Israel-Palästina live: Hamas sagt, israelische Angriffe hätten 70 Gefangene getötet

Unterdessen wird der Ruf nach einer Untersuchung der israelischen Massentötung von Hilfesuchenden lauter

Wichtigste Punkte

UN: Hungersnot im Gazastreifen „fast unvermeidlich

Mindestens 10 Kinder sterben an Unterernährung

Brasilien: Israels Vorgehen überschreitet „ethische und rechtliche Grenzen

Live-Updates

Bewaffneter Flügel der Hamas sagt, bis zu 70 Gefangene bei israelischem Luftangriff getötet

vor 24 Minuten

Der Sprecher des bewaffneten Flügels der Hamas erklärte am Freitag, dass in den letzten Wochen sieben Gefangene bei israelischen Luftangriffen getötet worden seien.

In einem kurzen Kommuniqué sagte Abu Obaida, damit steige die Zahl der durch israelische Luftangriffe getöteten Gefangenen auf über 70.

„Wir haben uns die ganze Zeit bemüht, das Leben der Gefangenen zu schützen, aber es ist klar geworden, dass die feindliche Führung ihre Gefangenen absichtlich tötet, um dieses Problem loszuwerden“, sagte Abu Obaida.

Er fügte hinzu, dass der Preis, den die Hamas für die Gefangenen zahlen würde, der gleiche wäre, selbst wenn fünf oder zehn von ihnen am Leben blieben.

Die Gruppe hatte sich zuvor zum Ziel gesetzt, alle palästinensischen Gefangenen im Austausch für die israelischen Gefangenen freizulassen, die sie am 7. Oktober gefangen genommen hatte.

Middle East Eye konnte die jüngste Erklärung der Hamas nicht unabhängig verifizieren.

Israel hatte zuvor erklärt, dass mindestens 30 Gefangene im Gazastreifen ums Leben gekommen seien, einige durch israelisches Feuer.

Oberst der iranischen Revolutionsgarden bei Angriff in Syrien getötet, staatliche Medien berichten

vor 57 Minuten

Ein Mitglied der iranischen Revolutionsgarden, das als Militärberater in Syrien diente, wurde am Freitag bei einem mutmaßlichen israelischen Angriff getötet, meldete die offizielle iranische Nachrichtenagentur IRNA.

In anderen iranischen Medienberichten hieß es, Oberst Reza Zarei sei zusammen mit zwei Kämpfern der vom Iran unterstützten libanesischen Hisbollah-Gruppe getötet worden.

Zarei sei bei einem Angriff auf ein von iranischen Streitkräften genutztes Gebäude in der syrischen Küstenregion Tartus getötet worden, sagte eine hochrangige Sicherheitsquelle der Allianz, die Syriens Regierung unterstützt, gegenüber Reuters.

Das israelische Militär erklärte auf Anfrage, es kommentiere keine ausländischen Berichte.

Beobachten: Palästinensischer Junge nach neun Tagen unter Trümmern befreit

vor 1 Stunde

Rettungsteams im Gazastreifen haben am Donnerstag einen Jungen aus den Trümmern gezogen, nachdem er neun Tage lang dort eingeschlossen war.

Das Kind, das an Dehydrierung und Unterernährung litt, wurde sofort in ein Krankenhaus gebracht.

Israel zielt auf Polizei und Hilfsorganisationen im Gazastreifen ab, um „Chaos“ zu stiften

vor 1 Stunde

Das israelische Militär hat sich an einige Palästinenser im nördlichen Gazastreifen gewandt und sie gebeten, künftige Hilfslieferungen zu koordinieren, um die von der Hamas geführte Regierung und UN-Agenturen zu umgehen.

Middle East Eye hat erfahren, dass Vertreter von mindestens zwei Familien in Gaza-Stadt und den nördlichen Städten von den israelischen Behörden kontaktiert und aufgefordert wurden, „mit ihnen zu kooperieren“.

Sie werden gebeten, sich an die Anweisungen der israelischen Behörden zu halten, um die Einfuhr von Waren zu erleichtern und internationale Hilfsgüter zu empfangen und zu verteilen.

Es war nicht sofort klar, ob die beiden Familien das Angebot angenommen haben, und es gibt bisher keine Anzeichen dafür, dass eine solche Koordinierung stattgefunden hat.

Der Schritt erfolgt, nachdem die israelische Armee wiederholt die örtliche Polizei und andere Beamte ins Visier genommen hat, die versucht haben, Recht und Ordnung aufrechtzuerhalten und die Verteilung der Hilfsgüter im nördlichen Gazastreifen zu koordinieren.

Sie folgt auch auf monatelange israelische Bemühungen, die Rolle der UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge (Unrwa), der größten humanitären Organisation in Gaza, zu untergraben.

Gleichzeitig hat das Militär in den letzten Wochen die Hilfsgüterblockade für mehr als eine halbe Million Menschen im nördlichen Gazastreifen verschärft.

Die Belagerung hat dazu geführt, dass sich dort „Hungertaschen“ gebildet haben, und es gibt mehrere Berichte über Menschen, die an Unterernährung gestorben sind, weil die Grundnahrungsmittel ausgegangen sind.

Anwohner und Experten befürchten, dass das von Israel eingeführte familienbasierte lokale Regierungssystem zu sozialen Unruhen und Chaos führen würde, wenn es erfolgreich wäre.

„Israel will den Gazastreifen mit einem primitiven Regierungssystem überschwemmen, das an eine Stammesherrschaft erinnert, bei der jedes Viertel seinen eigenen Anführer hat“, sagte Abdallah Sharsharah, ein in Gaza ansässiger Anwalt und Menschenrechtsverteidiger, gegenüber MEE.

„Diese Anführer verlassen sich nicht auf den Willen des Volkes, sondern auf die Stärke der Waffen, wie konkurrierende Gruppen“, fügte er hinzu.

Palästinenser tragen Säcke mit Mehl, das sie von einem Hilfsgütertransporter in der Nähe eines israelischen Kontrollpunktes erbeutet haben, während die Bewohner des Gazastreifens mit einer Hungerkrise zu kämpfen haben, 19. Februar 2024 (Reuters/Kosay Al Nemer)

Palästinenser tragen Säcke mit Mehl, das sie in der Nähe eines israelischen Kontrollpunktes aus einem Hilfsgütertransporter geholt haben, während die Bewohner von Gaza-Stadt mit einer Hungerkrise konfrontiert sind, 19. Februar 2024 (Reuters/Kosay Al Nemer)

Brasilien: Israels Vorgehen in Gaza überschreitet „ethische und rechtliche Grenzen

vor 2 Stunden

Die brasilianische Regierung erklärte am Freitag, die Tötung von über 100 Menschen, die in Gaza humanitäre Hilfe suchten, zeige, dass Israels Militäraktion dort keine „ethischen oder rechtlichen“ Grenzen habe, und erneuerte ihre Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand in dem Konflikt.

„Die Humanität lässt die Zivilisten in Gaza im Stich. Und es ist an der Zeit, weitere Massaker zu verhindern“, erklärte das brasilianische Außenministerium in einer Erklärung. „Es liegt an der internationalen Gemeinschaft, dem Einhalt zu gebieten und neue Gräueltaten zu verhindern.“

Am Donnerstag erschossen israelische Streitkräfte nach Angaben der Gesundheitsbehörden des Gazastreifens mehr als 100 Palästinenser, als sie auf eine Hilfslieferung warteten.

Israelische Beamte haben diese Zahl der Toten zurückgewiesen und die Schuld an den Todesfällen auf Menschenmengen geschoben, die Hilfslieferungen umzingelten.

„Die Netanjahu-Regierung hat durch ihre Handlungen und Erklärungen wieder einmal gezeigt, dass die Militäraktion in Gaza keine ethischen oder rechtlichen Grenzen kennt“, sagte Brasilien und bezeichnete die Äußerungen israelischer Beamter zu dem Vorfall als zynisch“.

Brasilien und Israel befinden sich in einem diplomatischen Streit über Äußerungen des brasilianischen Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva, der Israels Krieg im Gazastreifen mit dem Völkermord der Nazis im Zweiten Weltkrieg verglich.

WHO: Gesundheitssystem in Gaza „mehr als am Boden

vor 2 Stunden

Die Menschen im Gazastreifen riskieren ihr Leben, um Lebensmittel, Wasser und andere Hilfsgüter zu finden. Das Ausmaß des Hungers und der Verzweiflung inmitten des unerbittlichen israelischen Angriffs ist so groß, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) am Freitag erklärte.

„Das System im Gazastreifen liegt in den Knien, es liegt mehr als in den Knien“, sagte WHO-Sprecher Christian Lindmeier vor Reportern in Genf. „Alle Lebensadern im Gazastreifen sind mehr oder weniger gekappt worden.“

Lindmeier sagte, dies habe zu einer „verzweifelten Situation“ geführt, wie am Donnerstag zu sehen war, als mehr als 100 Menschen, die in Gaza humanitäre Hilfe suchten, getötet wurden.

Nach Angaben der Gesundheitsbehörden im Gazastreifen erschossen israelische Streitkräfte die Palästinenser, als sie auf eine Hilfslieferung warteten. Israel schob die Schuld an den Todesfällen auf die Menschenmengen, die die Hilfslieferungen umzingelt hatten, und sagte, die Opfer seien niedergetrampelt oder überfahren worden.

„Die Menschen sind so verzweifelt auf der Suche nach Lebensmitteln, frischem Wasser und anderen Hilfsgütern, dass sie ihr Leben riskieren, um Lebensmittel und andere Hilfsgüter für ihre Kinder und sich selbst zu bekommen“, sagte Lindmeier.

Die Hilfe erreicht zwar die südlichen Teile des Gazastreifens, aber selbst dort ist sie zu langsam, um eine Hungerkrise abzuwenden. Die Hilfsgüter erreichen kaum die nördlichen Gebiete, die weiter vom Hauptgrenzübergang entfernt sind und nur über aktivere Kampffronten erreichbar sind.

„Die Nahrungsmittellieferungen wurden absichtlich unterbrochen. Das dürfen wir nicht vergessen“, sagte Lindmeier.

Israelische Regierungseinheit sagt, Jordanien habe Hilfspakete über dem nördlichen Gazastreifen abgeworfen

vor 3 Stunden

Der israelische Koordinator für Regierungsaktivitäten in den Gebieten sagte, dass Jordanien heute 48 humanitäre Hilfspakete über dem nördlichen Gazastreifen an vier verschiedenen Orten abgeworfen hat.

EU-Kommission schickt 50 Millionen Euro an die Unrwa

vor 4 Stunden

Die Europäische Kommission hat angekündigt, nächste Woche 50 Millionen Euro (54 Millionen Dollar) an die UN-Agentur für palästinensische Flüchtlinge (Unrwa) zu überweisen.

Außerdem wird die Kommission ihre Soforthilfe für die Palästinenser bis 2024 um 68 Millionen Euro (73,5 Mio. USD) erhöhen, die über Partner wie das IKRK abgewickelt werden sollen.

Insgesamt stellt die Kommission 150 Millionen Euro für die Unterstützung der Palästinenser in der gesamten Region bereit, davon 82 Millionen Euro über die Unrwa.

„Die Kommission hat ihren Finanzierungsbeschluss für Unrwa im Lichte der sehr schwerwiegenden Anschuldigungen vom 24. Januar bewertet, die mehrere Unrwa-Mitarbeiter in die abscheulichen Anschläge vom 7. Oktober verwickeln“, heißt es in der Erklärung. „Sie hat die von den Vereinten Nationen ergriffenen Maßnahmen und die Verpflichtungen, die die Kommission von Unrwa verlangt hat, berücksichtigt.“

Internationale NGOs fordern Wiederaufnahme der Unrwa-Finanzierung

vor 4 Stunden

In einer gemeinsamen Erklärung, die von 17 prominenten internationalen Nichtregierungsorganisationen unterzeichnet wurde, werden die EU und die Mitgliedstaaten aufgefordert, die Finanzierung der Unrwa aufrechtzuerhalten. Als Gründe werden die „humanitäre Katastrophe“ in Gaza und die israelischen Vorstöße auf Rafah genannt.

„Wir fordern die EU und die Mitgliedstaaten auf, zur Kenntnis zu nehmen, dass andere Hilfsorganisationen die zentrale Rolle der Unrwa bei der humanitären Hilfe im Gazastreifen nicht wiederholen können und dass viele von ihnen in der gegenwärtigen Krise Schwierigkeiten haben werden, ihre laufenden Operationen ohne die Partnerschaft und Unterstützung der Unrwa aufrechtzuerhalten“, heißt es in der Erklärung.

EU-Chef „zutiefst beunruhigt“ über Bilder von getöteten Hilfesuchenden in Gaza

vor 5 Stunden

Die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen, sagte am Donnerstag, sie sei „zutiefst beunruhigt“ über die Bilder aus dem Gazastreifen und forderte, dass Anstrengungen unternommen werden müssten, um „die Geschehnisse zu untersuchen und Transparenz zu gewährleisten“.

„Humanitäre Hilfe ist eine Lebensader für die Bedürftigen, und der Zugang zu ihr muss sichergestellt werden“, sagte sie.

Meinung: Warum die arabischen Staaten das palästinensische Volk im Stich lassen

vor 5 Stunden

Bevor die Palästina-Frage zu einem zentralen globalen ethischen Anliegen für unsere heutige Welt wurde, war sie ein ethischer Kern der modernen arabischen Identität. Die verspätete zionistische Kolonisierung Palästinas durch die Europäer war eine schreiende Ungerechtigkeit, die die Araber von Marokko bis Saudi-Arabien und darüber hinaus einte.

Sie ging über regionale, klassenmäßige, konfessionelle und religiöse Grenzen hinweg. Aus demselben Grund hat die Palästina-Frage in der arabischen Welt auch eine Kluft zwischen den vom Westen abhängigen Herrschern und ihren Bevölkerungen, die sich nach sinnvoller Selbstbestimmung und Solidarität sehnen, offenbart.

Diese Kluft hat sich während des derzeitigen israelischen Angriffs auf den Gazastreifen, den viele als Völkermord betrachten, massiv vergrößert.

Von den arabischen Regierungen kann man das allerdings nicht behaupten.

Meinung von Usama Makdisi

Ein palästinensischer Mann sitzt am 9. Januar 2024 in Rafah im Gazastreifen inmitten der Trümmer des Hauses seiner Familie, das bei einem tödlichen israelischen Angriff zerstört wurde (Reuters)

Ein palästinensischer Mann sitzt inmitten der Trümmer des Hauses seiner Familie, das bei einem tödlichen israelischen Angriff zerstört wurde, in Rafah, Gazastreifen, am 9. Januar 2024 (Reuters)

200 Parlamentarier von Israels wichtigsten militärischen Verbündeten fordern ein sofortiges Waffenembargo

vor 5 Stunden

200 Parlamentarier von Israels wichtigsten militärischen Verbündeten, darunter Australien, Frankreich, Großbritannien und die USA, haben einen Brief unterzeichnet, in dem sie ihre Staaten auffordern, ihre Waffenverkäufe an Israel einzustellen.

„Wir werden uns nicht an Israels schwerer Verletzung des Völkerrechts beteiligen“, heißt es in dem Brief. „Der IGH hat Israel aufgefordert, nicht zu töten, zu verletzen oder den Palästinensern absichtlich Lebensbedingungen zuzufügen, die auf eine physische Zerstörung hinauslaufen. Sie haben sich geweigert.“

Zu den Unterzeichnern gehören unter anderem die US-Abgeordneten Rashida Tlaib und Cori Bush, der ehemalige britische Labour-Chef Jeremy Corbyn und der Vorsitzende der australischen Grünen Partei Adam Brandt.

George Galloway schlägt bei Nachwahl in Rochdale „für Gaza“ zu

vor 6 Stunden

Der erfahrene Linkspolitiker George Galloway wird in das britische Parlament zurückkehren, nachdem er am Donnerstag die Nachwahlen in Rochdale gewonnen hat, die von der Weigerung der wichtigsten britischen Parteien geprägt waren, einen Waffenstillstand im Gazastreifen zu unterstützen.

Galloway, der die Workers Party of Britain vertritt, erhielt fast 40 Prozent der Stimmen und damit fast 6.000 Stimmen mehr als sein nächster Konkurrent.

Nach der Bekanntgabe der Ergebnisse nahm Galloway sowohl den oppositionellen Labour-Führer Keir Starmer ins Visier, der in seiner eigenen Partei wegen seiner Ablehnung eines sofortigen Waffenstillstands zunehmend auf Unmut stößt, als auch Premierminister Rishi Sunak.

„Keir Starmer – das ist für Gaza“, sagte Galloway, der von 1987 bis zu seinem Ausschluss aus der Labour-Partei im Jahr 2003 wegen seiner Opposition gegen den Irak-Krieg Mitglied des Parlaments war.

Israelische Siedler greifen Palästinenser im gesamten besetzten Westjordanland an

vor 6 Stunden

Nach der gestrigen Ermordung von zwei Menschen in der Nähe der Siedlung Eli greifen israelische Siedler palästinensische Gemeinden im gesamten besetzten Westjordanland an.

Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete, dass Siedler sechs Wohnwagen in der Nähe des Dorfes Al-Lubban ash-Sharqiya, südlich von Nablus, aufgestellt haben. Nablus ist die der Eli-Siedlung am nächsten gelegene Stadt.

Siedler griffen auch die Häuser von Palästinensern im Dorf Jalud, südöstlich von Nablus, an.

Außerdem berichtete Al Jazeera, dass ein Angriff auf das Flüchtlingslager Fawar südlich von Hebron stattfand.

China verurteilt die Tötung von Hilfesuchenden im Gazastreifen aufs Schärfste

vor 8 Stunden

Die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, Mao Ning, erklärte, ihr Land verurteile die Tötung von mehr als 100 Palästinensern, die am Donnerstag in Gaza-Stadt um Hilfe baten, „aufs Schärfste“.

„China ist schockiert über diesen Vorfall und verurteilt ihn aufs Schärfste“, sagte Mao. „Wir drücken unsere Trauer um die Opfer und unser Mitgefühl für die Verletzten aus.

„China fordert die betroffenen Parteien, insbesondere Israel, auf, das Feuer einzustellen und die Kämpfe sofort zu beenden, die Sicherheit der Zivilbevölkerung ernsthaft zu schützen, sicherzustellen, dass humanitäre Hilfe eindringen kann und eine noch schlimmere humanitäre Katastrophe zu vermeiden.“

