Israel-Palästina live: Israel greift erneut das Lager Jabalia an und tötet zahlreiche Zivilisten

Israelische Truppen stürmen Jenin und zwingen das Personal zur Evakuierung des Krankenhauses

vor 21 Minuten

Razzia im Lager Dschenin

Palästinenser gehen auf einer beschädigten Straße, nachdem israelische Streitkräfte das Flüchtlingslager Jenin im besetzten Westjordanland am 17. November 2023 überfallen haben (Reuters)

Überfall auf Jenin

Ein Rettungssanitäter überprüft die Schäden, nachdem israelische Streitkräfte am 17. November 2023 das Flüchtlingslager Dschenin im besetzten Westjordanland überfallen haben (Reuters)

Davidsstern im Flüchtlingslager Jenin gesprüht

Ein palästinensischer Mann steht neben einem an die Wand gemalten Davidstern, nachdem israelische Streitkräfte das Flüchtlingslager Jenin überfallen haben (Reuters)

Lager Jenin

Ein palästinensischer Junge schaut aus dem Fenster, nachdem israelische Streitkräfte das Flüchtlingslager Dschenin im besetzten Westjordanland überfallen haben (Reuters)

Familien von israelischen Gefangenen bitten in einem Brief an Erdogan um Hilfe

vor 1 Stunde

Die Familien der im Gazastreifen festgehaltenen israelischen Geiseln haben den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in einem Brief um Hilfe bei der Freilassung ihrer Angehörigen gebeten.

In einem Schreiben vom 3. November, das am Freitag von CNN Turk veröffentlicht wurde, appellieren Vertreter der Familien an den türkischen Staatschef.

„Als Führer einer der größten Mächte der Region mit großem Einfluss im Nahen Osten, in der muslimischen Welt und darüber hinaus, glauben wir, dass Sie in einer einzigartigen Position sind, um uns unermesslich zu helfen“, heißt es in dem Brief.

„Wir befinden uns in schrecklicher Bedrängnis, und wie Sie zweifellos wissen, drängt die Zeit, denn wir befürchten, dass sich die Lage der Geiseln mit jeder Stunde, die vergeht, verschlechtert“, heißt es weiter.

„Wir appellieren daher aus tiefster humanitärer Überzeugung an Sie, alles in Ihrer Macht Stehende zu tun, um ein Lebenszeichen der Geiseln zu erhalten, ihnen die unverzügliche Versorgung mit allem medizinisch Notwendigen zu ermöglichen und ihre sofortige Freilassung zu erwirken.“

Er wurde von den Eltern zweier Geiseln im Namen des „Forums der Geiseln und vermissten Familien“ unterzeichnet.

Laut WHO breitet sich die Krankheit in Gaza aus

vor 1 Stunde

Die Weltgesundheitsorganisation hat sich besorgt über die Ausbreitung von Krankheiten im Gazastreifen geäußert, nachdem wochenlange israelische Bombardierungen die Bevölkerung in behelfsmäßige Unterkünfte mit wenig Nahrung und sauberem Wasser gezwungen haben.

„Wir sind äußerst besorgt über die Ausbreitung der Krankheit, wenn die Wintersaison anbricht“, sagte Richard Peeperkorn, WHO-Vertreter in Palästina.

Er sagte, dass in der belagerten Enklave über 70.000 Fälle von akuten Atemwegsinfektionen und über 44.000 Fälle von Durchfallerkrankungen registriert worden seien.

Zwei Palästinenser in Hebron erschossen, sagt israelisches Militär

vor 1 Stunde

Israelische Streitkräfte haben nach Angaben der israelischen Armee in Hebron zwei Palästinenser erschossen, die versucht haben sollen, das Feuer auf sie zu eröffnen.

Wie die Armee am Freitag mitteilte, stieg einer der Männer in der besetzten Stadt im Westjordanland aus einem Fahrzeug und „eröffnete das Feuer auf die anwesenden [israelischen] Streitkräfte“, während der andere das Fahrzeug fuhr.

Es wurden keine israelischen Soldaten verletzt, heißt es in der Erklärung weiter.

Zuvor waren in der Nacht 36 Menschen bei Massenrazzien der israelischen Streitkräfte im Westjordanland verhaftet worden.

In Dschenin stürmte das israelische Militär die Stadt von mehreren Seiten mit Soldaten, Fahrzeugen und Bulldozern und forderte die Evakuierung des Ibn-Sina-Krankenhauses. Mindestens drei Palästinenser wurden getötet und neun weitere verwundet.

ICJP will kanadische Beamte wegen Komplizenschaft bei Kriegsverbrechen anklagen

vor 2 Stunden

Das Internationale Zentrum für Gerechtigkeit für Palästinenser (ICJP) hat eine Mitteilung veröffentlicht, in der es seine Absicht bekundet, kanadische Regierungsbeamte wegen „Beihilfe zu Kriegsverbrechen in Gaza“ strafrechtlich zu verfolgen.

Die Mitteilung wurde an mehrere Mitglieder der kanadischen Regierung geschickt, unter anderem an Premierminister Justin Trudeau und Außenministerin Melanie Joly.

„Zu den mutmaßlichen internationalen Verbrechen Israels gehören die Verweigerung von humanitärer Hilfe und sicherer Durchreise, die wahllose Bombardierung von Zivilisten und die ethnische Säuberung durch eine Kampagne der Zwangsvertreibung von 1,5 Millionen Menschen“, so die ICJP in einer Erklärung.

„Trotzdem hat die kanadische Regierung weiterhin ihre unerschütterliche Unterstützung für Israel zugesagt“, heißt es weiter.

„Sie hat sich auch geweigert, Waffenexporte zu stoppen, sie hat sich geweigert, Maßnahmen zu ergreifen, um die illegale Rekrutierung kanadischer Freiwilliger zur Unterstützung des israelischen Militärs zu verhindern, und sie hat sich geweigert, Millionen von Dollar zu stoppen, die von einigen kanadischen Organisationen mit Wohltätigkeitsstatus unrechtmäßig zugunsten des israelischen Militärs überwiesen wurden“.

Die ICJP’s Legal Working Group for Canadian Accountability sagte, sie werde Beweise für das Verhalten kanadischer Beamter sammeln und diese an „geeignete juristische Foren“, einschließlich des Internationalen Strafgerichtshofs, weiterleiten.

In Bildern: Israel beschießt am Freitagmorgen den Gazastreifen

vor 3 Stunden

israel hubschrauber fackelt gazastreifen ab

Ein israelischer Armeehubschrauber lässt am 17. November 2023 Leuchtraketen über dem Gazastreifen ab (AFP)

israel artillerie rauchbomben gaza

Israelische Artillerie-Rauchbomben werden am 17. November 2023 auf den Gazastreifen abgefeuert (AFP)

stark zerstörte gebäude in gaza

Ein Bild aus dem Süden Israels zeigt Gebäude, die durch israelische Angriffe im Gazastreifen stark zerstört wurden (AFP)

rauchschwaden im gaza-streifen

Rauchschwaden während der israelischen Bombardierung des Gazastreifens am 17. November 2023 (AFP)

Israelisches Bombardement tötet und verwundet über Nacht zahlreiche Palästinenser

vor 3 Stunden

Israelische Luftangriffe und Granatenbeschuss haben in der Nacht Palästinenser in verschiedenen Gebieten des Gazastreifens getroffen.

In der Region Rafah im südlichen Gazastreifen wurden bei einem Luftangriff nach Angaben der Nachrichtenagentur Wafa zahlreiche vertriebene Palästinenser getötet und verwundet.

Im Norden des Gazastreifens wurden bei einem israelischen Luftangriff auf Wohngebäude im Flüchtlingslager Jabalia mindestens 18 Zivilisten getötet.

Bei einem weiteren israelischen Angriff auf Jabalia wurden drei weitere Zivilisten im Stadtteil Falouja getötet, berichtete Wafa.

Israelischer Granatenbeschuss wurde auch aus der Umgebung von Gaza-Stadt gemeldet, unter anderem aus den Vierteln Sheikh Radwan, Tuffah und Shujaiya.

Video: Indonesisches Krankenhaus in Gaza komplett geschlossen

Vor 3 Stunden

Israel hat zwei Palästinensern in Jerusalem die blauen Ausweise entzogen

vor 4 Stunden

Das israelische Innenministerium hat einem Bericht der palästinensischen Nachrichtenagentur Quds zufolge die blauen Personalausweise von zwei Palästinensern eingezogen, die vor kurzem in Jerusalem verhaftet worden waren.

Bei den blauen Ausweisen von Majed al-Jubeh und Rashid al-Rishq handelt es sich um eine Art Ausweis für palästinensische Einwohner von Ostjerusalem. Palästinenser aus dem übrigen besetzten Westjordanland und dem Gazastreifen erhalten grün gefärbte Ausweise.

Diese Ausweise wirken sich auf viele Aspekte des palästinensischen Lebens aus, einschließlich der Bewegungsfreiheit.

Quds berichtete letzten Monat, dass Jubeh von israelischen Streitkräften verhaftet wurde.

Israels Militär sagt, es habe die Leiche eines von der Hamas gefangen gehaltenen Soldaten gefunden

vor 4 Stunden

Das israelische Militär teilte am Freitagmorgen mit, dass seine Streitkräfte die Leiche eines seiner Soldaten, des 19-jährigen Noa Marciano, gefunden haben, der von der Hamas in Gaza gefangen gehalten worden war.

Nach Angaben des israelischen Militärsprechers wurde Marcianos Leiche in einem Gebäude in der Nähe des Al-Shifa-Krankenhauses im nördlichen Gazastreifen gefunden.

Die Zahl der bei der Razzia in Dschenin getöteten Palästinenser steigt auf drei, da sich die israelischen Streitkräfte zurückziehen

vor 5 Stunden

Die israelischen Streitkräfte haben sich am Freitagmorgen aus der Stadt Dschenin im Westjordanland zurückgezogen, nachdem sie in der Nacht eine intensive Razzia durchgeführt hatten, bei der mehreren palästinensischen Medienberichten zufolge mindestens drei Palästinenser getötet wurden.

Wie palästinensische Medien berichteten, dauerte die Razzia zehn Stunden, in denen das israelische Militär die Stadt von mehreren Seiten mit Soldaten, Fahrzeugen und Bulldozern stürmte und die Räumung des Ibn-Sina-Krankenhauses verlangte.

Zusätzlich zu den drei getöteten Palästinensern wurden mindestens neun weitere verwundet.

Mindestens 18 Tote bei israelischer Bombardierung des Lagers Nuseirat

vor 5 Stunden

Die Zahl der Palästinenser, die bei dem israelischen Bombenangriff auf ein Haus im Flüchtlingslager Nuseirat im zentralen Gazastreifen getötet wurden, ist nach Angaben von Al Jazeera Arabic auf 18 gestiegen. Unter den Opfern sind auch Frauen und Kinder.

LA Times verbietet mehreren Reportern die Berichterstattung über Gaza: Bericht

vor 6 Stunden

Einem Bericht von Semafor zufolge verbietet die Los Angeles Times ihren Mitarbeitern mindestens drei Monate lang, über den israelischen Krieg in Gaza zu berichten, nachdem sie einen offenen Brief unterzeichnet hatten, in dem die Berichterstattung westlicher Medien über den Krieg kritisiert wurde.

Suhauna Hussain, eine Reporterin der Zeitung, bestätigte nach der Veröffentlichung des Berichts, dass mehrere Mitarbeiter von der Berichterstattung ausgeschlossen wurden, und sagte, dass durch diesen Schritt des Unternehmens „viele muslimische Journalisten und die meisten [wenn nicht alle] Palästinenser bei der LA Times von der Berichterstattung ausgeschlossen werden“.

Laut Hussain haben fast drei Dutzend Mitarbeiter der LA Times den offenen Brief unterzeichnet, in dem die israelische Bombardierung des Gazastreifens verurteilt wird, bei der mehr als 11.000 Palästinenser und zahlreiche Journalisten in der Enklave getötet wurden.

Mehr als 1.200 Journalisten und Schriftsteller haben den Brief seit seiner Veröffentlichung unterzeichnet.

Pro-palästinensische Studentengruppe einer Universität in Florida verklagt das Schulsystem

vor 7 Stunden

Die Studentengruppe „Students for Justice in Palestine“ (SJP) an der Universität von Florida hat Klage gegen die Anordnung des staatlichen Universitätssystems eingereicht, die Studentengruppe zu deaktivieren.

Mit der Klage wird eine einstweilige Verfügung angestrebt, um das Inkrafttreten des Deaktivierungsbeschlusses zu verhindern, da die Entscheidung des Staates und des Gouverneurs Ron DeSantis eine Verletzung der verfassungsmäßigen Rechte auf Meinungs- und Vereinigungsfreiheit darstellt.

„Als Studenten auf einem öffentlichen Hochschulcampus haben wir jedes Recht, uns für die Menschenrechte einzusetzen und das öffentliche Bewusstsein und den Aktivismus für eine gerechte und vernünftige Lösung des Palästina-Israel-Konflikts zu fördern“, sagte die SJP-Gruppe der Universität Florida in einer Erklärung.

„Wir wissen, dass wir in der Schule Rechte nach dem ersten Verfassungszusatz haben, und wir reichen diese Klage ein, um sicherzustellen, dass die Regierung uns und andere wie uns nicht zum Schweigen bringt.“

Die vollständige Klage können Sie hier lesen.

Mehrere Palästinenser bei verstärkter Razzia in Dschenin getötet

vor 8 Stunden

Mehrere Palästinenser wurden in den frühen Morgenstunden des Freitags in Dschenin getötet, als die israelischen Streitkräfte eine Razzia in der besetzten Stadt im Westjordanland verstärkten.

Al Jazeera Arabic berichtete, dass mindestens zwei Palästinenser bei der israelischen Bombardierung von Dschenin getötet wurden, während palästinensische Nachrichtenagenturen berichteten, dass mindestens zwei weitere Menschen getötet und mehrere verwundet wurden, als israelische Streitkräfte das Ibn-Sina-Krankenhaus in der Stadt stürmten.

Den Berichten zufolge zwangen die israelischen Streitkräfte die medizinischen Teams, das Krankenhaus zu evakuieren. Zuvor hatten die israelischen Streitkräfte die Umgebung des Regierungskrankenhauses von Dschenin gestürmt und Tränengas in die Umgebung geschossen.

Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete außerdem, dass bei einem israelischen Drohnenangriff auf Dschenin mehrere Palästinenser verletzt wurden.

