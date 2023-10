Israel-Palästina live: Gaza „stranguliert“, weil der Treibstoff ausgeht

Israel-Palestine live: Number of Palestinians killed and missing ’surpasses Srebrenica genocide death toll‘ More than 8,000 Palestinians killed or missing, presumed trapped under rubble

Menschenrechtsgruppe verurteilt Jordanien für „Waschung der Verbrechen Israels“, indem es US-Waffen nach Israel fließen lässt

vor 3 Minuten

Die Arabische Organisation für Menschenrechte im Vereinigten Königreich hat Jordanien dafür verurteilt, dass es den USA erlaubt hat, eine Luftbrücke einzurichten, die den Transport von Waffen nach Israel ermöglicht.

Nach Angaben der Organisation wurden 15 Flugzeuge für den Waffentransport eingesetzt, und Jordanien hat auch den Transport von Spezialkräften an Bord der Flugzeuge gestattet.

„Diese Länder geben der israelischen Besatzung nicht nur grünes Licht für ihren Völkermord, sondern verteidigen sie auch, waschen ihre Verbrechen weg, verdrehen die Wahrheit über ihre Verbrechen und versorgen sie mit allen Arten von tödlichen Waffen“, erklärte AOHR UK am Donnerstag in einer Erklärung.

Die USA haben eine Luftbrücke geschaffen, über die 62 US-israelische Flüge zum Transport von Munition, Raketen, Fahrzeugen und Ersatzteilen abgewickelt werden, erklärte sie.

Gesundheitsministerium: „Die Welt muss ihr Schweigen zu den israelischen Verbrechen brechen

vor 15 Minuten

Ein Sprecher des palästinensischen Gesundheitsministeriums hat die Welt zu dringendem Handeln aufgerufen, da die Zahl der Todesopfer in Gaza 7.000 übersteigt.

„Das Innenministerium nimmt seine Rolle wahr, um unser Volk zu unterstützen, wo Israel nichts heilig ist und Menschen, Bäume, Häuser zerstört werden, Hunderte wurden in den letzten Stunden getötet. Ganze Stadtteile im Zentrum des Gazastreifens wurden ausgelöscht, und sogar Zivilschutzeinheiten wurden angegriffen“, sagte er in einer Pressekonferenz, die live auf Al Jazeera Arabic übertragen wurde.

„Die Besatzung verübt ununterbrochen Massaker, und die Bombardierungen nehmen über Nacht zu. Die Unterbrechung der Stromversorgung erschwert die Behandlung von Patienten“, fügte er hinzu.

„Israel zielt mit Unterstützung der USA auf die Zivilbevölkerung. Am 20. Tag der Angriffe auf den Gazastreifen rufen wir die Menschen auf der ganzen Welt auf, dringend zu handeln und ihr Schweigen zu brechen. Die Vereinten Nationen müssen handeln, denn wir ersticken ohne Wasser, Treibstoff, Lebensmittel und Strom.“

Norwegian Refugee Council: Israel geht mit einem Vorschlaghammer gegen Gaza vor

vor 19 Minuten

Der Generalsekretär des Norwegischen Flüchtlingsrats (NRC) sagte, dass Israel jetzt „einen Vorschlaghammer auf Gaza“ anwendet.

„Sie versuchen, wie sie sagen, die Hamas zu zerschlagen, aber in einem so dicht besiedelten Gebiet bedeutet das einen massiven Verlust an zivilem Leben, einschließlich vieler toter Kinder. Ihre Reaktion ist unfassbar“, fügte er hinzu.

Palästinensisches Gesundheitsministerium kritisiert „Unverschämtheit“ derjenigen, die die Zahl der Toten in Frage stellen

vor 47 Minuten

Ashraf al Qudra, ein Sprecher des palästinensischen Gesundheitsministeriums, hat diejenigen, die die vom Ministerium veröffentlichte Zahl der Todesopfer seit Beginn des Krieges am 7. Oktober anzweifeln, scharf kritisiert.

„Denjenigen, die die Gültigkeit der Zahlen anzweifeln, sagen wir: Genug der Unverschämtheit. Es wäre besser für Sie, für die Wahrheit einzutreten und die Urheber der Massaker strafrechtlich zu verfolgen und sie nicht länger zu unterstützen“, sagte er in einer Erklärung.

„Wir rufen alle Institutionen dazu auf, die Arbeit und den Betrieb des Gesundheitsministeriums zu beobachten, damit die Welt sehen kann, dass hinter jeder Zahl eine Geschichte und ein Mensch mit einem Namen und einer Identität steht. Unser Volk und unsere Söhne sind keine Niemande, die man vergessen kann“, fügte er hinzu.

„Wir bekräftigen, dass wir vor der ganzen Welt einen detaillierten Bericht über den von der israelischen Besatzung an unserem Volk begangenen Völkermord veröffentlichen werden, der im Oktober dieses Jahres vor den Augen der Welt stattgefunden hat.“

Erdogan: Israelische Angriffe auf Gaza sind „barbarisch

vor 1 Stunde

In seiner zweiten Rede innerhalb von zwei Tagen sagte der türkische Präsident Erdogan, dass „Israels Angriffe auf Gaza barbarisch sind“.

In seiner Rede im Präsidentenpalast warf Erdogan den westlichen Ländern vor, die israelischen Angriffe bedingungslos zu unterstützen, anstatt zur Zurückhaltung aufzurufen.

Er sagte, die westlichen Länder hielten sich in Gaza nicht an das Völkerrecht, „weil das vergossene Blut das Blut von Muslimen ist“.

„Was muss in Gaza noch passieren, damit der Westen zu einem Waffenstillstand aufruft“, fragte er. Er sagte auch, dass „niemand von der Türkei erwarten sollte, dass sie zur Gewalt in Gaza schweigt“.

Palästinensischer Teenager von israelischen Soldaten in Ramallah erschossen

vor 1 Stunde

Israelische Streitkräfte haben im Flüchtlingslager Jalazone nördlich der Stadt Ramallah im besetzten Westjordanland einen 17-jährigen Teenager erschossen.

Asid Hamdi Hamidat ist der 105. Palästinenser, der seit dem 7. Oktober in dem Gebiet ums Leben kam, und der 313. in diesem Jahr im besetzten Westjordanland.

Offizielle Zahl der palästinensischen Todesopfer übersteigt 7.000

vor 1 Stunde

Mindestens 7.028 Palästinenser sind im Gazastreifen ums Leben gekommen, seit Israel nach den von der Hamas angeführten Angriffen auf den Süden Israels am 7. Oktober seine Bombenkampagne begann.

Nach den jüngsten Zahlen des palästinensischen Gesundheitsministeriums sind 2.913 der Getöteten Kinder und 1.709 Frauen.

Das Ministerium fügt hinzu, dass mindestens 18.484 Menschen verwundet sind.

Bezeichnenderweise werden auch 1.650 Einwohner vermisst, darunter 940 Kinder. Die große Mehrheit dieser Menschen gilt als tot, und man vermutet, dass ihre Leichen unter den Trümmern der zerstörten Gebäude begraben sind.

Die Zahlen waren zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt.

Ein weiterer hochrangiger Israeli nennt Palästinenser „unmenschliche Tiere

vor 2 Stunden

In einem Interview mit Sky News am Mittwoch sagte Dan Gillerman, Israels ehemaliger Botschafter bei der UNO, er sei „verwundert“ über die Sorge um die humanitäre Situation in Gaza und bezeichnete die Palästinenser als „unmenschliche Tiere“.

Der Journalist Mark Austin hatte Gillerman gefragt, ob er die in Gaza angewandten kollektiven Bestrafungsmaßnahmen, wie die Treibstoffblockade, für notwendig halte.

Der ehemalige hochrangige israelische Diplomat antwortete: „Ich bin sehr verwundert über die ständige Besorgnis, die die Welt und auch Großbritannien für das palästinensische Volk zeigt und tatsächlich für diese schrecklichen, unmenschlichen Tiere, die die schlimmsten Gräueltaten begangen haben, die dieses Jahrhundert gesehen hat.“

Gillerman verglich die israelische Reaktion auf den von der Hamas angeführten Angriff am 7. Oktober mit dem britischen Engagement im Afghanistan-Krieg nach den Anschlägen vom 11. September.

Video: Wael al-Dahdouh leitet die Trauergebete für die getötete Familie

vor 2 Stunden

Der Leiter des Gaza-Büros von Al Jazeera, Wael al-Dahdouh, leitete am Donnerstagmorgen das Trauergebet für seine Familie, die am Mittwochabend bei einem israelischen Luftangriff auf ihr Haus im Lager al-Nuseirat im Gazastreifen getötet wurde.

Al-Dahdouh berichtete live über die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen, als der Angriff erfolgte.

Trauerfeier für die Familie des Al Jazeera-Korrespondenten Wael al-Dahdouh

vor 2 Stunden

Der Al Jazeera-Korrespondent Wael al-Dahdouh hat mehrere Mitglieder seiner Familie, die am Mittwoch von Israel getötet wurden, zu Grabe getragen.

Dahdouhs Frau, sein Sohn, seine Tochter und sein Enkelkind wurden bei einem Luftangriff getötet, während der Journalist für den Sender berichtete.

Nachdem er von den Tötungen erfahren hatte, sagte er, sie seien „nicht mehr und nicht weniger als ein Unglück“, und fügte hinzu, die Toten seien eine „Gewohnheit der Besatzung“.

Zuvor hatte US-Außenminister Antony Blinken am Mittwoch erklärt, die USA hätten Beamte in Katar, wo der Sender seinen Sitz hat, gebeten, ihre Berichterstattung einzuschränken.

Israel plant ebenfalls, die Aktivitäten von Al Jazeera in Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten einzustellen.

dahdouh-familie-beerdigung-mahmud-hams-afp.jpg

Wael al-Dahdouh in seiner Pressejacke bei der Beerdigung seiner Familienmitglieder (AFP/Mahmud Hams)

TikTok-Influencer sagt, ihm wurde Geld angeboten, um Israel zu unterstützen

vor 3 Stunden

Der beliebte TikTok-Influencer Guy Christensen, der sich @yourfavoriteguy nennt, hat einen Screenshot einer E-Mail geteilt, die ihm angeblich von einer zionistischen Organisation geschickt wurde und in der ihm Geld für die Unterstützung Israels angeboten wird.

In der E-Mail werden Christensen, der fast drei Millionen Follower auf der Plattform hat, angeblich 5.000 Dollar angeboten, damit er seine Unterstützung für Israel „zusagt“.

In der Nachricht heißt es außerdem, dass Christensen, der zuvor seine Unterstützung für die palästinensische Sache bekundet hat, auf die Lügen „tollwütiger Hunde“ hereingefallen sei.

In einem Video, das dem Screenshot beigefügt ist, bekräftigt Christensen seine Unterstützung für die palästinensische Sache und nennt den offensichtlichen Versuch, seine Ansichten zu ändern, „absolut widerlich“.

Middle East Eye kann die Behauptungen zwar nicht unabhängig verifizieren, aber eine Reihe anderer Influencer hat berichtet, dass sie von pro-israelischen Gruppen angesprochen wurden, um ihre Unterstützung für den Staat öffentlich zu erklären.

Bernie Sanders fordert „humanitäre Pause“, um Hilfe nach Gaza zu bringen

vor 3 Stunden

Der erfahrene US-Senator Bernie Sanders hat zu einer „humanitären Pause“ aufgerufen, um Hilfslieferungen nach Gaza zu ermöglichen.

In einer auf X, früher Twitter, veröffentlichten Erklärung forderte der Mitte-Links-Politiker außerdem die Freilassung von Geiseln, die von palästinensischen Gruppen festgehalten werden, und bekräftigte seinen Glauben an das „Recht Israels, sich zu verteidigen“.

Sanders, der bei der amerikanischen Linken sehr beliebt ist, hat sich immer für Israel eingesetzt, wenn auch nicht so unkritisch wie seine Kollegen im US-Kongress.

Brasiliens Lula: Es ist kein Krieg, es ist ein Völkermord

vor 3 Stunden

Der brasilianische Präsident Luiz Inacio Lula da Silva hat sich in seiner bisher schärfsten Form zum laufenden Krieg in Israel-Palästina geäußert.

„Es handelt sich nicht um einen Krieg, sondern um einen Völkermord, bei dem fast zweitausend Kinder getötet wurden, die nichts mit diesem Krieg zu tun haben, sondern Opfer dieses Krieges sind“, sagte er in einem Kommentar, der von der staatlichen Nachrichtenagentur Agencia Brasil veröffentlicht wurde.

„Ich weiß nicht, wie ein Mensch zu einem Krieg fähig ist, wenn er weiß, dass das Ergebnis dieses Krieges der Tod unschuldiger Kinder ist“, fügte Lula hinzu, ohne Israel oder die Palästinenser beim Namen zu nennen.

Der altgediente Linke sagte, er arbeite auch mit Katar zusammen, um sicherzustellen, dass die Brasilianer im Gazastreifen sicher nach Hause zurückkehren.

Nach Angaben von Agencia Brasil befinden sich 30 Brasilianer in Gaza. Es ist nicht klar, ob diese Zahl eine brasilianische Geisel einschließt, die von bewaffneten palästinensischen Gruppen in dem Gebiet festgehalten wird.

lula datei afp

Präsident Lula gilt als linksorientiert und sympathisiert mit der palästinensischen Sache (AFP)

Erdogan: Schweigen der internationalen Gemeinschaft zu Gaza „peinlich

vor 4 Stunden

Der türkische Präsident Tayyip Erdogan hat Papst Franziskus am Donnerstag in einem Telefongespräch mitgeteilt, dass Israels Angriffe auf den Gazastreifen einem Massaker gleichkämen und dass das Schweigen der internationalen Gemeinschaft „peinlich“ sei, so die Präsidentschaft.

In dem Telefonat sagte Erdogan, dass alle Länder ihre Stimme gegen die humanitäre Krise in der Region erheben müssten, so eine Erklärung der türkischen Präsidentschaft.

Gaza geht heute der Treibstoff aus und stoppt die Hilfsmaßnahmen

vor 4 Stunden

Das Hilfswerk der Vereinten Nationen (Unrwa) warnte, dass es seine Arbeit im Gazastreifen bis Mittwochabend einstellen müsse, wenn kein Treibstoff geliefert werde.

„Ohne Treibstoff werden die Kinder, Frauen und Menschen im Gazastreifen weiter unterdrückt“, hieß es in einer Erklärung der Unrwa.

Beamte vor Ort in Gaza sagen, dass dies enorme Auswirkungen auf die verbleibenden Krankenhäuser haben wird, die mit Generatoren betrieben werden, sowie auf die Bäckereien, die täglich Tausende von Menschen versorgen, nachdem Israel die Einfuhr von Lebensmitteln, Wasser und Strom in den Gazastreifen verhindert hat.

Auch die Hilfsmaßnahmen werden zum Erliegen kommen, wenn keine Treibstofflieferungen in den Gazastreifen gelangen, wodurch sich die humanitäre Krise weiter verschärft.

Israel hat seit dem 9. Oktober die Einfuhr von Treibstoff in den Gazastreifen verboten, was katastrophale Auswirkungen auf die belagerte Enklave hat und Krankenhäuser, Entsalzungsanlagen und Bäckereien lahmlegt.

Am Wochenende erklärte der Generalkommissar der Unrwa, Philippe Lazzarini, in einer Stellungnahme: „Ohne Treibstoff lassen wir die Menschen in Gaza im Stich, deren Bedarf unter unserer Aufsicht stündlich wächst. Das kann und darf nicht passieren.“

