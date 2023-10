Slouching Towards the Final Solution The war against Russia in Ukraine and the Israeli „war on terror“ in Gaza are just parallel fronts of a single, horrifyingly evolving, global war….

© Foto: Social Media

Auf dem Weg zur Endlösung

Von Pepe Escobar

14. Oktober 2023

Der Krieg gegen Russland in der Ukraine und der israelische „Krieg gegen den Terror“ in Gaza sind nur parallele Fronten eines einzigen, sich erschreckend entwickelnden, globalen Krieges.

Ihr habt die Obstgärten meiner Vorfahren gestohlen

Und das Land, das ich kultivierte

Und ihr habt nichts für uns übrig gelassen

Außer diesen Steinen…

Wenn ich hungrig werde

wird das Fleisch des Usurpators meine Nahrung sein.

– Palästinensischer Nationaldichter Mahmoud Darwish

Es ist inzwischen bestätigt, dass der ägyptische Geheimdienst seine israelischen Kollegen nur drei Tage vor der Flutung der Al-Aqsa gewarnt hat, dass etwas „Großes“ von der Hamas kommen würde. Tel Aviv, sein milliardenschwerer Sicherheitsapparat und die IDF, „die stärkste Armee der Welt“, entschieden sich, dies zu ignorieren.

Dadurch werden zwei wichtige Vektoren geschaffen.

1) Tel Aviv erhält seinen „Pearl Harbor“-Vorwand, um einen neuartigen „Krieg gegen den Terror“ und eine Art Endlösung für das „Gaza-Problem“ (das bereits in Kraft ist) zu führen.

2) Der Hegemon ändert abrupt das Narrativ weg von der bevorstehenden, unvermeidlichen, kosmischen gemeinsamen Demütigung des Weißen Hauses und der NATO in den Steppen von Noworossija – eine strategische Niederlage, die die vorherige Demütigung in Afghanistan als Maskenball in Disneyland konfiguriert.

Die totale Blockade der „menschlichen Tiere“ (Copyright israelisches Verteidigungsministerium) im Gazastreifen, in Wirklichkeit eine Zivilbevölkerung von 2,3 Millionen, wurde am vergangenen Montag verhängt. Keine Lebensmittel, kein Wasser, kein Treibstoff, keine lebenswichtigen Güter.

Das ist ein Kriegsverbrechen und ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und verstößt gegen die vier Grundprinzipien des

Law of Armed Conflict (LOAC) – alles gebührend beklatscht oder bestenfalls völlig ignoriert von der NATOstan und ihren von Oligarchen kontrollierten Mainstreammedien.

Christen, Muslime, Juden und andere ethnische Gruppen lebten jahrhundertelang friedlich in Palästina, bis ihnen das rassistische zionistische Projekt aufgezwungen wurde – mit all den Merkmalen des Siedlerkolonialismus, nämlich Teilen und Herrschen.

Die Nakba ist eine alte Erinnerung von vor 75 Jahren. Wir sind heute weit über die Apartheid hinaus – und stehen am Beginn der totalen Ausgrenzung und Vertreibung der Palästinenser aus ihrer Heimat.

Im Januar 2023 betonte der israelische Premierminister Netanjahu selbst: „Das jüdische Volk hat ein ausschließliches und unanfechtbares Recht auf alle Gebiete des Landes Israel.“

Nun schickte die IDF nicht weniger als den Befehl an die UN, alle Bewohner des nördlichen Gazastreifens – 1,1 Millionen Menschen – vollständig in den südlichen Gazastreifen zu evakuieren, in die Nähe von Rafah, dem einzigen Grenzübergang zu Ägypten.

Diese erzwungene Massendeportation der Zivilbevölkerung wäre der Auftakt, um den gesamten nördlichen Gazastreifen dem Erdboden gleichzumachen, verbunden mit der Vertreibung und Konfiszierung des angestammten palästinensischen Landes – was einer zionistischen Endlösung immer näher käme.

Willkommen bei Sociopaths United

Netanjahu, ein Soziopath mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz, kann mit seinen serienmäßigen Kriegsverbrechen nur deshalb durchkommen, weil er die volle Unterstützung des Weißen Hauses, der „Biden“-Kombo und des Außenministeriums genießt – ganz zu schweigen von den inkonsequenten EU-Vasallen.

Wir wurden gerade Zeuge, wie ein US-Außenminister – ein Funktionär mit niedrigem IQ, der in jeder Hinsicht überfordert ist – nach Israel reiste, um die Kollektivstrafe „auch als Jude“ zu unterstützen.

Er sagte, sein Großvater sei „vor Pogromen in Russland geflohen“ (das war 1904). Dann kam die direkte – nationalsozialistische – Verbindung zu „mein Stiefvater überlebte Auschwitz, Dachau und Majdanek“. Beeindruckend, das sind drei Konzentrationslager hintereinander. Der Sekretär weiß offensichtlich nicht, dass die UdSSR alle drei befreit hat.

Dann kam die Verbindung Russland-Nazis-Hamas. Wenigstens ist das alles klar.

Intern kann sich Netanjahu nur dank zweier besonders fanatischer ultrazionistischer, rassistischer und rassistischer Koalitionspartner als Ministerpräsident halten. Er ernannte Itamar Ben-Gvir zum Minister für nationale Sicherheit und Bezalel Smotrich zum Finanzminister – beide sind de facto für die Ausbreitung der Siedlungen im Westjordanland in industriellem Maßstab verantwortlich.

Smotrich hat zu Protokoll gegeben, dass es so etwas wie Palästinenser nicht gibt, weil es kein palästinensisches Volk gibt.

Ben-Gvir und Smotrich sind auf dem besten Weg, die Zahl der Siedler in den Kantonen des Westjordanlandes in Rekordzeit von 500.000 auf eine Million zu verdoppeln. Die Zahl der Palästinenser – de facto Nicht-Staatsbürger – beträgt 3,7 Millionen. Illegale Siedlungen – die von Tel Aviv nicht offiziell genehmigt wurden – tauchen überall auf.

Im Gazastreifen – wo die Armut bei 60 % liegt und die Jugendarbeitslosigkeit enorm ist – warnen UN-Organisationen verzweifelt vor einer drohenden humanitären Katastrophe.

Mehr als 1 Million Menschen in Gaza, vor allem Frauen und Kinder, sind von der Nahrungsmittelhilfe der UN abhängig. Zehntausende von Kindern gehen in UNRWA-Schulen (UNRWA ist die Agentur für palästinensische Flüchtlinge).

Tel Aviv tötet sie jetzt – ganz sanft. In der vergangenen Woche wurden mindestens 11 UNRWA-Mitarbeiter getötet (darunter Lehrer, ein Arzt und ein Ingenieur), mindestens 30 Kinder und 5 Mitglieder des Internationalen Roten Kreuzes und des Roten Halbmonds.

Zu allem Überfluss gibt es auch noch den Aspekt der Pipeline, also den Diebstahl von Gas aus dem Gazastreifen.

Mindestens 60 % der riesigen Gasreserven, die im Jahr 2000 entlang der Küste des Gazastreifens und Israels entdeckt wurden, gehören rechtlich zu Palästina.

Eine wichtige Folge der Endlösung für den Gazastreifen besteht darin, dass die Souveränität über die Gasfelder auf Israel übergeht – ein weiterer massiver Verstoß gegen das Völkerrecht.

Die globale Mehrheit ist Palästina

Angesichts der schrecklichen Aussicht, dass Israel die gesamte nördliche Hälfte des Gazastreifens entvölkert, live im Fernsehen und angefeuert von Horden von NATO-Zombies, ist es nicht weit hergeholt, die Möglichkeit in Betracht zu ziehen, dass sich die Türkei, Ägypten, Syrien, der Irak, der Iran, der Libanon, der Jemen und die Golfmonarchien auf verschiedenen Ebenen zusammenschließen, um überwältigenden Druck gegen die Umsetzung der zionistischen Endlösung zu erzeugen.

Praktisch der gesamte globale Süden/die globale Mehrheit steht auf der Seite Palästinas.

Problematisch ist, dass die Türkei keine arabische Nation ist und in der jüngsten Vergangenheit der Hamas ideologisch zu nahe stand. Angenommen, die derzeitige Netanjahu-Bande würde sich auf Diplomatie einlassen, so würde das bestmögliche Vermittlungsteam von Saudi-Arabien, Katar und der ägyptischen Diplomatie gebildet.

Indien hat sich als Anführer der globalen Mehrheit gerade selbst ins Knie geschossen: Seine Führung scheint einen Steifen zu bekommen, wenn sie Israel gegenübersteht.

Dann gibt es noch die großen Souveräne: die strategische Partnerschaft Russland-China.

Russland und der Iran sind ihrerseits durch eine strategische Partnerschaft verbunden – auch auf allen modernen militärischen Ebenen. Die von China vermittelte und eingefädelte Annäherung zwischen Iran und Saudi-Arabien hat in dieser Woche dazu geführt, dass Mohammad bin Salman und Ebrahim Raisi zum ersten Mal überhaupt miteinander telefonierten und ihre unerschütterliche Unterstützung für die legitimen Rechte des palästinensischen Volkes koordinierten. Der syrische Präsident Bashar al-Assad hat China gerade besucht und wurde mit allen Ehren empfangen.

Chinas typisches diplomatisches Geschick – weit über die Al-Aqsa-Flut hinaus – besteht darin, die legitimen Rechte der Palästinenser zu unterstützen. Die gesamte arabische Welt und die Länder des Islam spüren das deutlich – während Israel und der NATO-Staat für Nuancen unempfänglich sind.

Mit Russland erreichen wir das Gebiet des Heavy Metal. Anfang dieser Woche wurde der israelische Botschafter in Russland, Alexander Ben Zvi, nach mehreren Versuchen endlich vom stellvertretenden Außenminister Michail Bogdanow empfangen. Es war Israel, das praktisch um ein Treffen bettelte.

Bogdanow brachte es unverblümt auf den Punkt: Ben Zvi wurde gewarnt, dass der Plan der IDF, den Gazastreifen buchstäblich zu zerstören, die einheimische Bevölkerung zu vertreiben und eine ethnische Säuberung dieser „menschlichen Tiere“ vorzunehmen, „verheerende Folgen für die humanitäre Lage in der Region haben würde“.

Damit wird ein durchaus mögliches Szenario vorweggenommen, dessen Folgen ebenso verheerend sein können: Moskau startet – in Zusammenarbeit mit Ankara – eine vom Globalen Süden unterstützte Operation zur Durchbrechung der Blockade gegen Israel.

Es ist – abgesehen vom Modus Operandi – kein Geheimnis, dass Putin und Erdogan über einen möglichen türkischen humanitären Schiffskonvoi nach Gaza gesprochen haben, der von der russischen Marine von ihrem Stützpunkt in Tartus in Syrien und von der russischen Luftwaffe von Hmeimim aus vor einem israelischen Angriff geschützt würde. Das würde den Einsatz in ungeahnte Höhen treiben.

Schon jetzt ist klar, dass der Stellvertreterkrieg des Hegemons gegen Russland in der Ukraine und der israelische „Krieg gegen den Terror“ in Gaza nur parallele Fronten eines einzigen, sich erschreckend entwickelnden, globalen Krieges sind. Übersetzt mit Deepl.com



--

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …