Tote und Verletzte bei Luftangriff in der Nähe eines Krankenhauses in Khan Younis

Bei einem israelischen Luftangriff auf ein Haus in der Nähe des al-Amal-Krankenhauses und des Hauptquartiers des Palästinensischen Roten Halbmonds in der südlichen Stadt Khan Younis sind Dutzende Menschen getötet und verletzt worden, wie der Rettungsdienst mitteilte.

„Die Bombardierung führte zum Zersplittern von Glas und zum Zerbrechen von Türen und Fenstern sowie zu extremer Panik unter 14.000 Vertriebenen, die in den PRCS-Einrichtungen Schutz suchen“, teilte der Rote Halbmond auf X mit.

Übersetzt mit Deepl.com



