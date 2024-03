Israel-Palestine live: Rafah bombed as Harris rebukes Israel for ‚catastrophe‘ in Gaza Meanwhile, talks continue in Cairo to reach a ceasefire before Ramadan

Israel-Palästina live: Bombardierung von Rafah: Harris tadelt Israel für „Katastrophe“ in Gaza

Unterdessen gehen die Gespräche in Kairo weiter, um noch vor dem Ramadan einen Waffenstillstand zu erreichen

Wichtigste Punkte

US-Vizepräsident fordert „sofortigen Waffenstillstand

Mindestens 15 palästinensische Kinder sterben an Unterernährung

UN-Experte fordert Sanktionen gegen Israel

Live-Updates

Ein Toter in Israel durch Panzerabwehrrakete aus dem Libanon

vor 32 Minuten

Nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes wurden am Montag im Norden Israels eine Person durch eine aus dem Libanon abgefeuerte Panzerabwehrrakete getötet und sieben verletzt.

Erdogan und Abbas wollen bei ihrem nächsten Besuch über Hilfslieferungen für den Gazastreifen sprechen: Bericht

vor 46 Minuten

Präsident Tayyip Erdogan wird diese Woche bei Gesprächen in Ankara mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas die Bemühungen der Türkei um humanitäre Hilfe für den Gazastreifen erörtern, so eine türkische diplomatische Quelle am Montag gegenüber Reuters.

Auf einem diplomatischen Forum in der Türkei am Wochenende sagte der Außenminister der Palästinensischen Autonomiebehörde, Riyad-al Maliki, dass Abbas am Dienstag nach Ankara reisen und Erdogan treffen werde.

Erdogan und Abbas werden die jüngsten Entwicklungen im Gazastreifen sowie die Lage im Westjordanland erörtern, so die diplomatische Quelle.

„Seit Beginn der israelischen Angriffe liefert die Türkei in Abstimmung mit Ägypten umfangreiche humanitäre Hilfe nach Gaza… In diesem Rahmen werden bei den Treffen mit Präsident Abbas auch die humanitären Hilfsmaßnahmen besprochen“, so die Quelle.

Berichte von Reuters

Palästinensische Beamte: Israel zerstörte 155 medizinische Einrichtungen in 150 Tagen

vor 57 Minuten

Das palästinensische Gesundheitsministerium hat einen aktuellen Bericht über die Zerstörung des Gesundheitssystems im Gazastreifen durch die israelischen Streitkräfte nach 150 Kriegstagen vorgelegt. Hier sind einige der wichtigsten Fakten:

364 Angehörige der Gesundheitsberufe wurden getötet und 269 weitere verhaftet

155 medizinische Einrichtungen wurden zerstört

32 Krankenhäuser und 53 Gesundheitszentren wurden außer Betrieb gesetzt

126 Krankenwagen wurden angegriffen und außer Betrieb gesetzt

Ashraf al-Qudra, der Sprecher des Ministeriums, sagte: „Die israelische Besatzung hat vorsätzlich eine unsägliche humanitäre und gesundheitliche Katastrophe verursacht, die zur Ausbreitung von Epidemien und Infektionskrankheiten beigetragen hat.

„Wir rufen die Vereinten Nationen auf, das humanitäre Völkerrecht anzuwenden, um die Zivilbevölkerung, die Einrichtungen und die medizinischen Teams zu schützen.“

Führer des Islamischen Dschihad: USA wollen nicht, dass der Krieg endet

vor 1 Stunde

Der stellvertretende Sekretär der palästinensischen Bewegung Islamischer Dschihad sagte, die USA strebten nur eine vorübergehende Pause der Kämpfe an, nicht aber ein Ende des Krieges.

In einer Rede in Beirut warf Muhammad al-Hindi den USA vor, bei den laufenden Waffenstillstandsgesprächen gegenüber Israel voreingenommen zu sein, und erklärte, Washington sei durch die Angst vor einer regionalen Eskalation motiviert.

„Das Ziel der derzeitigen Bemühungen ist es, einen humanitären Waffenstillstand zu erreichen und Gefangene freizulassen, nicht aber, den Krieg zu beenden“, sagte Hindi.

Israelische Streitkräfte töten 124 Palästinenser am vergangenen Tag, die Zahl der Toten steigt auf über 30.500

vor 2 Stunden

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums haben israelische Streitkräfte in den letzten 24 Stunden bei 13 „Massakern“ mindestens 124 Palästinenser getötet und 210 weitere verwundet.

Damit steigt die Zahl der palästinensischen Todesopfer in fast fünf Monaten auf über 30.534, mit mehr als 71.920 Verwundeten und mindestens 7.000 Vermissten, von denen man annimmt, dass sie tot oder unter Trümmern begraben sind.

Mehr als 70 Prozent der Opfer sind nach Angaben der Gesundheitsbehörden Frauen und Kinder.

Liste der israelischen Luftangriffe auf den Gazastreifen in den letzten Stunden

vor 1 Stunde

Die offizielle palästinensische Nachrichtenagentur Wafa hat eine Liste der israelischen Luftangriffe im Gazastreifen in den letzten Stunden veröffentlicht:

In Gaza-Stadt wurden Häuser in den Vierteln al-Zeitoun, al-Sabra und al-Rimal al-Janobi bombardiert, wobei mehrere Menschen, darunter Kinder und Frauen, getötet und verletzt wurden.

Im nördlichen Gazastreifen beschoss die israelische Artillerie Häuser in Beit Lahia und Jabalia, das ebenfalls von Luftangriffen betroffen war, wobei mehrere Menschen verletzt wurden.

Im zentralen Gazastreifen bombardierten Kampfjets Deir al-Balah sowie die Flüchtlingslager Nuseirat und Bureij. Mindestens zwei Menschen wurden dabei getötet.

Im Süden wurden bei einem Bombenangriff auf zwei Häuser in Rafah 12 Menschen, darunter auch Kinder, getötet.

Ben Gvir wendet sich an Kamala Harris, nachdem sie zu einem Waffenstillstand aufgerufen hat

vor 2 Stunden

Israels Minister für nationale Sicherheit Itamar Ben Gvir sagte am Montag auf X, es sei „Zeit, die Hamas zu zerstören, Kamala“, und bezog sich damit auf die US-Vizepräsidentin Kamala Harris.

Sein Beitrag erfolgte, nachdem Harris die schärfste Rüge eines hochrangigen US-Politikers gegenüber Israel seit Beginn des Krieges geäußert hatte, als sie einen sofortigen sechswöchigen Waffenstillstand sowie eine Erhöhung der Hilfslieferungen in die belagerte Enklave forderte.

„Was wir jeden Tag in Gaza sehen, ist eine Tragödie“, sagte Harris am Sonntag.

Der Vizepräsident, der auf einer Veranstaltung in Selma, Alabama, sprach, forderte die Hamas auf, ein Abkommen zur Freilassung von Gefangenen zu akzeptieren, das einen sechswöchigen Waffenstillstand in Gang setzen und mehr Hilfslieferungen ermöglichen würde.

„Die Menschen in Gaza hungern. Die Bedingungen sind unmenschlich und unsere gemeinsame Menschlichkeit zwingt uns zum Handeln“, sagte Harris.

„Die israelische Regierung muss mehr tun, um den Fluss der Hilfsgüter deutlich zu erhöhen. Es gibt keine Ausreden.“

Signifikante Fortschritte“ in Richtung Gaza-Waffenstillstand in Kairoer Gesprächen: Ägyptisches Staatsfernsehen

vor 2 Stunden

Vermittler und Abgesandte der Hamas haben „bedeutende Fortschritte“ auf dem Weg zu einem Waffenstillstand im Gazastreifen gemacht, berichtete das ägyptische Staatsfernsehen am Montag, als die Gespräche in Kairo in den zweiten Tag gingen.

Ägypten, Katar und die Vereinigten Staaten drängen auf einen Waffenstillstand im fast fünfmonatigen israelischen Krieg gegen den Gazastreifen. Der jüngste Vorschlag sieht eine sechswöchige Einstellung der Kämpfe und einen Gefangenenaustausch vor.

Al-Qahera News, die dem ägyptischen Geheimdienst nahesteht, zitierte einen ungenannten hochrangigen Beamten mit den Worten: „Ägypten bemüht sich weiterhin intensiv um einen Waffenstillstand vor dem Ramadan“, dem muslimischen Fastenmonat, der am 10. oder 11. März beginnt.

„Es gibt bedeutende Fortschritte bei den Verhandlungen“, hieß es in dem Bericht, nachdem die jüngsten Gespräche am Sonntag in Kairo ohne israelische Vertretung begonnen hatten.

Bericht von AFP

Ben Gvir ist laut Israels Oppositionsführer eine „Bedrohung für die nationale Sicherheit“.

vor 3 Stunden

Israels Oppositionsführer bezeichnete den Minister für Nationale Sicherheit Itamar Ben Gvir als Bedrohung für die nationale Sicherheit, nachdem Berichte aufgetaucht waren, wonach er sensible Informationen weitergegeben haben soll.

„Man kann ihm kein sensibles Material anvertrauen, man kann ihm nicht in der Nähe von Geheimdienstmitarbeitern vertrauen und man kann ihm nicht im Verteidigungskabinett vertrauen“, sagte Yair Lapid am Montag auf X.

„Jeder normale Premierminister hätte ihn heute Morgen gefeuert.“

Morgen-Update: Tag 150 des israelischen Krieges gegen Gaza

Es ist kurz nach 8:00 Uhr (6:00 GMT) in Palästina und Israel. Hier sind die neuesten Entwicklungen an Tag 150 des israelischen Krieges gegen Gaza:

Israelische Jets bombardierten in der Nacht Rafah und töteten ersten Berichten zufolge mindestens 13 Palästinenser, darunter auch Kinder.

Am frühen Montag wurden Luftangriffe in den zentralen Flüchtlingslagern von Nusairat und Jabalia gemeldet.

Im besetzten Westjordanland töteten israelische Streitkräfte bei Razzien in mehreren Städten einen 16-jährigen Jungen.

Die Hisbollah erklärte, sie habe am späten Sonntag zwei Versuche israelischer Soldaten vereitelt, in den Libanon einzudringen. Das israelische Militär gab keinen Kommentar ab.

Nach Angaben israelischer Medien sind ranghohe Mitglieder der militärischen Sprechereinheit zurückgetreten.

