Israel-Palestine live: Desperation grows in Gaza as infants die from malnutrition Risk of people dying from starvation increases as Israel blocks aid

Israel-Palästina live: Israelische Streitkräfte töten drei Menschen im Westjordanland, während Jets Gaza-Stadt bombardieren

27. Februar 2024

Biden hofft, dass bis nächste Woche ein Waffenstillstandsabkommen erreicht werden kann

Wichtigste Punkte

Begrenzte Anzahl von Hilfslieferungen in den nördlichen Gazastreifen

Israel beschuldigt, Anordnungen des Internationalen Gerichtshofs nicht zu befolgen

Mahnwache für den US-Airman Aaron Bushnell

Live-Updates

Biden-Kommentare zur Einstellung der Kämpfe im Gazastreifen verfrüht“, sagt Hamas-Beamter gegenüber Reuters

vor 16 Minuten

Ein Hamas-Beamter sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, die Äußerungen von US-Präsident Joe Biden über einen möglichen Waffenstillstand im Gazastreifen bereits am Montag seien verfrüht und entsprächen nicht der Situation vor Ort.

Der ungenannte Beamte fügte hinzu, dass es in den indirekten Gesprächen noch „große Lücken gibt, die überbrückt werden müssen“.

Israelische Streitkräfte töten 96 Palästinenser am vergangenen Tag, die Zahl der Toten steigt auf über 29.800

vor 49 Minuten

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums haben israelische Streitkräfte in den vergangenen 24 Stunden bei 11 „Massakern“ mindestens 96 Palästinenser getötet und 172 weitere verwundet.

Damit steigt die Zahl der palästinensischen Todesopfer seit fast fünf Monaten auf über 29.878, mit über 70.215 Verwundeten und 7.000 Vermissten, von denen man annimmt, dass sie tot oder unter Trümmern begraben sind.

Mehr als 70 Prozent der Opfer sind nach Angaben der Gesundheitsbehörden Kinder und Frauen.

Durchgesickerter Waffenstillstandsvorschlag entspricht nicht den Forderungen der Hamas, sagt ein Beamter

vor 1 Stunde

Ein Hamas-Beamter beschuldigte die Regierung Biden, einen Waffenstillstandsvorschlag durchgesickert zu lassen, um die öffentliche Meinung der Palästinenser zu beeinflussen, und sagte, der Entwurf entspreche nicht den Forderungen der Gruppe.

In einem Gespräch mit Al Arabi TV fügte Osama Hamdan hinzu, der durchgesickerte Entwurf werde zu „Propagandazwecken“ verbreitet.

„Der Entwurf des Pariser Gipfels ist ein amerikanischer Vorschlag, der darauf abzielt, [dem israelischen Premierminister Benjamin] Netanjahu mehr Zeit zur Vorbereitung eines neuen Angriffs zu geben“, sagte Hamdan.

Er warf Israel außerdem vor, sich weiterhin „seinen Verpflichtungen zu entziehen“.

Der durchgesickerte Vorschlag, über den Al Jazeera und Reuters berichteten, sieht eine vorübergehende Einstellung der Kämpfe, einen teilweisen Gefangenenaustausch, eine schrittweise und begrenzte Rückkehr vertriebener Palästinenser in den nördlichen Gazastreifen, die Einreise von 500 Hilfslieferwagen und die Reparatur von Krankenhäusern und Bäckereien vor, die von Israel zerstört wurden.

Hamdan sagte, die Hamas bestehe nach wie vor darauf, die israelische Aggression dauerhaft zu beenden, die israelische Belagerung aufzuheben und ein Wiederaufbauprojekt für den Gazastreifen ohne israelische Einschränkungen zu starten, bevor ein Gefangenenaustausch stattfinde.

Hamas-Funktionär Osama Hamdan bei einer Pressekonferenz in Beirut, Libanon, 8. November 2023 (Reuters/Mohamed Azakir)

Hisbollah feuert Raketensalve auf israelischen Stützpunkt ab

vor 2 Stunden

Die Hisbollah hat am Dienstagmorgen nach eigenen Angaben eine Raketensalve auf einen israelischen Luftraumkontrollstützpunkt auf dem Berg Meron im Norden Israels abgefeuert.

Lokale Medien berichteten, dass in der Gegend Explosionen zu hören waren und einige Raketen in Israel landeten, während andere von Luftabwehrsystemen abgefangen wurden.

Es gab keine unmittelbaren Berichte über Verletzte.

Biden warnt, Israel verliere wegen der hohen palästinensischen Opferzahlen die internationale Unterstützung

vor 2 Stunden

US-Präsident Joe Biden sagte, dass Israel Gefahr laufe, die internationale Unterstützung zu verlieren, da die Zahl der von den israelischen Truppen im Gazastreifen getöteten Palästinenser auf fast 30.000 angestiegen sei.

In einem Auftritt in der NBC-Sendung Late Night With Seth Meyers sagte Biden außerdem, Israel sei bereit, seine laufenden Angriffe während des Ramadan vorübergehend einzustellen, wenn eine Einigung über die Freilassung von Gefangenen in Gaza erzielt werde.

Israel gab keinen unmittelbaren Kommentar ab.

Der Ramadan, ein Monat der spirituellen Besinnung, in dem Muslime von der Morgendämmerung bis zur Abenddämmerung fasten, wird am 10. März beginnen.

Die israelischen Behörden verschärfen während des Ramadan häufig die Beschränkungen für muslimische Palästinenser, die versuchen, die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem zu besuchen, was zu einer Eskalation der Spannungen führt.

Biden fügte hinzu, wenn ein vorübergehender Waffenstillstand vereinbart werde, „werden wir in der Lage sein, uns in eine Richtung zu bewegen, in der wir die Dynamik ändern können und…[einen] Prozess haben, um zu einer Zwei-Staaten-Lösung zu gelangen“.

Der neue Waffenstillstandsvorschlag sieht eine begrenzte Rückkehr der Palästinenser in den nördlichen Gazastreifen vor: Berichte

vor 2 Stunden

Ein neuer Waffenstillstandsvorschlag sieht Medienberichten zufolge eine schrittweise Rückkehr von vertriebenen Palästinensern in den nördlichen Gazastreifen vor.

Die Hamas, die an der Ausarbeitung des Vorschlags nicht beteiligt war, hatte zuvor gefordert, dass alle Palästinenser, die durch Israels anhaltende Angriffe vertrieben wurden, in ihre Häuser zurückkehren dürfen.

Der neue Vorschlag war das Ergebnis einer Reihe von Treffen zwischen amerikanischen, israelischen, katarischen und ägyptischen Beamten.

Er baut auf früheren Vorschlägen auf, die Anfang des Monats diskutiert wurden. Die Hamas hat sich noch nicht dazu geäußert.

Nach Angaben von Al Jazeera und Reuters sieht der neue Vorschlag zunächst eine 40-tägige Kampfpause sowie einen begrenzten Gefangenenaustausch vor.

Im Rahmen des Austauschs würde die Hamas etwa 40 im Gazastreifen festgehaltene Israelis freilassen – Frauen, Kinder unter 19 Jahren, ältere Menschen über 50 und Kranke – und Israel würde 400 palästinensische Gefangene im Verhältnis 10 zu 1 freilassen. Die Hamas hatte zuvor die Freilassung von über 1.500 Gefangenen gefordert.

Während des Waffenstillstands würden täglich 500 Hilfsgütertransporte in den Gazastreifen einfahren, von Israel zerstörte Krankenhäuser und Bäckereien repariert und Tausende von Zelten und Wohnwagen zur Unterbringung der Vertriebenen geliefert.

In dieser Phase sollen die in den südlichen Gazastreifen vertriebenen Palästinenser in ihre Häuser im Norden zurückkehren dürfen, mit Ausnahme von „jungen Männern im Rekrutierungsalter“.

Morgen-Update: Tag 144 von Israels Krieg gegen Gaza

vor 2 Stunden

Guten Morgen, liebe Middle East Eye-Leser,

Es ist kurz nach 8:00 Uhr (6:00 GMT) in Palästina und Israel. Hier sind die neuesten Entwicklungen an Tag 144 des israelischen Krieges gegen Gaza:

Israelische Kampfjets haben in der Nacht schwere Bombardements südlich von Gaza-Stadt geflogen, wobei es nach ersten Berichten lokaler Medien Verletzte gab. Außerdem wurden Zusammenstöße an verschiedenen Orten in der Stadt gemeldet.

Nach tagelanger israelischer Belagerung, die nach palästinensischen Medienberichten zu mehreren Todesfällen aufgrund von Unterernährung führte, gelangte am späten Montag eine begrenzte Anzahl von Hilfstransporten mit Weizenmehl nach Gaza-Stadt.

Im besetzten Westjordanland töteten israelische Streitkräfte bei einem nächtlichen Überfall in der Nähe der Stadt Tubas drei Palästinenser. Bei den drei jungen Männern handelte es sich um Mitglieder des örtlichen bewaffneten Zweigs des palästinensischen Islamischen Dschihad.

US-Präsident Joe Biden sagte, er hoffe, dass bis Montag ein Waffenstillstandsabkommen erreicht werde, das auch einen Gefangenenaustausch vorsehe.

Im Jemen hat das US-Militär am Montag nach eigenen Angaben drei unbemannte Überwasserschiffe und zwei Marschflugkörper in den von den Houthi kontrollierten Gebieten zerstört.

Abendlicher Rückblick

vor 8 Stunden

Hallo MEE-Leser.

Die Selbstverbrennung von Aaron Bushnell, einem 25-jährigen US-Soldaten, wurde in den Vereinigten Staaten mit Trauer aufgenommen.

Das Video, das ihn zeigt, wie er sich selbst anzündet, verbreitete sich in den letzten 24 Stunden wie ein Virus, und am Montagabend fand vor der israelischen Botschaft eine Mahnwache statt, an dem Ort, an dem er sich selbst verbrannt hatte. Eine weitere Mahnwache ist für Dienstag in New York City geplant.

Bushnell nannte in einer Video-Livestream den Grund für seine Tat: die anhaltenden israelischen Gräueltaten gegen die Palästinenser in Gaza.

Im Gazastreifen sind die Palästinenser nach wie vor mit katastrophalen Bedingungen konfrontiert, da Israel keine Anzeichen für ein Ende seiner Angriffe auf die belagerte Enklave zeigt.

Auf Videos im Internet ist zu sehen, wie israelische Streitkräfte das Feuer auf Palästinenser eröffnen, die im nördlichen Gazastreifen auf Hilfe warten.

Hier sind die wichtigsten Informationen von heute:

Die Königliche Jordanische Luftwaffe hat nach eigenen Angaben die bisher größte Luftlandeoperation seit Beginn des Gaza-Krieges durchgeführt und humanitäre Hilfe an 11 Orten entlang der Küste des Gazastreifens abgeworfen.

Die Gesellschaft des Palästinensischen Roten Halbmonds kündigte an, ihre Koordinierungsverfahren für medizinische Einsätze für 48 Stunden auszusetzen, da Israel sich nicht an die von den UN-Gruppen vereinbarten Mechanismen halte, die die Durchführung solcher Einsätze ermöglichen.

Der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant erklärte, dass die Palästinenser, die Israel aus ihren Häusern im nördlichen Gazastreifen vertrieben hat, erst zurückkehren können, wenn alle Geiseln freigelassen worden sind“.

Eine Delegation von Mitgliedern des US-Kongresses forderte Israel nach ihrer Rückkehr von einer Reise nach Ägypten, Israel und Jordanien, wo sie mit hochrangigen militärischen und zivilen Vertretern zusammentrafen, auf, den Zustrom von Hilfsgütern nach Gaza zu erhöhen.

In einem offenen Brief fordern mehr als 6.500 Künstler den Ausschluss Israels von einer der größten und renommiertesten Kunstausstellungen der Welt, der Biennale von Venedig.

Die Unrwa teilte am Montag mit, dass die Hilfslieferungen für den Gazastreifen im Februar im Vergleich zum Vormonat um 50 Prozent zurückgegangen sind. 98 Lastwagen erreichten die Enklave pro Tag.

Die Hisbollah erklärte, zwei ihrer Mitglieder seien bei dem israelischen Angriff in der Nähe von Baalbek getötet worden. Es handelte sich um den schwersten Treffer auf libanesischem Gebiet seit Beginn des Gaza-Krieges.

Mahnwache für Aaron Bushnell vor der israelischen Botschaft in DC

vor 9 Stunden

Mehr als hundert Menschen versammelten sich am Montagabend vor der israelischen Botschaft in Washington, um Aaron Bushnell zu gedenken, der sich am Vortag selbst verbrannt hatte.

Mit Kerzen und Fotos von Bushnell gedachten die Teilnehmer des 25-Jährigen, der kurz nach seiner Selbstverbrennung an dem Ort, an dem die Mahnwache stattfand, seinen Verletzungen erlag.

Bushnell protestierte gegen den Krieg Israels im Gazastreifen und die Mitschuld der USA an diesem Krieg, der Zehntausende von Palästinensern getötet hat.

„Ich dachte, was musste Aaron tun, um das zu tun“, sagte Mary Neznek, eine 75-jährige Einwohnerin von Washington DC und Teilnehmerin der Mahnwache, gegenüber MEE.

Neznek, die Mitglied der Antikriegsgruppe Veterans for Peace ist, sagte, dass ihr ältester Bruder ein US-Veteran im Vietnamkrieg war und später Selbstmord beging, nachdem er der Chemikalie Agent Orange ausgesetzt war.

„Mit Aaron habe ich mich sofort auf eine andere Weise identifiziert. Und ich sende meine Liebe an seine Familie, ich kann mir nicht vorstellen, was sie gerade durchmachen“, sagte sie.

Menschen halten Plakate zum Gedenken an Aaron Bushnell und weisen auf die Notlage der Palästinenser hin, die den Soldaten veranlasste, sich selbst anzuzünden.

Menschen halten Plakate zum Gedenken an Aaron Bushnell und zur Hervorhebung der Notlage der Palästinenser, die den Servicemitarbeiter veranlasste, sich selbst anzuzünden (MEE/Umar Farooq)

Anti-Zionistische jüdische Amerikaner bei Protest gegen Joe Biden verhaftet

vor 10 Stunden

Mindestens 50 jüdische Amerikaner wurden im Rockefeller Center in New York City verhaftet, nachdem sie sich geweigert hatten, ihre Proteste gegen Joe Biden und seine Unterstützung für Israels Krieg in Gaza einzustellen.

Etwa 100 Demonstranten der antizionistischen Organisation Jewish Voice for Peace versammelten sich am Montagnachmittag im Rockefeller Center, wo der US-Präsident Berichten zufolge einen Beitrag mit dem Late-Night-Moderator Seth Meyers aufzeichnete.

Schon wenige Minuten nach Beginn des Protests in der Lobby des Rockefeller Centers warnten Dutzende von Polizeibeamten, von denen viele wegen Bidens Besuch bereits vor dem Center stationiert waren, die Demonstranten, dass sie festgenommen würden, wenn sie das Gebäude nicht verließen.

Die Demonstranten sangen und skandierten weiter, und nach Angaben der JVP wurden schließlich 50 von ihnen verhaftet.

„Er hört nicht auf seine Wähler, er hört auf Netanyahu, er hört auf Aipac“, sagte Jane Hirschmann, eine der Demonstranten, gegenüber MEE.

„Aber was wird mit [Biden] passieren?“ Sie fuhr fort. „Wir werden nicht für ihn stimmen.“

Demonstranten der Jüdischen Stimme für den Frieden demonstrieren gegen Joe Biden im Rockefeller Center am 26. Februar 2024 in New York City.

Demonstranten der Jüdischen Stimme für den Frieden demonstrieren am 26. Februar 2024 in New York City vor dem Rockefeller Center gegen Joe Biden (MEE/Azad Essa)

Islamischer Dschihad: zwei seiner Kämpfer im Libanon getötet

vor 10 Stunden

Der bewaffnete Flügel des palästinensischen Islamischen Dschihad, die al-Quds-Brigaden, teilten mit, dass zwei ihrer Kämpfer bei der Erfüllung ihrer „Kampfaufgaben“ im Südlibanon nahe der Grenze zu Israel getötet wurden.

Die Gruppe bezeichnete die beiden Männer als Ahmad Halawa, 33, und Hussein Awad, 28.

Der US-Airman, der vor seiner Selbstverbrennung „Freies Palästina“ rief

vor 10 Stunden

Aaron Bushnell, ein aktives Mitglied der US-Luftwaffe, starb am Sonntag, nachdem er sich aus Protest gegen den Völkermord im Gazastreifen vor der israelischen Botschaft in Washington in Brand gesetzt hatte.

Seine letzten Worte waren „Free Palestine“.

„Ich werde mich nicht länger an einem Völkermord beteiligen. Ich bin im Begriff, einen extremen Akt des Protests zu vollziehen, aber im Vergleich zu dem, was die Menschen in Palästina durch die Hand ihrer Kolonialherren erleben, ist das überhaupt nicht extrem. Das ist es, was unsere herrschende Klasse beschlossen hat, normal zu sein. Befreit Palästina“, sagte er in einem Video, das er beim Spaziergang vor der Botschaft aufgenommen hat.

Bushnell soll etwa eine Minute lang in Flammen gestanden haben, bevor die Ordnungskräfte die Flammen löschten.

Ein Facebook-Post, der Bushnell zugeschrieben wird, wurde am Montag auf Twitter weit verbreitet und enthielt folgenden Inhalt „Viele von uns fragen sich gerne: ‚Was würde ich tun, wenn ich zur Zeit der Sklaverei leben würde? Oder im Jim-Crow-Süden? Oder der Apartheid? Was würde ich tun, wenn mein Land Völkermord begehen würde?‘ Die Antwort ist: Du tust es. Genau jetzt.“

Bushnell lebte in San Antonio, Texas, und absolvierte einen Bachelor-Studiengang in Softwaretechnik.

Um mehr über Bushnell zu erfahren, klicken Sie bitte unten.

Aaron Bushnell: Der US-Airman, der „Free Palestine“ rief, bevor er sich selbst in Brand steckte

Screenshot aus dem Video von Aaron Bushnell vor seiner Selbstverbrennung am Sonntag.

Berliner Filmfestival kritisiert den Aufruf des Künstlers zur Beendigung der Apartheid im Westjordanland

vor 12 Stunden

Das Filmfestival Berlinale hat in einer Erklärung die Äußerungen eines israelischen Regisseurs kritisiert, der das System im besetzten Westjordanland als Apartheid bezeichnete.

Der israelische Filmemacher Yuval Abraham erhielt den Preis für den besten Dokumentarfilm für seinen Film No Other Land, der den palästinensischen Aktivisten Basel Adra bei seinem Kampf gegen die israelische Besetzung seiner Stadt Masafer Yatta im Westjordanland begleitet. Bei dem Film führte Adra auch Regie.

„Wir stehen hier vor Ihnen. Jetzt sind wir gleich alt. Ich bin Israeli, Basel ist Palästinenser. Und in zwei Tagen gehen wir zurück in ein Land, in dem wir nicht gleich sind“, sagte Abraham auf der Bühne der Berlinale.

„Basel ist wie Millionen von Palästinensern im besetzten Westjordanland eingesperrt. Diese Situation der Apartheid zwischen uns, diese Ungleichheit, muss ein Ende haben.“

Die Äußerungen wurden von deutschen Politikern verurteilt, unter anderem von Bundeskanzler Olaf Scholz, der sagte, man könne die einseitige Meinung „nicht so stehen lassen“.

„Wir verstehen die Empörung darüber, dass die Äußerungen einiger Preisträger als zu einseitig und in einigen Fällen als unangemessen empfunden wurden“, heißt es in einer Erklärung der Berlinale.

Die Kulturstaatsministerin Claudia Roth kündigte an, die Vorfälle vom Wochenende auf dem Festival zu untersuchen.

Pentagon bezeichnet Selbstverbrennung eines US-Luftwaffenangehörigen als „tragisches Ereignis

vor 12 Stunden

Das Pentagon hat sich zu der Selbstverbrennung des 25-jährigen US-Luftwaffenangehörigen Aaron Bushnell geäußert und den Vorfall als „tragisches Ereignis“ bezeichnet.

Jordanien führt größten humanitären Luftabwurf nach Gaza durch

vor 13 Stunden

Die jordanische Luftwaffe hat die bisher größte Absetzaktion seit Beginn des Gaza-Krieges durchgeführt und vier C-130-Flugzeuge eingesetzt, um humanitäre Hilfsgüter an 11 Orten entlang der Küste des Gazastreifens abzusetzen.

Eines der abgeworfenen Flugzeuge stammte aus Frankreich.

Ein Teil der Hilfsgüter fiel ins Meer, aber die Pakete waren wasserdicht verpackt, so dass Boote die Hilfsgüter bergen konnten.

Ziel der Operation am Montag war es, die Hilfsgüter direkt an die Bevölkerung zu bringen und sie entlang der Küste des Gazastreifens von Norden nach Süden abzuwerfen“, hieß es in einer Erklärung der jordanischen Armee.

