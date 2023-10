Israel is now a full-scale dictatorship In the weeks since October 7, there has been no room for dissent in Israeli society. Detention centers are filling up fast with people who show even the slightest opposition. Here are some scenes from the Israeli Dictatorship.

In den Wochen seit dem 7. Oktober gab es in der israelischen Gesellschaft keinen Platz mehr für abweichende Meinungen. Die Haftanstalten füllen sich schnell mit Menschen, die auch nur die geringste Opposition zeigen. Hier sind einige Szenen aus der israelischen Diktatur.



Israel ist jetzt eine ausgewachsene Diktatur

Von Yoav Haifawi

26. Oktober 2023

Am 18. Oktober, nach dem Massaker im Baptistenkrankenhaus von Gaza, rief Herak Haifa zu einer Demonstration auf.1 Die Polizei kündigte gegenüber den hebräischen Medien im Voraus an, dass sie keine Demonstration gegen den Krieg zulassen und „mit Gewalt“ vorgehen würde. Zur angegebenen Zeit traf ich mit ein paar unter den Arm geklemmten Transparenten am „Prisoners Square“ ein. Bevor ich dort ankam, stellte ich fest, dass die Polizei überall in der Deutschen Kolonie im Einsatz war. Auf dem Platz selbst befanden sich mehr als hundert Polizisten.

Ich saß ruhig auf einem Betongeländer am Straßenrand, zwischen den Polizisten und einer großen Gruppe von Journalisten, die gekommen waren, um über die Aktion zu berichten, die Transparente zwischen meinen Beinen gerollt. Als die Polizei abgelenkt war, öffnete ich leise die aufgerollten Transparente halb, und alle Journalisten nutzten die Gelegenheit, um schnelle Fotos von dem obersten Transparent zu machen. Darauf stand „It Is Genocide!“ auf Englisch.

Eine Frau setzt sich neben mich und nimmt das erste, noch halb aufgerollte Transparent an sich. Ein zweites ist schon halb aufgetaucht: „Stoppt das Feuer jetzt!“ auf Hebräisch. Es dauerte nur Sekunden, bis wir beide von der Polizei gewaltsam weggetragen wurden. Ein dritter Mann, der rief „Warum tut ihr das?“, wurde ebenfalls gewaltsam festgehalten.

Zu der Demonstration kamen etwa einhundert Menschen. Sie wagten es nicht, den Platz zu betreten, trugen keine Transparente und wagten es nicht, Slogans zu rufen. Dennoch wurden sie von der Polizei angegriffen, die sie aufforderte, sich zu entfernen. Viele Menschen wurden durch die Polizeigewalt getroffen und verletzt; zwei Frauen wurden schwer verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die Nicht-Demonstranten versuchten, sich zu behaupten und zogen sich bei jedem Angriff ein paar Meter zurück. Als sie versuchten, gemeinsam zu singen, wurden sie durch einen besonders heftigen Angriff schnell zum Schweigen gebracht. Eine Frau, die der Polizei zugerufen hatte: „Wir haben keine Angst“, wurde sofort gewaltsam festgenommen. Ein palästinensischer Journalist, der Fotos von der Polizeigewalt machte, wurde ebenfalls festgenommen. Die einseitige Konfrontation dauerte fast zwei Stunden, bevor sich die Menge auflöste.

Eine andere Frau, eine palästinensische Ärztin, war auf dem Weg nach Haifa, als die Polizei ihr Auto auf der 10 Kilometer entfernten Autobahn anhielt. Sie wurde beschuldigt, sich der Herak-Demonstration anschließen zu wollen, bestritt dies jedoch. Sie wurde dennoch festgehalten und ließ das Auto auf dem Seitenstreifen stehen.

Wir sechs, vier Frauen und zwei Männer, wurden von der Polizei in Haifa bis 1.00 Uhr nachts verhört und verbrachten die Nacht in den Arrestzellen. Am Morgen wurde uns gesagt, dass wir „zum Gericht“ gebracht würden, aber stattdessen wurden wir in das Haftzentrum Jelemeh (Kishon) gebracht. Wir erfuhren, dass wir wegen der „Notsituation“ nicht persönlich vor Gericht erscheinen, sondern nur per Skype zugeschaltet werden sollten. Die Polizei beantragte, unsere Haft um fünf Tage zu verlängern. Der Richter entschied, dass wir trotz der schwerwiegenden Verdachtsmomente gegen uns gegen Kaution freigelassen werden könnten.

In derselben Nacht, am 18. Oktober, löste die Polizei auch eine Mahnwache zur Solidarität mit den Menschen in Gaza in der palästinensischen Stadt Tayibe in der Nähe von Tel Aviv auf. Sie griffen die Demonstranten an und schlugen mit Schlagstöcken auf sie ein. Ein Demonstrant wurde ins Krankenhaus eingeliefert, zwei weitere wurden festgenommen.

Eine Demonstration in Umm al-Fahm

Die einzige mir bekannte Antikriegsdemonstration innerhalb der grünen Linie, die die Grenzen des „demokratischen Israels“ markieren soll, fand in den ersten 20 Tagen der „besonderen Situation“ am Donnerstag, den 19. Oktober, in Umm al-Fahm statt. Umm al-Fahm ist eine dicht besiedelte, hügelige palästinensische Stadt mit einer großen Tradition des Kampfes, und die Polizei greift in der Regel nicht in das Geschehen in den Straßen ein.

Der Aufruf zum Protest in Umm al-Fahm am 19. Oktober 2023.Der Aufruf zum Protest in Umm al-Fahm am 19. Oktober 2023.

Herak Umm al-Fahm ist größer als Herak Haifa und tiefer verwurzelt und rief ursprünglich zu einer Demonstration am 17. Oktober auf. Nach dem Aufruf bedrohte die Shabak jedoch die zentralen Aktivisten der Herak, so dass sie die Demonstration absagten. Der Aufruf für den 19. Oktober wurde unter dem Namen eines bis dahin unbekannten „Herak for Gaza“ veröffentlicht.

Die Demonstranten versammelten sich am angegebenen Ort und beschränkten sich angesichts der starken Polizeipräsenz in der Stadt darauf, durch die engen Gassen zu marschieren. Hunderte von Menschen schlossen sich dem Marsch an und brachten ihre Wut über die israelischen Angriffe und ihre Solidarität mit den Menschen in Gaza zum Ausdruck, wobei sie darauf achteten, keine Ausdrücke zu verwenden, die als illegal eingestuft werden könnten.

Gerade als sie den Marsch beendeten und einer der Organisatoren allen zur Teilnahme an einer friedlichen Demonstration ohne Störungen gratulierte, wurden sie plötzlich von allen Seiten von einer Phalanx von Bereitschaftspolizisten und „Grenzschützern“ umzingelt, die sie ohne jede Vorwarnung gewaltsam angriffen. Bei diesem Angriff wurden zwölf Personen verhaftet, darunter ein palästinensischer Journalist.

Am Freitagmorgen warteten wir im Gericht von Haifa auf die Verhafteten. Wir wussten zwar, dass die Verhafteten nicht zum Gericht gebracht werden würden, aber wir warteten mit ihren Familien und Anwälten auf die Untersuchungshaftanhörung. Die Inhaftierten wurden im Megiddo-Gefängnis festgehalten, das hauptsächlich für „Sicherheitsgefangene“ aus dem Westjordanland genutzt wird, von denen viele in Verwaltungshaft sitzen, das sich aber jetzt schnell mit einer Welle von Gefangenen der Meinungsfreiheit aus Palästina 1948 füllt.

Die Gefängniswärter in Megiddo versäumten es, die Skype-Anwendung zu aktivieren, um den Gefangenen die Teilnahme an der Anhörung bis 15.00 Uhr zu ermöglichen. Der Richter schlug vor, die Anhörungen über WhatsApp abzuhalten, aber die Verteidiger lehnten dies ab, unter anderem mit der Begründung, dass sie wollten, dass der Richter die Spuren der Schläge auf den Gesichtern und Körpern der Inhaftierten sehen könne. Um 3:30 Uhr verkündete die Richterin, dass sie angesichts des nahenden Karsamstags die Inhaftierung aller ohne Anhörung bis Samstagnacht aufrechterhalten werde.

Sowohl Herak Umm al-Fahm als auch Herak Haifa riefen ihre Anhänger auf, am Samstagabend zum Gericht in Haifa zu kommen, um die Familien der Inhaftierten zu unterstützen. Es handelte sich nicht um eine Demonstration, sondern um eine starke Solidaritätsbekundung, bei der sich etwa zweihundert Menschen stundenlang vor dem Gericht versammelten. Nur zwei Personen aus der Familie eines jeden Inhaftierten wurden eingelassen.

Die Anhörung begann schließlich gegen 1.00 Uhr am Sonntagmorgen. Nach langen Beratungen wurden alle bis auf zwei der Inhaftierten gegen Kaution freigelassen. Zwei der Festgenommenen, die von der Polizei als „Organisatoren“ betrachtet wurden, ein Rechtsanwalt und ein Arzt, wurden wegen „Unterstützung des Terrorismus“ angeklagt, obwohl die Polizei selbst keine konkrete Handlung oder Äußerung nennen konnte, die diese Unterstützung zum Ausdruck brachte. Sie wurden am Sonntagmorgen in Untersuchungshaft genommen und am Mittwoch, dem 25. Oktober, erneut in Untersuchungshaft genommen.

Am Sonntagmorgen um 5.55 Uhr, nachdem die Anhörung beendet war, versammelten wir uns am Eingang des Gerichts, etwa dreißig von uns, die die lange schlaflose Nacht durchgemacht hatten, um unserem Anwaltsteam zu danken und zu applaudieren. Das Team, das die ganze Nacht hindurch gekämpft hatte, wurde von Rechtsanwalt Hassan Jabarin, dem Leiter des Adalah-Zentrums, angeführt und bestand aus etwa 20 Anwälten und Assistenten von Adalah und mehreren anderen Vereinigungen sowie aus Freiwilligen. Als die Wachleute des Gerichts bemerkten, dass wir uns dem Eingang näherten, riefen sie eine Verstärkung bewaffneter Polizisten herbei.

Mahnwache der Women in Black aufgelöst

Frauen in Schwarz in Haifa halten jeden Freitag eine „Anti-Besatzungs“-Mahnwache ab, so lange ich mich erinnern kann, vielleicht 40 Jahre oder mehr. Am Freitag, dem 13. Oktober, schloss ich mich ihnen an, da es keine andere Möglichkeit gab, meinen Widerstand gegen den Krieg zum Ausdruck zu bringen. Wir standen schweigend auf dem Bahai-Kreis in der Deutschen Kolonie, etwa 20 von uns, meist ältere jüdische Frauen. Ich hielt ein Transparent mit der Aufschrift „Nein zur Rache, Für Gefangenenaustausch“, was so ziemlich die radikalste Option war, die es gab.

Bald darauf kam die Polizei und erklärte, dass „aufgrund der Situation“ keine politischen Demonstrationen erlaubt seien. Als die Organisatoren versuchten, mit ihnen zu argumentieren, nahmen sie uns die Transparente einfach gewaltsam aus der Hand und konfiszierten sie zusammen mit den auf dem Boden liegenden Bannern. Als wir ohne Transparente dasaßen, forderte die Polizei uns auf, uns zu entfernen. Wir blieben trotzig, und schließlich zogen sie sich zurück und bewachten uns von der anderen Straßenseite aus, bis wir die volle Stunde, die für die Mahnwache vorgesehen war, beendet hatten.

Für die kommenden Wochen verlangten die Organisatoren, dass wir den Inhalt der Transparente auf zwei Slogans beschränken, um die jüdische Öffentlichkeit oder die Polizei nicht zu provozieren:

Erstens, ein Gefangenenaustausch

Haifa – unser aller Heimat, Juden und Araber

Ohne zumindest einen Waffenstillstand zu fordern, schien mir das sinnlos.

Ein arabisch-jüdisches Treffen gegen den Krieg

Das Hohe Folgekomitee der arabischen Öffentlichkeit, in dem alle politischen Parteien, die die Palästinenser von 1948 vertreten, zusammengeschlossen sind, versuchte, die Initiative zu ergreifen, um mit jüdischen Aktivisten gegen den Krieg zusammenzuarbeiten. Sie riefen zu einem öffentlichen Treffen in einem geschlossenen Saal in Haifa auf, das am Donnerstag, dem 26. Oktober, stattfinden sollte. In ihrem Aufruf beklagten sie das Leid der Zivilisten auf beiden Seiten der Grenze zum Gazastreifen.

Doch heute wurde bekannt, dass selbst diese Veranstaltung von der Polizei verhindert werden sollte. Offensichtlich hat die Polizei in Ermangelung einer rechtlichen Grundlage den „weichen Punkt“ bei den Eigentümern des Saals gefunden, in dem das Treffen stattfinden sollte. Sie drohten ihnen, dass sie ihren Saal für lange Zeit schließen würden, wenn die Versammlung stattfände.



Vollständige Diktatur

Innerhalb der grünen Linie gibt es derzeit nur sehr wenige palästinensische, demokratische oder friedensfördernde politische Aktivitäten. Aber die Haftanstalten füllen sich schnell mit Menschen, die aus irgendeinem oder keinem Grund verfolgt werden. Itamar Ben-Gvir mobilisiert und bewaffnet in Windeseile Hunderte von lokalen Milizen, die als Ordnungshüter jede abweichende palästinensische Meinung überwachen sollen. Der faschistische Mob macht in den sozialen Medien und manchmal auch auf der Straße Jagd auf Andersdenkende.

Ich hoffe, dass ich frei und sicher bleibe, damit ich mehr darüber berichten kann.

Als die letzte Netanjahu-Ben-Gvir-Regierung gebildet wurde, bezeichnete sie sich stolz als eine Regierung der vollen Rechten. Jetzt, wo sich alle zionistischen Parteien öffentlich für die Zerstörung des Gazastreifens aussprechen, können sie auf eine viel größere Errungenschaft stolz sein: die Umwandlung Israels in eine Volldiktatur.



Anmerkungen

1. Das Wort „Herak“ ist von dem Wort „haraka“ abgeleitet, das „Bewegung“ bedeutet. Das Wort wurde vor etwa 20 Jahren erstmals in politischen Kontexten verwendet und gewann während des Arabischen Frühlings an Popularität. Im Gegensatz zu den traditionellen politischen Bewegungen, die eine Organisation und eine offizielle Führung voraussetzen, steht „Herak“ für etwas Offeneres und bezieht sich mehr auf die Aktion selbst als auf die formale Organisation. Der Name „Herak Haifa“ liegt also irgendwo zwischen „Haifa-Bewegung“ und „Haifa-Aktion“.

Yoav Haifawi ist ein antizionistischer Aktivist und unterhält die Blogs Free Haifa und Free Haifa Extra.



