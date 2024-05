How Israel turned hospitals into ‚military targets‘ by lying about international law The bar for hospitals to lose protected status under international law is set very high. Those conditions were not met for any of the 36 hospitals in Gaza that Israel destroyed.

Ruinen des Al-Shifa-Krankenhauses in Gaza-Stadt, 1. April 2024. (Foto: Khaled Daoud /APA Images)

Die Messlatte für Krankenhäuser, die den Schutzstatus nach internationalem Recht verlieren, liegt sehr hoch. Keines der 36 Krankenhäuser in Gaza, die Israel zerstört hat, erfüllte diese Bedingungen.

Wie Israel Krankenhäuser durch Lügen über das Völkerrecht zu „militärischen Zielen“ machte

Von Tamara Kayali Browne

10. Mai 2024

Das Symbol für die Gesundheitsfürsorge war einst ein Zeichen für einen heiligen Ort – eines, das nach dem humanitären Völkerrecht eine Einrichtung als einen im Krieg zu schützenden Ort kennzeichnete. Jetzt ist dieses Symbol stattdessen zu einem Hauptziel geworden.

Die israelische Armee rechtfertigt ihre Angriffe auf das Gesundheitswesen mit der Behauptung, dass die Hamas von Krankenhäusern aus operiert. Damit ein Krankenhaus jedoch seinen Schutzstatus nach internationalem Recht verliert, müsste es für „feindschädliche Handlungen“ genutzt werden. Hamas-Kämpfer, die durch ein Krankenhaus schlendern, um eine Geisel behandeln zu lassen, stellen kaum eine für den Feind schädliche Handlung dar, ebenso wenig wie das seltsame Vorhandensein von Waffen hinter einem MRT-Gerät (sicherlich der schlechteste Ort, um ein Metallobjekt aufzubewahren), da sie leicht unter die Bestimmung „Handfeuerwaffen und Munition, die den Verwundeten und Kranken entnommen wurden … und noch nicht an die zuständigen Stellen übergeben wurden“ fallen könnten. Sollten solche Waffen in einem Krankenhaus gefunden werden, würden sie dem Krankenhaus nicht den Schutzstatus nach internationalem Recht entziehen.

Die Messlatte für den Verlust des Schutzstatus ist sehr hoch angesetzt. Das Internationale Komitee vom Roten Kreuz stellt fest: „Im Falle von Zweifeln, ob medizinische Einheiten von Einrichtungen zur Begehung einer ‚feindschädlichen Handlung‘ benutzt werden, sollte davon ausgegangen werden, dass sie nicht so benutzt werden.“ Die israelische Armee hat alle 36 Krankenhäuser im Gazastreifen angegriffen, so dass es kein einziges mehr gibt, das voll funktionsfähig ist. Nicht ein einziges dieser Krankenhäuser erfüllte nachweislich die Kriterien, um seinen Schutzstatus zu verlieren, geschweige denn alle 36. Selbst in dem seltenen Fall, dass ein Krankenhaus seinen Schutzstatus verliert, müsste das Militär Patienten und Personal schützen, Notfallpläne für die Unterbrechung der Gesundheitsversorgung aufstellen und bei der Wiederherstellung der Gesundheitsdienste nach dem Angriff helfen.

Angesichts des Ausmaßes des menschlichen Leids während des Zweiten Weltkriegs wurden die Genfer Konventionen von 1949 geschaffen, um Zivilisten besser schützen zu können. Artikel 19 der Genfer Konventionen besagt, dass medizinische Einrichtungen, Personal und Patienten nicht angegriffen werden dürfen. Die Konventionen wurden zu einem Eckpfeiler des humanitären Völkerrechts und der medizinischen Ethik, aber die jüngsten Konflikte zeigen, wie leicht es für Staaten, die diese Konventionen missachten, ist, ungestraft zu bleiben.

Im Gazastreifen haben die Krankenhäuser nicht plötzlich ihren Auftrag geändert, so dass sie nun als Kriegswaffen eingesetzt werden können. Vielmehr ist es gerade ihre Aufgabe, Leben zu retten, die sie in Konflikten so verwundbar macht, wenn es darum geht, so viele Menschen wie möglich zu töten. Diese Verwundbarkeit wird im Gaza-Streifen in höchstem Maße ausgenutzt und bedeutet, dass niemand, nicht einmal eine Person, die medizinische Hilfe sucht, sicher ist.

Und die israelische Politik der gezielten Angriffe auf das Gesundheitswesen ist nicht auf Gaza beschränkt. Die WHO hat allein im Jahr 2022 187 Angriffe auf das Gesundheitswesen im Westjordanland dokumentiert. Im gegenwärtigen Völkermord im Gazastreifen ist das Gesundheitssystem durch unablässige Angriffe dezimiert worden. Medizinische Geräte wurden vorsätzlich zerstört, und wenn die EKG- und MRT-Geräte nicht gerade IDF-Soldaten bedrohten, war ihre Zerstörung wahrscheinlich ein Sabotageakt und keine Selbstverteidigung. Wenn die Embryonen aus dem Gazastreifen nicht über Superkräfte verfügen, können wir wahrscheinlich zu dem Schluss kommen, dass die Zerstörung von 4.000 Embryonen in einer IVF-Klinik in Gaza ebenfalls keine Selbstverteidigung war.

Nicht nur Gebäude, Ausrüstung, Krankenwagen und Embryonen, sondern auch medizinisches Personal und Patienten sind Ziel der Angriffe. Bei dem Massaker im al-Shifa-Krankenhaus beispielsweise wurde der größte Teil des medizinischen Personals entweder verhaftet oder ermordet. Dies geschah auch während des Krieges in Syrien mit 601 Angriffen auf über 350 Gesundheitseinrichtungen in 11 Jahren Krieg. Dies ist jedoch nicht das gleiche Ausmaß, wie wir es in Gaza erlebt haben.

Die Zerstörung möglichst vieler medizinischer Einrichtungen und die Unterbrechung der Versorgung einer Region mit lebenswichtigen medizinischen Gütern bedeutet, dass diejenigen, die nicht direkt durch Bomben oder Kugeln getötet werden, entweder an ihren Wunden, Krankheiten oder chronischen Krankheiten sterben, die nichts mit dem Krieg zu tun haben – und die ansonsten alle behandelbar wären. Indem Israel den Zugang zu medizinischen Gütern wie Sterilisationsgeräten blockiert, hat es Krankenhäuser in Todesfallen verwandelt. Was die Effizienz bei der Ausrottung von Menschen angeht, so bringt die gezielte Bekämpfung des Gesundheitswesens eindeutig „mehr für das Geld“. Das bedeutet, dass das Gesundheitswesen bei Völkermordkampagnen ein Hauptziel ist.

Der Völkermord in Gaza zeigt uns, dass es nicht von den Worten der Genfer Konventionen abhängt, ob Krankenhäuser sichere Zufluchtsorte oder Zielscheiben sind, sondern vom politischen Willen, sie zu schützen.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …