Israel-Palestinian live: Qatar says no breakthrough on ceasefire deal yet Hamas says Biden talk of imminent truce is ‚premature‘

Israel-Palästinenser live: Katar: Noch kein Durchbruch beim Waffenstillstandsabkommen

27. Februar 2024

Hamas hält Biden-Gerede über bevorstehenden Waffenstillstand für „verfrüht

Wichtigste Punkte

UN-Experte: Israel lässt Palästinenser absichtlich hungern

Israelische Jets bombardieren Gaza-Stadt inmitten heftiger Kämpfe

Biden: Israel droht internationale Unterstützung zu verlieren

Israel lässt die Palästinenser absichtlich hungern, was einen „Völkermord“ darstellt, so der führende UN-Experte für das Recht auf Nahrung, Michael Fakhri.

In einem Gespräch mit dem Guardian beschuldigte Fakhri Israel, absichtlich eine Politik der Verweigerung von Nahrungsmitteln für Zivilisten zu betreiben, was seiner Meinung nach ein Kriegsverbrechen sei.

„Es gibt keinen anderen Grund, absichtlich die Durchfahrt für humanitäre Hilfe zu blockieren oder absichtlich kleine Fischereifahrzeuge, Gewächshäuser und Obstgärten in Gaza zu zerstören, als den Menschen den Zugang zu Nahrungsmitteln zu verweigern“, sagte Fakhri.

Er fügte hinzu, dass der absichtliche Entzug von Nahrungsmitteln eindeutig ein Kriegsverbrechen ist“ und beschuldigte Israel, seine Absicht anzukündigen, das palästinensische Volk ganz oder teilweise zu vernichten, nur weil es Palästinenser ist“.

„Als UN-Menschenrechtsexperte bin ich der Meinung, dass es sich hier um einen Völkermord handelt. Das bedeutet, dass der Staat Israel in seiner Gesamtheit schuldig ist und zur Rechenschaft gezogen werden sollte – nicht nur Einzelpersonen oder diese Regierung oder jene Person“, sagte der Rechtsprofessor der Universität von Oregon.

„Die Geschwindigkeit der Unterernährung von Kleinkindern ist ebenfalls erstaunlich. Die Bombardierung und die direkte Tötung von Menschen ist brutal, aber das Verhungern – und die Auszehrung und Verkümmerung von Kindern – ist quälend und abscheulich. Dies wird langfristige Auswirkungen auf die Bevölkerung haben, sowohl physisch als auch kognitiv und moralisch… Alles deutet darauf hin, dass dies absichtlich geschieht“, fügte er hinzu.

Noch kein Durchbruch bei Waffenstillstandsabkommen, sagt ein katarischer Beamter

vor 45 Minuten

Laut einem Sprecher des katarischen Außenministeriums gibt es noch keinen Durchbruch bei der Ankündigung eines Abkommens über einen Waffenstillstand im Gazastreifen und einen Gefangenenaustausch.

Laut Reuters sagte Majed Al-Ansari auf einer Pressekonferenz, dass Doha in den Gesprächen „hartnäckig“ sei, es aber noch keine Einigung zwischen der Hamas und Israel über die wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit dem Waffenstillstand gebe.

Nach israelischer Razzia können Ärzte im Nasser-Krankenhaus keine Menschen behandeln

vor 52 Minuten

Das palästinensische Gesundheitsministerium teilte mit, dass die medizinischen Teams des Nasser Medical Complex nicht in der Lage sind, Patienten zu behandeln, nachdem ein israelischer Überfall das Krankenhaus in Khan Younis außer Betrieb gesetzt hat.

Es fügte hinzu, dass die Beatmungsgeräte aufgrund von Stromausfällen nicht mehr funktionieren, während das Abwassernetz zusammengebrochen ist und die Wasserversorgung unterbrochen wurde.

Es bestehe die dringende Notwendigkeit, die 120 noch eingeschlossenen Patienten in andere Krankenhäuser zu verlegen, so das Ministerium in einer Erklärung.

„Wir rufen die internationalen Institutionen auf, dringend Maßnahmen zu ergreifen, um den dringenden Bedarf des Nasser Medical Complex zu decken.“

Israelische Armee richtet Wahllokale für Kommunalwahlen im Gazastreifen ein

vor 1 Stunde

Israelische Soldaten, die in den Gazastreifen einmarschiert sind, haben nach Angaben des Militärs an den israelischen Kommunalwahlen teilgenommen, während sie im Gazastreifen operierten.

Wie die Times of Israel berichtet, haben bis 10 Uhr Ortszeit rund 30.000 aktive Soldaten und Reservisten im Gazastreifen und auf den Militärbasen an den Kommunalwahlen des Landes teilgenommen.

Israel-Palästinenser live: Hamas spielt Berichte über Fortschritte bei Waffenstillstandsabkommen herunter

vor 4 Tagen

Das israelische Militär tötete in der Nacht weiterhin Palästinenser bei Luftangriffen, auch in Gebieten, die es zuvor als sicher bezeichnet hatte, wie die Stadt Rafah.

Palästinenser inspizieren den Ort eines israelischen Angriffs auf ein Haus in Rafah im südlichen Gazastreifen, 27. Februar 2024 (Reuters/Mohammed Salem)

(Reuters/Mohammed Salem)

Mindestens 96 Palästinenser wurden nach Angaben des palästinensischen Gesundheitswesens am Montag bei Luftangriffen getötet (Reuters/Mohammed Salem)

(Reuters/Mohammed Salem)

Ein Palästinenser im Rollstuhl nach einem israelischen Angriff auf ein Haus in Rafah im südlichen Gaza-Streifen, 27. Februar 2024 (Reuters/Mohammed Salem)

(Reuters/Mohammed Salem)

Ein palästinensischer Trauernder neben den Leichen von Palästinensern, die bei israelischen Angriffen im Abu Yousef Al-Najjar Krankenhaus in Rafah getötet wurden, am 27. Februar 2024 (Reuters/Mohammed Salem)

Biden-Kommentare zur Einstellung der Kämpfe im Gazastreifen „verfrüht“, so ein Hamas-Beamter gegenüber Reuters

vor 2 Stunden

Ein Hamas-Beamter erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, die Äußerungen von US-Präsident Joe Biden über eine mögliche Waffenruhe im Gazastreifen bereits am Montag seien verfrüht und entsprächen nicht der Situation vor Ort.

Der ungenannte Beamte fügte hinzu, dass es in den indirekten Gesprächen noch „große Lücken gibt, die überbrückt werden müssen“.

Israelische Streitkräfte töten 96 Palästinenser am vergangenen Tag, die Zahl der Toten steigt auf über 29.800

vor 2 Stunden

Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums haben israelische Streitkräfte in den letzten 24 Stunden bei 11 „Massakern“ mindestens 96 Palästinenser getötet und 172 weitere verwundet.

Damit steigt die Zahl der palästinensischen Todesopfer in fast fünf Monaten auf über 29.878, mit mehr als 70.215 Verwundeten und 7.000 Vermissten, von denen man annimmt, dass sie tot oder unter Trümmern begraben sind.

Mehr als 70 Prozent der Opfer sind nach Angaben der Gesundheitsbehörden Frauen und Kinder.

Durchgesickerter Waffenstillstandsvorschlag entspricht nicht den Forderungen der Hamas, sagt ein Beamter

vor 2 Stunden

Ein Hamas-Beamter beschuldigte die Regierung Biden, einen Waffenstillstandsvorschlag durchgesickert zu lassen, um die palästinensische Öffentlichkeit zu beeinflussen, und sagte, der Entwurf entspreche nicht den Forderungen der Gruppe.

In einem Gespräch mit Al Arabi TV fügte Osama Hamdan hinzu, der durchgesickerte Entwurf werde zu „Propagandazwecken“ verbreitet.

„Der Entwurf des Pariser Gipfels ist ein amerikanischer Vorschlag, der darauf abzielt, [dem israelischen Premierminister Benjamin] Netanjahu mehr Zeit zur Vorbereitung eines neuen Angriffs zu geben“, sagte Hamdan.

Er warf Israel außerdem vor, sich weiterhin „seinen Verpflichtungen zu entziehen“.

Der durchgesickerte Vorschlag, über den Al Jazeera und Reuters berichteten, sieht eine vorübergehende Einstellung der Kämpfe, einen teilweisen Gefangenenaustausch, eine schrittweise und begrenzte Rückkehr vertriebener Palästinenser in den nördlichen Gazastreifen, die Einreise von 500 Hilfslieferwagen und die Reparatur von Krankenhäusern und Bäckereien vor, die von Israel zerstört wurden.

Hamdan sagte, die Hamas bestehe nach wie vor darauf, die israelische Aggression dauerhaft zu beenden, die israelische Belagerung aufzuheben und ein Wiederaufbauprojekt für den Gazastreifen ohne israelische Einschränkungen zu starten, bevor ein Gefangenenaustausch stattfinde.

Hamas-Funktionär Osama Hamdan bei einer Pressekonferenz in Beirut, Libanon, 8. November 2023 (Reuters/Mohamed Azakir)

Hisbollah feuert Raketensalve auf israelischen Stützpunkt ab

vor 4 Stunden

Die Hisbollah hat am Dienstagmorgen nach eigenen Angaben eine Raketensalve auf einen israelischen Luftraumkontrollstützpunkt auf dem Berg Meron im Norden Israels abgefeuert.

Lokale Medien berichteten, dass in der Gegend Explosionen zu hören waren und einige Raketen in Israel landeten, während andere von Luftabwehrsystemen abgefangen wurden.

Es gab keine unmittelbaren Berichte über Verletzte.

Biden warnt, Israel verliere wegen der hohen palästinensischen Opferzahlen die internationale Unterstützung

vor 4 Stunden

US-Präsident Joe Biden sagte, dass Israel Gefahr laufe, die internationale Unterstützung zu verlieren, da die Zahl der von den israelischen Truppen im Gazastreifen getöteten Palästinenser auf fast 30.000 angestiegen sei.

In einem Auftritt in der NBC-Sendung Late Night With Seth Meyers sagte Biden außerdem, Israel sei bereit, seine laufenden Angriffe während des Ramadan vorübergehend einzustellen, wenn eine Einigung über die Freilassung von Gefangenen in Gaza erzielt werde.

Israel gab keinen unmittelbaren Kommentar ab.

Der Ramadan, ein Monat der spirituellen Besinnung, in dem Muslime von der Morgendämmerung bis zur Abenddämmerung fasten, wird am 10. März beginnen.

Die israelischen Behörden verschärfen während des Ramadan häufig die Beschränkungen für muslimische Palästinenser, die versuchen, die Al-Aqsa-Moschee in Jerusalem zu besuchen, was zu einer Eskalation der Spannungen führt.

Biden fügte hinzu, wenn ein vorübergehender Waffenstillstand vereinbart werde, „werden wir in der Lage sein, uns in eine Richtung zu bewegen, in der wir die Dynamik ändern können und…[einen] Prozess haben, um zu einer Zwei-Staaten-Lösung zu gelangen“.

Der neue Waffenstillstandsvorschlag sieht eine begrenzte Rückkehr der Palästinenser in den nördlichen Gazastreifen vor: Berichte

vor 4 Stunden

Ein neuer Waffenstillstandsvorschlag sieht Medienberichten zufolge eine schrittweise Rückkehr von vertriebenen Palästinensern in den nördlichen Gazastreifen vor.

Die Hamas, die an der Ausarbeitung des Vorschlags nicht beteiligt war, hatte zuvor gefordert, dass alle Palästinenser, die durch Israels anhaltende Angriffe vertrieben wurden, in ihre Häuser zurückkehren dürfen.

Der neue Vorschlag war das Ergebnis einer Reihe von Treffen zwischen amerikanischen, israelischen, katarischen und ägyptischen Beamten.

Er baut auf früheren Vorschlägen auf, die Anfang des Monats diskutiert wurden. Die Hamas hat sich noch nicht dazu geäußert.

Nach Angaben von Al Jazeera und Reuters sieht der neue Vorschlag zunächst eine 40-tägige Kampfpause sowie einen begrenzten Gefangenenaustausch vor.

Im Rahmen des Austauschs würde die Hamas etwa 40 in Gaza festgehaltene Israelis freilassen – Frauen, Kinder unter 19 Jahren, ältere Menschen über 50 und Kranke – und Israel würde 400 palästinensische Gefangene im Verhältnis 10 zu 1 freilassen. Die Hamas hatte zuvor die Freilassung von über 1.500 Gefangenen gefordert.

Während des Waffenstillstands würden täglich 500 Hilfsgütertransporte in den Gazastreifen einfahren, von Israel zerstörte Krankenhäuser und Bäckereien repariert und Tausende von Zelten und Wohnwagen zur Unterbringung der Vertriebenen geliefert werden.

In dieser Phase sollen die in den südlichen Gazastreifen vertriebenen Palästinenser in ihre Häuser im Norden zurückkehren dürfen, mit Ausnahme von „jungen Männern im Rekrutierungsalter“.

Übersetzt mit deepl.com

