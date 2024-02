Live blog: Houthis demand Gaza war end for ceasefire in Red Sea attacks Israel’s war on Gaza – now in its 144th day – has killed at least 29,782 Palestinians, mostly children and women, and wounded 70,215 others.

Die Houthis sagen, dass die Angriffe am Roten Meer erst aufhören werden, wenn die israelische „Aggression“ gegen Gaza beendet ist. /Foto: AFP-Archiv

Israels Krieg gegen den Gazastreifen, der nun schon 144 Tage andauert, hat mindestens 29.782 Palästinenser, hauptsächlich Kinder und Frauen, getötet und 70.215 weitere verwundet.

Live-Blog: Houthis fordern Ende des Gaza-Krieges für Waffenstillstand bei Angriffen am Roten Meer

Dienstag, 27. Februar 2024

1029 GMT – Der Sprecher der jemenitischen Houthis sagte, dass die Operationen der Gruppe im Roten Meer, wo ihre Raketen und Drohnen die internationale Schifffahrt bedrohen, erst aufhören werden, wenn die israelische „Aggression“ gegen den Gazastreifen endet und die Belagerung aufgehoben wird.

Auf die Frage, ob die Angriffe auf Schiffe aufhören würden, wenn ein Waffenstillstandsabkommen für den Gazastreifen erreicht würde, sagte Mohammed Abdulsalam, dass die Situation neu bewertet würde, wenn die Belagerung beendet und die humanitäre Hilfe frei zugänglich wäre.

1021 GMT – Israel verhaftet 15 weitere Palästinenser im besetzten Westjordanland

Die israelische Armee hat am Dienstag mindestens 15 Palästinenser aus Gebieten im besetzten Westjordanland festgenommen, darunter auch ehemalige Häftlinge.

Laut einer gemeinsamen Erklärung der Behörde für Angelegenheiten von Gefangenen und ehemaligen Gefangenen und der Palästinensischen Gefangenengesellschaft stieg die Gesamtzahl der seit dem 7. Oktober 2023 von den israelischen Streitkräften inhaftierten Palästinenser durch die neuen Verhaftungen auf 7.270.

1004 GMT – Israelische Truppen töten drei Palästinenser bei Razzia im besetzten Westjordanland

Israelische Truppen haben bei einer nächtlichen Razzia in einem Flüchtlingslager im besetzten Westjordanland drei Palästinenser getötet, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit.

Das Ministerium fügte hinzu, die drei Männer seien bei Zusammenstößen im Flüchtlingslager Faraa in der Nähe der Stadt Tubas im nördlichen besetzten Westjordanland „durch Kugeln der israelischen Besatzung“ getötet worden.

0905 GMT – Japan stellt 32 Millionen Dollar zusätzliche Hilfe für Gaza bereit

Japan hat eine zusätzliche Nothilfe in Höhe von 32 Millionen Dollar für die leidenden Palästinenser angekündigt und betont, dass die humanitäre Lage in der belagerten Enklave Gaza „katastrophal“ sei und „nicht übersehen werden kann“.

„Japan wird humanitäre Hilfe in Bereichen wie Ernährung und Gesundheit leisten“, erklärte das japanische Außenministerium.

Tokio werde weiterhin „hartnäckige und proaktive diplomatische Bemühungen unternehmen, um alle Parteien zu drängen, die humanitäre Lage in Gaza zu verbessern und die Situation so schnell wie möglich zu beruhigen“, hieß es.

0824 GMT – Palästinensische Todesopfer in Israels Gaza-Krieg erreichen 29.878

Das Gesundheitsministerium in Gaza hat mitgeteilt, dass während des israelischen Krieges mindestens 29.878 Menschen in dem palästinensischen Gebiet getötet wurden.

In den letzten 24 Stunden starben mindestens 96 Menschen, während 70.215 Menschen seit Beginn der Angriffe am 7. Oktober verwundet wurden, heißt es in einer Erklärung des Ministeriums.

0713 GMT – Hamas fordert europäische Länder auf, die israelische Offensive auf Rafah zu verhindern

Die Hamas hat die europäischen Länder aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, um die drohende israelische Offensive auf Rafah im südlichen Gazastreifen zu verhindern, wo etwa 1,4 Millionen Menschen Zuflucht suchen.

Die Hamas erklärte, sie begrüße die Erklärungen der europäischen Länder, fügte jedoch hinzu: „Sie entbinden sie nicht von ihrer Verantwortung, den verbrecherischen Angriff auf Rafah zu verhindern, zumal diese (europäischen) Regierungen weiterhin Waffen an Israel liefern“.

Die Hamas forderte die europäischen Länder und die EU auf, „praktische und ernsthafte Maßnahmen zu ergreifen, um die Nazi-Entität daran zu hindern, ihren verbrecherischen Krieg gegen unser Volk fortzusetzen“.

0649 GMT – Hisbollah feuert neue Raketensalve auf israelischen Stützpunkt ab

Die vom Iran unterstützte Hisbollah hat nach eigenen Angaben als Vergeltung für die tödlichen israelischen Angriffe auf den Ostlibanon eine Raketensalve auf eine israelische Flugleitzentrale abgefeuert.

Die mit der Hamas verbündete Hisbollah liefert sich seit dem Ausbruch des Gaza-Kriegs im Oktober fast täglich einen Schusswechsel mit der israelischen Armee, wobei sich die Angriffe weitgehend auf das Grenzgebiet beschränken.

Die Hisbollah erklärte, sie habe den Luftwaffenstützpunkt Meron … mit einer großen Raketensalve aus mehreren Abschussvorrichtungen“ beschossen.

Der Raketenbeschuss sei eine Reaktion auf die ersten israelischen Angriffe auf den Ostlibanon gewesen.

0641 GMT – Israel könnte den Gaza-Krieg während des Ramadans mit einem Geiselabkommen unterbrechen – US

US-Präsident Joe Biden hat erklärt, Israel sei bereit, seinen Krieg gegen den Gazastreifen während des bevorstehenden muslimischen Fastenmonats Ramadan zu unterbrechen, wenn eine Einigung über die Freilassung einiger von der Hamas festgehaltener Geiseln erzielt wird.

Unterhändler der USA, Ägyptens und Katars arbeiten an einem Rahmenabkommen, in dem die Hamas einige der Dutzenden von Geiseln freilässt, die sie gefangen hält, im Gegenzug für die Freilassung palästinensischer Gefangener und eine sechswöchige Kampfpause.

Während der vorübergehenden Unterbrechung würden die Verhandlungen über die Freilassung der übrigen Geiseln fortgesetzt.

Bidens Äußerungen in einem Interview für die NBC-Sendung „Late Night With Seth Meyers“ waren die bisher ausführlichsten über eine mögliche Einstellung der Kämpfe während des heiligen Monats, einer Zeit erhöhter religiöser Observanz und des Fastens von morgens bis abends.

0635 GMT – Indonesien wirft UNHRC vor, „Doppelmoral“ in Gaza zu ignorieren

Die Menschen in der belagerten palästinensischen Enklave Gaza leiden weiterhin „wegen der Doppelmoral, insbesondere im Zusammenhang mit den Menschenrechten“, so der indonesische Außenminister gegenüber dem UN-Menschenrechtsrat.

„Der Menschenrechtsrat sollte tun, was er tun sollte: sich mit den groben Menschenrechtsverletzungen, auch in Gaza, befassen“, sagte Retno Marsudi vor dem Rat in Genf.

Marsudi wies darauf hin, dass der UN-Menschenrechtskommissar Volker Turk in seiner Eröffnungsrede bei der Eröffnung der Sitzung „nicht“ auf die Situation in Gaza eingegangen sei.

0610 GMT – Hamas studiert Pariser 40-Tage-Waffenstillstandsverhandlungen mit Israel

Die palästinensische Widerstandsgruppe Hamas hat von den Pariser Gesprächen über einen Waffenstillstand für den Gazastreifen einen Vorschlagsentwurf erhalten, der eine 40-tägige Pause aller Militäroperationen und den Austausch palästinensischer Gefangener gegen israelische Geiseln im Verhältnis 10 zu 1 vorsieht, wie eine hochrangige, den Gesprächen nahestehende Quelle gegenüber Reuters erklärte.

Im Rahmen des vorgeschlagenen Waffenstillstands würden Krankenhäuser und Bäckereien in Gaza repariert, 500 Hilfsgütertransporte würden täglich in die Enklave einfahren und Tausende von Zelten und Wohnwagen zur Unterbringung der Vertriebenen geliefert, so die Quelle.

Der Entwurf sieht auch vor, dass die Hamas 40 israelische Geiseln freilässt, darunter Frauen, Kinder unter 19 Jahren, ältere Menschen über 50 und Kranke, während Israel rund 400 palästinensische Gefangene freilässt und sie nicht wieder verhaftet, sagte die Quelle gegenüber Reuters.

0422 GMT – Israel hält Kommunalwahlen ab, die durch den Gaza-Krieg verzögert wurden

Israelis stimmen in zweimal verschobenen Kommunalwahlen ab, die fast fünf Monate nach dem Krieg im Gazastreifen ein Maß für die öffentliche Stimmung sein könnten.

Soldaten hatten sich bereits in der vergangenen Woche in speziellen Wahllokalen eingefunden, die in den Armeelagern im Gazastreifen eingerichtet worden waren, während die Kämpfe weiter tobten.

Mehr als sieben Millionen Menschen sind berechtigt, ihre Stimme bei den Kommunalwahlen abzugeben, die im größten Teil Israels, in den illegalen jüdischen Siedlungen im besetzten Westjordanland, im besetzten Ostjerusalem und in Teilen der annektierten Golanhöhen stattfinden.

In Städten und Dörfern, die an den belagerten Gazastreifen oder den Libanon grenzen, wurde die ursprünglich für den 31. Oktober angesetzte Abstimmung auf November 2024 verschoben.

0318 GMT – US greift unbemannte Schiffe und Anti-Schiffs-Raketen im Jemen an

US-Streitkräfte haben drei unbemannte Schiffe und zwei Marschflugkörper im Jemen sowie eine Angriffsdrohne über dem Roten Meer abgeschossen, die nach Angaben des Militärs eine unmittelbare Bedrohung“ für Schiffe in diesem Gebiet darstellten.

Die jemenitischen Houthis greifen seit Monaten die Schifffahrt an, und ihre Angriffe halten trotz wiederholter Angriffe der USA und Großbritanniens an, die darauf abzielen, ihre Fähigkeit, eine lebenswichtige globale Handelsroute zu bedrohen, zu beeinträchtigen.

0212 GMT – Israel tötet 3 Palästinenser im Westjordanland, während der Gaza-Krieg weitergeht

Israelische Truppen haben drei Palästinenser im besetzten Westjordanland getötet, berichtet die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA.

Die Männer seien bei Angriffen auf die Stadt Tubas und das nahe gelegene Lager Al-Far’a im besetzten Westjordanland getötet worden, hieß es.

Seit dem 7. Oktober sind mindestens 400 Palästinenser von israelischen Soldaten und illegalen jüdischen Siedlern getötet worden.

0301 GMT – Schwere Nahrungsmittelknappheit in Gaza droht: Chef des Roten Kreuzes

Der Chef der Internationalen Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmond-Gesellschaften hat sich besorgt über die Ernährungssicherheit im belagerten Gazastreifen geäußert.

„Im Gazastreifen zeichnet sich eine ernste Ernährungsunsicherheit ab. Die Gefahr des Hungers nimmt täglich zu, da etwa 80 Prozent der Bevölkerung bereits mit einer akuten oder katastrophalen Ernährungsunsicherheit konfrontiert sind“, sagte Jagan Chapagain auf X, früher bekannt als Twitter.

Nach Berichten des Palästinensischen Roten Halbmonds leiden mehr als eine Million Kinder und ältere Menschen in den Notunterkünften an Dehydrierung, Verdauungs- und Atemwegserkrankungen, Hautkrankheiten und Anämie.

„Dies ist die harte Realität, mit der die Menschen in Gaza jeden Tag konfrontiert sind. Ich wiederhole meine Forderung nach einem sicheren und ungehinderten Zugang für humanitäre Hilfe, um die Lieferung lebenswichtiger humanitärer Hilfe zu erleichtern“, sagte Chapagain.

2300 GMT – Biden sagt, Gaza-Waffenstillstand stehe bevor, während Israel eine Invasion in Rafah plant

US-Präsident Joe Biden hat die Hoffnung geäußert, dass ein Waffenstillstand im belagerten Gazastreifen bis Anfang nächster Woche in Kraft treten kann.

Bei einem Besuch in New York wurde Biden gefragt, wann ein Waffenstillstand in der blockierten palästinensischen Enklave beginnen könnte, und er antwortete: „Mein nationaler Sicherheitsberater sagt mir, dass wir nahe dran sind, wir sind nahe dran, aber wir sind noch nicht fertig. Ich hoffe, dass wir bis nächsten Montag einen Waffenstillstand haben werden.“

Feuriger Protest eines US-Soldaten gegen „Völkermord“ in Gaza endet mit seinem Tod

2220 GMT – Situation in Palästina hat sich „unbestreitbar“ verschlechtert: Spanien

Die Lage in Palästina hat sich in den letzten 20 Jahren „unbestreitbar“ verschlechtert, und die Resolutionen „haben es versäumt, Abhilfe zu schaffen und Sanktionen zu verhängen“, so die spanische Delegation beim Internationalen Gerichtshof [IGH].

Santiago Ripol Carulla, Leiter des Internationalen Rechtsbüros im spanischen Außenministerium, stellte die mündlichen Erklärungen Spaniens im Rahmen des Beratungsverfahrens zu den rechtlichen Folgen der israelischen Politik und Praktiken in den besetzten palästinensischen Gebieten, einschließlich Ost-Jerusalem, vor und verwies auf die sich verschlechternde Situation in den Gebieten.

„Auch 20 Jahre nach der Verabschiedung des Gutachtens zur Mauer ist es eine unbestreitbare Tatsache, dass sich die Lage in Palästina verschlechtert hat“, sagte er und wies darauf hin, dass der UN-Sicherheitsrat und die Generalversammlung in ihren Resolutionen das Vorgehen Israels wiederholt verurteilt und die Beendigung der Verstöße gegen das Völkerrecht gefordert hätten.

„Diese Resolutionen haben es jedoch versäumt, Wiedergutmachungs- und Sanktionsmaßnahmen einzuführen“, sagte er bei den öffentlichen Anhörungen in Den Haag.

„Die Palästinenser in den besetzten palästinensischen Gebieten sind einem System der Zersplitterung der Rechtsprechung im Rahmen einer Struktur der institutionalisierten Diskriminierung ausgesetzt. Israelische Militärgerichte wenden das Militärrecht auf Palästinenser an, während israelische Gerichte das israelische Zivilrecht auf Israelis, einschließlich Siedler, anwenden“, sagte er.

2137 GMT – USA begrüßen Reformplan der Palästinensischen Autonomiebehörde nach Rücktritt des Premierministers

Das US-Außenministerium hat die Absicht der Palästinensischen Autonomiebehörde begrüßt, eine Einheitsregierung zu bilden, nachdem Premierminister Mohammed Shtayyeh und seine Regierung zurückgetreten sind.

„Sowohl in Bezug auf den Rücktritt als auch auf die künftige Regierung ist die Führung der Palästinensischen Autonomiebehörde letztlich eine Frage, über die die Palästinenser selbst entscheiden müssen“, sagte Sprecher Matthew Miller während eines Pressebriefings vor Journalisten.

„Aber wir begrüßen Schritte zur Reformierung und Wiederbelebung der Palästinensischen Autonomiebehörde“, sagte Miller und bezog sich dabei auf die Initialen der Palästinensischen Autonomiebehörde.

Er sagte, US-Außenminister Antony Blinken habe die Palästinensische Autonomiebehörde in Gesprächen mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas und anderen Beamten zu diesen Schritten ermutigt.

„Wir denken, dass diese Schritte positiv sind. Wir halten sie für wichtig, für einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu einem wiedervereinigten Gazastreifen und Westjordanland unter der Leitung der Palästinensischen Behörde. Wir werden sie also weiterhin ermutigen, diese Schritte zu unternehmen“, fügte Miller hinzu.

