Israel-Palestine live: Desperation grows in Gaza as infants die from malnutrition Risk of people dying from starvation increases as Israel blocks aid

Israel-Palästina live: Verzweiflung wächst im Gazastreifen: Kleinkinder sterben an Unterernährung

26. Februar 2024

Risiko des Hungertods steigt, da Israel Hilfe blockiert

Wichtigste Punkte

Erneute Waffenstillstandsgespräche im Gange

USA und Großbritannien bombardieren mehrere Orte im Jemen

Israelische Polizei nimmt Anti-Netanjahu-Demonstranten fest

Prominenter Künstler aus Gaza stirbt nach verweigerter Behandlung

vor 26 Minuten

Fathi Ghaben, einer der bekanntesten Künstler des Gazastreifens, ist gestorben, nachdem ihm die Möglichkeit verweigert wurde, zu einer medizinischen Behandlung zu reisen.

Ghaben litt an schweren Brust- und Lungenproblemen, und der Mangel an Medikamenten und Sauerstoff in Gaza machte es ihm unmöglich, sich innerhalb der Enklave behandeln zu lassen. Die israelischen Behörden erlaubten ihm nicht, die Enklave zu verlassen.

Ghabens Kunst war bekannt dafür, dass sie den Kampf der Palästinenser für das Recht auf Rückkehr in ihre Heimat kraftvoll zum Ausdruck bringt.

Ghaben arbeitete als Berater des palästinensischen Kulturministeriums und war bei seinen Kollegen sehr beliebt, da er viele Künstler in Gaza und Palästina unterstützte.

Fathi Ghaben

Israelische Luftangriffe trafen „tiefe“ Ziele in der Nähe von Baalbek, Ostlibanon

vor 53 Minuten

Die israelische Armee hat den tiefsten Schuss innerhalb des libanesischen Territoriums seit Beginn des Gaza-Krieges abgefeuert und dabei Berichten zufolge ein Lebensmittelgeschäft in der Nähe von Baalbek ins Visier genommen.

Die israelische Armee erklärte, dass sie Stellungen der Hisbollah „tief“ im Land angreift, nachdem die Gruppe heute eine ihrer Drohnen über dem Libanon abgeschossen hatte.

Meinung: Ein Boykott Israels könnte den Völkermord stoppen

Vor 3 Tagen

Seit Israels völkermörderischer Angriff auf den Gazastreifen im vergangenen Oktober begann, erleben Millionen von Menschen auf der ganzen Welt eine Art Lähmung.

Dabei handelt es sich nicht unbedingt um eine absolute Lähmung. Die Menschen sind nach wie vor in der Lage, sich an Aktivitäten wie Protesten zu beteiligen, die darauf abzielen, den Völkermord zu beenden.

Sie stellen grundlegende Fragen zu allem, was sie über ihre Staaten, Regierungen, Ideologien, Medien, Bildungssysteme und internationalen Institutionen zu wissen glaubten – oder für selbstverständlich hielten.

Aber wenn wir wirklich den nächsten Schritt machen und Konsequenzen für den israelischen Siedlerkolonialismus ziehen wollen, dann muss die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung (BDS) von Institutionen weltweit übernommen werden.

Meinung von Muhannad Ayyash.

LESEN SIE MEHR: Ein Boykott Israels könnte den Völkermord stoppen

Ein Demonstrant hält ein Transparent mit der Aufschrift „Gegen Apartheid, Boykott Israels“ während einer Solidaritätsdemonstration mit den Palästinensern in Toulouse, Frankreich, am 4. November 2023 (Lionel Bonaventure/AFP)

PRCS birgt drei Leichen aus Deir Al Balah

vor 3 Tagen

Der Palästinensische Rote Halbmond hat nach eigenen Angaben die Leichen von drei Menschen geborgen, die bei einem israelischen Angriff auf das Zentrum des Gazastreifens in der Nähe der Stadt Deir Al Balah getötet wurden.

Eine verletzte Person wurde ebenfalls geborgen.

Zahl der Todesopfer in Gaza steigt auf 29.782

vor 1 Stunde

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums ist die Zahl der Todesopfer des israelischen Krieges gegen die Enklave Gaza am Montag auf 29.782 gestiegen, weitere 70.043 wurden verletzt.

Regierung der Palästinensischen Autonomiebehörde reicht Rücktritt ein

vor 3 Tagen

Der palästinensische Ministerpräsident Mohammed Shtayyeh hat vor einer Kabinettssitzung heute Morgen seinen Rücktritt angeboten.

Es wird erwartet, dass nach diesem Schritt eine neue Technokratenregierung im Rahmen eines umfassenderen Plans für die Zeit nach dem Gaza-Krieg gebildet wird.

Hisbollah schießt israelische Drohne über Südlibanon ab

vor 2 Stunden

Die Hisbollah gab bekannt, dass sie eine israelische Drohne über dem Südlibanon in der Region Iqlim Al Tuffah abgeschossen hat.

Ein Video zeigt eine brennende Drohne, die vom Himmel fällt.

Human Rights Watch: Israel hält sich nicht an IGH-Beschluss im Völkermordfall

vor 2 Stunden

Laut Human Rights Watch hat die israelische Regierung die Anordnungen des Internationalen Gerichtshofs (IGH) in der Völkermordklage Südafrikas gegen Israel nicht befolgt, da dieser heute seinen Bericht über die Befolgung der Anordnungen dem Weltgerichtshof vorlegen soll.

Während Israel angewiesen wurde, dringende Dienstleistungen und humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zuzulassen, sagt HRW: „Israel behindert weiterhin die Bereitstellung grundlegender Dienstleistungen und die Einreise und Verteilung von Treibstoff und lebensrettender Hilfe im Gazastreifen, Handlungen der kollektiven Bestrafung, die auf Kriegsverbrechen hinauslaufen und den Einsatz des Aushungerns von Zivilisten als Kriegswaffe einschließen“.

Die Organisation fordert die Staaten auf, „alle Hebel in Bewegung zu setzen, einschließlich Sanktionen und Embargos“, um Druck auf Israel auszuüben, damit es den Anordnungen des Gerichts nachkommt.

Dritte Person nach israelischem Drohnenangriff auf Dschenin getötet

vor 2 Stunden

Majdi Awad Nabhan ist der dritte Tote des israelischen Drohnenangriffs auf ein Fahrzeug in Dschenin am Donnerstagabend, nachdem er seinen Verletzungen erlegen ist, berichtet die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa.

Bei dem Angriff waren bereits ein junger Mann und ein 17-jähriges Kind getötet worden.

10 Hilfstransporter auf dem Weg in den nördlichen Gazastreifen

vor 3 Stunden

Israel hat laut Al Jazeera die Einfahrt von 10 Hilfstransportern in den Norden des Gazastreifens erlaubt.

Diese geringe Menge an Hilfsgütern für eine Bevölkerung, die unter hungerähnlichen Bedingungen lebt, könnte damit zusammenhängen, dass Israel seinen Bericht an den IGH über die Einhaltung der Anordnungen des Gerichts bezüglich der Verhinderung von Völkermord, der Lieferung von Hilfsgütern und anderer Anordnungen vorlegen muss.

Vor dem heutigen Tag sagte der Leiter der Unrwa, Phillipe Lazzarini, dass der letzte Hilfstransporter, den sie in den Norden schicken konnten, am 23. Januar verschickt wurde, da das Welternährungsprogramm seine Arbeit dort aufgrund der unsicheren Bedingungen einstellte.

Israelische und saudische Minister treffen sich in Abu Dhabi

vor 3 Tagen

Der israelische Wirtschafts- und Industrieminister Nir Barkat hat seinen saudischen Amtskollegen bei einer Konferenz in Abu Dhabi (Vereinigte Arabische Emirate) getroffen, berichtet Reuters.

Barkats Sprecher sagte, der Minister habe sich zuversichtlich geäußert, dass die beiden Länder „gemeinsam Geschichte schreiben“ werden.

Fünf israelische Soldaten bei Kämpfen im Gazastreifen am Sonntag schwer verletzt

vor 4 Stunden

Wie die Times of Israel berichtet, wurden gestern fünf israelische Soldaten bei Kämpfen im Gazastreifen schwer verletzt.

Drei von ihnen wurden im südlichen Gazastreifen verletzt, während zwei von ihnen bei Kämpfen im Norden verletzt wurden.

Mann, der sich vor der israelischen Botschaft selbst verbrannte, erliegt seinen Wunden

vor 5 Stunden

Aaron Bushnell, der aktive Angehörige der US-Luftwaffe, der sich vor der israelischen Botschaft in Washington DC selbst angezündet hat, ist seinen Verletzungen erlegen, berichtet die US-Journalistin Talia Jane.

Late Night Wrap

vor 10 Stunden

Während die Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas-Bewegung weitergehen, erklärte Premierminister Benjamin Netanjahu am Sonntag, dass ein Waffenstillstandsabkommen die geplante Militäroperation Israels in Rafah, wo 1,5 Millionen Menschen – mehr als die Hälfte der Bevölkerung des Gazastreifens – Schutz suchen, nur verzögern würde.

„Wenn wir ein Abkommen haben, wird es sich etwas verzögern, aber es wird geschehen. Wenn wir kein Abkommen haben, werden wir es trotzdem tun“, sagte er in einem Interview mit der CBS-Nachrichtensendung Face The Nation.

Israels Verbündete – darunter die USA, Großbritannien, Deutschland und Frankreich – haben vor einer intensiveren Operation in Rafah gewarnt. Diejenigen, die dort Zuflucht suchen, können nirgendwo hin fliehen, da die israelischen Streitkräfte sie eingekesselt und weite Teile der städtischen Gebiete im Gazastreifen dem Erdboden gleichgemacht haben.

Unterdessen erklärte der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant am Sonntag, dass die israelischen Angriffe im Libanon auch dann fortgesetzt würden, wenn ein Abkommen mit der Hamas zu einem vorübergehenden Waffenstillstand im Gazastreifen führen würde.

„Wenn irgendjemand glaubt, dass eine Geiselbefreiung und eine Pause im Gazastreifen die Lage hier entspannen würde, liegt er falsch“, sagte er.

Gallant sagte, das Ziel sei es, „die Hisbollah dazu zu bringen, sich dorthin zurückzuziehen, wo sie sein muss. Entweder durch eine Vereinbarung oder mit Gewalt“.

Der rechtsextreme israelische Finanzminister Bezalel Smotrich schwor, ein Waffenstillstandsabkommen zu blockieren, weil er glaubt, dass die Hamas davon mehr profitieren würde als Israel.

Weitere Aktualisierungen sind:

Der Generalkommissar der Unrwa, Philippe Lazzarini, teilte mit, dass die Versuche der UN-Organisationen, Nahrungsmittelhilfe in den Gazastreifen zu schicken, abgelehnt wurden. Das letzte Mal, dass die Unrwa Nahrungsmittelhilfe in den nördlichen Gazastreifen liefern konnte, war am 23. Januar.

Eine UN-Delegation besuchte das al-Amal-Krankenhaus der Palästinensischen Rothalbmondgesellschaft in Khan Younis, um die von den israelischen Streitkräften verursachten Schäden zu begutachten, und bezeichnete die Bedingungen als „katastrophal“.

Ein Mann befindet sich in kritischem Zustand, nachdem er sich vor der israelischen Botschaft in Washington, D.C., selbst angezündet hat. Dies bestätigte die Feuerwehr des Distrikts gegenüber mehreren lokalen Nachrichtenagenturen, darunter The Hill.

Der Präsident der Palästinensischen Autonomiebehörde, Mahmoud Abbas, hat sich mit dem jordanischen König Abdullah II. getroffen, um über den tödlichen Angriff Israels auf den Gazastreifen zu sprechen. König Abdullah „warnte“ davor, dass die Fortsetzung des israelischen Krieges im Gazastreifen während des Ramadans „die Gefahr einer Ausweitung des Konflikts erhöhen“ würde.

Die New York Times hat eine Untersuchung gegen einen ihrer freien Mitarbeiter eingeleitet, der mehrere Pro-Völkermord-Posts in den sozialen Medien „geliked“ hat, darunter einen, der dazu aufrief, den Gazastreifen in ein „Schlachthaus“ zu verwandeln, wie die Daily Beast berichtet.

New York Times untersucht freie Mitarbeiterin, die Beiträge „geliked“ hat, die zu einem „Schlachthaus“ für den Gazastreifen aufriefen

vor 11 Stunden

Die New York Times hat eine Untersuchung gegen einen ihrer freien Mitarbeiter eingeleitet, der mehrere Pro-Völkermord-Posts in den sozialen Medien „geliked“ hat, darunter einen, der dazu aufrief, den Gazastreifen in ein „Schlachthaus“ zu verwandeln, berichtet die Daily Beast.

„Wir sind uns bewusst, dass ein freiberuflicher Journalist in Israel, der für die Times gearbeitet hat, mehrere Beiträge in sozialen Medien ‚geliked‘ hat“, sagte Times-Sprecherin Danielle Rhodes Ha in einer Erklärung.

„Diese ‚Likes‘ sind inakzeptable Verstöße gegen unsere Unternehmensrichtlinien. Wir prüfen die Angelegenheit derzeit“.

