Ein palästinensischer Mann trägt ein verwundetes Mädchen nach israelischem Bombardement in Rafah im südlichen Gazastreifen, am 17. November 2023 (Said Khatib/AFP)

Die USA sagen, dass sie aufgrund mangelnder Beweise keine endgültigen Schlussfolgerungen ziehen können

Israel hat wahrscheinlich mit US-Waffen in Gaza gegen internationales Recht verstoßen: Außenministerium

Von MEE-Mitarbeitern

10. Mai 2024

Die Biden-Administration hat einen Bericht veröffentlicht, in dem es heißt, dass es berechtigte Gründe für die Annahme gibt, dass Israel bei mehreren Gelegenheiten von den USA gelieferte Waffen eingesetzt hat, die mit dem humanitären Völkerrecht „unvereinbar“ sind.

In dem Bericht heißt es jedoch, dass die USA nicht in der Lage waren, zu überprüfen, ob bei diesen Vorfällen amerikanische Waffen eingesetzt wurden, da „kein Personal der [US-Regierung] vor Ort in Gaza“ war.

Der Bericht des US-Außenministeriums ist das Ergebnis eines nationalen Sicherheitsmemorandums (NSM-20), das Präsident Joe Biden Anfang Februar herausgegeben hat und in dem es um die Frage geht, ob die Regierung die Zusicherungen Israels, dass der Einsatz von US-Waffen weder gegen amerikanisches noch gegen internationales Recht verstößt, für glaubwürdig hält.

Sollte die Regierung zu dem Schluss kommen, dass Israel amerikanische Waffen unter Verletzung des Völkerrechts eingesetzt hat, müsste Washington die Militärhilfe für das Land aussetzen.

Der mit Spannung erwartete Bericht sollte dem Kongress eigentlich Anfang dieser Woche vorgelegt werden, doch die Regierung verschob die Veröffentlichung auf Freitagabend Ortszeit.

In dem Bericht werden mehrere Fälle genannt, in denen das Vorgehen des israelischen Militärs Anlass zu „ernsten Bedenken“ gab. Dazu gehörten der israelische Luftangriff auf Mitarbeiter der internationalen Hilfsorganisation World Central Kitchen, das vom israelischen Militär verübte „Mehlmassaker“ im nördlichen Gazastreifen und die Angriffe auf andere internationale Hilfsorganisationen und Wohlfahrtsverbände, die im Gazastreifen tätig sind.

Trotz der weit verbreiteten Berichterstattung über diese Vorfälle konnte die Regierung Biden dem Bericht zufolge keine endgültige Einschätzung darüber abgeben, ob bei diesen Angriffen US-Waffen eingesetzt wurden.

In dem Bericht heißt es außerdem, dass „Israel keine vollständigen Informationen zur Verfügung gestellt hat, um zu überprüfen, ob US-Verteidigungsartikel, die unter NSM-20 fallen, speziell in Aktionen verwendet wurden, die als Verstöße gegen“ internationales Recht oder humanitäres Völkerrecht bezeichnet wurden.

„In Anbetracht der Tatsache, dass Israel in erheblichem Maße auf in den USA hergestellte Verteidigungsgüter angewiesen ist, kann man davon ausgehen, dass unter NSM-20 fallende Verteidigungsgüter von den israelischen Sicherheitskräften seit dem 7. Oktober in Fällen eingesetzt wurden, die mit den Verpflichtungen des humanitären Völkerrechts oder den bewährten Praktiken zur Minderung des Schadens für die Zivilbevölkerung nicht vereinbar sind“, heißt es in dem Bericht.

Die Biden-Administration versicherte auch, dass Israels allgemeines Bekenntnis zum humanitären Völkerrecht nicht notwendigerweise durch einzelne Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht widerlegt wird“, und stellte fest, dass Israel sich verpflichtet hat, diese einzelnen Verstöße zu untersuchen.

„Das Außenministerium wird weiterhin mit der israelischen Regierung zusammenarbeiten, um einen speziellen Kanal einzurichten, um besorgniserregende Vorfälle zu untersuchen und Empfehlungen zur Verringerung des Risikos ziviler Schäden auszusprechen“, heißt es in dem Bericht.

Israel behindert US-Hilfe für Gaza nicht

Der Krieg im Gazastreifen begann am 7. Oktober, als palästinensische Kämpfer unter der Führung der Hamas aus dem Gazastreifen ausbrachen und einen Angriff auf den Süden Israels starteten, bei dem etwa 1.200 Menschen getötet wurden und etwa 240 Menschen als Geiseln genommen wurden.

Israel reagierte mit einer Kriegserklärung und startete eine wahllose Bombenkampagne, gefolgt von einer Bodeninvasion. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums hat Israel bisher fast 35.000 Palästinenser getötet, die meisten von ihnen Frauen und Kinder.

Die Regierung Biden reagierte auf den Krieg, indem sie Waffenlieferungen an Israel beschleunigte und Israel bei den Vereinten Nationen diplomatisch abschirmte, indem sie mehrere Resolutionen blockierte, die einen Waffenstillstand und ein Ende des Krieges forderten.

Nach weit verbreiteten Protesten im ganzen Land und angesichts der Tatsache, dass Bidens Unterstützung des Krieges bei seiner Wählerschaft immer unbeliebter wurde, begann Präsident Biden jedoch, Israels Kriegsanstrengungen in begrenztem Umfang zu kritisieren.

Die Regierung hat außerdem eine einzige Munitionslieferung an Israel gestoppt, was nach Ansicht von Menschenrechtsgruppen bei weitem nicht den von Washington eingegangenen Verpflichtungen gegenüber dem Völkerrecht und den Menschenrechten entspricht.

Ein weiteres Element des Berichts war eine Bewertung, ob Israel den Zugang von Hilfsgütern nach Gaza behindert.

Hilfsorganisationen, Wohlfahrtsverbände und Menschenrechtsgruppen haben Israel vorgeworfen, die Menge der Hilfsgüter, die in den Gazastreifen gelangen dürfen, zu beschränken.

Die Vereinten Nationen haben erklärt, dass im nördlichen Gazastreifen eine regelrechte Hungersnot droht, weil keine Hilfsgüter in das Gebiet gelangen.

Israel bestreitet, dass es die Hilfe für die belagerte palästinensische Enklave blockiert. Die USA erklärten in ihrem Bericht, dass die Menge der in den Gazastreifen gelangenden Hilfsgüter nicht ausreicht, kamen aber nicht zu dem Schluss, dass Israel die Bemühungen Washingtons um Hilfslieferungen behindert.

„Wir gehen derzeit nicht davon aus, dass die israelische Regierung den Transport oder die Lieferung von humanitärer Hilfe der USA im Sinne von Abschnitt 620I des Foreign Assistance Act verbietet oder anderweitig einschränkt.“

