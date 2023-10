Hamas a ‚liberation movement‘, Erdogan says in speech slamming Israel Turkish president says Israel’s attacks on Gaza demonstrate an aim to commit ‚premeditated crimes against humanity‘

Türkischer Präsident sagt, Israels Angriffe auf den Gazastreifen zeigen, dass es sich um „vorsätzliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ handelt

Israel-Palästina: Hamas ist eine ‚Befreiungsbewegung‘, sagt Erdogan in einer Rede, in der er Israel angreift

Von MEE-Mitarbeitern

25. Oktober 2023

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am Mittwoch in einer feurigen Rede Israel und seine Unterstützer scharf angegriffen und die Staats- und Regierungschefs der Welt aufgefordert, die Angriffe auf die Palästinenser in Gaza zu beenden.

In seiner Rede im Parlament sagte Erdogan, die Türkei schulde Israel „nichts“ und kündigte an, dass er das Land nicht mehr wie ursprünglich geplant besuchen werde.

Er sagte auch, dass die Hamas keine terroristische Gruppe sei, da viele Nato-Verbündete der Türkei die Bewegung geächtet haben, und bezeichnete sie stattdessen als Befreiungsbewegung, die für den „Schutz ihres Landes und ihrer Bürger“ kämpft.

Israels brutale Bombenkampagne gegen den Gazastreifen dauert seit dem 7. Oktober an, als die Hamas einen massiven Angriff auf den Süden Israels startete.

Nach palästinensischen Angaben wurden bei den israelischen Angriffen mindestens 6.546 Menschen getötet, darunter mehr als 2.704 Kinder und 1.584 Frauen. Weitere 1.600 Menschen, darunter 900 Kinder, werden vermisst und sind vermutlich unter den Trümmern verschüttet.

Nach Angaben israelischer Behörden wurden bei dem von der Hamas geführten Angriff in Israel rund 1.400 Menschen getötet, die meisten von ihnen vermutlich Zivilisten.

Mindestens 220 weitere Menschen wurden im Gazastreifen gefangen genommen, darunter Soldaten und Zivilisten.

„Etwa die Hälfte der bei den israelischen Angriffen auf Gaza getöteten Menschen sind Kinder. Schon diese Zahlen zeigen, dass das Ziel eine Gräueltat ist, um vorsätzliche Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu begehen“, sagte Erdogan in seiner Rede.

„Israels Angriffe auf den Gazastreifen sind eine Situation, die sowohl von Mord als auch von Geisteskrankheit zeugt, sowohl bei denen, die sie ausführen, als auch bei denen, die sie unterstützen“, fügte er hinzu.

In den ersten Tagen des Krieges hatte sich der türkische Präsident zurückhaltender zu den Feindseligkeiten geäußert und alle Angriffe auf Zivilisten verurteilt, Israel aber zur Zurückhaltung aufgefordert.

Als jedoch die Bombardierung des Gazastreifens an Intensität zunahm und die Zahl der täglichen Todesopfer exponentiell anstieg, wurde der türkische Präsident noch deutlicher gegen Israels Vorgehen.

Erdogan forderte einen sofortigen Waffenstillstand und Verhandlungen über die Freilassung der Geiseln und sagte, die muslimischen Länder müssten zusammenarbeiten, um einen dauerhaften Frieden in der Region zu sichern.

„Wir werden weiterhin die Wahrheit sagen und politische und, wenn nötig, militärische Maßnahmen ergreifen“, sagte Erdogan, ohne näher darauf einzugehen.

Der Präsident kritisierte auch die westlichen Mächte für ihre „unbegrenzte“ Unterstützung Israels, die zu den Massakern in Gaza geführt habe.

Erdogan bekräftigte außerdem den Vorschlag der Türkei für ein Bürgschaftssystem zur Lösung des Konflikts und erklärte, die Türkei sei bereit, mit einer humanitären, politischen und militärischen Präsenz einer der Bürgen für die palästinensische Seite zu sein.

Der stellvertretende italienische Ministerpräsident Matteo Salvini bezeichnete die Äußerungen Erdogans als „schwerwiegend und abstoßend und nicht hilfreich für die Deeskalation“.

Salvini erklärte in einer Mitteilung, er werde dem italienischen Außenminister vorschlagen, einen formellen Protest zu übermitteln und den türkischen Botschafter in Italien einzuberufen. Übersetzt mit Deepl.com



