Israel vereinbart Waffenstillstand für den Gazastreifen Welche Bedingungen gibt es? Richard Silverstein

Richard Silverstein

25. Februar 2024

Medien berichten, dass Israel den Bedingungen für einen Waffenstillstand im Gazastreifen zugestimmt hat. Es gibt zwei verschiedene Berichte über die vorgeschlagene Vereinbarung. Sie unterscheiden sich in wesentlichen Punkten. Die erste Version ist konkreter, aber auch begrenzter im Umfang. Die zweite ist umfassender, aber auch vager.

Israelis protestieren gegen die drohende Invasion in Rafah und fordern einen sofortigen Waffenstillstand (Jack Guez/AFP via Getty Images)

ABC News berichtet:

Israel hat einem aktualisierten Rahmen zugestimmt, der einen sechswöchigen Waffenstillstand in Gaza im Austausch für die Freilassung von 40 Geiseln vorsieht, so eine israelische Quelle gegenüber ABC News…

Während Israel darauf wartet, von der Hamas zu erfahren, ob sie die aktualisierte Fassung der Gespräche vom Wochenende akzeptieren wird, treibt Israel seine Pläne für den Einmarsch in Rafah voran. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu teilte auf X mit, dass die Einsatz- und Evakuierungspläne für Rafah zur Genehmigung durch sein Kabinett bereit seien.

Als Teil des vorgeschlagenen Abkommens hat sich Israel bereit erklärt, inhaftierte Palästinenser in einem höheren Verhältnis freizulassen als beim vorherigen Abkommen, das 3 zu 1 betrug. Bis zu 400 palästinensische Gefangene könnten im Rahmen dieses neuen Abkommens freigelassen werden.

Die israelischen Streitkräfte werden sich nicht aus dem Gazastreifen zurückziehen, sondern verlagern.

Wir wissen, dass die Quelle dieses Berichts israelisch ist. Meine Vermutung ist, dass sie entweder von Benny Gantz oder Gadi Eisenkot stammt, Mitglieder des Kriegskabinetts, die einen Waffenstillstand befürworten. Aber sie sind trotz ihrer politischen Rolle nicht die Entscheidungsträger. Netanjahu trifft die Entscheidungen, und es fällt mir schwer zu erkennen, was für ihn dabei herausspringt. Er stoppt einen Krieg, dessen Fortführung ihn an der Macht und möglicherweise vor dem Gefängnis bewahrt. Er bekommt weniger als die Hälfte der israelischen Geiseln zurück, muss aber im Gegenzug bis zu 400 palästinensische Gefangene freilassen.

Netanjahu muss sich vor seinen rechtsextremen Koalitionspartnern verantworten. Sie haben mehr Einfluss auf ihn als Oppositionsführer wie Gantz und Eisenkot. Sie wollen keinen Waffenstillstand. Sie wollen tote Palästinenser. Sie wollen Vergeltung. Sie wollen ethnische Säuberungen, sogar Völkermord. Wie kann Bibi es wagen, unter diesen Bedingungen einen Waffenstillstand auszurufen?

Vielleicht gibt es Nebenabsprachen mit Saudi-Arabien oder den Amerikanern, die sie nicht preisgeben, um das Geschäft zu versüßen. Aber das ist reine Spekulation.

Die zweite Möglichkeit stammt von dem israelischen Reporter Barak Ravid:

Er erklärt, dass es sich um einen „US-Rahmen“ handelt. Es handelt sich also um die Version des Waffenstillstands der Biden-Regierung. Auch wenn es einige Überschneidungen gibt, haben die USA eindeutig ehrgeizigere Ziele, die über die durchgesickerte israelische Version hinausgehen. So wird erklärt, dass unter den freigelassenen palästinensischen Gefangenen auch diejenigen sein werden, die „Israelis getötet haben“. Dies wird für Ben Gvir und Smotrich ein Knackpunkt sein. Sie werden der Regierung den Rücken kehren, wenn Bibi auch nur annähernd zustimmt, dies zu tun.

Wenn die Hamas nach diesem Detail 40 Israelis freilässt, wird es 40 Tage Waffenruhe geben (daher die „sechswöchige“ Dauer). Vermutlich wird die Hamas jeden Tag eine Geisel freilassen, um sicherzustellen, dass Israel den Waffenstillstand einhält. Es ist weise genug, sich an zahlreiche frühere israelische Waffenstillstände zu erinnern, die sofort gebrochen wurden, wenn es günstig war.

Die Regierung Biden will eine „anfängliche und begrenzte Rückkehr“ der Bewohner des Gazastreifens in ihre Häuser im nördlichen Gazastreifen. Netanjahu hat dies in seinem eigenen Nachkriegs-„Plan“, den er diese Woche veröffentlichte, im Wesentlichen abgelehnt (mehr dazu unten). Nochmals: Die Rechtsextremen werden die Rückkehr der Bewohner des Gazastreifens in ihre Häuser niemals akzeptieren. Sie will sie raus haben. Völlig raus. Nicht nur aus ihren früheren Häusern, sondern aus dem gesamten Gazastreifen. Sie wird eine solche Rückkehr nicht dulden.

sicherheitszone in gaza

Israels geplante „Sicherheitszone“, die 20% des Gazastreifens enteignet (WSJ)

Die USA haben deutlich gemacht, dass sie die Rückkehr der Bewohner des Gazastreifens erwarten und dass sie einer israelischen Annexion oder Besetzung des Gazastreifens nicht zustimmen werden. Beides ist Teil des Nachkriegsplans von Bibi. Israel beabsichtigt, einen Streifen im Norden, der 20 % der Enklave umfasst, zu einer Sicherheitszone zu erklären, die nicht betreten werden darf. Es ist unklar, wie die USA dies regeln werden, es sei denn, sie räumen Israel diesen Punkt ein und erlauben ihm, zu tun, was es will (was wahrscheinlich ist).

Wie strittig die Frage der Rückkehr des Gazastreifens ist, geht aus der Formulierung hervor. Sie wird beginnen, sobald eine nicht näher spezifizierte „Phase des Abkommens“ „umgesetzt“ ist und „unter Bedingungen, die während detaillierter Verhandlungen festgelegt werden“. Sie alle, die dies lesen, wissen, wie viel das wert ist. Israel stimmt niemals etwas zu, das es als nicht in seinem Interesse definiert, es sei denn, es wird dazu gezwungen. Vage Formulierungen wie diese sind eine Garantie dafür, dass Israel dies niemals umsetzen wird. Die Menschen im Gazastreifen werden niemals zurückkehren, wenn dies der Rahmen ist.

Ravid merkt an, dass die USA „eine signifikante Erhöhung der humanitären Hilfe“ für Gaza erwarten. Auch das ist keinen Pfifferling wert. Solange es keine klaren, detaillierten Formulierungen gibt, die festlegen, was Israel zu tun hat, wird das nie geschehen. Jeden Tag muss eine bestimmte Anzahl von Lastwagen über einen bestimmten Grenzübergang einreisen. Der Inhalt der Lastwagen muss im Voraus vereinbart werden, damit Israel die Hilfe nicht willkürlich zurückweisen kann, wie es jetzt der Fall ist. Es müssen Sanktionen verhängt werden, wenn Israel sich nicht an die Vereinbarung hält. Ohne diese Maßnahmen pfeifen die Parteien auf dem Trockenen.

Bibis „Plan“

Der Nachkriegsplan des Premierministers für den Gazastreifen, über den die NY Times berichtet, steht in diametralem Gegensatz zur Auffassung der Regierung Biden:

…Netanjahus erster detaillierter Nachkriegsplan für den Gazastreifen wurde sorgfältig verfasst, um langfristige Entscheidungen über das Schicksal des Gebiets aufzuschieben und unumkehrbare Konfrontationen sowohl mit inländischen Verbündeten als auch mit ausländischen Partnern zu vermeiden, so Analysten.

Es ist unklar, welche „Analysten“ der Journalist konsultiert hat (schließlich handelt es sich um die NY Times, und der Schutz Israels kommt vor gutem Journalismus). Aber wer auch immer es war, er träumt. Wenn sie glauben, dass „ausländische Partner“ (d.h. die USA) ihnen diese Rechnung abkaufen werden, irren sie sich. Zumindest kann man hoffen, dass Biden dies niemals absegnen wird.

Aber natürlich ist Bidens Schwäche, dass er nie zu einer Konfrontation mit Netanjahu bereit ist. Bei dem Spiel mit dem Huhn gewinnt Bibi immer. Den Grund dafür habe ich hier dargelegt. Tipp: Es reimt sich auf „Honig“.

Netanjahus Positionspapier … besagt, dass Israel die militärische Kontrolle über die Enklave auf unbestimmte Zeit beibehalten und die Verwaltung des zivilen Lebens an Gazaner ohne Verbindungen zur Hamas abtreten würde. Wenn dies umgesetzt würde, wäre es kurzfristig fast unmöglich, einen palästinensischen Staat zu gründen, der den Gazastreifen und das von Israel besetzte Westjordanland umfasst.

Welch eine Ironie, das, was Bibi vorgelegt hat, ein „Positionspapier“ zu nennen. Es suggeriert eine Ernsthaftigkeit, die einfach nicht vorhanden ist.

Bibi behauptet, er lehne eine militärische Besetzung des Gazastreifens durch Israel ab. Dennoch bekräftigt er, dass Israel für die „Entmilitarisierung“ des Gazastreifens verantwortlich sein wird. Mit anderen Worten: Die IDF werden die Verantwortung für die Sicherheit dort übernehmen. Es gibt keine andere Möglichkeit, dies zu beschreiben als eine Wiederaufnahme der israelischen Besetzung der Enklave, die von 1967 bis 2005 bestand.

Die einzige korrekte Aussage in diesem Abschnitt ist, dass der Plan des Premierministers die Möglichkeit eines palästinensischen Staates ausschließen würde. Diese Ablehnung steht im Gegensatz zu fast allen anderen Parteien, darunter Ägypten, Saudi-Arabien, Katar, Jordanien und die USA. Medienberichten zufolge haben die Saudis deutlich gemacht, dass sie ihre Beziehungen nicht normalisieren werden, solange es keinen klaren Zeitplan gibt, der zu einem eigenen Staat führt. Natürlich gibt es keine Garantie dafür, dass die derzeitigen arabischen „Verfechter“ Palästinas ihre Loyalität zu den Palästinensern aufrechterhalten werden, wenn es nicht in ihrem Interesse ist.

… Die vage Formulierung des Abkommens signalisiert den Vereinigten Staaten und anderen ausländischen Mächten, die auf die palästinensische Souveränität drängen, dass es noch Spielraum für Manöver gibt.

Mehr Wunschdenken von Israels führendem Cheerleader in den Medien. Inwiefern lässt Bibis Vorschlag Spielraum zu? Was erwarten sie, dass der israelische Führer zugeben wird? Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, dass Biden (und die Times) das sehen und hören, was sie wollen, und nicht das, was sie direkt vor Augen haben. Das heißt, Israels Absicht, sie alle reinzulegen und mit den Palästinensern und insbesondere mit Gaza zu machen, was es will.

… Netanjahu … will die militärische Kontrolle sowohl über den Gazastreifen als auch über das Westjordanland behalten, die Verwaltung der zivilen Angelegenheiten an die Verwaltung des Gazastreifens untervergeben und die Kontrolle über die Pufferzonen an den Grenzen zu Ägypten und Israel behalten.

„Die Verwaltung des Gazastreifens an Subunternehmer zu vergeben“ ist eine nette Formulierung. Es bedeutet, palästinensische Lakaien zu ernennen, die die ganze Drecksarbeit machen. Die ganze Kleinarbeit, um einen Ort zu verwalten, den Israel in ein Drecksloch verwandelt hat. Ein Drecksloch, mit dem es nichts zu tun haben will.

„Die Verwaltung der zivilen Angelegenheiten und die Durchsetzung der öffentlichen Ordnung wird sich auf lokale Akteure mit Managementerfahrung stützen“, die nicht „mit Ländern oder Organisationen verbunden sind, die den Terrorismus unterstützen…“

Wer in Gaza hat „Führungserfahrung“, die nicht auf Tätigkeiten beruht, die sie früher unter der Herrschaft der Hamas ausgeübt haben? Wird Israel Ingenieure, Ärzte, Polizisten, Lehrer, Bauarbeiter usw. erfinden? Wird es sie aus dem Nichts schöpfen und ihnen den Job in den Schoß legen?

Bibi erklärt, dass keiner seiner palästinensischen Lakaien Verbindungen zum „Terrorismus“ haben darf. Das schließt so ziemlich jeden Palästinenser aus, denn in Israels Augen sind sie alle Terroristen. Doch obwohl Israel erklärt, die Palästinensische Autonomiebehörde zu hassen und sie für kaum besser als eine Terrororganisation zu halten, würde sie perfekt ins Bild passen. Sie ist Israels Unterauftragnehmer im Westjordanland. Sie verhindert Terroranschläge in Israel. Sie unterdrückt den Widerstand gegen die israelische Besatzung. Sie tut nichts, um palästinensische Interessen zu verteidigen oder ihre Untertanen zu schützen. Es handelt sich um ein aufgeblähtes, korruptes Regime, das schon vor langer Zeit von seinem Elend befreit werden sollte. Aber es wird seit Jahrzehnten am Leben erhalten.

Wenn man bedenkt, dass die Hamas den Gazastreifen in den letzten 20 Jahren regiert hat, ist es fast sicher, dass sich niemand findet, der diese Aufgabe übernehmen will. Es ist nicht nur eine undankbare und sogar unmögliche Aufgabe, sondern sie birgt auch enorme Gefahren. Kollaborateure haben in Gaza keinen langen Atem. Zu ihnen gehört die Palästinensische Autonomiebehörde, die nach dem Willen der USA die Regierungsgeschäfte dort übernehmen soll. Netanjahu lehnt diese Idee nicht nur ab, sondern es ist klar, dass die PA dazu nicht in der Lage ist, da sie kaum als Herrscher des Westjordanlandes fungiert.

Hier gibt die Times stillschweigend zu, dass praktisch alles in diesem Paket Blödsinn ist:

Er enthielt keine neuen Ideen, sondern verpackte stattdessen Vorschläge, die er bereits mehrfach vorgelegt hatte. Auch schloss er keine der von den Vereinigten Staaten befürworteten Optionen direkt aus.

Ein wahreres Wort wurde nie gesprochen. Dies ist kein alter Wein in neuen Schläuchen. Es ist die alte Scheiße in neuen Toiletten.

Der Plan lehnt auch die Idee einer einseitigen Anerkennung eines palästinensischen Staates durch andere Länder ab, wie sie kürzlich von Großbritannien und Frankreich angedeutet wurde.

Dies geht an der Sache vorbei. Die einseitige Anerkennung Palästinas bedarf nicht der Zustimmung Israels. Der einzige Grund für eine einseitige Anerkennung ist die jahrzehntelange Ablehnung dieses Konzepts durch Israel. Dieser neue Ansatz würde Israel vor vollendete Tatsachen stellen. Wenn es seine Besatzung mit noch mehr Gewalt oder Diebstahl palästinensischen Landes eskalieren lässt, wird es sich vor internationalen Gremien wie dem Internationalen Gerichtshof, dem Internationalen Strafgerichtshof und sogar dem UN-Sicherheitsrat in noch größere Gefahr begeben – wo die USA möglicherweise nicht mehr das Blanko-Veto haben, das sie seit Jahren haben.

Das Dokument lässt sogar die Möglichkeit einer „dauerhaften Vereinbarung mit den Palästinensern“ offen.

Ich wette, das tut es. Bibis Vorstellung von einer „dauerhaften Vereinbarung“ ist ein unterwürfiges Gebilde ohne Souveränität, ohne Macht und praktisch ohne Territorium, da dieses vom israelischen Staat und seinen Siedlern „angeeignet“ wird. Die von vielen Israelis favorisierte dauerhafte Regelung ist die ethnische Säuberung aller Palästinenser im Westjordanland und im Gazastreifen. In diesem Sinne erinnert es an die Formulierung „die endgültige Lösung“ [des Gaza-Konflikts], die schockierenderweise von der US-Botschafterin bei der UNO, Linda Thomas-Greenfield, verwendet wurde, als sie ein Veto gegen eine weitere Waffenstillstandsresolution des Sicherheitsrats einlegte.

… Der Plan verschafft Netanjahu Zeit, denn er befriedigt seine Basis und gibt ausländischen Führern die Hoffnung, dass er seinen Kurs noch ändern könnte, bevor es zu spät ist.

Das ist das Spiel, das Bibi während seiner gesamten Karriere gespielt hat. Jedem so viel erzählen, wie er hören will, dass er die Hoffnung nicht aufgibt, dass er seinen Standpunkt ändern wird. Dabei hat er nie die Absicht, irgendjemandem etwas zu geben, was er will, es sei denn, es ist in seinem politischen Interesse. Er hat oft damit geprahlt, dass ihm Amerika und seine Führer aus der Hand fressen. Jeder ausländische Staatschef, der sich auf diesen Unsinn einlässt, will im Grunde nur betrogen werden. Es gibt für niemanden mehr eine Entschuldigung, irgendetwas zu glauben, was er sagt. Die Israelis nennen ihn shakran ben shakran („Lügner, Sohn eines Lügners“). Doch viel zu viele tun es, weil es politisch einfach nicht vertretbar ist, ihn zu stoppen. Und das ist Israels Rezept, um mit einem Völkermord davonzukommen.

Übersetzt mit deepl.com

