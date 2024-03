Israel-Palestine live: Rafah bombed as Harris rebukes Israel for ‚catastrophe‘ in Gaza Meanwhile, talks continue in Cairo to reach a ceasefire before Ramadan

Live

Israel-Palästina live: Israelische Streitkräfte nehmen erneut Hilfssuchende ins Visier

Truppen eröffnen das Feuer auf Menschenmengen, die sich in Gaza versammelt haben, um Hilfe zu erhalten, und verletzen viele

Wichtigste Punkte

Älterer Palästinenser stirbt an Unterernährung

Unrwa: Finanzierungskrise bedroht Weltfrieden

Waffenstillstandsgespräche ohne Durchbruch fortgesetzt

Israelische Streitkräfte töten 97 Palästinenser am vergangenen Tag, Todesrate über 30.600

vor 14 Minuten

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums haben israelische Streitkräfte in den vergangenen 24 Stunden bei zehn „Massakern“ mindestens 97 Palästinenser getötet und 123 weitere verwundet.

Damit steigt die Zahl der palästinensischen Todesopfer in fast fünf Monaten auf über 30.631, mit über 72.043 Verwundeten und mindestens 7.000 Vermissten, von denen man annimmt, dass sie tot und unter Trümmern begraben sind.

Mehr als 70 Prozent der Opfer sind nach Angaben der Gesundheitsbehörden Frauen und Kinder.

Israel verhaftet erneut 11 Palästinenser, die im November im Rahmen eines Gefangenenaustauschs freigelassen wurden

vor 30 Minuten

Die israelische Armee hat 11 palästinensische Kinder und Frauen, die im November im Rahmen eines Gefangenenaustauschs mit der Hamas freigelassen worden waren, erneut festgenommen, teilte die Kommission für Gefangenenangelegenheiten am Dienstag mit.

Die Verhaftungen erfolgten im gesamten besetzten Westjordanland und in Ostjerusalem.

Israelische Jets bombardieren zentrales Flüchtlingslager in Gaza

vor 53 Minuten

Israelische Luftangriffe haben am Dienstag das Flüchtlingslager Nuseirat im Zentrum des Gazastreifens getroffen, was lokale Medien als schwere Bombardierung bezeichneten.

Ersten Berichten zufolge wurden mehrere Menschen getötet und verwundet.

Meinung: Um der Menschlichkeit willen muss Israels Abschlachten von Menschen, die für Lebensmittel anstehen, bestraft werden

vor 1 Stunde

Hätte man in der Ukraine auf hungernde Menschen geschossen und sie getötet, während sie in der Schlange nach Essen standen, hätte der Westen dies zu Recht als Kriegsverbrechen bezeichnet.

Ebenso würden die USA und das Vereinigte Königreich, wenn Truppen in Syrien das Feuer eröffneten, dies zu Recht als eine weitere in diesem Zusammenhang begangene Gräueltat verurteilen.

Wenn jedoch Menschen in Gaza für Lebensmittel anstehen – wo die UNO vor der schlimmsten Hungersnot aller Zeiten gewarnt hat -, stellen die USA stattdessen fest, dass dies „die Friedensgespräche erschweren“ würde.

Am frühen Morgen des 29. März standen die hungernden Palästinenser in der al-Rasheed-Straße in Gaza-Stadt Schlange, um die lang erwarteten Lebensmittellieferungen zu erhalten, als die israelischen Streitkräfte das Feuer auf sie eröffneten. Nach Angaben der Gesundheitsbehörden im Gazastreifen wurden mindestens 112 Menschen getötet und 280 verletzt, von denen die meisten offenbar erschossen wurden.

Fares Afana, Leiter des Ambulanzdienstes im Kamal-Adwan-Krankenhaus von Gaza, sagte, die Sanitäter hätten „Dutzende oder Hunderte“ von Leichen vorgefunden, als sie den Schauplatz erreichten. Er sagte, dass einige Verwundete auf Eselskarren in Krankenhäuser gebracht werden mussten, da es nicht genügend Krankenwagen gab, um alle Toten und Verwundeten aufzunehmen.

Es gibt Gegenbehauptungen, dass nur eine kleine Gruppe beschossen wurde und die meisten in dem Gedränge der durch die Schüsse ausgelösten Panik ums Leben kamen. In jedem Fall wären keine Menschen ums Leben gekommen, wenn nicht auf verzweifelt hungrige Menschen geschossen worden wäre, die in der Schlange nach Essen standen.

Lesen Sie mehr: Um der Menschlichkeit willen muss Israels Abschlachten von Menschen, die für Essen anstehen, bestraft werden von Othman Moqbel

Ein Mann im al-Shifa-Krankenhaus kümmert sich um eine Leiche, nachdem Israel Menschen in Gaza-Stadt angegriffen hat, die für Lebensmittel anstanden, 1. März 2024 (Mohammed al-Hajjar/MEE)

Ein Mann kümmert sich im al-Shifa-Krankenhaus um eine Leiche nach dem israelischen Angriff auf Menschen in Gaza-Stadt, die für Lebensmittel anstanden, 1. März 2024 (Mohammed al-Hajjar/MEE)

Israelischer Angriff tötet 17 Mitglieder einer Familie, darunter auch Kinder

Vor 1 Stunde

Ein israelischer Luftangriff tötete am späten Montag 17 Mitglieder der Familie Faqawi in Khan Younis, darunter auch Kinder, wie lokale Medien berichteten.

Das Europäische Krankenhaus in Khan Younis hat 25 Menschen aufgenommen, die im Laufe des vergangenen Tages getötet wurden, berichtete Al Jazeera am Dienstag.

Jemenitische Houthis beschießen Containerschiff im Golf von Aden, laut US CENTCOM

vor 2 Stunden

Eine von zwei ballistischen Anti-Schiffs-Raketen, die von den jemenitischen Houthis auf das Containerschiff M/V MSC SKY II im Golf von Aden abgefeuert wurden, traf das Schiff und verursachte „Schäden“, so das US Central Command (CENTCOM) am Dienstag.

Ersten Berichten zufolge gab es keine Verletzten, und das unter liberianischer Flagge fahrende und in Schweizer Besitz befindliche Containerschiff forderte keine Hilfe an und setzte seine Fahrt fort, so das CENTCOM in einer Erklärung.

Ein Militärsprecher der Houthis sagte am Montag, dass sie das „israelische Schiff“ mit „einer Reihe von geeigneten Marineraketen“ beschossen hätten. Die Houthis greifen die Schifffahrtswege im Roten Meer an, um die Palästinenser im israelischen Krieg in Gaza zu unterstützen.

Nach Angaben des US-Militärs feuerten die Houthis auch eine ballistische Anti-Schiffs-Rakete vom Jemen aus in das südliche Rote Meer ab, die jedoch im Wasser einschlug und weder Handelsschiffe noch Schiffe der US-Marine beschädigte oder verletzte.

Die CENTCOM-Streitkräfte führten „Selbstverteidigungs“-Schläge gegen zwei Anti-Schiffs-Marschflugkörper durch, die eine „unmittelbare Bedrohung“ für Handelsschiffe und Schiffe der US-Marine in der Region darstellten, heißt es in der Erklärung weiter.

Morgen-Update: Tag 151 von Israels Krieg gegen Gaza

vor 2 Stunden

Es ist kurz nach 8:00 Uhr (6:00 GMT) in Palästina und Israel. Hier sind die neuesten Entwicklungen an Tag 151 des israelischen Krieges gegen Gaza:

Israelische Jets haben am Dienstagmorgen mehrere Luftangriffe auf den nördlichen Gazastreifen geflogen und dabei mindestens acht Palästinenser getötet, wie lokale Medien berichten.

Israelische Streitkräfte eröffneten am späten Montag erneut das Feuer auf Menschenmengen, die sich in Gaza-Stadt versammelt hatten, um Hilfslieferungen zu empfangen. Nach Angaben von Al Jazeera wurden dabei mehrere Menschen verwundet.

Ein älterer palästinensischer Mann, der als Abdel Rahman al-Dahdouh identifiziert wurde, starb in Gaza-Stadt an Unterernährung.

Im besetzten Westjordanland nahmen israelische Streitkräfte erneut Hanan Barghouti fest, eine 59-jährige Mutter, die im November im Rahmen des Gefangenenaustauschs zwischen Israel und der Hamas freigelassen worden war, wie die Nachrichtenagentur Wafa berichtete.

Eine Gruppe von Anwälten hat den australischen Premierminister Anthony Albanese vor den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) gebracht und ihn der Mittäterschaft am angeblichen Völkermord in Gaza beschuldigt.

