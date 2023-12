In memory of Dr. Refaat Alareer Beloved and influential educator, writer and mentor murdered in Israeli airstrike.

Zum Gedenken an Dr. Refaat Alareer

Die elektronische Intifada

7. Dezember 2023

Refaat Alareer

Wir bringen unseren Schock, unsere Wut und unsere tiefe Trauer über die Ermordung unseres Freundes und Kollegen Dr. Refaat Alareer durch die israelischen Besatzungstruppen am 6. Dezember bei einem Luftangriff in Gaza-Stadt zum Ausdruck.

Refaat wurde zusammen mit seinem Bruder, seiner Schwester und vier ihrer Kinder getötet, als das Haus seiner Schwester angegriffen wurde. Refaat und seine Familienmitglieder gehören nun zu den mehr als 17.000 Palästinensern, die in Israels anhaltendem Völkermord getötet wurden.

Unser tiefes Beileid gilt Refaats Frau Nusayba, seinen Kindern und anderen überlebenden Familienmitgliedern, all seinen Schülern und ehemaligen Schülern, auf die er so stolz war, und allen, die ihn liebten.

Refaat und seine Familie waren bereits mehrmals innerhalb des Gazastreifens vertrieben worden, nachdem sein Haus im Oktober bombardiert worden war.

Refaat, ein stolzer Sohn des Stadtteils Shujaiya in Gaza-Stadt, war Professor für englische Literatur an der Islamischen Universität von Gaza.

Er war Mitbegründer von „We Are Not Numbers“, einem Projekt, das nach dem israelischen Angriff 2014 in Gaza ins Leben gerufen wurde, um junge Schriftsteller in dem belagerten Gebiet zu fördern und zu unterstützen, damit sie der Welt ihre Geschichten erzählen können.

Selbst unter Israels brutalem und unerbittlichem Bombardement hörte Refaat nie auf, seine Schüler und ehemaligen Schüler zu fördern und zu unterstützen, sei es beim Schreiben von Gedichten oder von Reportagen für The Electronic Intifada.

Obwohl er nicht furchtlos war, war Refaat mutig. Er meldete sich weiterhin zu Wort, obwohl er wusste, dass Israel systematisch Journalisten, Ärzte und andere Intellektuelle zur Vernichtung auswählte.

Nur wenige Tage vor Refaats Ermordung ermordete Israel Dr. Sufyan Tayeh, den Präsidenten der Islamischen Universität von Gaza.

Refaat verlor nie seinen boshaften Sinn für Humor und machte weiterhin Witze, selbst inmitten des unbeschreiblichen Terrors der unablässigen israelischen Bombardierungen und Granatenangriffe und des allgegenwärtigen Todes, wie er sagte.

Refaat und seine Familie wussten, dass kein Ort in Gaza sicher war, und entschieden sich deshalb, in Gaza-Stadt zu bleiben.

Im Laufe der Jahre ermutigte und förderte Refaat Hunderte von jungen Schriftstellern in Gaza, so Yousef Aljamal, ein Autor und Forscher und einer der engsten Freunde und ehemaligen Schüler Refaats.

Israel hat den Heiligen von Gaza getötet. Unser Führer und Mentor, Herausgeber, Schriftsteller und Dozent, Dr. Refaat Alareer. pic.twitter.com/A016rbJpSi

– Yousef Aljamal (@YousefAljamal) December 7, 2023

„Die meisten jungen Leute [in Gaza], die man heute in den sozialen Medien auf Englisch schreiben sieht, sind seine Schüler“, sagte Aljamal letzten Monat im Livestream von The Electronic Intifada. „Er hat also eine ganze Armee von Schriftstellern und Bloggern ausgebildet, die schreiben und die Geschichte erzählen können.“

Refaat gab 2014 die Anthologie Gaza Writes Back: Short Stories from Young Writers in Gaza, Palestine, veröffentlicht von Just World Books.

Er hat auch einen Beitrag zu Light in Gaza: Writings Born of Fire, herausgegeben von Jehad Abusalim, Jennifer Bing und Michael Merryman-Lotze, erschienen 2022 bei Haymarket Books.

Kein anderes Medium hat 10 % der hervorragenden Arbeit geleistet, die die großartige Electronic Intifada @intifada für Palästina und Gaza nicht nur während dieses Völkermords, sondern auch in den letzten 15 Jahren geleistet hat.

Danke, @AliAbunimah und dem großartigen Team @maureenclarem, @norabf, @AsaWinstanley,… https://t.co/vk04djllWG

– Refaat in Gaza (@itranslate123) 7. November 2023

In seinem Beitrag zu Light in Gaza mit dem Titel „Gaza Asks: When Shall this Pass?“, schreibt Refaat:

„Es wird vorübergehen, ich hoffe es immer wieder. Es wird vorübergehen, sage ich immer wieder. Manchmal meine ich es ernst. Manchmal auch nicht. Und während Gaza um sein Leben ringt, kämpfen wir darum, dass es vorbei geht, wir haben keine andere Wahl, als zurückzuschlagen und ihre Geschichten zu erzählen. Für Palästina.“

Neben Refaat wurden seit dem 7. Oktober mindestens drei Mitarbeiter von The Electronic Intifada in Gaza getötet.

Es handelt sich um Huda al-Sousi, Raed Qaddoura und Mohammed Hamo.

Alle drei waren Mentees von Refaat:

Einer meiner klugen Mentees ist durch israelisches Feuer getötet worden. Ich habe Huda Al Sousi betreut, als sie für die @intifada einen Artikel über ihre Erfahrungen als Mutter und Tochter unter israelischen Bomben schrieb. Cc @AliAbunimah

Ich trotze Israels Bomben, um meine Eltern zu umarmen https://t.co/9KoQkQ6yzD https://t.co/AOTHdbJT1I

– Refaat in Gaza (@itranslate123) 22. Oktober 2023

Dies ist der letzte Beitrag von Mohammed Hamo in unserer Shakespeare-Kurs-FB-Gruppe.

Er liebte Literatur. Und natürlich liebte er Memes (vor allem, mich in ein Meme zu verwandeln) und sprach immer für seine Freunde (hier erinnert er mich an die Bonuspunkte).

Ruhe in Frieden, Mohammed. Israel hat ihn getötet… https://t.co/zmfWgc6SOK pic.twitter.com/UDl0DgGEQ0

– Refaat in Gaza (@itranslate123) November 29, 2023

Ahmed Abu Artema, ein regelmäßiger Mitarbeiter von The Electronic Intifada, hat im Oktober bei einem israelischen Luftangriff seinen 13-jährigen Sohn Abdullah und mehrere andere Familienmitglieder verloren. Ahmed und seine beiden anderen Kinder wurden verletzt.

Refaats Beiträge für The Electronic Intifada waren unermesslich.

Sein erster schriftlicher Beitrag erinnerte an seinen Bruder, den Märtyrer Mohammed Alareer, der 2014 bei einem israelischen Luftangriff auf sein Haus getötet wurde.

Mohammed, den Refaat als Hamada kannte, wurde von Tausenden von Kindern in Gaza für seine Figur Karkour geliebt, ein schelmisches Huhn in der Fernsehsendung Tomorrow’s Pioneers.

Refaat schrieb zu dieser Zeit: Mein Bruder wird Märtyrer Nummer 26 in meiner Großfamilie sein; fünf von ihnen wurden letzte Woche getötet und ihre Leichen wurden während der 12-stündigen ‚humanitären Waffenruhe‘ am Samstag aus den Trümmern ausgegraben.“

Er fügte hinzu: „Wir leben jetzt in einer Zeit in Palästina, in der ein verlorener Sohn, zwei verwaiste Kinder, eine junge Frau, die zur Witwe wurde, mit denen verglichen werden müssen, die zehn oder zwanzig Familienmitglieder auf einmal verloren haben. Es gibt einen eindeutigen Versuch, Palästina ethnisch zu säubern, uns dazu zu bringen, das Land zu verlassen und nie wieder zurückzukehren.“

Einer von Refaats Onkeln, Tayseer Alareer, wurde 2001 von israelischen Truppen im Kibbuz Nahal Oz erschossen, als er sein Land in Gaza bewirtschaftete. Ein Cousin, Awad Alareer, starb, nachdem Israel den Zugang zu medizinischer Behandlung verzögerte, als bei ihm Krebs diagnostiziert wurde.

Ein anderer Onkel, Oun Alareer, wurde 1971 von Israel verhaftet und gefoltert. Refaat schrieb über seinen Onkel Oun in der Zeitschrift Scalawag: Sein Name „hallt in unseren Haushalten nach, in der Hoffnung, auch nur einen winzigen Teil des Schmerzes zu lindern, den sein Verlust für uns bedeutet hat.“

Durch sein Leben und seinen Tod war Refaat Alareer ein Shaheed oder Zeuge des tiefen Unrechts, das Israel über Palästina und sein Volk gebracht hat.

In seinem Gedenken an seinen getöteten Bruder Hamada schrieb Refaat:

„Israels Barbarei, Menschen in Gaza zu ermorden und die Verbindungen zwischen Menschen und Menschen, zwischen Menschen und Land und zwischen Menschen und Erinnerungen zu zerschneiden, wird niemals Erfolg haben.“

Er fügte hinzu: „Ich habe meinen Bruder physisch verloren, aber die Verbindung zu ihm wird für immer und ewig bestehen bleiben.“

Und so wird auch unsere Verbindung zu Refaat bleiben, der durch seine Worte und durch seine Schüler, die sein Vermächtnis des Kampfes für Wahrheit und Befreiung weiterführen, unsterblich geworden ist.

Am 1. November schrieb er: „Wenn ich sterbe, soll es ein Märchen sein.“

Wenn ich sterben muss, soll es ein Märchen sein. #FreePalestine #Gaza pic.twitter.com/ODPx3TiH1a

– Refaat in Gaza (@itranslate123) November 1, 2023

In den letzten zwei Monaten des völkermörderischen Krieges Israels gegen Gaza konnte Refaat viermal am Livestream von The Electronic Intifada teilnehmen.

Nach der Nachricht von seinem Tod haben wir einige Highlights dieser Auftritte in den sozialen Medien geteilt. Sie können sie in den folgenden Tweets sehen und Refaat in seinen eigenen Worten hören:

„Ausdrucksformen von Intimität und Liebe sind sehr schwierig, weil sie auf zu viele verschiedene Arten interpretiert werden können. Und die Kinder wissen es, sie spüren all die Lügen, die wir ihnen erzählen, dass alles gut wird, dass die Bombardierung weit weg ist“, sagte Refaat Alareer am dritten Tag von Israels Völkermord pic.twitter.com/UOZicKCJDw

– Electronic Intifada (@intifada) December 7, 2023

„Wir haben nicht versagt … Wir haben uns ihrer Barbarei nicht unterworfen, wir haben uns ihrer Brutalität nicht unterworfen … Wir beziehen unseren Stolz daraus, dass wir prinzipientreu bleiben, wenn alle anderen es nicht sind … Bei allem, was wir tun, haben wir im Hinterkopf, dass dies unser letztes Mal sein wird“, sagte Refaat Alareer am Tag 7. pic.twitter.com/r5ZDaiWzBf

– Electronic Intifada (@intifada) December 7, 2023

„Dieses schöne Gefühl der Solidarität, der Zusammengehörigkeit, der Gemeinschaft, des Zusammenkommens. Es ist da. Israel setzt alles daran, diese Bande zu brechen, diese schönen Bande zwischen den Menschen zu zerschneiden“, sagte Refaat Alareer am 20. Tag. pic.twitter.com/c7pFfajKIz

– Electronic Intifada (@intifada) December 7, 2023

Das war das letzte Mal, dass Refaat Alareer zu uns in den EI-Livestream kam, an Tag 55, vor einer Woche. pic.twitter.com/TCKxoAp1i2

– Elektronische Intifada (@intifada) Dezember 8, 2023

Übersetzt mit Deepl.com



