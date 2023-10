White House rejects ceasefire The State Department is dismissing any talk of a ceasefire in Gaza claiming it will only help Hamas, while a White House National Security official warns, „innocent civilians are going to be hurt going forward.“

Die Folgen des Bombenanschlags auf die griechisch-orthodoxe Kirche in Gaza, bei dem 17 Menschen getötet wurden, 20. Oktober 2023. (Bildnachweis: © Mohammad Abu Elsebah/dpa via ZUMA Press/APA Images)

Das Außenministerium lehnt jegliche Gespräche über einen Waffenstillstand im Gazastreifen mit der Begründung ab, dieser würde nur der Hamas helfen, während ein Beamter des Weißen Hauses für nationale Sicherheit warnt: „Unschuldige Zivilisten werden in Zukunft verletzt werden.“

Die Verschiebung: Weißes Haus lehnt Waffenstillstand ab, sagt „unschuldige Zivilisten werden in Zukunft verletzt werden

Von Michael Arria

Oktober 25, 2023

In einer gestrigen Pressekonferenz wurde der Koordinator für strategische Kommunikation des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, zur brutalen Belagerung des Gazastreifens durch Israel befragt.

„Ich frage mich, ob die Regierung Bedenken hat, dass die israelische Antwort unverhältnismäßig ist als Reaktion auf den offensichtlich schrecklichen Angriff, den wir von der Hamas gesehen haben“, fragte ein Reporter.

Kirby sagte, die Regierung werde es vermeiden, auf „jedes einzelne Ereignis auf dem Schlachtfeld“ zu reagieren oder zu versuchen, die Entwicklungen in Echtzeit zu analysieren. Dann räumte er ein, dass noch mehr Tod und Zerstörung bevorstünden.

„Ich habe das neulich gesagt, und ich denke, Ihre Frage veranlasst mich, es noch einmal zu sagen, weil ich denke, dass es ein wichtiger Gedanke ist: Dies ist Krieg. Es ist ein Kampf. Er ist blutig. Er ist hässlich, und er wird chaotisch sein. Und unschuldige Zivilisten werden dabei verletzt werden“, antwortete Kirby.

„Ich wünschte, ich könnte Ihnen etwas anderes sagen. Ich wünschte, das wäre nicht der Fall. Aber es ist so – es wird passieren“, fuhr er fort. „Und das macht es nicht richtig. Es macht es nicht entbehrlich. Es bedeutet nicht, dass wir nicht weiterhin unsere Besorgnis darüber zum Ausdruck bringen und alles tun, was wir können, um den Israelis zu helfen, alles zu tun, was sie können, um es zu minimieren. Aber – aber das ist – das ist leider die Natur des Konflikts.“

Zu Beginn der Woche wies der Sprecher des Außenministeriums, Matthew Miller, während seines Briefings mit Reportern Forderungen nach einem Waffenstillstand in der Region zurück.

„Jeder Waffenstillstand würde der Hamas die Möglichkeit geben, sich auszuruhen, aufzurüsten und sich darauf vorzubereiten, weiterhin Terroranschläge gegen Israel zu verüben“, erklärte er. „Sie können sehr gut verstehen, warum das eine unerträgliche Situation für Israel ist, so wie es eine unerträgliche Situation für jedes Land wäre, das einen so brutalen Terroranschlag erlitten hat und weiterhin die terroristische Bedrohung direkt an seiner Grenze sieht.“

DeSantis versucht, die SJP in Florida zu schließen

Am Dienstag wies der Gouverneur von Florida und Präsidentschaftskandidat Ron DeSantis die Universitäten des Bundesstaates an, die Sektionen der Nationalen Studenten für Gerechtigkeit in Palästina (SJP) im Bundesstaat zu „deaktivieren“.

DeSantis traf diese Entscheidung in Abstimmung mit Ray Rodrigues, dem Kanzler des State University System of Florida.

„Aufgrund der Unterstützung des Terrorismus durch die Nationale SJP müssen in Absprache mit Gouverneur DeSantis die Studentenkapitel deaktiviert werden“, heißt es in dem Schreiben an die Universitäten des Bundesstaates. „Diese beiden Studentengruppen können eine andere Organisation gründen, die den Gesetzen des Staates Florida und den Richtlinien der Universitäten entspricht. Die beiden Institutionen sollten diesen beiden Chaptern eine Ausnahmeregelung für die Herbstfristen gewähren, falls ein erneuter Antrag gestellt wird.“

Rodrigues deutet an, dass ein von der SJP verteiltes Widerstandstoolkit eine Straftat darstellt, weil es wissentlich Unterstützung für ausgewiesene terroristische Gruppen bot.

Auf Twitter bezeichnete der Jewish Currents-Reporter Alex Kane die Richtlinie als „einen beispiellosen Angriff auf den Palästina-Aktivismus und die Meinungsfreiheit.“

2019 unterzeichnete DeSantis ein Antisemitismusgesetz, mit dem Israelkritik im ganzen Bundesstaat unterdrückt werden soll. Bei einer feierlichen Kabinettssitzung in Israel warb er für dieses Gesetz.

„Israel ist ein Leuchtturm der Freiheit in einer unruhigen Region, ein Motor für wirtschaftliches Wachstum und Chancen und ein Zentrum für Innovation und Technologie, um das uns die Welt beneidet“, sagte der Gouverneur Anfang des Jahres vor einer Wahlkampfgruppe. „Israel ist auch einer der am meisten geschätzten und vertrauenswürdigen Verbündeten Amerikas. Die Aufrechterhaltung einer starken Beziehung zu Israel war für mich während meiner Amtszeit eine Priorität, und ich weiß, dass dies auch für die überwältigende Mehrheit des amerikanischen Volkes eine Priorität ist.“

DeSantis liegt in allen Umfragen zu den Vorwahlen der Republikaner deutlich hinter dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump zurück.

Quoten und Ergebnisse

„CUNY steht zur Befreiung Palästinas, auch wenn die Kanzlerin das sagt

Der New Yorker Stadtrat Robert Holden (D-Queens) fordert, dass eine gemeinnützige Einrichtung für Obdachlose nicht mehr finanziert wird, weil einer ihrer Mitarbeiter an einer Palästina-Kundgebung teilgenommen hat.

✏️ Die Beauftragte für israelischen Antisemitismus, Michal Cotler-Wunsh, erklärte gegenüber Marc Rod von Jewish Insider, dass sie das Weiße Haus auffordert, die umstrittene IHRA-Arbeitsdefinition von Antisemitismus klarer zu unterstützen und Antizionismus als antisemitisch zu deklarieren.

Sechzehn ehemalige Mitarbeiter von Senator John Fetterman (D-PA) haben einen Brief geschrieben, in dem sie ihn auffordern, einen Waffenstillstand zu unterstützen.

Fast 300 ehemalige Mitarbeiter der Präsidentschaftskampagnen von Bernie Sanders schickten ihm einen Brief, in dem sie den Senator von Vermont aufforderten, einen Waffenstillstand zu unterstützen. Senator auf, einen Waffenstillstand zu unterstützen.

Scoop von Barak Ravid bei Axios: „US-Außenminister Tony Blinken erzählte am Montag einer Gruppe amerikanisch-jüdischer Gemeindeleiter, dass er den katarischen Premierminister vor weniger als zwei Wochen gebeten habe, die Rhetorik von Al Jazeera über den Krieg in Gaza abzuschwächen, so drei Personen, die an dem Treffen teilnahmen.“

