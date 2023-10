„Justified Vengeance“ and the Invasion of Gaza: Palestine Is Portrayed as „The Aggressor“ The Invasion of Gaza: Part of a Broader Israeli Military-Intelligence Agenda

Die Invasion von Gaza: Teil einer umfassenderen israelischen Militär- und Geheimdienstagenda

„Gerechtfertigte Rache“ und die Invasion des Gazastreifens: Palästina wird als „der Aggressor“ dargestellt

Von Michel Chossudovsky

26.Oktober.2023

Einleitung des Autors

Hinter Israels Plan vom Oktober 2023, Gaza von der Landkarte zu tilgen“, steckt eine komplexe Geschichte.

Es ist ein Völkermord, ein absolutes Gemetzel:

„Wir werden Gaza-Stadt bald auf breiter Front angreifen“, sagte Israels oberster Militärsprecher, Rear Adm. Daniel Hagari, in einer landesweit ausgestrahlten Rede, ohne einen Zeitplan für den Angriff zu nennen.“

Es handelt sich um ein kriminelles Unterfangen, das auf Israels Doktrin der „Gerechtfertigten Rache“ basiert, die erstmals 2001 formuliert wurde.

(Siehe unten: Mein Artikel vom Januar 2009, der gleich zu Beginn der israelischen Invasion des Gazastreifens 2008-2009 unter dem Titel „Operation Cast Led“ veröffentlicht wurde)

Die Doktrin der „Gerechtfertigten Rache“ behauptet unmissverständlich, dass (trotz seiner begrenzten militärischen Fähigkeiten) Palästina und nicht Israel „der Aggressor“ ist und dass Israel das Recht hat, sich zu verteidigen.

Es ist nun erwiesen, dass der Hamas-Anschlag vom 7. Oktober 2023 eine Operation unter falscher Flagge war, die von einer „Fraktion“ innerhalb der Hamas in Zusammenarbeit mit dem Mossad und den US-Geheimdiensten durchgeführt wurde“:

„Die US-Geheimdienste sagen, sie wussten nichts von einem bevorstehenden Hamas-Anschlag.

Wussten Netanjahu und sein riesiger Militär- und Geheimdienstapparat (Mossad u.a.) von dem Hamas-Angriff, der unzählige Tote unter Israelis und Palästinensern zur Folge hatte?

Gab es einen sorgfältig ausgearbeiteten israelischen Plan, einen umfassenden Krieg gegen die Palästinenser zu führen, bevor die Hamas die „Operation Al-Aqsa-Sturm“ startete?

Es handelte sich nicht um ein Versagen des israelischen Geheimdienstes, wie es in den Medien dargestellt wird. Ganz im Gegenteil“

Die Geschichte der Falschen Flaggen: „Grünes Licht für den Terror“ (1997), Das „Blutvergießen als Rechtfertigung“ für die Kriegsführung

Die verstorbene Prof. Tanya Reinhart bestätigt, dass 1997 eine Falsche-Flagge-Agenda mit dem Titel „Grünes Licht für den Terror“ formuliert wurde, die darin bestand, Selbstmordattentate gegen israelische Zivilisten zu fördern (zu planen) und „das Blutvergießen als Rechtfertigung“ für einen Krieg gegen Palästina anzuführen:

„Dies ist das Thema „Grünes Licht für den Terror“, das der militärische Geheimdienst (Ama „n) seit 1997, als seine Anti-Oslo-Linie gefestigt wurde, propagiert. Dieses Thema wurde seitdem von militärischen Kreisen immer wieder wiederholt und wurde schließlich zum Mantra der israelischen Propaganda…

Der ‚Foreign Report‘ (Jane’s information) vom 12. Juli 2001 enthüllte, dass die israelische Armee (unter Sharons Regierung) ihre Pläne für einen „Generalangriff zur Zerschlagung der palästinensischen Behörde“ aktualisiert hat

Der Plan mit dem Titel „Die Zerstörung der Palästinensischen Autonomiebehörde und die Entwaffnung aller bewaffneten Kräfte“ wurde der israelischen Regierung am 8. Juli [2001] von Generalstabschef Shaul Mofaz vorgelegt.

Der Angriff sollte nach dem Ermessen der Regierung nach einem großen Selbstmordattentat in Israel erfolgen, das zahlreiche Tote und Verletzte forderte, wobei das Blutvergießen als Rechtfertigung angeführt wurde.“ (Tanya Reinhart, 22. Dezember 2001)

Ariel Sharon: „Eine Lösung im Stil von 1948“

Nach Ansicht von Prof. Tanya Reinhart:

„Eine Massenvertreibung könnte zu einem späteren Zeitpunkt der Bodeninvasion [2002- ] erfolgen, wenn die Israelis die Grenzen des Gazastreifens öffnen würden, um einen Exodus der Bevölkerung zu ermöglichen … Die Vertreibung wurde von Ariel Sharon als „Lösung im Stil von 1948“ bezeichnet. Für Scharon „ist es nur notwendig, einen anderen Staat für die Palästinenser zu finden“. -Jordanien ist Palästina‘ – war der Satz, den Scharon prägte.“ (Tanya Reinhart, a.a.O.)

Die „Hamas-Mossad-Partnerschaft“

Was sich jetzt in Gaza abspielt, ist Teil einer seit langem bestehenden Geheimdienstagenda, die seit mehr als zwanzig Jahren von den aufeinander folgenden israelischen Regierungen geplant wird. Die 1987 mit Unterstützung Israels gegründete „Partnerschaft zwischen Hamas und Mossad“ wird von Netanjahu bestätigt:

„Wer die Gründung eines palästinensischen Staates vereiteln will, muss die Hamas unterstützen und ihr Geld überweisen. … Das ist Teil unserer Strategie – die Palästinenser in Gaza von den Palästinensern im Westjordanland zu isolieren.“ (Erklärung vom März 2019, zitiert von Haaretz, 9. Oktober 2023, Hervorhebung hinzugefügt)

„Unterstützung“ und „Geld“ für die Hamas

„Geldtransfer an die Hamas“ im Auftrag von Netanjahu wird in einem Bericht der Times of Israel vom 8. Oktober 2023 bestätigt:

„Die Hamas wurde als Partner zum Nachteil der Palästinensischen Autonomiebehörde behandelt, um Abbas daran zu hindern, einen palästinensischen Staat zu gründen. Die Hamas wurde von einer terroristischen Gruppe zu einer Organisation befördert, mit der Israel über Ägypten verhandelte und der es erlaubt wurde, Koffer mit Millionen von Dollar aus Katar über die Gaza-Übergänge zu erhalten.“ (Hervorhebung hinzugefügt)

Benjamin Netanjahus Position, die mehrere Jahre vor dem 7. Oktober 2023 als „Zustand der Kriegsbereitschaft“ definiert wurde, besteht in der totalen Aneignung palästinensischen Landes sowie dem völligen Ausschluss des palästinensischen Volkes aus seiner Heimat:

„Dies sind die Grundlinien der von mir geleiteten nationalen Regierung: Das jüdische Volk hat ein ausschließliches und unanfechtbares Recht auf alle Gebiete des Landes Israel. Die Regierung wird die Besiedlung in allen Teilen des Landes Israel fördern und entwickeln – in Galiläa, im Negev, auf dem Golan, in Judäa und Samaria.“ (Januar 2023)

Die Rolle des Mossad

Die Doktrin der „Gerechtfertigten Rache“, die 2001 eingeführt wurde, ist der Eckpfeiler der israelischen Geheimdienstdarstellung. Sie liefert eine Rechtfertigung für die Durchführung von Völkermord mit Unterstützung der internationalen Gemeinschaft, zunächst im Gazastreifen, dann im Westjordanland.

„Mit einem Jahresbudget von etwa 3 Milliarden Dollar und 7.000 Mitarbeitern ist der Mossad nach der CIA der zweitgrößte Spionagedienst der westlichen Welt.“

Diese offiziellen Zahlen sind bedeutungslos, da die Geheimdienste weder die Quellen ihrer Finanzierung noch die Größe ihres Personals (die über die oben genannten Zahlen hinausgehen) offenlegen.

Der Mossad (Auslandsgeheimdienst) ist zusammen mit dem Shin Bet (Inlandsgeheimdienst) und dem Aman (Militärgeheimdienst) der Hauptakteur bei der Durchführung von „Operationen unter falscher Flagge“. Seine verdeckten Fähigkeiten sind umfangreich. Er hat im Laufe der Jahre sowohl die Hamas als auch die Palästinensische Autonomiebehörde infiltriert und übt – in Verbindung mit dem US-Geheimdienst – die Kontrolle über Al-Qaida-Aktivisten, ISIS und Daesh im gesamten Nahen Osten aus.

Das Mandat des Mossad besteht darin, „Spaltungen“ innerhalb der palästinensischen Widerstandsbewegung herbeizuführen und gleichzeitig Angst zu schüren und routinemäßige terroristische Anschläge unter falscher Flagge gegen unschuldige israelische Zivilisten zu verüben, was die Legitimität des Narrativs der „gerechtfertigten Rache“ untermauert.

Chronologie

Lassen Sie uns kurz die Geschichte und die verschiedenen Phasen nach dem:

Scheitern von Oslo I und II (1993-95) und der Ermordung von Yitzhak Rabin (1995)

2001. „Operation Gerechtfertigte Vergeltung“

Im Juli 2001 von IDF-Stabschef Shaul Mofaz der israelischen Regierung von Ariel Sharon vorgelegt, unter dem Titel:

„Die Zerstörung der Palästinensischen Autonomiebehörde und die Entwaffnung aller bewaffneten Kräfte“.

Siehe die Analyse von Tanya Reinhart und den oben und im folgenden Artikel zitierten Jane-Report).

Die „Operation Gerechtfertigte Rache“ wurde auch als „Dagan-Plan“ bezeichnet, benannt nach dem verstorbenen General Meir Dagan, der von 2002-2011 den israelischen Auslandsgeheimdienst Mossad leitete.

Das längerfristige Ziel der „Operation Gerechtfertigte Rache“ (2001) war und ist die Vertreibung der Palästinenser aus ihrem Heimatland.

2002. Beschluss zum Bau der berüchtigten Apartheidmauer durch die Regierung Sharon

2004. Die Ermordung von Jassir Arafat

Sie wurde 2003 vom israelischen Kabinett angeordnet. Sie wurde von den USA gebilligt, die ihr Veto gegen eine Sicherheitsresolution der Vereinten Nationen einlegten, in der die Entscheidung des israelischen Kabinetts von 2003 verurteilt wurde. Er wurde vom Mossad durchgeführt. (Siehe Einzelheiten im Artikel unten)

2005. Die von Premierminister Ariel Sharon angeordnete Räumung aller jüdischen Siedlungen im Gazastreifen.

2003 von Premierminister Ariel Sharon vorgeschlagen, im August 2005 umgesetzt und im September 2005 abgeschlossen.

Eine jüdische Bevölkerung von über 7.000 Personen wurde umgesiedelt. Diese Umsiedlung war erforderlich, um den Gazastreifen in ein „Freiluftgefängnis“ zu verwandeln.

2006. Der Wahlsieg der Hamas im Januar 2006.

Ohne Arafat wussten die israelischen Militär- und Geheimdienstarchitekten, dass die Fatah unter Mahmoud Abbas die Wahlen verlieren würde.

2008-2009. „Operation Gegossenes Blei“

2008 war die „Rechtfertigung des Blutvergießens“ ein wesentlicher Bestandteil der militärisch-intelligenten Agenda, die erstmals 2001 in der „Operation Gerechtfertigte Rache“ formuliert worden war:

„Die Zerstörung der Palästinensischen Autonomiebehörde und die Entwaffnung aller bewaffneten Kräfte“.

Die Tötung von palästinensischen Zivilisten wurde mit „humanitären Gründen“ gerechtfertigt, wie es im „Operation Justified Vengeance Report“ formuliert wurde.

-Michel Chossudovsky, 15. Mai 2021, 23. Oktober 2023

Im Folgenden finden Sie meinen Artikel, der Anfang Januar 2009, auf dem Höhepunkt der Operation Gegossenes Blei 2008-2009, veröffentlicht wurde

Die Invasion des Gazastreifens: Teil einer umfassenderen israelischen Militär- und Geheimdienstagenda

von Michel Chossudovsky, Januar 2009

„Operation Gegossenes Blei“

Die Bombardierungen aus der Luft und die laufende Invasion des Gazastreifens durch israelische Bodentruppen müssen in einem historischen Kontext analysiert werden. Die Operation „Gegossenes Blei“ [2008] ist ein sorgfältig geplantes Unterfangen, das Teil einer umfassenderen militärisch-intelligenten Agenda ist, die erstmals von der Regierung von Premierminister Ariel Sharon im Jahr 2001 formuliert wurde:

„Quellen im Verteidigungsapparat sagten, Verteidigungsminister Ehud Barak habe die israelischen Streitkräfte vor über sechs Monaten angewiesen, sich auf die Operation vorzubereiten, noch während Israel begann, ein Waffenstillstandsabkommen mit der Hamas auszuhandeln“ (Barak Ravid, Operation „Gegossenes Blei“: Israelische Luftwaffe schlug nach monatelanger Planung zu, Haaretz, 27. Dezember 2008)

Es war Israel, das den Waffenstillstand am Tag der US-Präsidentschaftswahlen, dem 4. November, brach:

„Israel nutzte diese Ablenkung, um den Waffenstillstand zwischen sich und der Hamas zu brechen, indem es den Gazastreifen bombardierte. Israel behauptete, diese Verletzung des Waffenstillstands solle die Hamas daran hindern, Tunnel in israelisches Gebiet zu graben.

Schon am nächsten Tag begann Israel mit einer terroristischen Belagerung des Gazastreifens, indem es Lebensmittel, Treibstoff, medizinische Versorgung und andere lebensnotwendige Güter abschnitt, um die Palästinenser zu „unterwerfen“, während es gleichzeitig bewaffnete Übergriffe unternahm.

Als Reaktion darauf feuerten die Hamas und andere im Gazastreifen erneut grobe, selbst gebaute und meist ungenaue Raketen auf Israel ab. In den letzten sieben Jahren haben diese Raketen 17 Israelis das Leben gekostet. In der gleichen Zeitspanne wurden bei israelischen Blitzkriegsangriffen Tausende von Palästinensern getötet, was weltweit Protest hervorrief, bei der UNO aber auf taube Ohren stieß.“ (Shamus Cooke, The Massacre in Palestine and the Threat of a More War, Global Research, Dezember 2008)

Geplantes humanitäres Desaster

Am 8. Dezember [2008] war der stellvertretende US-Außenminister John Negroponte zu Gesprächen mit seinen israelischen Amtskollegen, darunter Mossad-Direktor Meir Dagan, in Tel Aviv.

Die „Operation Gegossenes Blei“ wurde zwei Tage nach Weihnachten eingeleitet. Sie war verbunden mit einer sorgfältig konzipierten internationalen PR-Kampagne unter der Schirmherrschaft des israelischen Außenministeriums.

Die militärischen Ziele der Hamas sind nicht das Hauptziel. Die Operation „Gegossenes Blei“ zielt ganz bewusst darauf ab, zivile Opfer zu verursachen.

Wir haben es mit einer „geplanten humanitären Katastrophe“ in Gaza in einem dicht besiedelten Stadtgebiet zu tun. (Siehe Karte unten)

Das längerfristige Ziel dieses Plans, wie es von den israelischen Entscheidungsträgern formuliert wurde, ist die Vertreibung der Palästinenser aus den palästinensischen Gebieten:

„Die Zivilbevölkerung zu terrorisieren und die maximale Zerstörung von Eigentum und kulturellen Ressourcen zu gewährleisten… Das tägliche Leben der Palästinenser muss unerträglich gemacht werden: Sie sollten in den Städten und Gemeinden eingesperrt, an der Ausübung des normalen Wirtschaftslebens gehindert und von Arbeitsplätzen, Schulen und Krankenhäusern abgeschnitten werden. Dies wird die Auswanderung fördern und den Widerstand gegen künftige Vertreibungen schwächen“ Ur Shlonsky, zitiert von Ghali Hassan, Gaza: The World’s Largest Prison, Global Research, 2005)

„Operation Gerechtfertigte Rache“

Ein Wendepunkt ist erreicht. Die Operation „Gegossenes Blei“ ist Teil einer breit angelegten militärisch-intelligenten Operation, die zu Beginn der Regierung Ariel Sharon im Jahr 2001 eingeleitet wurde. Im Rahmen von Scharons „Operation Gerechtfertigte Rache“ wurden zunächst F-16-Kampfflugzeuge zur Bombardierung palästinensischer Städte eingesetzt.

Die „Operation Gerechtfertigte Rache“ wurde der israelischen Regierung von Ariel Sharon im Juli 2001 von IDF-Stabschef Shaul Mofaz unter dem Titel „Die Zerstörung der Palästinensischen Autonomiebehörde und die Entwaffnung aller bewaffneten Kräfte“ vorgestellt.

Ein Notfallplan mit dem Codenamen „Operation Justified Vengeance“ (Gerechtfertigte Rache) wurde im vergangenen Juni [2001] ausgearbeitet, um das gesamte Westjordanland und möglicherweise den Gazastreifen wieder zu besetzen, was wahrscheinlich „Hunderte“ israelischer Opfer kosten würde.“ (Washington Times, 19. März 2002).

Laut Jane’s ‚Foreign Report‘ (12. Juli 2001) hat die israelische Armee unter Scharon ihre Pläne für einen „Generalangriff zur Zerschlagung der palästinensischen Behörde, zur Vertreibung des Führers Jassir Arafat und zur Tötung oder Inhaftierung seiner Armee“ aktualisiert.

„Rechtfertigung des Blutvergießens“

Die „Rechtfertigung des Blutvergießens“ war ein wesentlicher Bestandteil der militärisch-intelligenten Agenda. Die Tötung von palästinensischen Zivilisten wurde mit „humanitären Gründen“ gerechtfertigt. Die israelischen Militäroperationen wurden sorgfältig darauf abgestimmt, mit den Selbstmordattentaten zusammenzufallen:

Der Angriff wurde nach dem Ermessen der Regierung nach einem großen Selbstmordattentat in Israel eingeleitet, das zahlreiche Tote und Verletzte forderte, wobei das Blutvergießen als Rechtfertigung angeführt wurde. (Tanya Reinhart, Evil Unleashed, Israel’s move to destroy the Palestinian Authority is a calculated plan, long in the making, Global Research, Dezember 2001, Hervorhebung hinzugefügt)

Der Dagan-Plan

Die „Operation Gerechtfertigte Rache“ wurde auch als „Dagan-Plan“ bezeichnet, benannt nach General a.D. Meir Dagan, dem derzeitigen Leiter des israelischen Geheimdienstes Mossad.

Reservegeneral Meir Dagan war während des Wahlkampfes 2000 Scharons nationaler Sicherheitsberater. Der Plan wurde offenbar vor der Wahl Scharons zum Premierminister im Februar 2001 ausgearbeitet. „Laut Alex Fishman, der in Yediot Aharonot schrieb, bestand der Dagan-Plan darin, die palästinensische Behörde zu zerstören und Jassir Arafat ‚aus dem Spiel‘ zu nehmen. (Ellis Shulman, „Operation Justified Vengeance“: a Secret Plan to Destroy the Palestinian Authority, März 2001):

Wie im Foreign Report [Jane] berichtet und von Maariv vor Ort enthüllt, würde Israels Invasionsplan – der Berichten zufolge den Namen „Gerechtfertigte Rache“ trägt – unmittelbar nach dem nächsten Selbstmordattentat mit vielen Opfern gestartet werden, etwa einen Monat dauern und voraussichtlich den Tod von Hunderten von Israelis und Tausenden von Palästinensern zur Folge haben. (Ebd., Hervorhebung hinzugefügt)

Der „Dagan-Plan“ sah die so genannte „Kantonisierung“ der palästinensischen Gebiete vor, bei der das Westjordanland und der Gazastreifen völlig voneinander abgeschnitten wären, mit separaten „Regierungen“ in jedem der Gebiete. Nach diesem Szenario, das bereits 2001 ins Auge gefasst wurde, würde Israel:

„separat mit den palästinensischen Kräften verhandeln, die in jedem Gebiet vorherrschen – palästinensische Kräfte, die für die Sicherheit, den Geheimdienst und sogar für die Tanzim (Fatah) verantwortlich sind.“ Der Plan ähnelt somit stark der Idee der „Kantonisierung“ der palästinensischen Gebiete, die von mehreren Ministern vorgebracht wurde“. Sylvain Cypel, Der berüchtigte „Dagan-Plan“, Sharons Plan, Arafat loszuwerden, Le Monde, 17. Dezember 2001)

Der Dagan-Plan hat die Kontinuität in der militärisch-intelligenten Agenda hergestellt. Nach den Wahlen 2000 wurde Meir Dagan eine Schlüsselrolle zugewiesen. „Er wurde Scharons „Vermittler“ in Sicherheitsfragen mit den Sondergesandten von Präsident Bush, Zinni und Mitchell. Im August 2002 wurde er dann von Premierminister Ariel Sharon zum Direktor des Mossad ernannt. In der Zeit nach Scharon blieb er Leiter des Mossad. Im Juni 2008 wurde er von Premierminister Ehud Olmert in seinem Amt als Direktor des israelischen Geheimdienstes bestätigt.

Meir Dagan war in Abstimmung mit seinen US-Kollegen für verschiedene Operationen des militärischen Geheimdienstes zuständig. Es ist erwähnenswert, dass Meir Dagan als junger Oberst bei den Angriffen auf palästinensische Siedlungen in Beirut im Jahr 1982 eng mit Verteidigungsminister Ariel Sharon zusammengearbeitet hat. Die Bodeninvasion in den Gazastreifen im Jahr 2009 ähnelt in vielerlei Hinsicht der von Scharon und Dagan geleiteten Militäroperation von 1982.

Kontinuität: Von Scharon zu Olmert

Es ist wichtig, sich auf eine Reihe von Schlüsselereignissen zu konzentrieren, die zu den Tötungen in Gaza im Rahmen der „Operation Gegossenes Blei“ geführt haben:

1. Die Ermordung von Jassir Arafat im November 2004.

Diese Ermordung war bereits seit 1996 im Rahmen der „Operation Dornenfelder“ geplant.

In einem Dokument vom Oktober 2000 heißt es

das von den Sicherheitsdiensten auf Ersuchen des damaligen Premierministers Ehud Barak erstellt wurde, heißt es: „Die Person Arafat stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Sicherheit des Staates [Israel] dar, und der Schaden, der durch sein Verschwinden entsteht, ist geringer als der Schaden, der durch seine Existenz entsteht“. (Tanya Reinhart, Evil Unleashed, Israel’s move to destroy the Palestinian Authority is a calculated plan, long in the making, Global Research, Dezember 2001. Einzelheiten des Dokuments wurden in Ma’ariv, 6. Juli 2001, veröffentlicht).

Die Ermordung Arafats wurde 2003 vom israelischen Kabinett angeordnet. Sie wurde von den USA gebilligt, die ihr Veto gegen eine Sicherheitsresolution der Vereinten Nationen einlegten, in der die Entscheidung des israelischen Kabinetts von 2003 verurteilt wurde. Als Reaktion auf die zunehmenden palästinensischen Angriffe erklärte der israelische Verteidigungsminister Shaul Mofaz im August 2003 den „totalen Krieg“ gegen die Militanten, die er als „für den Tod gezeichnet“ bezeichnete.

„Mitte September verabschiedete die israelische Regierung ein Gesetz, um Arafat loszuwerden. Das israelische Kabinett für politische Sicherheitsfragen erklärte, es sei „eine Entscheidung, Arafat als Hindernis für den Frieden zu beseitigen“. Mofaz drohte: „Wir werden den richtigen Weg und den richtigen Zeitpunkt wählen, um Arafat zu töten.“ Der palästinensische Minister Saeb Erekat sagte CNN, er glaube, Arafat sei das nächste Ziel. CNN fragte Sharons Sprecher Ra’anan Gissan, ob die Abstimmung die Ausweisung Arafats bedeute. Gissan stellte klar: „Das bedeutet es nicht. Das Kabinett hat heute beschlossen, dieses Hindernis zu beseitigen. Über den Zeitpunkt, die Methode und die Art und Weise, wie dies geschehen soll, wird gesondert entschieden werden, und die Sicherheitsdienste werden die Situation überwachen und eine Empfehlung für geeignete Maßnahmen abgeben.“ (Siehe Trish Shuh, Road Map for a Decease Plan, www.mehrnews.com November 9 2005)

Die Ermordung von Arafat war Teil des Dagan-Plans von 2001.

Höchstwahrscheinlich wurde er vom israelischen Geheimdienst durchgeführt. Er sollte die Palästinensische Autonomiebehörde zerstören und Spaltungen innerhalb der Fatah sowie zwischen Fatah und Hamas schüren. Mahmoud Abbas ist ein palästinensischer Quisling.

Er wurde mit Zustimmung Israels und der USA, die die paramilitärischen und Sicherheitskräfte der Palästinensischen Autonomiebehörde finanzieren, als Führer der Fatah eingesetzt.

2. Die von Premierminister Ariel Sharon im Jahr 2005 angeordnete Räumung aller jüdischen Siedlungen in Gaza.

Eine jüdische Bevölkerung von über 7.000 Personen wurde umgesiedelt.

„Es ist meine Absicht [Scharon], eine Evakuierung – Entschuldigung, eine Umsiedlung – von Siedlungen durchzuführen, die uns Probleme bereiten, und von Orten, die wir bei einer endgültigen Regelung ohnehin nicht behalten werden, wie die Siedlungen im Gazastreifen…. Ich gehe davon aus, dass es in Zukunft keine Juden in Gaza geben wird“, sagte Sharon.“ (CBC, März 2004)

Die Frage der Siedlungen im Gazastreifen wurde als Teil von Washingtons „Fahrplan zum Frieden“ dargestellt.

Von den Palästinensern als „Sieg“ gefeiert, richtete sich diese Maßnahme nicht gegen die jüdischen Siedler. Ganz im Gegenteil: Sie war Teil der gesamten verdeckten Operation, die darin bestand, den Gazastreifen in ein Konzentrationslager zu verwandeln. Solange jüdische Siedler im Gazastreifen lebten, konnte das Ziel, ein großes verriegeltes Gefängnisgebiet aufrechtzuerhalten, nicht erreicht werden. Die Durchführung der „Operation Gegossenes Blei“ erforderte „keine Juden in Gaza“.

3. Der Bau der berüchtigten Apartheidmauer

Dies wurde zu Beginn der Regierung Sharon im Jahr 2002 beschlossen. (Siehe Karte unten)

4. Der Wahlsieg der Hamas im Januar 2006.

Ohne Arafat wussten die Architekten des israelischen Militärgeheimdienstes, dass die Fatah unter Mahmoud Abbas die Wahlen verlieren würde. Dies war Teil des Szenarios, das schon lange im Voraus geplant und analysiert worden war.

Mit der Hamas an der Spitze des Gazastreifens und unter dem Vorwand, die Hamas sei eine terroristische Organisation, würde Israel den Prozess der „Kantonisierung“ durchführen, wie er im Dagan-Plan formuliert war. Im Westjordanland würde die Fatah unter Mahmoud Abbas formell das Sagen behalten. Die ordnungsgemäß gewählte Hamas-Regierung würde sich auf den Gazastreifen beschränken.

Bodenangriff, 2008-2009

Am 3. Januar [2009] drangen israelische Panzer und Infanterie in einer umfassenden Bodenoffensive in den Gazastreifen ein:

„Der Bodenoffensive ging nach Einbruch der Dunkelheit ein mehrstündiger schwerer Artilleriebeschuss voraus, der Ziele in Flammen aufgehen ließ, die in den Nachthimmel stiegen. Maschinengewehrfeuer knatterte, während helle Leuchtspurgeschosse durch die Dunkelheit blitzten und der Aufprall von Hunderten von Granaten Feuerschlangen aufsteigen ließ. (AP, 3. Januar 2009)

Israelische Quellen haben auf eine langwierige Militäroperation hingewiesen. Sie „wird nicht einfach sein und sie wird nicht kurz sein“, sagte Verteidigungsminister Ehud Barak in einer Fernsehansprache.

Israel will die Hamas nicht zur Zusammenarbeit zwingen“. Vielmehr geht es um die Umsetzung des „Dagan-Plans“, wie er ursprünglich im Jahr 2001 formuliert wurde und der Folgendes vorsah

„eine Invasion von etwa 30.000 israelischen Soldaten in die von den Palästinensern kontrollierten Gebiete mit dem klar definierten Ziel, die Infrastruktur der palästinensischen Führung zu zerstören, die Waffen einzusammeln, die sich derzeit im Besitz der verschiedenen palästinensischen Streitkräfte befinden, und die militärische Führung zu vertreiben oder zu töten. (Ellis Shulman, a.a.O., Hervorhebung hinzugefügt)

Nakba 2.0: Massenvertreibung und eine Bodeninvasion in Erwägung gezogen

Die umfassendere Frage ist, ob Israel in Absprache mit Washington die Absicht hat, einen größeren Krieg auszulösen.

Zu einer Massenvertreibung könnte es in einer späteren Phase der Bodeninvasion kommen, wenn die Israelis die Grenzen des Gazastreifens öffnen, um einen Exodus der Bevölkerung zu ermöglichen.

Ariel Sharon bezeichnete die Vertreibung als „eine Lösung im Stil von 1948“. Für Scharon

„ist es nur notwendig, einen anderen Staat für die Palästinenser zu finden. -‚Jordanien ist Palästina‘ – war der Satz, den Scharon prägte.“ (Tanya Reinhart, a.a.O.)

Übersetzt mit Deepl.com



