Israel-Palästina live: Jordanien verurteilt „gefährliche“ Al-Aqsa-Barrikaden

Die Polizei errichtet vor dem ersten Freitag des Ramadan neue Barrieren um die Jerusalemer Moschee

Wichtigste Punkte

Israelische Armee bombardiert zweites Hilfszentrum in Gaza

Mehrheitsführer des US-Senats fordert Neuwahlen in Israel

Zahl der Todesopfer in Gaza steigt auf über 31.000

Pro-Palästina-Demonstranten blockieren Verteilzentrum der New York Times

vor 3 Minuten

Eine Gruppe pro-palästinensischer Aktivisten hat am frühen Donnerstagmorgen das Verteilungszentrum der New York Times in Queens, New York, gestört und alle Eingänge zum Zentrum blockiert.

Die Demonstranten haben mehrfach vor und in den Büros der New York Times demonstriert und deren Berichterstattung über den israelischen Krieg gegen den Gazastreifen kritisiert, die nach Ansicht vieler palästinensischer Aktivisten einseitig zugunsten Israels ausfällt.

Auf den Transparenten der Aktivisten stand „Stop the Presses. Free Palestine“ und „Zustimmung zum Völkermord hier hergestellt“.

Nach der Blockade überschwemmten Aktivisten die Lobby der Times und riefen dazu auf, die Zeitung abzubestellen.

Satellitenbilder zeigen den Bau eines Landungsstegs im nördlichen Gazastreifen

vor 24 Minuten

Ein Satellitenbild von Maxar Technologies zeigt, dass südlich von Gaza-Stadt, im nördlichen Teil der Enklave, ein Steg gebaut wird.

Das Bild wurde von Evan Hill, Reporter der Washington Post, auf X veröffentlicht und zeigt einen etwa 50 Meter langen Steg an der Küste.

Er unterscheidet sich von dem Schwimmdock, dessen Bau die USA angekündigt haben, um die Lieferung von Hilfsgütern über eine Seeroute von Zypern aus zu erleichtern.

Patienten mit Nierenversagen in Gaza droht ein langsamer Tod

vor 35 Minuten

Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation Euro-Med Human Rights Monitor gibt es im Gazastreifen mehr als tausend Patienten mit Nierenversagen, die aufgrund mangelnder medizinischer Versorgung einem langsamen Tod ausgesetzt sind.

Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation sind bereits 20 Menschen an Nierenversagen gestorben, und fast 60 Patienten sind „jeden Moment“ vom Tod bedroht.

In den Krankenhäusern im Gazastreifen mangelt es weiterhin an Treibstoff, Medikamenten und chirurgischen Instrumenten. Der Zusammenbruch des Gesundheitssystems in der belagerten Enklave bedeutet auch, dass die Patienten keine regelmäßigen Dialysedienste mehr erhalten, eine Art der Behandlung für Nierenversagen.

Laut Unrwa sind nur noch 12 Krankenhäuser in Gaza „teilweise betriebsbereit“.

vor 50 Minuten

Das UN-Flüchtlingshilfswerk für palästinensische Flüchtlinge (Unrwa) hat in einem Update zu X mitgeteilt, dass nur noch ein Dutzend der 36 Krankenhäuser im Gazastreifen teilweise betriebsbereit sind.

Während des israelischen Krieges gegen den Gazastreifen hat das israelische Militär mehrfach Krankenhäuser belagert, während sich Ärzte und Patienten noch darin befanden.

Nach Angaben des UN-Bevölkerungsfonds bieten nur zwei dieser 12 Krankenhäuser Entbindungsdienste an, in denen täglich rund 180 Frauen entbinden.

USA verhängen Sanktionen gegen weitere israelische Siedler im Westjordanland

vor 1 Stunde

Die Vereinigten Staaten haben Sanktionen gegen drei weitere israelische Siedler und zwei Siedlungen im besetzten Westjordanland angekündigt.

Bei den Sanktionierten handelt es sich um Zvi Bar Yosef, Moshe Sharvit und Neriya Ben Pazi.

Die USA verhängen auch Sanktionen gegen Moshes Farm, einen von Sharvit gegründeten israelischen Siedleraußenposten, und die Zvis Farm, die von Yosef gegründet wurde.

Die Ankündigung erfolgt, nachdem die USA im vergangenen Monat erstmals Sanktionen gegen israelische Siedler verhängt hatten, weil diese Gewalt gegen Palästinenser im Westjordanland ausübten.

„Es gibt keine Rechtfertigung für extremistische Gewalt gegen Zivilisten oder die Vertreibung von Familien aus ihren Häusern, unabhängig von ihrer nationalen Herkunft, ethnischen Zugehörigkeit, Rasse oder Religion“, sagte der Sprecher des Außenministeriums Matthew Miller in einer Erklärung.

Hamas warnt vor der Errichtung von Barrikaden an der Al-Aqsa-Moschee

vor 1 Stunde

Die Hamas hat Israel davor gewarnt, Barrikaden um die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem zu errichten, und erklärt, sie werde nicht zulassen, dass ihre heiligen Stätten „geschändet“ werden.

„Wir warnen die Besatzung davor, mit ihren Maßnahmen gegen die gesegnete Al-Aqsa-Moschee zu weit zu gehen, und wir versichern, dass unsere stationierten Leute loyal und wachsam bleiben und angesichts der Bemühungen der Besatzung, den Status und die Stellung der gesegneten Al-Aqsa-Moschee zu beeinträchtigen, nicht schweigen werden“, sagte Haroun Nasser al-Din, Leiter der Hamas-Abteilung für Jerusalem-Angelegenheiten, in einer Erklärung.

Die Erklärung rief die Palästinenser dazu auf, die Besatzungstruppen in Ostjerusalem zu mobilisieren und zu konfrontieren“.

„Der Schutz Jerusalems ist eine der wichtigsten Aufgaben, insbesondere zu Beginn des Monats des Dschihad und der Siege.

Offener Brief fordert die britische Regierung auf, das „KI-gestützte Abschlachten“ in Gaza nicht länger zu unterstützen

vor 2 Stunden

Eine Gruppe von Wissenschaftlern und Aktivisten hat die britische Regierung davor gewarnt, Israel mit Militärtechnologie zu versorgen, die es dem Land ermöglicht, im Gazastreifen ein „KI-gestütztes Abschlachten“ zu betreiben.

In einem offenen Brief der UK Campaign to Stop Killer Robots Koalition erklärten die Aktivisten, sie seien „zutiefst beunruhigt über den Einsatz von automatisierten militärischen Systemen in Gaza und die breitere Rolle Großbritanniens bei der Unterstützung israelischer Militäroperationen“.

„In unserer Eigenschaft als britische Organisationen, Akademiker und Einzelpersonen mit Fachwissen über autonome Waffensysteme haben wir den Einsatz von militärischer künstlicher Intelligenz (KI) durch die IDF und die Rolle Großbritanniens bei der Unterstützung israelischer Operationen untersucht“, heißt es in dem Brief.

„Wir sind besorgt über den weltweit zu beobachtenden Trend zum verstärkten Einsatz von militärischer KI und anderen fortschrittlichen Technologien in Konflikten.“

Das Schreiben forderte Großbritannien auf, den Transfer von „Waffen und Militärtechnologie an Israel“ zu stoppen und „Einzelheiten zu allen britischen Exporten, einschließlich Technologie und Software, zu veröffentlichen, bei denen die Gefahr besteht, dass sie bei Israels Offensive in Gaza eingesetzt werden.“

Senator Chuck Schumer ruft zu Neuwahlen in Israel auf

vor 2 Stunden

Der Mehrheitsführer im US-Senat, Chuck Schumer, hat Neuwahlen in Israel gefordert und behauptet, Premierminister Benjamin Netanjahu habe „seinen Weg verloren“.

„Als lebenslanger Unterstützer Israels ist es mir klar geworden: Die Netanjahu-Koalition passt nicht mehr zu den Bedürfnissen Israels nach dem 7. Oktober“, sagte Schumer am Donnerstag.

„Die Welt hat sich seither radikal verändert, und das israelische Volk wird derzeit durch eine Regierungsvision, die in der Vergangenheit feststeckt, unterdrückt.“

Jordanien verurteilt die Barrikaden an der Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem

vor 3 Stunden

Jordanien hat die israelische Entscheidung, Stahlbarrikaden um die Al-Aqsa-Moschee in Ostjerusalem zu errichten, als „gefährlichen und inakzeptablen Schritt“ verurteilt.

Israel hat im Vorfeld des ersten Freitags des Ramadan damit begonnen, die Barrikaden um die heilige Stätte zu errichten.

„Die israelischen Besatzungsbehörden haben Eisenbarrieren an drei Türen der Al-Aqsa-Moschee angebracht, was ein gefährlicher und inakzeptabler Schritt ist“, erklärte das jordanische Außenministerium am Donnerstag.

Das Ministerium erklärte, dass Israel keine Souveränität über das besetzte Ost-Jerusalem hat“ und dass es nicht das Recht hat, Beschränkungen aufzuerlegen, die den Zugang von Gläubigen zur Al-Aqsa-Moschee behindern“.

Israelische Armee tötet acht Menschen bei erneutem Angriff auf Hilfsgüterlager in Gaza

vor 4 Stunden

Bei israelischen Luftangriffen auf ein Lebensmittelverteilungszentrum im zentralen Gazastreifen sind Medienberichten zufolge acht Menschen getötet worden. Der Angriff galt einem Lagerhaus für Hilfsgüter auf dem Markt des Nuseirat-Lagers, berichtet Al Jazeera.

Hamas ruft Palästinenser zur „Verteidigung“ der Al-Aqsa-Moschee auf

vor 4 Stunden

Am ersten Freitag des muslimischen Fastenmonats Ramadan hat die Hamas die Palästinenser dazu aufgerufen, die „Belagerung“ der Jerusalemer Al-Aqsa-Moschee zu durchbrechen, da Israel den Zugang zu dieser Stätte eingeschränkt hat.

Die Gruppe rief alle Palästinenser im besetzten Jerusalem, im Westjordanland und in Israel dazu auf, „allgemein zu mobilisieren und zur Al-Aqsa-Moschee zu reisen“, um sie zu verteidigen.

Die Gruppe rief auch ihre Brigade-Mitglieder und die „revolutionäre Jugend“ in Jerusalem und im Westjordanland zu Zusammenstößen mit israelischen Soldaten auf.

„Wir rufen unsere arabische und islamische Nation dazu auf, jeden Tag und jeden Freitag dieses Monats zum Anlass für eine Eskalation zur Unterstützung der Standhaftigkeit unseres Volkes im Gazastreifen zu nehmen“, fügten sie hinzu.

EU-Parlament stimmt über Resolution ab, die die „katastrophale“ Situation in Gaza verurteilt

vor 4 Stunden

Das Europäische Parlament hat über eine Resolution abgestimmt, die „die katastrophale humanitäre Lage im Gazastreifen, einschließlich der Gefahr einer drohenden Hungersnot“ verurteilt.

Mit 372 Ja-Stimmen, 44 Nein-Stimmen und 120 Enthaltungen forderten die Abgeordneten Israel auf, unverzüglich die vollständige Lieferung von Hilfsgütern in und durch den Gazastreifen über alle bestehenden Grenzübergänge zu ermöglichen und zu erleichtern, und betonen die dringende Notwendigkeit eines schnellen, sicheren und ungehinderten Zugangs für humanitäre Hilfe.

Das Parlament wiederholte seine Forderung nach einem sofortigen Waffenstillstand, erkannte die „unverzichtbare Rolle“ der Unrwa in der Region an und forderte alle Parteien auf, „unverzüglich“ die Angriffe auf humanitäre Konvois einzustellen.

In der Erklärung des Parlaments brachten die Abgeordneten auch ihre Besorgnis über die mögliche regionale Eskalation des Konflikts, insbesondere im Libanon, zum Ausdruck.

Zweites Schiff mit Gaza-Hilfe wird in Zypern beladen

vor 5 Stunden

Ein zweites Schiff mit Nahrungsmittelhilfe für den Gazastreifen wird derzeit in Zypern beladen, teilte die World Central Kitchen (WCK), die die Mission organisiert, in einer Erklärung mit.

Nach Angaben der Wohltätigkeitsorganisation wird das Schiff im Hafen von Larnaca mit 300 Tonnen Hilfsgütern beladen, darunter Hülsenfrüchte, Thunfischkonserven, Gemüse, Reis und Mehl.

„Unsere Paletten sollten bis zum Ende des Tages geprüft und verladen sein“, sagte WCK.

Die Organisation sagte, sie könne nicht sagen, wann das Schiff Larnaca verlassen werde.

Das erste Rettungsschiff, das der Hilfsorganisation Open Arms gehört, war am Dienstag nach Gaza ausgelaufen.

Bilder zeigen die Verteilung von Lebensmitteln in Gaza-Stadt

vor 5 Stunden

Bilder, die der Korrespondent von Middle East Eye in Gaza aufgenommen hat, zeigen Szenen aus einer Lebensmittelverteilungsstelle im Stadtteil Rimal in Gaza-Stadt, einem einst wohlhabenden Gebiet der schwer beschädigten Stadt.

Kinder stehen für Lebensmittel in Gaza-Stadt an (Mohammed al-Hajjar/MEE)

Menschen stehen Schlange für die Verteilung von Lebensmitteln in Gaza-Stadt (Mohammed al-Hajjar/MEE)

Menschen stehen für die Verteilung von Lebensmitteln in Gaza-Stadt an (Mohammed al-Hajjar/MEE)

Männer verteilen Lebensmittel an Menschen in Gaza-Stadt (Mohammed al-Hajjar/MEE)

Essensausgabe in Gaza-Stadt (Mohammed al-Hajjar/MEE)

Britische Regierung nimmt „Islamisten“ mit neuer Definition von Extremismus ins Visier

vor 7 Stunden

Die britische Regierung hat eine umstrittene neue Definition von Extremismus angekündigt, räumte jedoch ein, dass die Formulierung „nicht gesetzlich“ sei und keine neuen Befugnisse schaffe. Sie befürchtet, dass sie sich gegen die muslimische Gemeinschaft und Organisationen, die sich für den Frieden in Palästina einsetzen, richten wird.

In einer Erklärung vom Donnerstag erklärte das Ministerium für Aufschwung, Wohnungsbau und Gemeinschaften, die Definition sei aktualisiert worden, um auf die „erhöhte extremistische Bedrohung seit den Terroranschlägen vom 7. Oktober in Israel“ zu reagieren, und verwies auf eine Zunahme der gemeldeten antisemitischen und antimuslimischen Hassverbrechen.

Die neue Definition soll den Ministerien und Beamten dabei helfen, zu entscheiden, mit welchen Gruppen sie zusammenarbeiten und welche sie finanzieren sollten, und um „extremistische Organisationen, Personen und Verhaltensweisen“ zu identifizieren.

Aber sie sagte: „Diese Definition ist nicht gesetzlich vorgeschrieben und hat keine Auswirkungen auf das bestehende Strafrecht – sie gilt für die Tätigkeit der Regierung selbst.“

Demonstranten, die einen Waffenstillstand im Gazastreifen fordern, demonstrieren während einer Demonstration im Januar 2024 vor dem Parlamentsgebäude in London (Henry Nicholls/AFP)

Demonstranten, die einen Waffenstillstand im Gazastreifen fordern, demonstrieren im Januar 2024 vor dem Parlamentsgebäude in London (Henry Nicholls/AFP)

