Luftaufnahme von Fallschirmen, die auf dem Boden landen

Die jordanische Luftwaffe wirft Hilfspakete in den Gaza-Streifen ab. (König Abdullah / Twitter)

Erniedrigende Luftabwürfe über Gaza sind humanitäres Hilfstheater

Tamara Nassar und Ali Abunimah

Die elektronische Intifada

3. März 2024

Die Vereinigten Staaten haben am Samstag in Zusammenarbeit mit der jordanischen Luftwaffe Hilfspakete in den Gazastreifen abgeworfen.

Was als wohltätige Unterstützung vermarktet wird, ist ein humanitäres Hilfstheater, das nichts dazu beiträgt, die systematische und vorsätzliche Hungerkampagne zu beenden, die Israel und seine amerikanischen und europäischen Verbündeten mit der Komplizenschaft regionaler Regime gegen die Palästinenser führen.

Experten und Vertreter von Hilfsorganisationen haben deutlich gemacht, dass diese Abwürfe kein wirksames Mittel sind, um den Hunger von 2,3 Millionen Menschen im Gazastreifen zu lindern, den Israel mit voller Unterstützung der Vereinigten Staaten vorsätzlich herbeigeführt hat.

Ägypten und die Vereinigten Arabischen Emirate, vor allem aber Jordanien, dessen Luftwaffe die Abwürfe durchführt, bieten mit ihrer Beteiligung an diesen Abwürfen den Ländern, die direkt an Israels Völkermord an den Palästinensern in Gaza beteiligt sind, Deckung für ihre Öffentlichkeitsarbeit.

Der Effekt – ob beabsichtigt oder nicht – besteht darin, Israel und seine Unterstützer von dem Druck zu befreien, die totale Belagerung aufzuheben, die Tel Aviv über die Küstenenklave verhängt hat, mit der klaren Absicht, so vielen Menschen wie möglich Leid und Tod zuzufügen.

Hungernde Kinder

Im Moment verhungern die Kinder in Gaza so schnell wie noch nie“, sagte Melanie Ward, Geschäftsführerin der Hilfsorganisation Medical Aid for Palestinians.

„Es ist ganz einfach. Es liegt daran, dass das israelische Militär die Hilfe nicht hereinlässt“, erklärte Ward am Donnerstag gegenüber CNN, warum die Hilfe nicht nach Gaza gelangt. „Wir könnten die Hungersnot morgen ganz einfach beenden, wenn sie uns nur Zugang zu den Menschen dort gewähren würden.“

Doch am Samstag warfen das US-Militär und Jordanien entlang der Küste des Gazastreifens Hilfsgüter ab, angeblich um die sich rapide verschärfende Hungersnot zu lindern.

Zuvor hatten sich bereits das Vereinigte Königreich, Frankreich, die Niederlande, die Vereinigten Arabischen Emirate und sogar Ägypten – allesamt treue Verbündete Israels – an ähnlichen Aktionen beteiligt, die häufig von Jordanien unterstützt wurden.

Das US-Zentralkommando (CENTCOM) erklärte, die am Samstag abgeworfenen über 38.000 Mahlzeiten seien ein Beitrag zu den laufenden Bemühungen der US-Regierung, den Menschen in Gaza lebensrettende humanitäre Hilfe zu leisten.

Nach Angaben der Vereinten Nationen sind 576.000 Menschen im Gazastreifen – ein Viertel der Bevölkerung – „einen Schritt von der Hungersnot entfernt“, und die gesamte Bevölkerung benötigt dringend Nahrungsmittel.

Israel blockiert Tausende von Hilfstransportern

In der Zwischenzeit zeigen Satellitenbilder, dass Tausende von Hilfstransportern am Grenzübergang Rafah zu Ägypten festsitzen und nicht in den Gazastreifen einfahren können, weil Israel sie nicht hineinlässt und Washington sich weigert, seinen enormen Einfluss geltend zu machen, um Tel Aviv dazu zu zwingen oder die Belagerung des Gazastreifens zu beenden.

Das macht die Beteiligung Ägyptens an diesen Luftabwürfen noch bizarrer, da Ägypten die Landgrenze von Rafah zum Gazastreifen kontrolliert, sich aber weigert, seine Souveränität und Kontrolle dort auszuüben.

In der Zwischenzeit ermordet und verstümmelt Israel weiterhin täglich Hunderte von Menschen mit Bomben und Raketen aus US-amerikanischer Produktion, auch während sie verzweifelt in der Schlange stehen oder nach Lebensmitteln suchen.

Seit Oktober hat die Biden-Administration Israel einen Freibrief erteilt, seinen Völkermord und die vorsätzliche Aushungerung im Gazastreifen völlig ungestraft durchzuführen, fast ununterbrochen Waffen zu liefern und sogar den Kongress zu umgehen, um Waffenlieferungen an Israel zu genehmigen.

Dramatische, mit Israel koordinierte Stunts

Jordanien wirft seit November Nachschub aus der Luft nach Gaza ab.

Der jordanische König Abdullah hat an einigen dieser Abwürfe teilgenommen, wie in einem dramatischen, zweiminütigen Clip zu sehen ist, der vom jordanischen Königshof veröffentlicht wurde.

Das Video, das an einen Trailer für einen Hollywood-Actionfilm erinnert, zeigt den Monarchen, wie er eine Operation zum Abwurf von Paketen per Fallschirm befiehlt.

Diese Abwürfe werden mit Israel koordiniert, da kein Flugzeug ohne ausdrückliche israelische Erlaubnis in den Luftraum über dem Gazastreifen eindringen darf, da es sonst abgeschossen werden könnte.

Tel Aviv weiß, dass diese Abwürfe in der Praxis seine Politik, die Palästinenser absichtlich verhungern zu lassen, nicht wesentlich beeinträchtigen werden, aber es freut sich über die Propagandabilder, die fälschlicherweise den Eindruck erwecken, dass die Menschen im Gazastreifen umfangreiche Hilfe erhalten.

„Eine Luftabwurfaktion hat erfolgreich 160 Pakete mit Lebensmitteln und medizinischen Hilfsgütern an die Bewohner des südlichen Gazastreifens und an das jordanische Feldlazarett in Khan Yunis geliefert“, prahlte COGAT, der bürokratische Arm der israelischen Militärbesatzung, am Mittwoch.

Washington könnte die Hungersnot stoppen

Vor den Luftabwürfen am Samstag erklärten vier ungenannte US-Beamte gegenüber der Nachrichtenagentur Axios, dass Washington diese Maßnahme in Erwägung ziehe, „da Lieferungen auf dem Landweg immer schwieriger werden“ – als ob eine Art Naturgewalt das Problem verursachen würde.

In Wirklichkeit weiß die israelische Führung, dass sie ohne Washingtons Waffenlieferungen ihren Völkermord innerhalb weniger Tage stoppen müsste.

Wenn die Regierung Biden also wirklich die Absicht hätte, die Hungersnot und den Vernichtungsfeldzug zu beenden, würde sie ihren Einfluss geltend machen, um Israel zu befehlen, die Hilfslieferungen sofort zuzulassen und die Bombardierungen einzustellen.

Tel Aviv verhindert nicht nur die Einfahrt von Hilfslieferungen in den Gazastreifen, sondern lässt auch zu, dass zionistische Fanatiker Kundgebungen veranstalten, um die Einfahrt von Hilfslieferungen nach Gaza zu verhindern.

Diese völkermordenden Rassisten sind in Zelten untergebracht und genießen den Schutz der israelischen Armee. Sie veranstalten sogar Tanzpartys im Freien.

„Würdelos und erniedrigend“

Internationale Hilfsorganisationen und sogar ein ehemaliger US-Beamter lehnen die Luftabwürfe als ineffektiv und sogar kontraproduktiv ab.

„Oxfam unterstützt keine US-Luftabwürfe nach Gaza, die vor allem dazu dienen würden, das schlechte Gewissen hochrangiger US-Beamter zu beruhigen, deren Politik zu den anhaltenden Gräueltaten und der Gefahr einer Hungersnot in Gaza beiträgt“, sagte Scott Paul, ein Mitarbeiter der in Großbritannien ansässigen Hilfsorganisation.

„Während die Palästinenser im Gazastreifen an den Rand des Abgrunds gedrängt wurden, würde das Abwerfen einer geringen, symbolischen Menge an Hilfsgütern in den Gazastreifen ohne einen Plan für deren sichere Verteilung nicht helfen und die Palästinenser zutiefst entwürdigen“, fügte Paul hinzu.

„Statt wahlloser Abwürfe im Gazastreifen sollten die USA die Lieferung von Waffen an Israel unterbinden, die bei wahllosen Angriffen eingesetzt werden, auf einen sofortigen Waffenstillstand und die Freilassung der Geiseln drängen und darauf bestehen, dass Israel seiner Pflicht nachkommt, humanitäre Hilfe, Zugang und andere grundlegende Dienstleistungen bereitzustellen.

„Luftabwürfe sind ineffizient, teuer, gefährlich und nur dann hilfreich, wenn es keine anderen Lieferoptionen gibt“, sagte David Harden, ein ehemaliger Beamter der US-Entwicklungsbehörde USAID.

„Luftabwürfe dienen in erster Linie dem Nutzen der Biden-Regierung – um ein massives politisches Versagen zu überspielen.“

Hier ist ein Überblick über die Luftabwürfe in Gaza.

Aber zuerst mein Fazit vorweg: Luftabwürfe werden die humanitäre Krise in Gaza nicht lindern.

– Dave Harden (@Dave_Harden) March 1, 2024

Hilfsgüter fallen ins Meer, Israel

In den letzten Tagen versammelten sich Tausende von Palästinensern an einem Strand im Zentrum des Gazastreifens, als Jordanien und Frankreich Hilfsgüter abwarfen, von denen einige ins Meer fielen.

Die Palästinenser rannten ins kalte Wasser und versuchten, einen Teil der Hilfsgüter zu bergen.

Ein paar Tage später warf die jordanische Luftwaffe versehentlich Pakete im Süden Israels statt im Norden des Gazastreifens ab.

Selbst wenn die Hilfsgüter im Gazastreifen landen, werden sie von denjenigen, die das Glück haben, sie zu ergattern, angesichts der verzweifelten Knappheit zu hohen Preisen verkauft, was ein Palästinenser aus dem Gazastreifen als „einen unwürdigen und erniedrigenden Vorgang bezeichnete, der den wirklich Bedürftigen schadet“.

1) Der Abwurf von Hilfsgütern nach Gaza ist unsinnig. Es ist eine Verschwendung von Zeit und Ressourcen. Die Menge an Hilfsgütern, die aus der Luft abgeworfen werden kann, egal wie groß sie ist, verblasst im Vergleich zu der Menge, die mit Lastwagen angeliefert werden kann. Ganz zu schweigen davon, dass diese Hilfe nie diejenigen erreicht, die sie am dringendsten benötigen.

– J. Shawa جاسم الشوا (@shawajason) February 27, 2024

Deckmantel für Komplizenschaft bei Völkermord

Für Jordanien und andere Staaten der Region sind diese Stunts wahrscheinlich für den heimischen Konsum gedacht, ein Versuch, die öffentliche Wut über die Untätigkeit ihrer Regierungen zu besänftigen, um einen Völkermord zu stoppen, der bald in seinen sechsten Monat geht.

Jordanien hat sogar einen Instagram-Influencer und einen amerikanischen Filmemacher einbezogen und den US-Radiosender NPR zu einem der Abwürfe eingeladen.

خديها من مواطن غـزاوي، الله لا يسامحك، جوعنا صار فعاليات ستوري، حسبي الله ونعم الوكيل. pic.twitter.com/LE0g23txOi

– صَيّاح || غَـزّة (@20_allmz) February 28, 2024

Es gibt jedoch keine Anzeichen dafür, dass die Bevölkerung beschwichtigt wurde, da die Jordanier weiterhin demonstrieren und ein Ende des jordanischen Handels mit Israel fordern, einschließlich der Lieferung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen.

Das Vereinigte Königreich, das sich stets gegen einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen ausgesprochen hat, beteiligte sich in Zusammenarbeit mit Jordanien ebenfalls an einer solchen Luftabwurfaktion.

Das Vereinigte Königreich und Jordanien haben aus der Luft humanitäre Hilfe für das Krankenhaus Tal Al-Hawa im nördlichen Gazastreifen abgeworfen.

Zu den lebenswichtigen Hilfsgütern gehören Medikamente, Treibstoff und Lebensmittel für Patienten und Personal des Krankenhauses ⤵️@UKinJordanien @_jhco @ArmedForcesJO pic.twitter.com/QBajcV53RF

– Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) February 21, 2024

Frankreich hat zwar einen sofortigen Waffenstillstand gefordert, bleibt aber ein entschiedener Unterstützer Israels und widersetzt sich der Forderung nach einem Stopp der Waffenexporte nach Israel.

Kanada, ein unerbittlicher Feind der palästinensischen Rechte und ein weiterer Waffenlieferant für Tel Aviv, wird ebenfalls Hilfsgüter nach Gaza abwerfen, möglicherweise auch in Zusammenarbeit mit Jordanien.

Und ebenso ungeheuerlich ist, dass die Niederlande, die Ersatzteile für israelische Kampfflugzeuge liefern, die Palästinenser bombardieren, letzten Monat ebenfalls an einem Hilfsgüterabwurf mit Jordanien teilnahmen.

Obwohl ein niederländisches Gericht den Export von Ersatzteilen nach Israel gestoppt hat, hat die Regierung, die entschlossen ist, den Völkermord weiterhin zu unterstützen, versprochen, gegen die Entscheidung Berufung einzulegen.

Durch die Erleichterung von Luftabwürfen im Namen dieser Länder hilft Jordanien ihnen, ihre Rolle beim Völkermord zu beschönigen.

Das Gefährlichste an Bidens humanitären Hilfsflügen ist nicht, dass sie ein unwirksamer PR-Gag sind. Die wirkliche Gefahr besteht darin, dass sie Israels Politik des Massenhungerns und -mordens als unerwünschte, wenn auch kontrollierbare Realität legitimieren und untermauern. Auf diese Weise kann Israel…

– Amal Saad (@amalsaad_lb) March 2, 2024

Nun wollen auch die Vereinigten Staaten, das Land, das neben Israel am meisten für den Völkermord verantwortlich ist, einen Anteil an der Aktion. Manche sehen darin ein Zeichen der Schwäche Washingtons. Doch das ist ein Irrtum.

„Ich habe gesehen, wie Israel frühere US-Administrationen gedemütigt hat, aber abgesehen von dem mörderischen israelischen Luftangriff auf das US-Marineschiff Liberty im Jahr 1967, ist es die schlimmste Demütigung Israels gegenüber den Vereinigten Staaten, die ich je gesehen habe“, schrieb Robert Ford, ein ehemaliger US-Diplomat, auf X, früher bekannt als Twitter, und zwingt [die Vereinigten Staaten] nun, Hilfsgüter aus der Luft nach Gaza abzuwerfen, als ob [die Vereinigten Staaten] nicht besser wären als Ägypten und Jordanien.

„Ich sollte hinzufügen, dass [die Vereinigten Staaten] humanitäre Hilfe für die Menschen im Gazastreifen abwerfen werden, wenn die israelische Luftwaffe gnädigerweise zustimmt, die amerikanischen Flugzeuge nicht über Gaza abzuschießen“.

Dieses Gefühl mag verständlich sein, aber es stellt die Realität auf den Kopf: Washington hat die Kontrolle. Washington will, dass der Völkermord weitergeht. Es will nur so tun, als würde es den Palästinensern helfen, während es Israel hilft, sie zu ermorden.

Washington sieht die Luftabwürfe eindeutig als Mittel zu diesem Zweck.

Übersetzt mit deepl.com

