The world would rather show solidarity with our corpses than honor our resistance It’s easy to show solidarity with powerless victims who endure their suffering with stoicism. But Palestinians chose to break free of their cage, even if it shattered the image of perfect victimhood.

Menschen rennen auf den Grenzzaun zum Gazastreifen zu, als palästinensische Widerstandskämpfer ihn am 7. Oktober 2023 durchbrechen. (Foto: STR/APA Images)

Es ist leicht, sich mit machtlosen Opfern zu solidarisieren, die ihr Leiden stoisch ertragen. Aber die Palästinenser haben sich dafür entschieden, aus ihrem Käfig auszubrechen, auch wenn das Bild der perfekten Opferrolle dadurch erschüttert wird.

Die Welt zeigt lieber Solidarität mit unseren Leichen, als unseren Widerstand zu würdigen

Von Fathi Nemer

24. Oktober 2023

Seit Jahrzehnten hält das israelische Regime eine brutale koloniale Besatzung und Belagerung Palästinas aufrecht und kontrolliert jeden Aspekt des palästinensischen Lebens. Es hat im gesamten kolonialisierten Palästina unzählige Kriegsverbrechen begangen und die Rechte der von ihm kontrollierten Bevölkerung verletzt. Speziell im Gazastreifen hat sich das israelische Regime zusätzlich zur lähmenden Belagerung darauf verlassen, alle paar Jahre den Rasen zu mähen“, um den unterdrückerischen Status quo aufrechtzuerhalten. Die derzeitige israelische Regierung hat ihre völkermörderischen Absichten besonders unverfroren zur Schau gestellt und wird weithin als faschistisch und selbst für israelische Verhältnisse extrem bezeichnet. Die internationale Gemeinschaft übt nicht das geringste Maß an Druck auf Israel aus, damit es sein barbarisches Verhalten einstellt, sondern belohnt es stattdessen.

Die Guerilla-Operation der Hamas am 7. Oktober hat das israelische Regime überrumpelt. Ihre Fehleinschätzung bestand darin, dass sie die Fähigkeit des „Rasens“ unterschätzt hatten, sie zurückzumähen. In einer minutiös geplanten Operation durchbrachen Hamas-Kämpfer die Zäune des israelischen Regimes, übernahmen Siedlungen und töteten 1300 Israelis.

Als die Palästinenser aus ihrem belagerten Ghetto ausbrachen, hörten wir plötzlich den allzu vertrauten Refrain vom „Kreislauf der Gewalt“ und andere Klischees. Wie üblich kommt diese Fixierung auf den Pazifismus nur dann zum Tragen, wenn die Unterdrückten ihre Unterdrücker zurückschlagen. Es scheint, dass die Weigerung, in einem Käfig zu leben, keine überzeugende Erklärung für Gewalt und bewaffneten Widerstand ist.

Unabhängig davon, ob Israelis getötet wurden oder nicht, gab es keine Möglichkeit für die Palästinenser, eine wirksame Widerstandskampagne zu starten, ohne allgemein verurteilt oder dämonisiert zu werden.

Selbst wenn sie auf Taktiken wie BDS-Kampagnen zurückgriffen, um Veränderungen zu bewirken, wurden die Palästinenser schnell zurechtgewiesen, wobei Kritiker diese Taktik mit einer „Nazi-Kampagne“ verglichen und drakonische Gesetze zum gesetzlichen Verbot dieser Praxis in Ländern wie den Vereinigten Staaten hervorriefen. Im Jahr 2018 startete der Gazastreifen den unbewaffneten Großen Marsch der Rückkehr, um die Besatzung herauszufordern und das Recht auf Rückkehr zu fordern. Er wurde als „Aufstand“ bezeichnet und mit Scharfschützenfeuer beantwortet, wobei über 300 Palästinenser getötet wurden und eine ganze Generation von verstümmelten Jugendlichen entstand. Palästinensische Verwaltungshäftlinge – Gefangene, die ohne Anklage, Prozess oder Zugang zu einem Anwalt festgehalten werden – werden verteufelt, weil sie es wagen, in den Hungerstreik zu treten. Selbst der bloße Versuch, sich an den Internationalen Strafgerichtshof zu wenden, der theoretisch der angenehmste Ort sein sollte, um Missstände in der angeblichen „regelbasierten internationalen Ordnung“ anzusprechen, wurde mit Feindseligkeit und Ablehnung beantwortet.

Diese spezifischen Beispiele wurden nicht gewählt, um zu implizieren, dass andere Formen des Widerstands illegitim sind, sondern um zu verdeutlichen, dass die Palästinenser selbst dann, wenn sie versuchen, sich an die Regeln zu halten, die für einen „legitimen“ Widerstand ohne Waffen gelten, als aggressive Terroristen abgestempelt werden. Es gibt immer einen Grund, warum selbst die mildesten Methoden des Widerstands als falsch angesehen werden, immer irgendeine Formalität, die erklärt, dass dies zwar „normalerweise“ der richtige Weg wäre, aber nicht auf Palästinenser zutrifft. Die Zielpfosten werden immer wieder verschoben, und es wird deutlich, dass es nicht um die Methoden geht, sondern darum, wer sie anwendet.

Die Grenzen der Solidarität

Dieser Moment hat die Grenzen der Solidarität aufgezeigt. Es ist leicht, sich mit Leichen und mit Palästinensern zu solidarisieren, die stoisch standhaft bleiben und ihr Leiden ertragen. Solange die Palästinenser machtlose Opfer bleiben, ist es leicht, auf dem hohen Ross der Moral zu reiten und ihre edle Sache von ganzem Herzen zu unterstützen. Das Leiden hat eine gewisse Seriosität, die mit der impliziten Botschaft einhergeht, dass das Leiden der Palästinenser belohnt wird, wenn sie lange und tugendhaft genug leiden.

Es stellt sich heraus, dass die Idee des Widerstands zwar abstrakt betrachtet verlockend ist, in der Realität jedoch viele problematische praktische Aspekte aufweist, die sie ihrer romantischen Umrahmung berauben. So beginnt die Suche nach dem perfekten Einhorn des Widerstands, das alle Kriterien erfüllt – ein Widerstand, der im Einklang mit dem Völkerrecht steht, aber nicht stört, säkular, aber nicht zu links ist, und vor allem darf der Preis für die Unterstützung unseres Widerstands nicht die Karriere oder das Ansehen unserer Unterstützer beeinträchtigen, und unsere Ziele müssen in einer einzigen schnellen Bewegung erreicht werden, die die Strukturen der Herrschaft wegzaubert, ohne zu viel Hässlichkeit zu verursachen.

Es ist egal, dass Kolonialismus hässlich ist und dass die Systeme, die die Palästinenser seit fast einem Jahrhundert beherrschen, hässlich sind. Man kann Israel nicht als kolonialen Apartheidstaat mit all den damit verbundenen Schrecken anprangern und dann über die geeigneten Methoden des Widerstands dozieren. Die Entkolonialisierung ist kein akademisches Gedankenexperiment; es ist Algerien, es ist Haiti, es ist Vietnam.

Widerstand gegen die Vernichtung

Der Gazastreifen ist heute Zeuge einer ethnischen Säuberung und von Gräueltaten, wie es sie seit der Nakba nicht mehr gegeben hat. Mehr als 4 200 Palästinenser wurden getötet, die meisten von ihnen sind Frauen und Kinder. Das israelische Regime hat sich nicht damit begnügt, die Palästinenser zu Tode zu bomben, sondern hat dem belagerten Streifen die Versorgung mit Wasser, Strom, Treibstoff und allen lebensnotwendigen Gütern entzogen, so dass die Überlebenden um Brot und Wasser betteln müssen. Die Lage ist inzwischen so schlimm, dass einige Krankenhausmitarbeiter in Gaza dazu übergegangen sind, Infusionsbeutel-Lösungen zu trinken.

Darüber hinaus hat das israelische Regime in den vergangenen Wochen pauschal angeordnet, dass alle Palästinenser im Norden des Streifens – rund 1,1 Millionen Menschen – innerhalb von 24 Stunden in den Süden des Gebiets umziehen müssen. Dies führte zu einer massiven Umsiedlung der Bevölkerung des Gazastreifens, die es seit Generationen nicht mehr gegeben hat. Obwohl die Besatzungsbehörden ihnen ein 24-Stunden-Fenster für die Reise in den Süden einräumten, bombardierte die israelische Luftwaffe die dorthin führenden Straßen, und Videos und Augenzeugenberichte zeigen, dass auch die zivilen Konvois selbst Ziel von Bombardements waren.

Die Ankunft im Süden brachte den Palästinensern im Gazastreifen jedoch keine Atempause, da die brutale Bombenkampagne des israelischen Regimes unvermindert fortgesetzt wurde und sogar die so genannten „sicheren Zonen“ ins Visier nahm. Humanitäre Hilfe kommt über den Grenzübergang Rafah nur tröpfchenweise an, und derzeit sind mehr als 2 Millionen Palästinenser im Süden konzentriert und können nirgendwo hingehen oder Schutz suchen.

Unterdessen streifen Siedler weiterhin durch das Westjordanland, greifen palästinensische Dörfer an und erschießen Palästinenser aus nächster Nähe unter dem Schutz der Armee. Überall in Palästina werden Palästinenser massenhaft inhaftiert.

Die Taktiken des israelischen Regimes sind nicht plötzlich am 7. Oktober aufgetaucht. Sie stehen für ein Kontinuum kolonialer Gewalt und Herrschaft, das den Palästinensern seit Jahrzehnten zugefügt wird. Sie waren nur möglich, weil sie auf dem Fundament der Normalisierung der Kolonialisierung Palästinas und der völligen Entmenschlichung seines Volkes aufbauten. Die Palästinenser haben sich dafür entschieden, sich von dieser Realität zu befreien, auch wenn sie dabei die ihnen auferlegte Opferrolle zerbrochen haben.

Der Mythos der israelischen Unbesiegbarkeit wurde ungeachtet der völkermörderischen Niederschlagung mit dem Todesstoß belegt. Israel hat fälschlicherweise geglaubt, es könne für immer mit dem Schwert leben. Jetzt wird seine Demütigung andere nur von der Möglichkeit seiner Niederlage überzeugen. Die palästinensische Revolution wird weitergehen. In der Zwischenzeit können Sie sich dem Chor der Moralapostel anschließen, die die Palästinenser beschimpfen, weil sie einer utopischen Vorstellung vom Kampf nicht gerecht werden, oder Sie können echte Solidarität zeigen und die schwierigen Entscheidungen würdigen, die der Widerstand treffen musste, um aus seiner Hölle auszubrechen. Übersetzt mit Deepl.com:



