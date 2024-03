https://www.middleeastmonitor.com/20240303-israel-planned-thursdays-attack-on-people-receiving-humanitarian-aid-in-gaza-report/

Palästinenser versuchen am 3. März 2024 in Deir al-Balah, Gaza, die Trümmer eines schwer beschädigten humanitären Hilfsfahrzeugs zu beseitigen, das Ziel israelischer Luftangriffe war, bei denen neun Menschen getötet und Dutzende verletzt wurden. (Belal Khaled – Anadolu Agency)

Israel plante den Angriff vom Donnerstag auf Menschen, die humanitäre Hilfe in Gaza erhalten: Bericht

3. März 2024

Der israelische Angriff auf Menschen, die am Donnerstagmorgen auf humanitäre Hilfe warteten, bei dem 118 Palästinenser getötet und über 750 weitere verletzt wurden, wurde von Tel Aviv inszeniert und bezog lokale palästinensische Unternehmer mit ein, um eine echte humanitäre Hilfslieferung vorzutäuschen, so Medienberichte am Sonntag, berichtet Anadolu.

Israelische Beamte, palästinensische Geschäftsleute und westliche Diplomaten haben enthüllt, dass Tel Aviv in der vergangenen Woche mindestens vier solcher Hilfskonvois in den nördlichen Gazastreifen geplant hat, berichtete die New York Times.

Gegenüber der US-Tageszeitung sagten zwei westliche Diplomaten, sie seien von israelischen Beamten über die Motive Israels für solche Aktionen informiert worden.

Die israelische Regierung habe diese Maßnahmen eingeleitet, um die katastrophale humanitäre Lage im nördlichen Gazastreifen zu verbessern, wo eine Hungersnot das Leben bedroht, da die meisten internationalen Hilfsmaßnahmen eingestellt wurden, so die Diplomaten, die anonym bleiben wollten.

Diese Aussetzung erfolgt vor dem Hintergrund der israelischen Beschränkungen für Hilfslieferungen und der eskalierenden Gesetzlosigkeit in der Region.

Israelische Beamte nahmen Kontakt mit mehreren lokalen Unternehmern auf und baten sie um Unterstützung bei der Koordinierung privater Hilfskonvois in den nördlichen Gazastreifen, wobei Israel nach Angaben zweier Geschäftsleute aus dem Gazastreifen Sicherheitsunterstützung anbot.

Jawdat Khoudary, einer der palästinensischen Geschäftsleute, die bei der Organisation einiger israelischer Hilfstransporter für die Hilfsinitiative geholfen haben, brachte die Dringlichkeit der Situation zum Ausdruck: „Meine Familie, Freunde und Nachbarn sterben vor Hunger“.

Am Donnerstagmorgen beschossen die israelischen Streitkräfte eine Gruppe von Palästinensern, die auf humanitäre Hilfe warteten, südlich von Gaza-Stadt im Bereich des „al-Nabulsi-Rondells“. Dabei wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza mindestens 112 Palästinenser getötet und 760 weitere verletzt.

Das israelische Militär teilte mit, eine erste Untersuchung habe ergeben, dass sich einige Palästinenser einem militärischen Kontrollpunkt näherten, der die Einfahrt der Hilfstransporter überwachte, woraufhin die Soldaten Warnschüsse abgaben und auf die Beine der Palästinenser schossen, die sich weiter auf die Truppen zubewegten.

Israel hat nach einem grenzüberschreitenden Überfall der palästinensischen Gruppe Hamas am 7. Oktober eine tödliche Offensive auf den Gazastreifen gestartet. Bei dem darauf folgenden israelischen Bombardement wurden 30.410 Menschen getötet und 71.700 weitere verletzt, es kam zu massiven Zerstörungen und zur Verknappung von Lebensmitteln.

Der israelische Krieg hat 85 % der Bevölkerung des Gazastreifens in die interne Vertreibung getrieben, und es herrscht akuter Mangel an Lebensmitteln, sauberem Wasser und Medikamenten, während 60 % der Infrastruktur der Enklave nach Angaben der UNO beschädigt oder zerstört wurden.

Israel wird vor dem Internationalen Gerichtshof des Völkermordes beschuldigt. In einem Zwischenurteil vom Januar wurde Tel Aviv aufgefordert, die völkermörderischen Handlungen einzustellen und Maßnahmen zu ergreifen, um die Versorgung der Zivilbevölkerung in Gaza mit humanitärer Hilfe zu gewährleisten.

