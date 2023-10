Israel-Palestine live: Number of Palestinians killed and missing ’surpasses Srebrenica genocide death toll‘ More than 8,000 Palestinians killed or missing, presumed trapped under rubble

Israel-Palästina live: Zahl der getöteten und vermissten Palästinenser übersteigt die Zahl der Todesopfer des Völkermords von Srebrenica

Mehr als 8.000 Palästinenser getötet oder vermisst, vermutlich unter Trümmern verschüttet

Wichtigste Punkte

Erdogan verteidigt Hamas und schimpft über Israel

Israel bombardiert Jenin mit Drohnenangriffen

8 Syrer und 11 Hisbollah-Mitglieder von Israel getötet

Muslimische Gemeinschaft übt Druck auf Starmer aus, um Waffenstillstand zu unterstützen

vor 13 Minuten

Der Druck auf den britischen Labour-Vorsitzenden Keir Starmer wächst, einen Waffenstillstand im Gazastreifen zu unterstützen, da die israelische Bombardierung der belagerten Enklave weitere Palästinenser das Leben kostet.

Dutzende von Labour-Ratsmitgliedern unterzeichneten einen offenen Brief, in dem sie Starmer aufforderten, einen Waffenstillstand zu unterstützen, während der Oppositionsführer auch mit muslimischen Abgeordneten zusammentraf, die über die Rhetorik der Partei im Zusammenhang mit Gaza besorgt sind.

Alia Khan, eine Stadträtin aus Luton, die den offenen Brief unterzeichnet hat, sagte, sie habe dies getan, weil sie mit dem „Umgang der Labour-Führung mit der Situation“ nicht einverstanden sei.

„Es ist nicht schwer, einen sofortigen Waffenstillstand zu fordern, und die Labour-Partei hat es ohne Grund vermieden, dies zu tun“, so Khan.

„Die stillschweigende Unterstützung, die sie Israel gibt, ist im Grunde ein grünes Licht für das, was die israelische Armee in Gaza tut, und das muss aufhören.

Dies geschieht, nachdem mehrere Ratsmitglieder aus der Labour-Partei ausgetreten sind, nachdem Starmer Kommentare gemacht hatte, die zu zeigen schienen, dass er Israels Entscheidung, den Strom und das Wasser in Gaza abzustellen, unterstützt.

Lesen Sie mehr: Muslimische Ratsmitglieder fordern Starmer auf, einen Waffenstillstand in Gaza zu fordern

Keir Starmer

Starmer wurde von der muslimischen Gemeinschaft Großbritanniens heftig kritisiert, nachdem er in einem Kommentar die Entscheidung Israels, dem Gazastreifen Strom und Wasser abzudrehen, zu verteidigen schien (AFP)

Unrwa-Schule im Süden des Gazastreifens, in der über 4.000 Menschen untergebracht sind, bombardiert

vor 27 Minuten

Eine Schule in der südlichen Stadt Rafah im Gazastreifen, die von der United Nation Relief and Works Agency (Unrwa) betrieben wird, hat „schwere Kollateralschäden durch einen nahen Angriff erlitten“, teilte die Organisation am Mittwoch mit.

In der Schule waren 4.600 Vertriebene untergebracht, hieß es. Eine Person wurde getötet und 44 weitere verwundet, darunter neun Kinder.

Hunderttausende Palästinenser im Gazastreifen wurden aus den nördlichen Teilen der Enklave in Städte wie Rafah im Süden zwangsumgesiedelt.

Im südlichen Gazastreifen sind sie jedoch weiterhin schwerem israelischem Bombardement ausgesetzt.

Unrwa teilte mit, dass über Nacht drei ihrer Mitarbeiter getötet wurden, womit sich die Gesamtzahl der durch israelische Luftangriffe getöteten Mitarbeiter seit dem 7. Oktober auf 38 erhöht hat.

Sie fügte hinzu, dass sie gezwungen sei, einen Großteil ihrer humanitären Maßnahmen im Gazastreifen einzustellen, wenn nicht umgehend Treibstoff geliefert werde.

UN-Chef weist israelische Vorwürfe zurück, er habe Angriffe gerechtfertigt

vor 43 Minuten

UN-Chef Antonio Gutteres hat israelische Anschuldigungen zurückgewiesen, er habe Angriffe der Hamas gerechtfertigt.

„Ich bin schockiert über die falschen Darstellungen einiger meiner Aussagen… als ob ich Terrorakte der Hamas rechtfertigen würde. Das ist falsch. Das Gegenteil ist der Fall“, sagte er am Mittwoch vor Reportern.

Einen Tag zuvor hatte er vor dem Sicherheitsrat in New York erklärt: „Es ist wichtig zu erkennen, dass die Angriffe der Hamas nicht in einem Vakuum geschehen sind. Das palästinensische Volk hat 56 Jahre lang unter einer erdrückenden Besatzung gelitten“.

„Es hat miterlebt, wie sein Land immer weiter von Siedlungen verschlungen, von Gewalt geplagt, seine Wirtschaft unterdrückt, seine Menschen vertrieben und seine Häuser zerstört wurden. Ihre Hoffnungen auf eine politische Lösung für ihre Notlage haben sich in Luft aufgelöst“, fuhr er fort.

Er fuhr fort, dass solche Missstände nicht die „schrecklichen Angriffe der Hamas“ und diese Angriffe nicht die „kollektive Bestrafung“ der Palästinenser rechtfertigen könnten.

Israel forderte daraufhin den Rücktritt von Guterres und verweigerte UN-Vertretern die Einreise.

Trotz der Gegenreaktion traf sich Guterres mit Vertretern der im Gazastreifen festgehaltenen israelischen Geiseln.

Sisi bezeichnet palästinensische Vertreibung nach Ägypten als „extrem gefährlich

vor 1 Stunde

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat am Mittwoch bei einem Besuch in Kairo seinen ägyptischen Amtskollegen Abdel Fattah el-Sisi getroffen und mit ihm über den anhaltenden Krieg zwischen Israel und Palästina gesprochen.

Sisi sagte, Macron habe verstanden, dass jede Vertreibung von Palästinensern aus dem Gazastreifen nach Ägypten „extrem gefährlich“ sei.

„Wir verurteilen alle Handlungen, die alle Zivilisten betreffen, und dies sollte mit einem Standard angegangen werden“, fügte Sisi hinzu.

Die beiden Staatsoberhäupter kamen überein, sich für die Eindämmung des Krieges einzusetzen, Hilfsgüter in den Gazastreifen zu bringen und andere Akteure daran zu hindern, sich an den Feindseligkeiten zu beteiligen, so der ägyptische Präsident.

Macron sagte, dass es wichtig sei, die Krankenhäuser mit Treibstoff zu versorgen und dass ein Schiff und ein Flugzeug der französischen Marine bald in der Region eintreffen würden, um Hilfsgüter nach Gaza zu bringen.

emmanuel macron abdel fattah el sisi

Der ägyptische Präsident Abdel Fattah el-Sisi und der französische Präsident Emmanuel Macron bei einer Pressekonferenz in Kairo, Ägypten, am 25. Oktober 2023 (Reuters)

Kolumne: Alles, was mir lieb war, liegt jetzt unter den Trümmern

vor 1 Stunde

In einer Kolumne für Middle East Eye schreibt die Wissenschaftlerin Ghada Ageel, dass alles, was ihr lieb und teuer ist, unter den Trümmern liegt, nachdem die israelischen Luftangriffe ihr Haus in Khan Younis im Gazastreifen getroffen haben.

Sie schreibt: „Alles ist weg. Alles, was mir lieb und teuer war, liegt jetzt unter den Trümmern. Wertvolle Fotoalben mit Erinnerungen an meine Schulzeit, die Gesichter von lieben Freunden, das Lächeln aus den ersten Tagen meiner Ehe. Momente, die wir von den ersten Schritten meiner Kinder, den ersten Spielen und Bildern aus der Schule festgehalten haben. Alles weg.

Verschwunden sind auch die Fotos meiner Eltern und Großeltern. Die Aufzeichnungen von meinen Reisen. Meine umfangreiche Bibliothek. Einige hart erarbeitete Zeugnisse. Meine Fotos vom Schulabschluss. Zerrissen sind auch die Kunstwerke meiner Töchter und ein riesiges Gemälde, das mein Schwager Mohammed an unserem Hochzeitstag gemalt und mir geschenkt hat.

All das und noch so viel mehr ist verschwunden. Es fühlt sich an, als ob eine Bombe auf die Substanz meiner Erinnerungen geworfen wurde.

Den vollständigen Artikel können Sie unten lesen.

Meinung: „Alles, was mir lieb war, liegt jetzt unter den Trümmern“.

palästinensische kinder trümmer gaza

Palästinensische Kinder stehen inmitten von Trümmern und schauen zu, während sie nach israelischen Angriffen auf Häuser in Khan Younis im südlichen Gazastreifen nach Opfern suchen, am 25. Oktober 2023 (Reuters

Bericht: USA schicken „Iron Dome“-Bestände nach Israel

vor 1 Stunde

Einem Bericht der Zeitung Haaretz vom Mittwoch zufolge planen die USA, ihre gesamten Iron-Dome-Bestände nach Israel zu schicken.

Unter Berufung auf US-Beamte heißt es in dem Bericht, dass die Bestände, zu denen zwei Batterien und 300 Abfangjäger im Besitz des US-Militärs gehören, zur Unterstützung Israels im Krieg eingesetzt werden sollen.

Das Pentagon hat diese Pläne noch nicht offiziell bestätigt.

Die USA haben die in Israel hergestellten Systeme vor einigen Jahren auf Ersuchen des Kongresses gekauft, die beiden Batterien aber seitdem nur selten eingesetzt.

Familien in Gaza tragen ID-Armbänder für den Fall eines Todes

vor 2 Stunden

Familien im Gazastreifen tragen jetzt ID-Armbänder für den Fall, dass sie sterben, damit sie ihre Angehörigen inmitten der andauernden israelischen Bombardierungen identifizieren können.

Die ID-Armbänder sind auch deshalb hilfreich, weil es in der Enklave aufgrund der hohen Zahl der Toten immer häufiger zu Massengräbern kommt.

Ali El-Daba, 40, sagte gegenüber Reuters, er habe Leichen gesehen, die durch die Bombardierung auseinandergerissen wurden und nicht mehr zu erkennen waren.

Er sagte, er habe beschlossen, seine Familie zu teilen, um zu verhindern, dass sie alle bei einem einzigen Angriff ums Leben kommen. Er sagte, seine Frau Lina, 42, habe zwei ihrer Söhne und zwei Töchter in Gaza-Stadt im Norden behalten, während er mit drei anderen Kindern nach Khan Younis im Süden gezogen sei.

El-Daba sagte, er habe sich auf das Schlimmste vorbereitet. Er kaufte blaue Armbänder für seine Familienmitglieder und band sie um beide Handgelenke. „Wenn etwas passiert“, sagte er, „erkenne ich sie auf diese Weise“.

Auch andere palästinensische Familien kauften oder bastelten Armbänder für ihre Kinder oder schrieben ihre Namen auf ihre Arme.

gaza

Nach den israelischen Luftangriffen findet in Khan Younis eine Beerdigung statt (Reuters)

Video: Mutter aus Gaza beschreibt schlimme Situation

vor 2 Stunden

Im Gazastreifen leiden die Palästinenser unter der seit dem 9. Oktober von Israel verhängten vollständigen Belagerung, wobei die Gefahr des Verhungerns und der Dehydrierung groß ist.

Auch die Bombardierung des Grenzübergangs Rafah durch Israel behindert die Hilfsmaßnahmen.

Die Menschen in Gaza haben seit über zwei Wochen keinen Zugang zu Treibstoff, Strom, Lebensmitteln und Wasser. Journalisten vor Ort berichten, dass Familien bis zu zehn Stunden lang Schlange stehen, um Brot zu bekommen, und dass es oft nichts mehr gibt.

Ein Bewohner beschreibt die Situation vor Ort.

„Es gibt kein Brot… wir haben zwei Brote für eine Familie, das Brot ist alt, eine zehnköpfige Familie bekommt nur zwei Brote“, sagt sie.

Sisi fordert Soldaten bei Militärparade auf, „nicht vor Wut zu vergehen

vor 3 Stunden

Ägyptens Präsident Abdel Fattah el-Sisi wandte sich am Mittwoch während einer Militärparade im Sinai an die Soldaten und forderte sie auf, „sich nicht vom Zorn überwältigen zu lassen“.

Die Militärparade diente der Überprüfung der Kriegsbereitschaft, bei der Sisi sagte: „An die Leute, die sagen, wir haben die Macht, nein, ihr habt die Macht, euch selbst und euer Land zu schützen, aber lasst euch nicht von der Wut überwältigen und seid nicht gezwungen, irgendwelche Grenzen zu überschreiten.“

Unicef-Regionaldirektorin: Die Lage in Gaza ist ein „Schandfleck für unser kollektives Gewissen

vor 3 Stunden

Das UN-Kinderhilfswerk Unicef bezeichnete die Situation in Gaza als „einen wachsenden Makel auf unserem kollektiven Gewissen“.

Die Unicef-Regionaldirektorin für den Nahen Osten und Nordafrika, Adele Khodr, bezeichnete die Zahl der Todesopfer als „erschütternd“. „Noch erschreckender ist die Tatsache, dass die Zahl der täglichen Todesopfer weiter steigen wird, wenn die Spannungen nicht nachlassen und keine humanitäre Hilfe, einschließlich Lebensmittel, Wasser, medizinische Versorgung und Treibstoff, geleistet wird.

gaza

Menschen versammeln sich bei den Leichen von palästinensischen Opfern, die während der israelischen Bombardierung getötet wurden (AFP)

Belagerung und Beschuss werfen Gaza in die „Steinzeit“ zurück

vor 3 Stunden

Seit zwei Wochen hat Israel die Strom- und Treibstoffversorgung des Gazastreifens unterbrochen, und die meisten Bäckereien haben ihre Türen geschlossen, so dass zwei Millionen Menschen von Hunger und Unterernährung bedroht sind.

In der dritten Woche des Krieges sind die wenigen Bäckereien, die noch in Betrieb sind, bei den Bewohnern der belagerten Region zu bekannten Namen geworden.

Der Mangel an Treibstoff beeinträchtigt nicht nur die Bäckereien im Flüchtlingslager von Gaza, sondern bedeutet auch, dass Supermärkte keine Möglichkeit haben, Produkte zu kühlen, und Entsalzungsanlagen nicht arbeiten können.

Lebensmittel, Strom aus Generatoren und Wasser sind nach der israelischen Bombardierung des Gazastreifens, die als Reaktion auf einen Angriff palästinensischer Kämpfer unter Führung der Hamas am 7. Oktober begann, ebenfalls extrem knapp geworden.

Mehr als 1,5 Millionen Palästinenser in der Region sind von Wasserknappheit betroffen. Die lokalen Behörden sind nicht in der Lage, das Gebiet mit Wasser zu versorgen, nachdem Israel die Wasserversorgung unterbrochen hat.

Viele Bewohner pumpen nun Wasser aus Brunnen, was jedoch mit Risiken verbunden ist, da die Wasservorräte durch Meerwasser und Abwasser verunreinigt sein können.

Für den vollständigen Bericht klicken Sie auf den unten stehenden Link.

Lesen Sie mehr: Belagerung und Beschuss werfen Gaza in die „Steinzeit“ zurück

gaza

Eine Frau wartet am 11. Oktober in einer Bäckerei in Gaza-Stadt auf Brot (AFP/Mohammed Abed)

Oxfam: Hunger wird als Waffe“ gegen Palästinenser eingesetzt

vor 3 Stunden

Israel setzt den Hunger als Kriegswaffe gegen die Zivilbevölkerung des Gazastreifens ein“, erklärte Oxfam heute in einer Erklärung.

Die Organisation rief erneut dazu auf, Hilfsgüter, Lebensmittel, Treibstoff und Wasser in die belagerte Enklave zu bringen.

Oxfam hat außerdem festgestellt, dass seit der totalen Belagerung nur zwei Prozent der Lebensmittel, die normalerweise geliefert worden wären, in den Gazastreifen gelangt sind.

Obwohl seit dem Wochenende 62 Lastwagen mit Hilfsgütern über den Rafah-Übergang in den südlichen Gazastreifen einfahren durften, enthielten nur 30 von ihnen Lebensmittel, und in einigen Fällen nicht nur diese. Das bedeutet, dass seit Samstag nur alle drei Stunden und 12 Minuten ein Lastwagen eintraf, heißt es in der Erklärung.

Sally Abi Khalil, Oxfams Regionaldirektorin für den Nahen Osten, sagte: „Die Situation ist schlichtweg entsetzlich – wo bleibt die Menschlichkeit?

„Millionen von Zivilisten werden vor den Augen der Weltöffentlichkeit kollektiv bestraft, und es gibt keine Rechtfertigung für den Einsatz des Hungers als Kriegswaffe.

„Die Staats- und Regierungschefs der Welt können nicht länger tatenlos zusehen, sie haben die Pflicht zu handeln, und zwar jetzt.“

Sprecher des Premierministers: Großbritannien würde humanitäre Pause, aber keinen Waffenstillstand diskutieren

vor 4 Stunden

Großbritannien würde eine humanitäre Pause im Gazastreifen in Erwägung ziehen, um die Versorgung der belagerten Enklave mit Hilfsgütern zu erleichtern, wird aber nicht über einen Waffenstillstand diskutieren, „da dies nur der Hamas zugute käme“, so der Sprecher von Premierminister Rishi Sunak.

Mehr getötete und vermisste Palästinenser als beim Völkermord von Srebrenica“.

vor 4 Stunden

Die Zahl der Getöteten und Vermissten im Gazastreifen seit Beginn des Krieges am 7. Oktober übersteigt nun die Zahl der Opfer des Völkermordes von Srebrenica, so der Euro-Med Monitor.

Die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen beläuft sich derzeit auf 6.546, wobei durchschnittlich 700 Palästinenser pro Tag getötet werden. Mehr als 1.900 Palästinenser werden im Gazastreifen vermisst, und es wird erwartet, dass die Zahl der Toten noch steigen wird, wenn weitere unter den Trümmern der zerstörten Häuser gefunden werden.

Während des Massakers von Srebrenica 1995 wurden zwischen 7.000 und 8.000 Menschen getötet und als vermisst gemeldet.

Hamas feuert Raketen auf Eilat ab, keine Berichte über Verletzte

vor 4 Stunden

Die Hamas hat sich zu den Raketen bekannt, die am Mittwoch auf die südisraelische Stadt Eilet abgefeuert wurden, die etwa 220 km vom Gazastreifen entfernt liegt.

Nach Angaben des israelischen Militärs schlugen die Raketen in einem abgelegenen Gebiet ein, es gab jedoch keine unmittelbaren Berichte über Verletzte.

Dies ist offenbar die Rakete mit der größten Reichweite, die seit Beginn des Krieges am 7. Oktober auf Israel abgefeuert wurde. Übersetzt mit Deepl.com



