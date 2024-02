Thirty years after Baruch Goldstein’s massacre, his followers are now carrying out a genocide It has been thirty years since Baruch Goldstein carried out his massacre of Palestinian worshippers in Hebron. His legacy of bloodshed continues in Gaza and the West Bank as his followers are now in power.

Itamar Ben-Gvir bei der Vereidigung der 37. israelischen Regierung, 29. Dezember 2022. (Foto: Pressebüro der israelischen Regierung)

Dreißig Jahre sind vergangen, seit Baruch Goldstein sein Massaker an palästinensischen Gläubigen in Hebron verübt hat. Sein blutiges Vermächtnis wird im Gazastreifen und im Westjordanland fortgesetzt, da seine Anhänger jetzt an der Macht sind.

Dreißig Jahre nach dem Massaker von Baruch Goldstein verüben seine Anhänger nun einen Völkermord

Von Elias Feroz

26. Februar 2024

Vor dreißig Jahren, am 25. Februar 1994, tötete der zionistische Terrorist Baruch Goldstein in der Ibrahimi-Moschee in der Altstadt von Hebron 29 palästinensische Gläubige und verletzte 125 weitere. Heute setzen Israels Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, und andere Bewunderer des Massenmörders dessen Vermächtnis fort, indem sie die ethnische Säuberung des Gazastreifens und des Westjordanlandes fordern.

Baruch Goldstein. (Foto: Wikipedia)

Letztes Jahr lobte Ben-Gvir den Terroristen Goldstein in einer Rede am Gedenktag der israelischen Unabhängigkeit an einer Jeschiwa (einer jüdischen religiösen Bildungseinrichtung), die von einem anderen Extremisten namens Meir Kahane gegründet wurde. Kahane und Goldstein (beide ursprünglich aus den Vereinigten Staaten stammend) träumten von einem jüdischen Gottesstaat, der sich weit über die Grenzen Palästinas hinaus erstrecken sollte. Ihre Vorstellung von „Groß-Israel“ umfasste Teile des heutigen Syriens, Libanons, Jordaniens und Ägyptens als einen Ort ausschließlich für Juden. Um die Vertreibung der arabischen Palästinenser politisch durchzusetzen, gründete Kahane 1971 die rechtsextreme jüdisch-orthodoxe Partei „Kach“, die nach dem Terroranschlag von Goldstein 1994 von der israelischen Regierung zu einer terroristischen Organisation erklärt und verboten wurde.

Heute jedoch lebt der zionistische Hass auf die Palästinenser weiter und ist stärker denn je. Schließlich war Ben-Gvir selbst Mitglied der rechtsgerichteten Kach-Organisation, und seine Reden, in denen er die ethnische Säuberung der Palästinenser befürwortet, sei es in Gaza oder in anderen palästinensischen Gebieten, zeigen, dass er den rassistischen Ideologien seiner beiden Vorbilder weiterhin treu bleibt. Seine Partei Otzma Yehudit („Jüdische Macht“) ist die ideologische Nachfolgerin der rechtsgerichteten Kach-Organisation.

Meir Kahane (Foto: Gotfryd Photograph Collection, Library of Congress)Meir Kahane (Foto: Library of Congress)

Ben-Gvir lebt mit seiner Familie in der illegalen Siedlung Kiryat Arba im Westjordanland, in der auch Goldstein wohnte und in der er begraben ist. Abgesehen davon, dass Ben-Gvir nicht irgendwer ist, sondern ein führender Politiker in der derzeitigen israelischen Regierung, kann er nicht als Ausnahme betrachtet werden. Schon vor dem 7. Oktober haben sich andere Mitglieder der israelischen Regierung, wie z. B. Finanzminister Bezalel Smotrich, einer völkermörderischen Sprache bedient. Im März letzten Jahres forderte er die Auslöschung der palästinensischen Stadt Huwwara.

Das hindert die Vereinigten Staaten und Deutschland jedoch nicht daran, Israels rechtsradikalste Regierung in der Geschichte weiterhin bedingungslos zu unterstützen. Vor einigen Tagen antwortete Bundeskanzler Olaf Scholz auf der Münchner Sicherheitskonferenz auf die Frage, auf welche Beweise er sich stütze, wenn er behaupte, Israel halte sich in Gaza an das Völkerrecht, mit den Worten: „Wir verlangen, dass sie [d.h. Israel] das tun, und wir diskutieren diese Frage ständig…“

Man fragt sich, mit wem die deutsche Regierung diese Gespräche führt. Mit Netanjahu, der eine Zwei-Staaten-Lösung ablehnt? Ben-Gvir, der zur ethnischen Säuberung des Gazastreifens und des Westjordanlandes aufruft? Oder Bezalel Smotrich, der ebenfalls mit der Auslöschung palästinensischer Städte droht?

Unterdessen bahnt sich bereits die nächste Eskalation an, denn Ben-Gvir hört nicht auf zu provozieren. Der muslimische Fastenmonat Ramadan steht vor der Tür, und erst kürzlich erklärte er, dass den Bewohnern des Westjordanlandes der Zugang zur al-Aqsa-Moschee, der drittwichtigsten Moschee im Islam, verwehrt werden sollte. In einer Rede auf einer Konferenz in Jerusalem im letzten Monat sprach er davon, die Palästinenser zu ermutigen“, den Gazastreifen und das Westjordanland zu verlassen – ein Euphemismus für ethnische Säuberung und eine Fortsetzung der Nakba, die 1948 begann.

Außerdem droht Netanjahu damit, während des Ramadans Rafah anzugreifen, wo sich 1,5 Millionen Flüchtlinge aufhalten. In der Zwischenzeit schießen die Lebensmittelpreise weiter in die Höhe. Seit Beginn des Krieges wurden im Gazastreifen rund 30.000 Menschen getötet. Auch im Westjordanland steigt die Zahl der Todesopfer durch gewalttätige Siedler. Seit dem 7. Oktober wurden mindestens 400 Palästinenser getötet und mehr als 7.000 verhaftet. Nach einer Schießerei durch palästinensische Bewaffnete an einem Kontrollpunkt in Jerusalem, bei der auch ein Israeli ums Leben kam, sprach sich Ben-Gvir erneut für die Verteilung von Waffen an israelische Zivilisten und Siedler aus.

In Israel und Palästina gleicht die Tragödie von Krieg und Besatzung oft einem Orwellschen Roman: ein Minister für nationale Sicherheit, der Waffen verteilt und ethnische Säuberungen befürwortet. Doch Ironie durchzieht auch Goldsteins Biografie. Obwohl er in den Vereinigten Staaten Medizin studiert hat, tötete und verletzte er rücksichtslos unschuldige Gläubige, anstatt Leben zu retten – auch während des Fastenmonats Ramadan. Sein Vermächtnis des Blutvergießens besteht auch 30 Jahre nach seinem Tod fort. Doch im Gegensatz zu früher finden seine Überzeugungen heute in der israelischen Gesellschaft größere Akzeptanz, bis hin zu den höchsten Rängen der Regierung.

Übersetzt mit deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …