Israel instrumentalisiert Sympathie und Opferrolle

Von Caitlin Johnstone

12. Februar 2024

Es gibt einen bestimmten, besonders giftigen Persönlichkeitstyp, der davon lebt, gehasst zu werden. Sie verhalten sich auf abscheuliche und zerstörerische Weise, und wenn Menschen darauf mit Feindseligkeit reagieren, verfallen sie in ein „Ich bin das arme Opfer“-Denken, mit dem sie dann ein noch abscheulicheres und zerstörerisches Verhalten rechtfertigen.

Vielleicht hatten Sie das Pech, in Ihrem eigenen Leben mit solchen Persönlichkeiten konfrontiert worden zu sein. Sie benehmen sich abscheulich, und wenn die Menschen darauf reagieren, sagen sie: „Seht ihr? Ich werde wirklich verfolgt!“

Hillary Clinton ist ein perfektes Beispiel für diesen Persönlichkeitstypus in extremer Ausprägung. Die Menschen hassen sie, weil sie eine falsche, egomanische Sadistin ist, die ihre gesamte politische Karriere damit verbracht hat, bei jeder Gelegenheit auf militärisches Massenblutvergießen zu drängen, aber sie stellt diesen Hass dann als Beweis für weit verbreitete Frauenfeindlichkeit und Rechtsextremismus hin, weshalb die Welt Hillary Clinton dringend braucht, um diese Dinge zu bekämpfen.

Jeder halbwegs normale Mensch, der so reich und gleichzeitig so verachtet wäre wie Hillary Clinton, hätte sich einfach aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen, um seine Hunderte von Millionen Dollar zu genießen, glückselig geschützt vor den Anfeindungen und der Verurteilung durch den gemeinen Pöbel. Aber Clinton taucht immer wieder auf und weigert sich hartnäckig, zu verschwinden, weil der Hass, der ihr entgegenschlägt, ihre gesamte persönliche Dynamik antreibt.

Wir sehen eine groß angelegte Version dieser Dynamik im Zusammenhang mit dem Staat Israel. Ein jüdischer, antizionistischer Israeli namens Alon Mizrahi hat vor ein paar Tagen einen interessanten Beitrag auf Twitter gepostet, der mir seitdem im Kopf herumschwirrt, in dem er argumentiert, dass Israel tatsächlich absichtlich Hass gegen sich selbst erzeugt, um seine politische Macht zu stärken.

Er behauptet, dass „Israel und amerikanisch-jüdische Organisationen es auf sich genommen haben, die Juden in einer „Strategie der absichtlichen Paranoia“ in Angst und Isolation zu halten. Mizrahi meint, dass, als der 7. Oktober einschlug, „der rechte, nationalistische, paranoide Teil des jüdischen politischen Spektrums erkannte, dass dies in politisches Gold umgemünzt werden konnte.“

„Es scheint nicht so, dass Israel versucht, weltweit gehasst zu werden. Es ist tatsächlich das, was es tut“, schreibt Mizrahi. „Es stellt seine Grausamkeit und Barbarei absichtlich zur Schau, damit es der Welt verschlossen bleibt und so die fortgesetzte Herrschaft des paranoiden Lagers garantiert.“

„Die Palästinenser sind in diesem Szenario nur Crash-Test-Dummies“, fügt er hinzu. „Ihr Tod wird benutzt, um die Menschen wütend zu machen und Israel zu hassen, damit es noch paranoider wird.“

Unabhängig davon, ob man Mizrahis Sichtweise akzeptiert oder ablehnt, lässt sich nicht leugnen, dass Israels Apologeten die Empörung, die seine Aktionen in Gaza ausgelöst haben, als Beweis für eine antisemitische Verfolgung nutzen. Die Anti-Defamation League hat damit begonnen, pro-palästinensische Kundgebungen als antisemitische Vorfälle zu kategorisieren, darunter auch Kundgebungen, die von jüdischen Gruppen organisiert und besucht werden, was dazu führte, dass die israelfreundlichen Massenmedien nach dem 7. Oktober einen massiven Anstieg des „Antisemitismus“ meldeten. Übliche pro-palästinensische Sprechchöre wie „Vom Fluss bis zum Meer wird Palästina frei sein“ wurden fälschlicherweise als Aufrufe zum Völkermord an den Juden bezeichnet, und jede Kritik am Vorgehen Israels wird mit einer Flut von Antisemitismusvorwürfen beantwortet.

Sobald es Israel und seinen westlichen Unterstützern gelungen war, jede Opposition gegen die israelische Regierung als Beweis für Antisemitismus darzustellen, war garantiert, dass jedes Mal, wenn Israel etwas Böses tut, eine neue Welle des „Antisemitismus“ nach diesen Maßstäben ausgelöst wird. Dieser wahrgenommene Hass und diese Verfolgung könnten dann als Beweis dafür angeführt werden, warum Israel noch gewalttätiger, militaristischer und tyrannischer sein muss, als es ohnehin schon war, und warum seine brutale Behandlung der Palästinenser gerechtfertigt und richtig ist. Dies wiederum könnte von westlichen Regierungen als Rechtfertigung dafür benutzt werden, Israel mit noch mehr Waffen zu versorgen und militärische Unterstützung gegen seine Nachbarn zu leisten.

In dieser Dynamik führt alles, was Israel tut, dazu, dass mehr Menschen Israel sowohl im Nahen Osten als auch in der ganzen Welt hassen, worauf Israel mit der weinerlichen Verkündung „Seht ihr? Sie hassen uns! Wir müssen uns gegen ihre Feindseligkeiten verteidigen!“

Dies ist nicht die Art von Verhalten, die Sie von jemandem in Ihrem Leben akzeptieren würden, und es sollte nicht die Art von Verhalten sein, die wir von atomar bewaffneten Ethnostaaten akzeptieren. Wie bei jeder anderen weit verbreiteten Funktionsstörung liegt der Schlüssel zum Abbau dieser Störung in der Verbreitung des Bewusstseins über das, was Israel tut.

Und was Israel tut, ist letztlich die Bewaffnung von Mitgefühl und Opferrolle. Wenn jemand eine Waffe benutzt, um andere zu verletzen, nimmt man ihm die Waffe weg. Die Welt muss aufhören, Israel Sympathie zu schenken, und aufhören, die Erzählungen über die Opferrolle zu glauben, denn diese Erzählungen werden immer nur dazu benutzt, um mehr und mehr vom Westen unterstützte Gräueltaten zu rechtfertigen.

Das wird erst geschehen, wenn sich das Bewusstsein darüber, was hier wirklich vor sich geht, ausreichend verbreitet hat. Damit es zu einer Bewegung in Richtung Gesundheit kommt, müssen sich viele Augen öffnen, um zu erkennen, wie unheilvoll diese manipulative Dynamik ist – sowohl innerhalb als auch außerhalb Israels.

Glücklicherweise scheint das der Fall zu sein. Immer mehr Menschen erkennen die Unzulänglichkeit des Pro-Israel-Opfer-Narrativs, so wie man schließlich auch die Unzulänglichkeit von jemandem in unserem eigenen Leben erkennen würde, der sich ständig schrecklich verhält und dann das Opfer spielt. Es wird ein mühsamer Weg sein, zwei Schritte vorwärts, einen Schritt zurück, aber ich denke, wir werden irgendwann einen Weg aus diesem Schlamassel finden.

