Israel Plans to Ethnically Cleanse Gaza – Tikun Olam תיקון עולם إصلاح العالم Exposing secrets of the Israeli national security state

Tikun Olam תיקון עולם إصلاح العالم

Israel plant die ethnische Säuberung des Gazastreifens



Von Richard Silverstein



13. Oktober 2023

Israel plant die ethnische Säuberung des Gazastreifens IDF gibt 1,5 Millionen Menschen im Gazastreifen 24 Stunden Zeit, ihre Häuser zu verlassen – einer der größten Akte ethnischer Säuberung seit dem Bosnienkrieg

gaza

Israel hat in 7 Tagen 6.000 Bomben auf Gaza abgeworfen, mehr als im gesamten 5-wöchigen Krieg 2014

Derzeit beläuft sich die Zahl der Todesopfer der „Operation Slaughter“ auf 1.200 israelische und fast 2.000 palästinensische Tote. 500 oder 20 % der Toten in Gaza sind Kinder. Und ja, auch Säuglinge (siehe unten).

Während sich die IDF auf ihre Invasion des Gazastreifens vorbereitet und ihre gesamte aktive Truppe von 250.000 Soldaten sowie 360.000 Reservisten mobilisiert, hat sie alle Bewohner des nördlichen Gazastreifens, 1,5 Millionen (nach UNWRA-Angaben), aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Dies entspricht drei Vierteln der gesamten Bevölkerung. Dies entspräche 7 Millionen Israelis oder 250 Millionen Amerikanern. Es wird der größte Akt ethnischer Säuberung in den letzten 35 Jahren sein (1991 Bosnien-Serbien-Krieg).

Die Armee plant eindeutig, das gesamte Gebiet auszurotten. Diese Menschen werden keine Heimat mehr haben, in die sie zurückkehren können, wenn der Krieg vorbei ist (falls er vorbei ist). Die Armee strebt ein freies Schussfeld an, um die Infrastruktur der Hamas zu zerstören und alle ihre Kämpfer aufzuspüren und zu eliminieren. Dies, so glaubt sie, wird die Hamas als effektive Kampftruppe vollständig und endgültig auslöschen. Die Pläne der IDF sind nicht nur eine ethnische Säuberung, sondern ein regelrechter Völkermord.

Die Hamas wird natürlich ihre Kräfte südlich der Ausrottungszone neu positionieren und von dort aus Angriffe auf die israelischen Streitkräfte starten. Die Hamas wird dadurch nicht vernichtet. Sie wird vielleicht ihre Widerstandskräfte schwächen. Aber letztendlich wird er sie wieder aufstocken. Wenn überhaupt, wird es sie stärker machen, mit einem noch größeren Willen zum Widerstand und zum Durchhalten.

Der einzige sichere Weg, die Hamas auszurotten, ist ein Vernichtungsfeldzug, wie ihn die Armee Sri Lankas gegen die Tamilen geführt hat, indem sie 20.000 Menschen abschlachtete und den gesamten Führungskader der Gruppe liquidierte. Die Hamas hat sicherlich Pläne, die sie zu diesem Zweck umsetzen könnte, aber die Welt könnte (nur) dagegen sein. Angesichts der lauwarmen Reaktion auf das bevorstehende Gemetzel ist aber selbst das zweifelhaft.

Ich vermute, dass Israel den gesamten nördlichen Gazastreifen zur Pufferzone erklären und niemandem die Rückkehr gestatten wird. Wenn dies der Fall ist, wird dies das Elend eines Volkes, das jetzt in einem Freiluftgefängnis lebt, nur noch vergrößern. Stattdessen wird es zu einem noch elenderen Höllenloch werden. Und selbst der Ausdruck „unter freiem Himmel“ trifft nicht mehr zu, da Israel sogar den Himmel über Gaza kontrolliert. Außer natürlich während des Hamas-Angriffs, als die Hamas-Gleitschirmflieger den Himmel eine Zeit lang beherrschten.

Die UNO hat einen dringenden Aufruf an die Staats- und Regierungschefs der Welt gerichtet, um Israel zu sagen, dass es dies nicht tun darf. Sie appellierten an Israel, sich zurückzuhalten. Die Antwort des israelischen UN-Botschafters bestand darin, Israel zu sagen, es solle den Mund halten und sich dem Rest der Welt anschließen, der den Terrorismus der Hamas verurteilt.

Die UNWRA gibt an, dass sie derzeit 300.000 Menschen aus dem Gazastreifen in ihren Einrichtungen untergebracht hat. Sie kann unmöglich mehr tun, als sie getan hat. Das ist an sich schon eine schockierende Zahl. Können Sie sich vorstellen, dass fast 1 Million Israelis in den Gebäuden einer einzigen NRO untergebracht sind?

Biden hat Bibis Desinformation aufgegriffen und an das amerikanische Volk weitergegeben

Israel hat eine groß angelegte Propagandakampagne gestartet, um Empörung gegen die Hamas zu wecken und sich vor zukünftigen Anschuldigungen wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu schützen, sobald es eine katastrophale Bodenkampagne startet. Ein Feldzug, der Shermans Marsch zum Meer in den Schatten stellen wird, bei dem seine Unionsarmee alles tötete und niederbrannte, was sich ihr in den Weg stellte.

In einem Telefongespräch mit Präsident Blinken hat Bibi Netanjahu eine verlogene Behauptung aufgestellt, wonach die Hamas Babys enthauptet und Frauen vergewaltigt. Wie Sie weiter unten sehen werden, sind beide Behauptungen kategorisch falsch.

Biden wiederum gab ein Briefing für amerikanisch-jüdische Führer, in dem er behauptete, „bestätigte Fotos“ von solchen Gräueln gesehen zu haben. Unmittelbar danach stellte die Pressestelle des Weißen Hauses klar, dass der Präsident die Bilder nicht tatsächlich gesehen hatte, sondern sich auf das stützte, was ihm von Netanjahu gesagt wurde. Das ist so, als würde ein betrogener Ehemann seine Frau mit einem anderen Mann im Bett finden und den Leugnungen seiner Frau Glauben schenken. Bibi ist ein eingefleischter Lügner. Er lügt, wie er atmet. Es gibt sogar einen Ausdruck, mit dem Israelis ihn beschreiben: „Lügner, Sohn eines Lügners“.

Es ist eine Sache, wenn ein israelischer Führer aufrührerische und falsche Anschuldigungen gegen einen Feind erhebt. Aber wenn der Präsident der Vereinigten Staaten so etwas tut, hat das globale Auswirkungen. Menschen können und werden durch solche unentschuldbaren Fehltritte sterben.

Oren Zivs Augenzeugenbericht aus dem Süden Israels nach dem Angriff

Das israelische diplomatische Korps wurde in die Hauptstädte der Welt entsandt, um Bilder von toten Babys zu zeigen, was ich als „Terror-Porno“ bezeichne. Um es klar zu sagen: Das Schicksal der tatsächlichen Babys (einschließlich palästinensischer) ist abscheulich. Aber diese zynischen Darbietungen nutzen die Todesfälle für politische Zwecke aus. Das Ziel ist nicht nur, Mitleid zu erregen. Es geht darum, die Welt für das zu betäuben, was kommen wird: Völkermord im großen Stil. Wenn die führenden Politiker der Welt gezwungen sind, diese Bilder zu sehen, werden sie so angewidert sein, dass sie es nicht wagen werden, Israels bevorstehendes Massaker zu kritisieren.

Im Rahmen dieser Kampagne werden keine falschen Behauptungen mehr aufgestellt, dass Babys „geköpft“ und Frauen vergewaltigt wurden. Das liegt wahrscheinlich daran, dass Oren Ziv, der Forward und andere Medien beide Behauptungen entlarvt haben. Sie haben bei der IDF nachgefragt, und diese hat geantwortet, dass sie keine derartigen Beweise gefunden hat.

Wenn Israel sich auf seine toten Babys konzentrieren will, sollten wir nicht vergessen, dass Tausende von palästinensischen Babys in Gaza während der wiederholten israelischen Invasionen gestorben sind. Es gibt keine palästinensischen Medienblitze oder diplomatische Hetzkampagnen, um Mitleid zu erregen. Lassen Sie uns das also im Auge behalten.

Bevor Israel sich auf die Vergewaltigungsvorwürfe stürzt, sollten wir uns daran erinnern, dass Israels führender Historiker des Krieges von 1948, Benny Morris, anhand von Archivmaterial bestätigt hat, dass die israelischen Streitkräfte palästinensische Frauen vergewaltigt haben. Auch nach dem Ende des Krieges kam es zu Vergewaltigungen, wie ich hier berichtet habe. Während einer früheren israelischen Invasion des Gazastreifens erklärte der „Rabbi“ Eyal Karim, der später zum Oberrabbiner der Armee ernannt wurde, dass es den Soldaten gestattet sei, palästinensische Frauen zu vergewaltigen, um ihren Kampfgeist zu stärken. Mit anderen Worten: Seien Sie vorsichtig mit dem, was Sie über Ihren Feind behaupten. Die Wahrscheinlichkeit, dass Sie genau die Barbarei begangen haben, die Sie ihnen unterstellen, wird Ihnen in den Hintern beißen.

Berichten zufolge verwenden die israelischen Diplomaten Bilder von toten Babys. Das bedeutet, dass sie sich von den früheren Lügen zurückgezogen haben und nun Behauptungen aufstellen, die genauer sind. Dies ist ein Merkmal der israelischen Propaganda. Anfangs wird eine Behauptung aufgestellt, die entweder eine Lüge oder eine Teilwahrheit ist. Wenn die Wirkung dieser Behauptung nachlässt oder sie sich als Schwindel erweist, geht sie zu ebenso aufrührerischen Botschaften über, die jedoch etwas näher an der Wahrheit liegen.

Außenminister Blinken begann eine Reise in die Region und besuchte die üblichen Orte: Saudi-Arabien, Jordanien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Israel, usw. Ein Besuch in Palästina wurde jedoch ausgelassen. Das spricht Bände. Es hat den Anschein, dass er verzweifelt versucht, den saudi-israelischen Normalisierungsprozess zu retten, der aufgrund der gegenwärtigen „unglücklichen Umstände“ zum Stillstand gekommen ist. Möglicherweise versucht er auch, den arabischen Hauptstädten den aktuellen Konflikt zu erklären oder sie zu beruhigen. Allerdings ist unklar, was er sagen kann, damit sie sich beruhigt fühlen.

Während seines Zwischenstopps in Israel nahm er sich die Zeit, Israels Terrorpornos zu sehen. Das hat ihn offenbar zutiefst schockiert. So erklärte er, die israelischen Todesopfer seien „das Äquivalent von 10 9/11“. Dies ist an sich schon eine ungeheuerliche Aussage. 3.000 Amerikaner starben bei einer der größten nationalen Katastrophen seit Pearl Harbor. Seine Aussage ist eine Beleidigung für die Erinnerung an die Opfer. Amerikanische Opfer. Ist es die Aufgabe eines amerikanischen Diplomaten, unsere nationale Tragödie zu schmälern und sie gegenüber der eines anderen Landes für minderwertig zu erklären? Blinkens Unterwürfigkeit gegenüber Israel und seinen Interessen, selbst inmitten der Tragödie, ist verwerflich. Sie können Ihre Unterstützung auf eine Weise zum Ausdruck bringen, die das Leiden Ihres eigenen Landes nicht schmälert. Übersetzt mit Deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …