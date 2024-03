https://www.middleeastmonitor.com/20240302-dont-kill-the-palestinians-during-ramadan-kill-them-after/

Luftaufnahme von Palästinensern beim Freitagsgebet inmitten der Trümmer der Al-Farooq-Moschee, die bei einem israelischen Angriff am 01. März 2024 in Rafah, Gaza, zerstört wurde. [Abed Zagout – Anadolu Agency]

Tötet die Palästinenser nicht während des Ramadans, tötet sie danach!

von Sari Orabi

2. März 2024

Der US-Vorschlag für die erste Phase des Waffenstillstands zwischen dem palästinensischen Widerstand im Gazastreifen, der von der Hamas-Bewegung angeführt wird, und dem israelischen Staat lässt zwei Schlüsse zu.

Zum einen geht es um die Aufrechterhaltung dieses Waffenstillstands in der Hoffnung auf eine zweite Phase, auch wenn der Vorschlag nichts über eine zweite Phase aussagt.

In dieser Angelegenheit ist große Vorsicht geboten, weil sie mit den unklaren Absichten der USA zusammenhängt, die immer noch widersprüchliche Signale in Bezug auf den Krieg und seine Ergebnisse aussenden, und weil die USA ihre Vorschläge am gleichen Tisch wie die Israelis formulieren. Selbst wenn die USA ein Ende des Krieges anstreben, so wäre dies doch ein Ende, bei dem sie ihre Sorge um die Israelis mehr bestätigen als ihre Sorge um sich selbst.

Hungersnot oder Völkermord

Der zweite Punkt, den man aus diesem Vorschlag ableiten kann, ist, dass die USA nicht wollen, dass das Geräusch des Krieges während des Ramadan laut bleibt. Es ist jedoch nichts dagegen einzuwenden, die Palästinenser während des Shawwal und darüber hinaus abzuschlachten und auszuhungern, die Zerstörung der wenigen verbliebenen Merkmale des städtischen Lebens im Gazastreifen fortzusetzen und so viele Palästinenser wie möglich zu vertreiben.

Warum sind die USA über den Ramadan besorgt? Es ist traurig und lustig zugleich, nicht weil man über dieses herzzerreißende Grauen lachen könnte, sondern weil diese Welt absurd und noch komplizierter ist als das gängige Sprichwort: „Die schlimmsten Unglücke sind die, die einen zum Lachen bringen“, und wir sind der Gegenstand des Spotts für diese Welt, die in entartete Absurdität getaucht ist.

Im Globalen Süden und in unserem Osten gibt es immer einen überwältigenden Wunsch, die Absurdität des Globalen Nordens zu rationalisieren und die Politik des weißen Kolonialismus mit Genialität und Gerissenheit zu bemalen, damit wir den Wahrnehmungen des weißen Mannes über uns glauben. Ihre Wahrnehmungen beruhten nicht auf praktischen Maßnahmen, um uns zu beherrschen und zu verletzen. Wir mögen ihre Wahrnehmungen anzweifeln, wenn sie sich auf den kulturellen Bereich beziehen, aber wenn sie sich auf die Politik beziehen, glauben wir ihnen! Warum ist das so, auch wenn sie noch lächerlicher werden, wenn sie in der Politik umgesetzt werden?

Die erste absurde Idee, die in diesem zynischen Raum kursiert, ist, dass die USA barmherzig erscheinen. Bedenken Sie die Möglichkeiten der amerikanischen Barmherzigkeit: Es ist in Ordnung, Palästinenser, wenn ihr in allen Monaten eures Mondjahres außer im Ramadan getötet werdet. Wir könnten uns vorstellen, wie US-Präsident Joe Biden und seine Regierungsmitarbeiter einem hochrangigen Beamten einer der nationalen Sicherheitsbehörden der USA zuhören, vielleicht William J. Burns selbst, dem Direktor der Central Intelligence Agency, wie er ihnen stolz und pedantisch die Namen der arabischen Monate aufzählt und erklärt, dass der Ramadan zwischen Shaban und Shawwal fällt, während er feststellt, dass es besser ist, den Völkermord an den Palästinensern vorübergehend zu stoppen, weil dies ein Feiertag für Muslime ist!

Dies erinnert an die Diskussionen des US-Ausschusses zur Auswahl der japanischen Städte, die mit amerikanischen Atombomben bombardiert werden sollten. Der damalige Kriegsminister Henry L. Stimson schloss die japanische Stadt Kyoto wegen ihrer kulturellen Bedeutung für das japanische Volk und weil er und seine Frau dort ihre Flitterwochen verbrachten, aus. Wir sollten nicht vergessen, welche Namen die USA den Atombomben gaben, die sie über Japan abwarfen, nämlich „Little Boy“ über Hiroshima und „Fat Man“ über Nagasaki, aber wir sollten uns insbesondere an den Bericht der Washington Post vom Dezember 2023 erinnern, in dem Beamte der Biden-Administration zitiert werden, die sagen, dass ihr Präsident nicht mit den Palästinensern sympathisiert, obwohl er dafür bekannt ist, dass er mit dem Volk sympathisiert. Ich nehme an, das liegt daran, dass kein US-Verteidigungsminister seine Flitterwochen mit seiner Frau in Gaza verbracht hat.

Warum ist es besser, das Massaker an den Palästinensern während des Ramadan vorübergehend einzustellen?

Diesmal könnte ein Araber pedantisch sein und sich auf der Grundlage dieses amerikanischen Wunsches in Selbstentfremdung üben, indem er sagt, dass die USA Angst haben, die religiösen Gefühle unter den Arabern und Muslimen zu wecken, die während des heiligen Monats Ramadan besonders stark sind. Dazu gehört ein tiefes Gefühl des Mitgefühls und der Solidarität, wenn sie zwischen den Gebeten über die Palästinenser sprechen, die während des Fastens massakriert werden und keine Nahrung zum Fastenbrechen finden können. Vielleicht würden die Prediger es wagen, die Menschen an die Siege der Muslime im Monat des Dschihad zu erinnern.

Wir sollten den USA vielleicht dafür danken, dass sie so viel von den Arabern halten, aber die Araber und Muslime sollten sich nichts einbilden, was nicht an ihnen selbst wahr ist. Warum sollten sie sich über die Vernichtung von Menschen, die im Ramadan fasten, aufregen und nicht über die Vernichtung der Hungernden in Shaaban? Sie hungern nicht nur wegen der israelischen Belagerung, sondern auch wegen der arabisch-muslimischen Weigerung, Hilfskonvois, die sich an der ägyptischen Grenze zum Gazastreifen stauen, durchzulassen. Ob aus Unfähigkeit, Versagen oder Komplizenschaft, das Ergebnis ist das gleiche. Wir sind dann erstaunt über diejenigen, die darauf bestehen, den internationalen Verrat und die bewusste Komplizenschaft zu leugnen, die in dieser arabischen Position zum Ausdruck kommen.

Einige arabische Intellektuelle gehen sogar so weit, zu sagen: „Das Verhalten der arabischen Regime gegenüber Gaza sollte nicht als Verrat interpretiert werden; es ist eine Frage des Interesses“, als ob diese Besessenheit, die Komplizenschaft zu leugnen, um rational zu sein, irgendetwas ändert. Ist es nicht schlimmer, obszöner, bösartiger und degenerierter, wenn das Zusammenspiel der arabischen Regime darin besteht, die Palästinenser zu massakrieren und sie verhungern zu lassen, während mehr als eine halbe Milliarde Araber und zwei Milliarden Muslime zusehen? Welches Interesse haben diese arabischen Regime an der Auslöschung der Palästinenser? Was unterscheidet dieses Interesse vom israelischen Interesse, das es rechtfertigen würde, es nicht als Verrat oder Komplizenschaft zu bezeichnen?

Der arabische Intellektuelle wird sagen, dass es nicht der Wunsch ist, die Palästinenser zu vernichten, sondern vielmehr der Wunsch, die Hamas auszurotten. Worin besteht also der Unterschied zwischen dem arabischen Regime, das die Hamas vernichten will, auch durch die Zerstörung des Gazastreifens und die Auslöschung aller Bewohner, und jedem israelischen oder westlichen Zionisten, der die gleiche Ausrede vorbringt, indem er sagt: „Es gibt keine Möglichkeit, die Hamas ohne diese Menge an Gewalt zu beseitigen, deren Preis Hunderttausende von unschuldigen Opfern sein werden.“ Ist das nicht alles die gleiche zionistische Position?

Wir werden mit den USA darin übereinstimmen, dass diese Nation die Rache der Palästinenser in Gaza nicht vergessen wird. Wir werden den edlen prophetischen Hadith beachten: „Wenn jemand sagt: ‚Die Menschen sind ruiniert‘, dann wird er selbst am meisten von ihnen ruiniert sein. Wir werden optimistisch sein in unserer Meinung über eine Nation, die von ihrem Propheten mit den Worten beschrieben wird: „Das Gleichnis meiner Ummah ist das eines Regens; man weiß nicht, ob sein Anfang besser ist oder sein Ende.“ Wir wissen aber auch, dass dieser Ramadan nicht der erste Ramadan für die Palästinenser sein wird, in dem sie angegriffen werden, und auch nicht der erste Ramadan, in dem die Al-Aqsa-Moschee entweiht wird. Die USA können sich also sicher sein, dass ihre Wächter über Israel die Folterer ihres Volkes sind, wenn auch nur für eine Weile!

Übersetzt aus Arabi21, 27. Februar 2024.

Sari Orabi ist ein palästinensischer Journalist und Analyst

Übersetzt mit deepl.com

