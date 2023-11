https://www.middleeastmonitor.com/20231116-germany-to-discuss-draft-laws-to-make-recognition-of-israel-a-condition-for-citizenship/



Deutschland diskutiert Gesetzesentwurf, der die Anerkennung Israels zur Bedingung für die Staatsbürgerschaft macht

16. November 2023

Der Deutsche Bundestag wird am Freitag über zwei Gesetzesentwürfe beraten, die vorschlagen, antisemitische Äußerungen härter zu bestrafen und die Staatsbürgerschaft davon abhängig zu machen, dass man das Existenzrecht Israels anerkennt und den Besatzungsstaat nicht kritisiert.

Laut einem auf der Website des Deutschen Bundestages veröffentlichten Dokument wird das Bundesparlament „erstmals über zwei von der CDU/CSU-Fraktion eingebrachte Gesetzentwürfe“ zur Änderung des Strafgesetzbuches zur „Bekämpfung von Antisemitismus, Terror, Hass und Hetze“ und zur Beendigung „des Aufenthalts und der Verhinderung der Einbürgerung antisemitischer Ausländer“ beraten.

Der erste Gesetzentwurf ist Berichten zufolge eine Reaktion auf die von der palästinensischen Widerstandsgruppe Hamas am 7. Oktober in den von Israel gehaltenen Gebieten durchgeführte Operation, die nach Ansicht des Bundestags „die Bedrohungslage auch für jüdische Bürger in Deutschland verschärft. Es ist unerträglich und inakzeptabel, dass der Terrorismus und Antisemitismus der Hamas bejubelt und propagiert wird, das Existenzrecht Israels auf Demonstrationen öffentlich geleugnet und zur Zerstörung des Staates Israel aufgerufen wird.“

Das Regierungsgremium bekräftigte auch die Überzeugung Deutschlands, dass „der Schutz jüdischen Lebens eine staatliche Aufgabe und nicht verhandelbar ist. Juden sollten sich in Deutschland sicher fühlen können. Zudem schadeten solche Taten dem Zusammenhalt der Gemeinschaft und bedrohten die Stabilität der Gesellschaft insgesamt. Der Staat ist daher hier besonders gefordert“.

Der Entwurf soll auch dafür sorgen, dass „die Schutzlücken bei Landfriedensbruch geschlossen werden und der derzeitige Strafrahmen erhöht und die Strafbarkeit des … Sympathieaufrufs wieder hergestellt wird“. Außerdem soll „der Strafrahmen für Volksverhetzung“ erhöht werden, die als „Bestrafung für die Leugnung des Existenzrechts des Staates Israel und für den Aufruf zur Abschaffung des Staates Israel“ definiert wird.

Der zweite Gesetzentwurf sieht vor, das deutsche Aufenthalts-, Asyl- und Staatsangehörigkeitsrecht zu ändern, um „einen besseren Schutz gegen die weitere Verfestigung und Verbreitung des aus dem Ausland ‚eingewanderten‘ Antisemitismus zu gewährleisten“.

Berichten zufolge will die Fraktion in das Aufenthaltsgesetz des Landes die Bedingung aufnehmen, dass eine antisemitische Straftat nicht nur zur Ausweisung des mutmaßlichen Täters führt, sondern auch zu einer Verurteilung, die „zu einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten und zur Verweigerung oder zum Verlust des humanitären Schutzes in Deutschland“ führt.

Nach diesem zweiten Gesetzentwurf soll der Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit durch Flüchtlinge, Asylbewerber oder Migranten „von einem Bekenntnis zum Existenzrecht Israels und einer Erklärung abhängig gemacht werden, dass der Einbürgerungsbewerber keine gegen die Existenz des Staates Israel gerichteten Bestrebungen verfolgt hat oder verfolgt.“

Liegen also „tatsächliche, unumstößliche Anhaltspunkte für eine antisemitische Einstellung des Antragstellers vor“, so das Ziel des Gesetzentwurfs, „soll eine Einbürgerung nach seinem Willen ausdrücklich ausgeschlossen werden.“ Außerdem soll ein neuer Straftatbestand in das Staatsangehörigkeitsrecht eingeführt werden, wonach „Personen mit mindestens einer anderen Staatsangehörigkeit ihre deutsche Staatsangehörigkeit verlieren, wenn sie wegen einer antisemitischen Straftat zu einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verurteilt werden.“

