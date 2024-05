BREAKING: Israel Downed Iranian President’s Helicopter מקור ביטחוני ישראלי מרמז : ישראל התנקשה בנשיא איראן כנקמה על מתקפת הטילים על ישראל A Hezbollah-affiliated journalist,

BREAKING: Israel schoss den Hubschrauber des iranischen Präsidenten ab Gut informierte israelische Sicherheitsquellen bestätigen, dass Raisi das Ziel war

Von Richard Silverstein

22. Mai 2024

Teilen über:

Raisi-Absturz

Präsident Raisi und Außenminister Hossein Amirabdollahian kurz vor dem Hubschrauberabsturz

מקור ביטחוני ישראלי מרמז : ישראל התנקשה בנשיא איראן כנקמה על מתקפת הטילים על

Ein der Hisbollah nahestehender Journalist, Elijah Magnier, hat die Möglichkeit geäußert, dass Israel den Absturz verursacht haben könnte, bei dem Präsident Ebrahim Raisi, der Außenminister und andere hochrangige Beamte ums Leben gekommen sind: Ist der Hubschrauber des iranischen Präsidenten abgestürzt oder abgeschossen worden? Er hat sich nicht endgültig zur Ursache geäußert. Dass ein Journalist, der eng mit dem Iran verbündet ist, spekuliert, dass Israel den Absturz verursacht haben könnte, ist jedoch ein deutlicher Hinweis darauf, dass der Iran diese Möglichkeit ernst nimmt.

Magniers Artikel hat mein Interesse geweckt, und ich habe die Frage mit einer israelischen Sicherheitsquelle weiterverfolgt. Er bestätigte, dass Israel verantwortlich war. Er benutzte eine Formulierung, die dies fast bestätigt: „Jeder Staatschef, der einen Angriff auf Israel anordnet, unterschreibt sein eigenes Todesurteil.“ Dies könnte sich auf den massiven iranischen Raketen-Drohnen-Angriff auf Israel vor einigen Wochen beziehen. Allerdings spielte Raisi dabei wahrscheinlich nur eine untergeordnete Rolle, wenn überhaupt, denn Ayatollah Khamenei würde eine derart sensible Operation genehmigen.

Der renommierte israelische Sicherheitsanalyst Amir Rappaport schreibt in Israels führender Verteidigungszeitschrift:

Die Umstände des Hubschrauberabsturzes. Sie erinnern an zahllose Attentate (zum Beispiel an die bekannten Methoden der mexikanischen Schlepperkartelle, die im Laufe der Jahre auf ähnliche Weise Dutzende von Menschen getötet haben). Das wirft die Frage auf, ob der Mossad seine Hand im Spiel hatte, da andere Hubschrauber auf diesem Flug von Aserbaidschan in den Iran unversehrt abflogen…

Rappaport kann natürlich aufgrund einer militärischen Zensurrichtlinie, die eine Berichterstattung über die israelische Beteiligung an dem Absturz verbietet, keine genaueren Angaben machen.

Der Stabschef des iranischen Präsidenten, der in einem der Hubschrauber flog, die ohne Zwischenfall gelandet sind, weist die Behauptung zurück, dass schlechtes Wetter die Ursache für den Absturz war. Hier ist sein Video-Interview mit englischen Untertiteln:

raisi

Der Präsidentenhubschrauber beginnt seinen Flug vom Staudamm

sagt er:

Interviewer: Also gab es keinen Nebel?

Esmaili: Nein, überhaupt nicht. Es gab Nebel auf dem Boden, aber nicht in der Luft, wo wir mit den Hubschraubern vorrückten. Allerdings gab es in einem kleinen verdichteten Gebiet ein kleines Wolkenfeld über einer Klippe. Diese Wolke befand sich in der gleichen Höhe wie unser Flug.

Dort wies der Pilot [des Präsidentenhubschraubers], der auch der Kommandant der Flotte war, die anderen Piloten an, über die Wolken aufzusteigen. Wir waren an dritter Stelle hinter dem Hubschrauber des Präsidenten. Wir stiegen über die Wolken und flogen etwa 30 Sekunden lang. Unser Pilot bemerkte plötzlich, dass der Haupthubschrauber mit dem Präsidenten an Bord fehlte.

Interviewer: Sie haben den Hubschrauber nach dem Aufstieg nicht mehr gesehen?

Esmaili: Ja, genau. Nachdem wir über den Wolken aufgestiegen waren, sahen wir den Haupthubschrauber nicht mehr. Der Aufstieg selbst fühlte sich nicht schwierig oder schwer an. Manchmal, wenn wir mit dem Flugzeug fliegen, spüren wir Turbulenzen, aber dieses Mal haben wir beim Aufstieg im Hubschrauber überhaupt nichts gespürt. Und nachdem wir aufgestiegen waren, gab es keine weiteren Wolken.

Interviewer: Abgesehen davon gab es also keine Wettervorhersagen, in denen irgendwelche Störungen des Wetters erwähnt wurden, die den Flug unsicher gemacht hätten?

Esmaili: Nein, die gab es nicht. Kurz darauf konnten wir unter uns sehen, und es gab keine Wolken mehr… Wir bemerkten jedoch, dass unser Pilot plötzlich eine Kehrtwende machte, also fragte ich ihn, warum. Er sagte, dass einer unserer Hubschrauber verschwunden sei. Wir vermuten, dass er notgelandet ist, denn wir haben auch keinen Funkkontakt mehr mit ihm. Also fragte ich ihn, wann der letzte Kontakt hergestellt worden sei. Der Pilot antwortete: „Vor einer Minute und 30 Sekunden, als der Pilot uns sagte, wir sollten über die Wolken aufsteigen.“

Unser Pilot umkreiste das Gebiet einige Male, aber das Gebiet mit dem Wolkenfleck war auch für uns unsichtbar, und es war zu riskant, es zu betreten. Mehrmals gelang es uns nicht, einen Funkkontakt herzustellen. Wir waren gezwungen, nach 30 Sekunden zu landen… um nachzuforschen.

Während des Fluges telefonierten wir ständig mit den Passagieren, einschließlich des Leibwächters, Herrn Abdollahian, dem Gouverneur von Ost-Aserbaidschan und dem Freitagsimam von Täbris. Wir haben jedoch vergeblich versucht, sie alle anzurufen.

Nach einigen Versuchen, das Mobiltelefon des Kapitäns [des abgestürzten Hubschraubers] anzurufen, der den Präsidenten begleitete, ging jemand ans Telefon. Es war Ayatollah Hashem [ein Passagier des abgestürzten Flugzeugs], der Freitagsimam von Täbris. Er sagte uns, dass er verletzt sei. Er hat uns nichts Besonderes gesagt. Ich fragte ihn, was genau passiert sei. Er sagte uns, er wisse nicht, was passiert sei, und auf die Frage nach seinem Aufenthaltsort antwortete er, er wisse es nicht. Er beschrieb nur, was er sehen konnte, beschrieb uns, was er sah, zum Beispiel, dass er von Bäumen umgeben war. Ich fragte ihn nach dem Zustand der anderen, und der Ayatollah antwortete, er sei allein und könne niemanden sonst sehen und er sei allein.

Meine Quelle fügte hinzu, dass es „kein Zufall“ war, dass Raisi nach der Rückkehr von einer Dammeröffnungszeremonie mit dem aserbaidschanischen Staatschef Ilham Aliyev getötet wurde. Der aserbaidschanische Staatschef hatte Raisi während der Zeremonie sogar gesagt: „Einige Länder wollen nicht, dass wir miteinander reden, aber das ist mir egal“. Er bezog sich damit zweifellos auf Israel.

Meine Quelle deutete an, dass Aserbaidschan eine Rolle bei der Tötung spielte. Es ist bekannt, dass Israel dort eine massive Überwachungspräsenz unterhält. Es hat Mossad-Agenten, vorgeschobene Abhörposten und sogar Luftwaffenstützpunkte. Alle sind auf den Iran gerichtet. Es gibt viele Möglichkeiten, wie die israelischen Kräfte den Hubschrauber sabotiert haben könnten.

Die Beziehungen zwischen Iran und Aserbaidschan sind seit geraumer Zeit angespannt. Es gibt zahlreiche Streitpunkte zwischen ihnen. Wenn aserbaidschanische Streitkräfte oder dort stationierte Israelis diese Operation durchgeführt haben, wird dies die Beziehungen zwischen den beiden Ländern vergiften.

Wenn die Behauptungen meiner Quelle zutreffen, wird die Hölle losbrechen. Als die USA Qassem Soleimani ermordeten, wurde der Iran durch die Angst vor militärischer Gewalt der USA abgeschreckt. Der Iran fühlt sich Israel gegenüber nicht in dieser Weise eingeschränkt.

Als Israel das iranische Konsulat in Damaskus zerstörte und einen hochrangigen IRG-Befehlshaber ermordete, signalisierte Iran, dass es Vergeltung zu üben gedenkt. Sollte sich der Iran dieses Mal zu einer Reaktion entschließen, wird es keine solche Warnung geben.

Die Tötung war ein unglaublich rücksichtsloser Akt. Aber leider nicht überraschend, wenn man bedenkt, was Israel in den letzten acht Monaten in Gaza getan hat. Es gibt keine Zwänge mehr. Keine Angst vor der Übertretung globaler Normen. Keine Angst vor der internationalen Justiz. Es gibt nur noch Grausamkeit im großen Stil. Jetzt kann jeder Führer, mit dem Israel ein Problem hat, kurzerhand entsorgt werden.

Es gibt keine israelische Strategie hinter den Morden. Raisi loszuwerden wird die Haltung des Irans gegenüber Israel nicht ändern. Es wird seinen Willen zum Widerstand nicht schwächen. Im Gegenteil, es wird ihn stärken. Es wird die Bevölkerung dazu bringen, die Regierung zu unterstützen. Sie wird die iranische Führung nicht schwächen. Es gibt andere, die in den Startlöchern stehen, um ihn zu ersetzen. Es ist einfach Mord um des Mordes willen. Töten, nur weil man es kann.

Das Einzige, was massive iranische Vergeltungsmaßnahmen verhindern könnte, ist, dass die israelischen Fingerabdrücke (noch) nicht entdeckt werden können. Innerhalb weniger Tage sollten iranische Beamte wissen, was passiert ist. Wenn Israel eine Bombe oder Rakete eingesetzt hat, sollte dies bekannt werden. Allerdings könnte der verdeckte Charakter des Angriffs den Iran zu einer gewissen Zurückhaltung veranlassen.

Achtung: Wenn dieser Bericht wahr ist, könnte er eine ganze Region destabilisieren und sie so blutig machen wie seit Jahren nicht mehr. Daher möchte ich darauf hinweisen, dass dieser Bericht zwar von einer äußerst glaubwürdigen Quelle stammt, aber (aus offensichtlichen Gründen) nicht unabhängig überprüft werden kann. Bis mehr bestätigende Beweise bekannt sind, ist Vorsicht geboten.

Übersetzt mit deepl.com



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …