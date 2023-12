SCOTT RITTER: On Speaking Plain ‚Putin,‘ Part Two Because of their grossly inaccurate assessments of the Russian president and his country, „Putin Whisperers“ in the West have Ukrainian blood on their hands. By Scott Ritter Special to Consortium News Read Part One of this two-part series. Russians who lived through the 1990s remember the



Der russische Präsident Wladimir Putin am Dienstag bei einer Sitzung des Verteidigungsministeriums. (Artem Geodakyan, TASS)

Wegen ihrer grob falschen Einschätzungen des russischen Präsidenten und seines Landes haben die „Putin-Flüsterer“ im Westen ukrainisches Blut an ihren Händen.

Klartext über „Putin“, Teil zwei

Von Scott Ritter

Speziell für Consortium News

20. Dezember 2023

Lesen Sie den ersten Teil dieser zweiteiligen Serie.

Russen, die die 1990er Jahre erlebt haben, haben ganz andere Erinnerungen an dieses Jahrzehnt als Michael McFaul, der ehemalige US-Botschafter und Professor an der Stanford University. Einer dieser Menschen ist Marat Khairullin, ein russischer Journalist, der seit dem Ende der Sowjetunion über Russland berichtet.

In einem bemerkenswerten Essay, den er auf seinem Substack-Account veröffentlicht hat (ich empfehle jedem, der sich für die Realität des modernen Russlands und den Krieg zwischen Russland und der Ukraine interessiert, ein Abonnement abzuschließen), legt Khairullin den Zusammenhang zwischen dem Krieg, den McFaul und seine Mitkritiker als Putins eigenen bezeichnen, und dem russischen Volk dar.

Unter dem Titel „Russland, das ich zu vergessen versuche“ beschreibt Khairullin eine Zeit – die 1990er Jahre -, in der die Menschlichkeit aufgrund der Korruption und der Verderbtheit der Jelzin-Regierung auf Eis gelegt war, und er erinnert seine Leser daran, dass dies das Russland ist, zu dem McFaul und die anderen ehemaligen westlichen Russland-„Experten“ zurückkehren wollen, was Wladimir Putin geschworen hat, niemals zuzulassen.

Das Ziel des kollektiven Westens bei der Förderung und Aufrechterhaltung des russisch-ukrainischen Konflikts ist es, Putin zu entmachten und einen Jelzin-ähnlichen Klon an seiner Stelle zu installieren. Arats Artikel dient als eindringliche Warnung vor den Folgen eines solchen Ergebnisses für das russische Volk.

Für ihre miserablen Wohnungen

Khairullin erinnert sich an einen Auftrag in den frühen 1990er Jahren, bei dem er in „eine kleine Stadt im Ural“ reiste, um einen Vorwurf besonderer Grausamkeit zu untersuchen. „Einsame alte Menschen, die sich an den Großen Vaterländischen Krieg erinnerten, wurden in ganz Russland aus ihren Wohnungen vertrieben“, erinnerte sich Khairullin.

„Dies geschah überall – in Moskau, Balaschicha, St. Petersburg, Ufa, Kasan, Wladiwostok … aber in den großen Städten wurden die alten Menschen verschont, sie wurden gezwungen, diese verdammten Wohnungen neuen Eigentümern zuzuweisen, und dann in einige verlassene Dörfer vertrieben. In den Kleinstädten wurden die alten Menschen einfach niedergemäht.

Khairullins Untersuchung deckte das Zusammenspiel zwischen der städtischen Bürokratie, der örtlichen Polizei und der lokalen Mafia auf. „In einem sehr kurzen Zeitraum (nur ein paar Jahre), der seit der Errichtung der Jelzin-Herrschaft in dieser klassischen stalinistischen Industriestadt vergangen ist, waren 136 einsame Rentner verschwunden, und ihre Wohnungen hatten den Besitzer gewechselt.“

Die örtliche Polizei hatte eine Liste der Rentner und ihrer Wohnungen. Diese Liste wurde an die Mafia weitergegeben, die die Rentner einfach an den Stadtrand brachte und ermordete. „Die Person verschwindet“, so Khairullin, „danach räumen sie sofort die Wohnung auf, und am nächsten Tag ziehen sie ein, die Leiche der Person ist noch nicht abgekühlt, aber sie haben schon das Sagen.“

Khairullin musste im Kofferraum eines Autos aus der Stadt im Ural fliehen, um nicht selbst von der örtlichen Mafia umgebracht zu werden, die sich über seine Ermittlungen empörte, nachdem sie von der örtlichen Polizei einen Hinweis erhalten hatte.

Chairullin verurteilt Jelzin „für den Tod Hunderttausender alter Menschen, die der Gnade des Schicksals überlassen sind“, und glaubt, dass der derzeitige russisch-ukrainische Konflikt zum Teil nur deshalb ausgetragen wird, „damit unsere einsamen alten Menschen nicht mehr zu Tausenden für ihre armseligen Wohnungen getötet werden“.

9. Dezember 1993: Jelzin, zweiter von rechts, besucht in Brüssel den NATO-Generalsekretär Manfred, rechts im Bild. (NATO)

Chairullin erzählt von anderen Erfahrungen, die er auf Reisen „in dem einst großen Land, in dem die Demokratie und Jelzin gesiegt hatten“, gemacht hat. Eines davon trifft ihn besonders hart. „Ich war damals ein sehr gefühlloser Mensch“, schreibt Khairullin. „Ich habe fast nie geweint.“

Und dann traf er Kuzmich, Aksa und Sima.

Kuzmich war der örtliche Polizeichef einer „gottvergessenen Stadt, einem ewigen ‚polustanok‘ [Wegpunkt] in einem der endlosen Außenbezirke Russlands“. Er nahm Chairullin mit auf einen Rundgang durch den örtlichen Rangierbahnhof.

„Und plötzlich“, schreibt Chairullin, „eilte Kusmitsch irgendwo zur Seite, zwischen die Waggons, wir holten ihn erst ein, als er schon einen strampelnden Klumpen aus irgendeinem Loch herauszog. ‚Kratz dich nicht, kleiner Teufel, du weißt, dass ich nichts tun werde…‘, stöhnte Kusmitsch und holte ein schmutziges Kind von höchstens 8-10 Jahren ins Licht des Mondes.“

Das war Aksa.

Kuzmich führte Aksa und Chairullin in den Keller des Polizeigebäudes, wo er den Jungen an einen Tisch setzte und ihm ein Sandwich gab.

„‚Moment, das ist noch nicht alles…‘, sagte Kuzmich. „Plötzlich öffnete sich die Tür einen Spalt und ein etwa sechsjähriges Mädchen schlüpfte durch den Spalt, setzte sich neben Aska und nahm seine Hand. ‚Hier, das ist Sima‘, grinste Kuzmich: ‚Ich habe etwa dreißig von ihnen, die hier auf dem Bahnhof herumlaufen, aber diese hier sind verliebt … Echte Liebe, sie halten sich aneinander fest – sie arbeitet in den Waggons mit den Schichtarbeitern, und dieser hier bewacht sie … Ja, Seraphim? Wie viel hast du heute gemacht? Komm, iss…“. Sima senkte nur den Kopf und begann, leise auf den Boden zu lächeln… Schon damals fiel mir auf, was für ein schönes, kindliches Lächeln sie hatte.“

Khairullin und Kuzmich rauchten Zigaretten, während Aksa und Sima aßen und Tee tranken, bevor sie in ihren Stühlen einschliefen.

„So ist das hier, Korrespondent“, sagte Kuzmich. „Das nächste Waisenhaus ist einen halben Kilometer entfernt … Ja, sie fliehen von dort … Wohin mit ihnen … Keiner kümmert sich um sie.“ Khairullin schreibt:

„Soweit ich mich erinnere, hat die UNO ab 1997 jedes Jahr einen Sonderbericht über Folter bei der Polizei (damals ‚Miliz‘) herausgegeben – das war natürlich ein unfreundlicher Schritt der Vereinigten Staaten, dennoch sprach er über den Zustand des Strafverfolgungssystems im Lande. Zur gleichen Zeit starben jährlich mehr als tausend Menschen durch die Kugeln von Mördern auf den Straßen der Hauptstadt meines gequälten Landes.

Und genau in dem Jahr, in dem Putin Premierminister wurde [1999], wurde eine weitere schreckliche Studie veröffentlicht, die besagt, dass jedes dritte Mädchen in Russland unter 18 Jahren Erfahrungen mit „kommerziellem Sex“ gemacht hat. Auf diese Weise haben westliche Forscher einen toleranten Begriff für die Prostitution in unserem Land gefunden.

Und es gab in Russland auch einen Sklavenmarkt (etwa 15 Tausend Russen wurden jährlich ohne ihre Zustimmung verkauft) und einen speziellen Markt für sexuelle Sklaverei – nach verschiedenen Schätzungen wurden bis zu einer halben Million unserer Mädchen ‚gegen ihren Willen‘ in ausländischen Bordellen festgehalten…“

Sterblichkeitsrate in den neunziger Jahren

Flohmarkt 1992 in Rostow am Don in Südrussland. (Brian Kelley, CC BY-SA 2.0, Wikimedia Commons)

Westlichen Forschern zufolge „starben im Zeitraum 1992-2001 2,5-3 Millionen zusätzliche russische Erwachsene im mittleren Lebensalter, als auf der Grundlage der Sterblichkeitsrate von 1991 zu erwarten gewesen wäre.“

In dieser Zahl sind die Säuglingssterblichkeit, das Schicksal vermisster Kinder wie Aksa und Sima oder die ermordeten Rentner nicht enthalten. Insgesamt geht man davon aus, dass mindestens 5 Millionen Russen als direkte Folge des Chaos starben, das Russland in den 1990er Jahren beherrschte – ein Chaos, das Michael McFaul als „Mythologie“ verspottet.

Die 1990er Jahre sind eine Realität, die Khairullin Khairullin und die Menschen in Russland nie vergessen werden, egal wie Leute wie McFaul, Applebaum, Kendall-Taylor und Hill versuchen, die Geschichte umzuschreiben.

Außerdem ist die Verbindung zwischen den 1990er Jahren und der Gegenwart in den Köpfen der russischen Bevölkerung unübersehbar – sie unterstützen Russlands Konflikt mit der Ukraine und dem kollektiven Westen nicht, weil sie von Putin in die Irre geführt wurden, sondern weil sie ihre eigene Geschichte kennen – viel besser als westliche Experten wie McFaul und Co.

1998: Die Russen protestieren gegen die durch die Marktreformen verursachte wirtschaftliche Depression mit einem Transparent mit der Aufschrift: „Verhaftet den Rotschopf“, womit Anatoli Tschubais gemeint ist, der russische Wirtschaftswissenschaftler, der die Privatisierungen der Jelzin-Ära beaufsichtigte. (Pereslavl Week, Yu. N. Chastov, Wikimedia Commons, CC-BY-SA 3.0)

Diese Experten, die ich als „Putin-Flüsterer“ bezeichne, haben einen äußerst schädlichen Einfluss auf den faktenbasierten Diskurs über das heutige Russland ausgeübt.

„Anstatt sich mit der Realität einer russischen Nation zu befassen, die ihren rechtmäßigen Platz am Tisch einer multipolaren Welt sucht“, habe ich bereits festgestellt, „haben die ‚Putin-Flüsterer‘ einen Binnenmarkt für ihre Personifizierung aller russischen Dinge in Form eines einzigen Mannes geschaffen“ – Wladimir Putin.

„Russland ist nicht mehr ein nationales Sicherheitsproblem, das durch wirksame Diplomatie in den Griff zu bekommen ist, sondern ein innenpolitisches Problem, das amerikanische Politiker beider Seiten nutzen, um dem amerikanischen Volk Angst einzujagen, damit es ihre jeweiligen Visionen von der Welt unterstützt.“

Was Putin zu David Frost gesagt hat

Gennadi Sjuganow im Februar 2019 während Putins Ansprache vor der Föderalen Versammlung. (Duma.gov.ru, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Am 5. März 2000, kurz vor Putins Amtsantritt nach seinem Sieg über Gennadi Sjuganow, den Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Russlands, bei den ersten Präsidentschaftswahlen nach dem Rücktritt von Boris Jelzin, führte der berühmte (und inzwischen verstorbene) BBC-Journalist David Frost ein Interview mit dem designierten russischen Präsidenten. Die Mitschrift dieses Gesprächs ist für jeden, der „Putin sprechen“ will, eine unverzichtbare Lektüre.

„Meine Position“, sagte Putin zu Frost,

„Unser Land sollte ein starker, mächtiger Staat sein, ein fähiger und effektiver Staat, in dem sich sowohl seine Bürger als auch all jene, die mit Russland zusammenarbeiten wollen, wohl und geschützt fühlen können, sich immer in ihren eigenen Schuhen fühlen können – wenn Sie den Ausdruck gestatten – psychologisch und moralisch und gut aufgehoben.

Das hat aber nichts mit Aggression zu tun. Wenn wir immer wieder auf die Terminologie des Kalten Krieges zurückgreifen, werden wir niemals Haltungen und Probleme ablegen, mit denen sich die Menschheit noch vor 15-20 Jahren auseinandersetzen musste.

Wir in Russland haben uns weitgehend von dem befreit, was mit dem Kalten Krieg zusammenhängt. Bedauerlicherweise haben wir den Eindruck, dass unsere Partner im Westen allzu oft noch den alten Vorstellungen verhaftet sind und dazu neigen, Russland als potenziellen Aggressor zu betrachten. Das ist ein völlig falsches Bild von unserem Land. Es steht der Entwicklung normaler Beziehungen in Europa und in der Welt im Wege.

Vergleichen Sie den Ton und das Konstrukt von Putins Antwort an Frost mit Äußerungen, die er kürzlich in einem Interview mit dem russischen Journalisten Pawel Zarubin machte, der den russischen Staatschef fragte, ob er „in den 2000er Jahren als naiv bezeichnet worden wäre“.

Putin antwortete:

„Ich hatte die naive Vorstellung, dass die ganze Welt – und vor allem die so genannte ‚zivilisierte‘ Welt – versteht, was mit Russland [nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion] geschehen ist, dass es ein völlig anderes Land geworden ist, dass es keine ideologische Konfrontation mehr gibt, was bedeutet, dass es keine Grundlage für eine Konfrontation gibt.“

„Wenn“, so Putin weiter,

„etwas Negatives in der Politik der westlichen Länder gegenüber Russland passiert – insbesondere die Unterstützung von Separatismus und Terrorismus auf russischem Territorium war offensichtlich, ich als Direktor des FSB habe das gesehen, aber in meiner Naivität habe ich geglaubt, dass dies einfach die Trägheit des Denkens und Handelns ist. Das war eine naive Sicht auf die Realität.

In seinem Gespräch mit Frost antwortete Putin auf die Frage des BBC-Interviewers, ob er die NATO als Feind betrachte:

„Russland ist ein Teil der europäischen Kultur. Und ich kann mir mein eigenes Land nicht isoliert von Europa und dem, was wir oft die zivilisierte Welt nennen, vorstellen. Es fällt mir also schwer, mir die NATO als Feind vorzustellen. Ich denke, selbst wenn man die Frage auf diese Weise stellt, wird sie weder Russland noch der Welt etwas nützen. Schon die Frage selbst ist geeignet, Schaden anzurichten. Russland strebt nach gleichberechtigten und offenen Beziehungen zu seinen Partnern.

David Frost von der BBC im Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin im Kreml am 5. März 2000. (Kremlin.ru, Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

‚Jetzt werden wir auch Russland ruinieren‘

In seiner Antwort an Zarubin kann man die Enttäuschung in Putins Worten erkennen, nachdem die Tiefe des Verrats durch seine früheren „Partner“ im Westen deutlich geworden war.

„Aber die Realität ist“, so Putin, „dass ich später absolut hundertprozentig überzeugt war“, dass seine westlichen „Partner“ nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion „dachten, wir [die NATO] müssten ein wenig Geduld haben, ‚jetzt ruinieren wir auch Russland‘.“ Putin sagte:

„Ein nach europäischen Maßstäben so großes Land mit dem größten Territorium der Welt und einer im Vergleich zu anderen europäischen Ländern ziemlich großen Bevölkerung wird im Allgemeinen nicht gebraucht. Es ist besser – wie der berühmte US-Politiker Brzezinski vorschlug – es in fünf Teile aufzuteilen, und diese Teile sind sich getrennt untergeordnet und nutzen die Ressourcen, aber basierend auf der Tatsache, dass alles getrennt kein unabhängiges Gewicht, keine unabhängige Stimme hat und nicht die Möglichkeit hat, seine nationalen Interessen so zu verteidigen, wie es ein vereinigter russischer Staat tut. Zu dieser Erkenntnis bin ich erst später gekommen. Und der anfängliche Ansatz war ziemlich naiv“.

Putin sagte, Russlands

„Die Hauptsorge Russlands ist unser eigenes Land, sein Platz in der Welt von heute und morgen. Wenn wir mit Versuchen konfrontiert werden, uns aus dem Prozess der Entscheidungsfindung auszuschließen, löst das bei uns natürlich Besorgnis und Irritation aus. Das heißt aber nicht, dass wir uns vom Rest der Welt abschotten. Isolationismus ist keine Option. Ein Sieg ist nur möglich, wenn jeder Bürger dieses Landes spürt, dass die Werte, für die wir eintreten, positive Veränderungen in seinem täglichen Leben bewirken. Dass sie anfangen, besser zu leben, sich besser zu ernähren, sich sicherer zu fühlen und so weiter.

Aber in diesem Sinne kann man sagen, dass wir noch sehr weit von unserem Ziel entfernt sind. Ich denke, wir stehen noch am Anfang dieses Weges. Aber ich habe keinen Zweifel daran, dass der Weg, den wir gewählt haben, der richtige ist. Und unser Ziel ist es, diesem Weg zu folgen und sicherzustellen, dass unsere Politik für die Mehrheit des russischen Volkes absolut offen und klar ist.“

Die Tatsache, dass ein Laie diese Aussage Putins nicht ohne weiteres als Teil seiner Antwort an Frost oder Zarubin identifizieren kann, unterstreicht die Beständigkeit von Putins Position in Bezug auf die Beziehungen Russlands zum Westen im Laufe der letzten 23 Jahre.

Sie widerlegt auch die Behauptung, Putin habe sich von einer Art von Führer bei seinem ersten Amtsantritt zu einem anderen, autokratischeren und isolierteren Führer gewandelt. Das obige Zitat stammt aus dem Frost-Interview, hätte aber auch heute oder zu jedem anderen Zeitpunkt in Putins mehr als zwei Jahrzehnten an der Spitze der Russischen Föderation gemacht werden können.

Worte haben eine Bedeutung. Nehmen wir zum Beispiel Putins Verwendung des Begriffs „besondere militärische Operation“. Er bedeutet etwas anderes als eine Invasion. Militärische Operationen erreichen nicht das Niveau eines ausgewachsenen Krieges.

Putin hat sich stets um Verhandlungen mit der Ukraine bemüht – man sagt, der Pudding muss gegessen werden: Bis Ende 2021 warb Putin für die Minsker Vereinbarungen als bevorzugten Mechanismus zur Lösung des Konflikts mit der Ukraine.

Als klar wurde, dass weder die Ukraine noch Frankreich oder Deutschland (die drei Unterzeichner des Minsker Abkommens) es mit dessen Umsetzung ernst meinten, versuchte Russland, direkt mit den Vereinigten Staaten und der NATO zu verhandeln, und legte zwei Vertragsentwürfe vor, die im Dezember 2021 den westlichen Partnern Russlands zur Bewertung und Prüfung vorgelegt wurden.

7. Dezember 2021: US-Präsident Joe Biden, auf dem Bildschirm während eines Videogesprächs mit Putin. (Kremlin.ru, CC BY 4.0, Wikimedia Commons)

Sowohl die USA als auch die NATO gingen auf Russlands Vorschläge nicht ein, was zu der Entscheidung führte, am 24. Februar 2023 die „besondere militärische Operation“ einzuleiten. Hier kommt die Bedeutung von Worten ins Spiel – anstatt die strategische Niederlage und Zerstörung der Ukraine anzustreben, was man normalerweise von einer Militäroperation des Umfangs und Ausmaßes der am 24. Februar unternommenen Operation erwarten würde.

Der bösartige Einfluss der Flüsterer

Russland – so Davyd Arakhamiia, Vorsitzender der Fraktion „Diener des Volkes“ (Partei des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky), der die ukrainische Delegation bei den Friedensgesprächen mit den Russen in Weißrussland und der Türkei im März 2022 leitete – war bereit, mit der Ukraine einen Frieden zu schließen, wenn die Ukraine sich weigerte, der NATO beizutreten. Letztlich lehnte die Ukraine unter dem Druck des damaligen britischen Premierministers Boris Johnson das russische Angebot ab.

Der kollektive Westen, der die mit dem Begriff „militärische Sonderoperation“ verbundenen Einschränkungen nicht vollständig verstand, sah in Russlands Verhandlungsbereitschaft eine Schwäche. Der Hauptgrund für dieses mangelnde Verständnis war der Einfluss, den die „Putin-Flüsterer“ auf diejenigen hatten, die das Lexikon zur Definition und Entschlüsselung der russischen Ziele in Bezug auf die NATO und die Ukraine schrieben.

Hätten sie „Putin gesprochen“ (wie es jeder echte Experte könnte und auch tun würde), hätte der kollektive Westen mit großer Wahrscheinlichkeit die militärische Blamage, die wirtschaftlichen Folgen und die geopolitische Isolation vermeiden können, die in den Monaten eingetreten sind, seit die Ukraine den Friedenstisch verlassen hat.

Hill, Kendall-Taylor, Applebaum, McFaul und eine ganze Reihe anderer „Putin-Flüsterer“ haben mit ihren grob falschen Einschätzungen von Putin und Russland das Blut von Hunderttausenden von Ukrainern an ihren kollektiven Händen.

Ihr Verbrechen bestand nicht nur darin, dass sie nicht wussten, wie man „Putin spricht“, sondern vielmehr darin, dass sie sich absichtlich weigerten, es zu versuchen, und stattdessen einen Weg der bewussten Verschleierung und Täuschung wählten, wenn es darum ging, Russland und seinen Führer für das westliche Publikum zu definieren.

Bei der Beratung zu Fragen der nationalen Sicherheit, die Russland betreffen, grenzt das Versäumnis derjenigen, die mit der Beeinflussung und/oder Gestaltung der Russlandpolitik betraut sind, Putin zu „sprechen“, an kriminelle Fahrlässigkeit.

Und wenn Ihre Aufgabe darin besteht, Einschätzungen zu Russland zu geben, die eher kommerzieller Natur sind, bedeutet das Versäumnis, „Putin zu sprechen“, nicht nur, dass Sie nicht sehr gut in Ihrem Job sind, sondern auch, dass es vielleicht an der Zeit ist, sich eine andere Karriere zu suchen.

Scott Ritter ist ein ehemaliger Geheimdienstoffizier des U.S. Marine Corps, der in der ehemaligen Sowjetunion bei der Umsetzung von Rüstungskontrollverträgen, im Persischen Golf während der Operation Wüstensturm und im Irak bei der Überwachung der Abrüstung von Massenvernichtungswaffen diente. Sein jüngstes Buch ist Disarmament in the Time of Perestroika (Abrüstung in der Zeit der Perestroika), erschienen bei Clarity Press.

