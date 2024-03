Israeli ‚massacre‘ of Palestinian aid seekers in Gaza condemned globally Aid groups, countries around the world condemn Israeli forces for killing 112 people waiting for food supplies in Gaza.

Live-Updates,

Palästinenser stehen in Gaza-Stadt neben einem beschädigten Haus im Stadtteil Zeitoun, nachdem sich die israelischen Streitkräfte aus dem Gebiet zurückgezogen haben

Israels Krieg gegen Gaza live: Hamas sagt, sieben Gefangene getötet

Von Edna Mohamed

1. März 2024

Sieben Geiseln wurden nach Angaben eines Sprechers der Qassam-Brigaden bei der Bombardierung des Gazastreifens durch das israelische Militär getötet.

Nach Angaben der WHO riskieren die Palästinenser ihr Leben, um inmitten der anhaltenden israelischen Angriffe Lebensmittel, Wasser und andere Hilfsgüter zu finden.

Todesopfer im Süden des Gazastreifens nach israelischem Angriff auf ein Haus, in dem Menschen untergebracht waren, die aus dem Norden vertrieben worden waren.

Außenministerien, Hilfsorganisationen und Menschenrechtsorganisationen verurteilen das „abscheuliche Massaker“ Israels, bei dem mehr als 100 Menschen getötet wurden, die im nördlichen Gazastreifen auf Nahrungsmittelsoforthilfe warteten.

Seit dem 7. Oktober wurden bei israelischen Angriffen auf den Gazastreifen mindestens 30.228 Menschen getötet und 71.377 verwundet. Die revidierte Zahl der Todesopfer in Israel seit den Angriffen vom 7. Oktober beläuft sich auf 1.139.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …