Israel-Palästina live: Gaza steht laut UN am Rande einer Hungersnot

Ein von den Vereinten Nationen unterstützter Bericht kommt zu dem Ergebnis, dass die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens von einer Nahrungsmittelkrise bedroht ist. 576.600 Menschen befinden sich in einer katastrophalen Situation, in der sie verhungern

Wichtigste Punkte

Die Zahl der Todesopfer in Gaza übersteigt 20.000

Israels Militärkampagne in Gaza ist laut Experten eine der zerstörerischsten in der Geschichte

Das Komitee zum Schutz von Journalisten sagt, dass die Zahl der getöteten Journalisten so hoch ist wie nie zuvor in der modernen Geschichte

Live-Updates

Gazas Bevölkerung am Rande der Hungersnot: UN

vor 20 Minuten

Ein von den Vereinten Nationen unterstützter Bericht der Integrated Food Security Phase Classification (IPC) hat ergeben, dass sich die gesamte Bevölkerung des Gazastreifens in einer Ernährungskrise befindet. 576.600 Menschen sind von einer katastrophalen Ernährungslage – oder vom Hungertod – bedroht.

Dem IPC-Bericht zufolge waren zwischen dem 24. November und dem 7. Dezember schätzungsweise über 90 Prozent der Bevölkerung im Gazastreifen (etwa 2,08 Millionen Menschen) von einer akuten Ernährungsunsicherheit betroffen.

„Wir warnen seit Wochen davor, dass jeder Tag, der vergeht, angesichts dieser Entbehrungen und Zerstörungen nur noch mehr Hunger, Krankheit und Verzweiflung über die Menschen in Gaza bringen wird“, schrieb Martin Griffiths auf X. „Der Krieg muss beendet werden.“

Der Bericht fügt hinzu, dass im Gazastreifen eine Hungersnot droht, wenn die „aktuelle Situation“ anhält.

„Die einzige Möglichkeit, das Risiko einer Hungersnot zu beseitigen, besteht darin, die Verschlechterung der Gesundheit, der Ernährung, der Ernährungssicherheit und der Sterblichkeit durch die Wiederherstellung der Gesundheits- und WASH-Dienste (Wasser, Sanitäranlagen und Hygiene) und die Versorgung der gesamten Bevölkerung mit sicheren, nahrhaften Lebensmitteln zu stoppen“, heißt es in dem Bericht.

„Die Einstellung der Feindseligkeiten und die Wiederherstellung des humanitären Raums für die Bereitstellung dieser sektorübergreifenden Hilfe und die Wiederherstellung der Dienste sind wesentliche erste Schritte, um das Risiko einer Hungersnot zu beseitigen“, so der Bericht weiter.

Gaza

Der Bericht der Integrierten Klassifizierung der Ernährungssicherheitsphase (IPC) über die Krise der Ernährungssicherheit für die Palästinenser im Gazastreifen

Israels Militäraktion in Gaza ist eine der zerstörerischsten in der Geschichte, sagen Experten

vor 46 Minuten

Die israelische Militärkampagne im Gazastreifen ist nach Ansicht von Experten, die von Associated Press (AP) befragt wurden, eine der tödlichsten und zerstörerischsten der Geschichte.

Israels Bombardierungskampagne sei im Verhältnis schlimmer als die Bombardierung Deutschlands durch die Alliierten im Zweiten Weltkrieg, berichtete die AP.

Die zitierten Experten sagten, dass der Gazastreifen nicht nur eine andere „Farbe aus dem Weltraum“ habe, sondern dass es sich um „eine der intensivsten zivilen Bestrafungskampagnen der Geschichte“ handele.

Die meisten der Bomben, die zur Tötung von Palästinensern und zur Zerstörung großer Teile des Gazastreifens eingesetzt werden, werden von den USA hergestellt und geliefert, so der Bericht.

Aktualisierung am Morgen

vor 1 Stunde

Guten Morgen, liebe Middle East Eye-Leser,

Seit Beginn des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen sind nun mehr als 77 Tage vergangen, und gestern hat die Zahl der von Israel getöteten Palästinenser die 20.000 überschritten, darunter mehr als 8.000 Kinder.

Mindestens 53.320 wurden verletzt, darunter mehr als 8.663 Kinder, und mehr als 6.700 Menschen werden vermisst, darunter 4.900 Kinder.

Trotz der steigenden Zahl der Todesopfer hat der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen am Donnerstag die mit Spannung erwartete Abstimmung über eine Resolution zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen und zu einer deutlichen Aufstockung der Hilfsleistungen erneut verschoben.

Diplomaten zufolge kam diese Verschiebung von den USA, die um zusätzliche Zeit für Gespräche gebeten hatten.

Weitere Entwicklungen:

Der UN-Sicherheitsrat wird nach tagelangen Verhandlungen über eine neue Gaza-Resolution abstimmen, um ein Veto der USA zu vermeiden

Das Komitee zum Schutz von Journalisten erklärt, dass die Zahl der getöteten Journalisten so hoch ist wie nie zuvor in der modernen Geschichte.

Laut Weltgesundheitsorganisation gibt es im nördlichen Gazastreifen kein funktionierendes Krankenhaus mehr, da es an Treibstoff, Personal und Vorräten mangelt

Nach Angaben des Palestinian Prisoners Club haben die israelischen Streitkräfte seit dem 7. Oktober mehr als 4.655 Menschen im besetzten Westjordanland verhaftet.

Nach Angaben des israelischen Militärs wurden zwei weitere Soldaten im Gazastreifen getötet, womit die Zahl der Toten seit Beginn der Bodeninvasion Ende Oktober auf 139 gestiegen ist

Ivanka Trump und Jared Kushner besuchen Tel Aviv

vor 9 Stunden

Am Donnerstag trafen Ivanka Trump, die Tochter des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump, und ihr Ehemann Jared Kushner in Tel Aviv ein und lösten damit Diskussionen über die mögliche Politik des ehemaligen US-Präsidenten gegenüber Israel aus, sollte er ins Amt zurückkehren.

Nach ihrer Ankunft wurde das Paar vom Sprecher der Knesset, Amir Ohana, begrüßt und auf eine geführte Tour in der Nähe der südlichen Grenze des Gazastreifens mitgenommen, berichtete das Wall Street Journal.

Sie besuchten den Kibbuz Kfar Aza, berichteten die israelischen Medien.

Bericht der UN-unterstützten Organisation: Gaza steht vor einer Hungerkrise

vor 14 Stunden

Einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht einer von den Vereinten Nationen unterstützten Organisation zufolge sind alle 2,3 Millionen Einwohner des Gazastreifens von einer kritischen Hungersnot betroffen, die täglich zu eskalieren droht.

Laut dem Bericht der Integrierten Klassifizierung der Ernährungssicherheitsphase (IPC) ist der Anteil der Familien im Gazastreifen, die unter akuter Ernährungsunsicherheit leiden, der höchste, der jemals weltweit dokumentiert wurde.

König Abdullah warnt Macron vor den „katastrophalen“ Auswirkungen des israelischen Vorgehens

vor 14 Stunden

Der jordanische König Abdullah hat gegenüber dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron erklärt, dass Israels anhaltende Aktionen im Gazastreifen „katastrophale Auswirkungen“ auf die Region haben könnten, wie aus dem Palast verlautete.

Der König betonte die Notwendigkeit internationaler Bemühungen, um Israel zu drängen, seine Militäraktionen im Gazastreifen einzustellen und die Hindernisse für lebenswichtige Hilfsgüter für die rund zwei Millionen Palästinenser in dem Gebiet zu beseitigen, in dem Hunger und Krankheit rapide zunehmen.

Außenminister der VAE und PLO-Vertreter treffen sich in Abu Dhabi zu Gesprächen über den Waffenstillstand

vor 14 Stunden

Der Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate traf sich mit einem hochrangigen Vertreter der Palästinensischen Befreiungsorganisation (PLO) in Abu Dhabi, um die humanitäre Lage im Gazastreifen inmitten zunehmender Spannungen zu erörtern, wie die staatliche Nachrichtenagentur berichtet.

Im Mittelpunkt des Gesprächs mit Hussein Al-Sheikh, Generalsekretär des Exekutivkomitees der PLO, standen die weltweiten Bemühungen um einen sofortigen Waffenstillstand.

Aktivisten veranstalten weltweiten Aktionstag gegen israelischen Waffenhersteller

vor 15 Stunden

Aktivisten aus aller Welt haben sich an einem globalen Aktionstag gegen Elbit Systems, Israels größten Waffenhersteller, beteiligt.

Der Protesttag wurde von Progressive International und Palestine Action am Donnerstag ausgerufen und sollte sich gegen den Waffenhersteller, seine Tochtergesellschaften, Finanziers und Partner richten.

Videos von Kundgebungen und Blockaden wurden in den sozialen Medien unter dem Hashtag #ShutElbitDown geteilt.

In Tokio protestierten Aktivisten vor den Büros der Itochu Corporation und forderten sie auf, ihre Beziehungen zu Elbit Systems zu beenden, während im Vereinigten Königreich Aktivisten den Standort von Elbit in Bristol „stilllegten“.

BBC sieht sich mit Aufrufen konfrontiert, den britischen Eurovisions-Teilnehmer wegen einer Solidaritätserklärung für Palästina fallen zu lassen

vor 16 Stunden

Die Kampagne gegen Antisemitismus (Campaign Against Antisemitism) hat die BBC aufgefordert, den britischen Eurovisions-Teilnehmer Olly Alexander aus dem Programm zu nehmen, nachdem dieser eine Erklärung zur „Internationalen Queer-Solidarität mit Palästina“ unterzeichnet hatte.

Die Erklärung, in der alle Regierungen aufgefordert werden, einen sofortigen Waffenstillstand zu fordern und die Hilfe für den Gazastreifen auf allen möglichen Wegen wiederherzustellen“ sowie die Besetzung Palästinas zu beenden“, wurde von LGBTQIA+-Personen und -Organisationen aus der ganzen Welt unterzeichnet.

Britische Grundschule droht wegen Palästina-Symbolen mit Prevent-Verweis

vor 16 Stunden

Eine Londoner Grundschule warnte die Eltern von Kindern, die an einem Tag ohne Uniform Flaggen und Aufkleber zur Unterstützung Palästinas trugen, um Geld für den BBC-Aufruf „Kinder in Not“ zu sammeln, dass sie Gefahr laufen, an das staatliche Prevent-Programm zur Terrorismusbekämpfung verwiesen zu werden.

In dem Schreiben, das letzten Monat an die Eltern verschickt wurde, erklärte die Barclay-Grundschule in Leyton im Osten Londons, dass das Tragen der Farben der palästinensischen Flagge oder das Tragen von „Abzeichen, Schmuck und Aufklebern“, die Palästina unterstützen, „offene Demonstrationen politischer Überzeugungen“ seien, die „als beleidigend angesehen“ werden könnten.

Schule verhindern Verweise

Niederländische Beamte fordern mit einem Sitzstreik einen Waffenstillstand

vor 16 Stunden

Rund 150 niederländische Diplomaten haben am Donnerstag vor dem niederländischen Außenministerium in Den Haag eine Kundgebung mit der Forderung nach einem Waffenstillstand in Gaza abgehalten. Sie entrollten ein Banner und trugen Plakate mit der Aufschrift „Beamte fordern Waffenstillstand“.

Nach Angaben eines Sprechers protestierten sie damit gegen das anhaltende Versäumnis der niederländischen Regierung, einen Waffenstillstand zu fordern.

„Wir können nicht einfach zusehen, wie internationales und humanitäres Recht verletzt wird“, sagte ein Demonstrant.

Verdacht auf Misshandlung eines palästinensischen Gefangenen durch israelische Gefängniswärter

vor 16 Stunden

Gegen neunzehn israelische Gefängniswärter wird wegen des Verdachts der Beteiligung am Tod eines palästinensischen Gefangenen im vergangenen Monat ermittelt.

Eine Autopsie ergab Anzeichen schwerer Gewalt am Körper von Thaer Abu Asab, der zum Zeitpunkt seines Todes am 18. November im Ketziot-Gefängnis 38 Jahre alt war. Israelischen Medienberichten zufolge wurde er schwer geschlagen und starb Stunden später an seinen Verletzungen.

READ MORE: Verdacht auf Misshandlung eines palästinensischen Gefangenen durch israelische Wärter

Verdacht auf Misshandlung durch israelisches Wachpersonal

USA äußern „ernste Bedenken“ gegen UN-Resolution zur Aufstockung der Gaza-Hilfe

vor 16 Stunden

Die Vereinigten Staaten haben „ernste und weit verbreitete Bedenken“ geäußert, dass der aktuelle Entwurf einer Resolution des UN-Sicherheitsrats zur Erhöhung der Hilfslieferungen in den Gazastreifen „die Lieferungen tatsächlich verlangsamen könnte“.

Der UN-Sicherheitsrat wird voraussichtlich am Donnerstag über eine Resolution zur Verstärkung der Hilfe für den Gazastreifen abstimmen.

Die Abstimmung wurde am Dienstag verschoben, nachdem die USA Einwände gegen den Wortlaut der Resolution erhoben und erklärt hatten, sie könnten einen Verweis auf eine „Einstellung der Feindseligkeiten“ nicht unterstützen.

Die von den Vereinigten Arabischen Emiraten verfasste und von Ägypten unterstützte Resolution zielt darauf ab, die israelische Kontrolle über den Transport von Hilfsgütern in die belagerte Enklave über den Grenzübergang Rafah zu verringern.

Irak schickt Treibstoffschiff als Hilfe für Palästinenser nach Ägypten

vor 17 Stunden

Der Irak hat einen Treibstofftanker nach Ägypten geschickt, um die Treibstoffknappheit im Gazastreifen zu lindern. Der Tanker ist mit 10 Millionen Litern Treibstoff beladen, und die irakische Regierung bestätigte, dass sie plant, in Zukunft noch mehr zu schicken.

Israelische Luftangriffe auf großes Industriegebiet in Gaza

vor 17 Stunden

Dutzende von Fabriken wurden bei einem israelischen Luftangriff auf das Industriegebiet von Gaza-Stadt zerstört, teilte die Investment Promotion and Industrial Estates Agency (IPIEA) am Donnerstag mit.

Das Industriegebiet ist eines der größten in Gaza und umfasst 72 Fabriken, die Textilien, Lebensmittel, Holz, Kunststoffe und pharmazeutische Produkte herstellen.

Die IPIEA erklärte, die israelischen Streitkräfte hätten die Fabriken absichtlich angegriffen.

