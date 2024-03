Boy whose pictures showed reality of Gaza famine dies under Israeli siege Yazan al Kafarneh, who depended on a special diet such as blended fruit and milk, items now unavailable in Gaza, dies from extreme malnutrition – a direct result of Israeli war on besieged Palestinians.

Leichenschauhausangestellte erfüllen die letzte religiöse Pflicht vor der Beerdigung und waschen den Leichnam des 10-jährigen palästinensischen Kindes Yazan al Kafarneh / Foto: AA

Junge, dessen Bilder die Realität der Hungersnot in Gaza zeigten, stirbt unter israelischer Belagerung

5. März 2024

Yazan al Kafarneh, der auf eine spezielle Ernährung wie Obst und Milch angewiesen war, die es in Gaza nicht mehr gibt, stirbt an extremer Unterernährung – eine direkte Folge des israelischen Krieges gegen die belagerten Palästinenser.

Ein 10-jähriges palästinensisches Kind, dessen Bilder die Realität des Hungers und der Unterernährung aufgrund der andauernden lähmenden Belagerung des Gazastreifens durch Israel verdeutlichten, ist gestorben.

„Ich habe mein Kind heute nach 10 Tagen im Krankenhaus aufgrund von Unterernährung verloren“, sagte die Mutter von Yazan al Kafarneh gegenüber der Nachrichtenagentur Anadolu Agency, wobei ihr die Tränen über die Wangen liefen.

„Der Gesundheitszustand meines Sohnes verschlechterte sich rapide und er verlor an Gewicht, bis er nur noch ein Skelett war“, sagte sie, während sie im Yousef Al Najjar Krankenhaus in der Stadt Rafah im südlichen Gazastreifen auf dem Boden saß.

Nach Angaben seiner Familie war Yazan an einem Punkt angelangt, an dem er spezielle Nahrungsmittel und Nährstoffe benötigte, um am Leben zu bleiben, nachdem er so viel an Körpergewicht verloren hatte.

Seine Mutter hätte sich nie vorstellen können, dass sie ihr Kind in ihren Armen verhungern sehen würde.

„Mein Sohn ist jetzt im Himmel, aber ich hätte mir nie vorstellen können, dass es einmal so weit kommen würde“, sagte die Mutter, deren Familie von Beit Hanoun im Norden des Gazastreifens nach Rafah im Süden vertrieben wurde.

Als Israel die eine Million Bewohner des nördlichen Gazastreifens in den Süden zwang, warnten Menschenrechtsgruppen, dass dies zusammen mit einer lähmenden Blockade zu einer humanitären Katastrophe führen würde.

„Meine Botschaft an die Welt lautet: Schaut euch die Kinder in Gaza an und seht, wie sich ihr Leben verändert hat“, flehte die Mutter des Jungen.

Andere

Wir hoffen, dass dieser Krieg bald zu Ende ist“.

Seit dem 7. Oktober hat Israel mehr als 30.500 Palästinenser getötet und fast 72.000 weitere verwundet, und das bei massiver Zerstörung und Mangel an lebensnotwendigen Gütern. Israel hat außerdem eine lähmende Blockade über den Gazastreifen verhängt, die die Bevölkerung, insbesondere die Bewohner des nördlichen Gazastreifens, an den Rand des Verhungerns bringt.

Hungernde Kinder Bilder und Videos von Yazan al Kafarneh zeigen den Jungen mit eingefallenen Wangen in einem Krankenhausbett.

In einem Video zeigt sein Vater ein Foto, auf dem sein Sohn gesund aussieht, bevor Israel seinen Krieg begann.

„Heute habe ich meinen Sohn verloren, weil er zu wenig zu essen hatte“, sagte der Vater gegenüber Anadolu.

Der palästinensische Vater appellierte an die Weltgesundheitsorganisation (WHO), Licht ins Dunkel der palästinensischen Kinder zu bringen, die im Gazastreifen angesichts der anhaltenden israelischen Angriffe an Unterernährung leiden.

„Wir hoffen, dass dieser Krieg bald zu Ende ist, damit unsere Kinder etwas zu essen bekommen und ein gesundes Leben führen können“, fügte er hinzu.

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums sind im nördlichen Gazastreifen mindestens 16 Kinder an Dehydrierung und Unterernährung gestorben, da Israel das Gebiet belagert.

AA

Angehörige des 10-jährigen palästinensischen Kindes Yazan al Kafarneh trauern vor der Beerdigungszeremonie im Yousef Al-Najjar Krankenhaus in der Stadt Rafah. Der israelische Krieg hat 85 % der Bevölkerung des Gazastreifens in die interne Vertreibung getrieben, und es herrscht akuter Mangel an Lebensmitteln, sauberem Wasser und Medikamenten, während 60 % der Infrastruktur der Enklave beschädigt oder zerstört wurden, so die UN.

Fall wird zur Berühmtheit

Dr. Jabir Al Shaar, Leiter der pädiatrischen Abteilung des Abu Yousef Al Najar-Krankenhauses in Rafah, wo der Junge bis zu seiner Verlegung nach Al Awda behandelt wurde, sagte, Yazan habe eine zerebrale Lähmung gehabt und sei auf eine spezielle Diät mit Obst- und Milchmischungen angewiesen gewesen, die es in Gaza nicht mehr gebe.

Der Arzt führte den Tod des Jungen auf schwere Unterernährung zurück.

Der Fall hatte bereits für Aufsehen gesorgt und wurde vom palästinensischen Gesandten Riyad al Mansour auf einer Sitzung der UN-Generalversammlung vorgetragen.

Der israelische Krieg hat 85 Prozent der Bevölkerung des Gazastreifens in die Vertreibung getrieben, da es an Nahrungsmitteln, sauberem Wasser und Medikamenten mangelt. 60 Prozent der Infrastruktur in der Enklave sind nach Angaben der UNO beschädigt oder zerstört.

Israel wird vor dem Internationalen Gerichtshof des Völkermordes beschuldigt. In einem Zwischenurteil vom Januar wurde Tel Aviv aufgefordert, die völkermörderischen Handlungen einzustellen und Maßnahmen zu ergreifen, um zu gewährleisten, dass die Zivilbevölkerung in Gaza humanitäre Hilfe erhält.

AA

Angehörige und Palästinenser sprechen das Trauergebet für das 10-jährige palästinensische Kind Yazan al Kafarneh im Yousef Al-Najjar-Krankenhaus in der Stadt Rafah. Israel wird vor dem Internationalen Gerichtshof des Völkermordes beschuldigt. In einem Zwischenurteil vom Januar wurde Tel Aviv aufgefordert, den Völkermord einzustellen und Maßnahmen zu ergreifen, um die humanitäre Versorgung der Zivilbevölkerung in Gaza zu gewährleisten.

Reuters

Der Vater von Yazan al-Kafarneh ist am Grab des Jungen zu sehen.

Am Montag verteidigte Philippe Lazzarini, der Leiter des UN-Hilfswerks für Palästinaflüchtlinge, die Arbeit seiner Organisation vor der Generalversammlung und warnte, dass das UNRWA an einer „Bruchstelle“ stehe, da die Geber die Mittel einfrieren.

Die Fähigkeit des UNRWA, sein Mandat zu erfüllen, sei „ernsthaft bedroht“, sagte Lazzarini und forderte die Mitgliedstaaten auf, „die notwendige politische Unterstützung zu leisten, um das Hilfswerk zu erhalten“.

Der jemenitische Botschafter Abdullah Ali Fadhel Al-Saadi appellierte im Namen der Arabischen Gruppe an die Geber, die Finanzierung noch vor der Generalversammlung am Montag wieder aufzunehmen, da „zwei Millionen Menschen vollständig auf die Dienste des UNRWA angewiesen sind“, sagte er.

Nichtregierungsorganisationen wie Save the Children und Action Against Hunger warnten in einer gemeinsamen Erklärung vor dem „völligen Zusammenbruch“ der humanitären Hilfe im Gazastreifen, wo Lebensmittel- und Wasserknappheit weit verbreitet sind.

QUELLE: TRTWorld und Agenturen

