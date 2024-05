Israel’s national murder-suicide pact Some Israelis support „Hannibal“ doctrine and say they’d rather kill family than see them captured.

Israels nationaler Mord-Suizid-Pakt

Von Asa Winstanley

Die elektronische Intifada

22. Mai 2024

Ein israelischer Vater gab im Februar ein erschreckendes Fernsehinterview.

Thomas Hand hielt die kleine Handfläche seiner 9-jährigen Tochter Emily fest. Das Mädchen war nur wenige Monate zuvor im Rahmen eines Gefangenenaustauschs mit der Hamas freigelassen worden.

Während sie zuschaute, erzählte ihr Vater der israelischen Interviewerin Tali Moreno, dass er bereit gewesen sei, sie zu opfern, um Israels völkermörderische Kriegsanstrengungen gegen die Palästinenser in Gaza zu unterstützen.

Über ihre kurze Zeit in palästinensischer Gefangenschaft sagte er, dass das israelische Militär „alles in seiner Macht Stehende tun musste, um die Hamas zu zerstören“, selbst wenn dies den Tod seiner eigenen Tochter bedeutete.

„Mir war klar, dass sie bombardiert werden könnte, dass sie von eigenen Truppen erschossen werden könnte“, sagte er. Und dennoch: „Das war ein Preis, zu dem ich in meinem Kopf sagen konnte: ‚Ja, okay.‘ Solange wir die Hamas zerstören.“

Den entsprechenden Ausschnitt können Sie im obigen Video sehen.

Das Interview wurde mit dem israelischen Kan, einem staatlich finanzierten Sender, geführt. Obwohl es größtenteils auf Englisch geführt wurde, gibt es auch einige Gespräche auf Hebräisch mit Emily selbst. Eine untertitelte Version des vollständigen Interviews können Sie hier ansehen.

Hands kaltblütige Haltung gegenüber seinem eigenen Kind ist jedoch nur ein Beispiel für ein breiteres Phänomen in der israelischen Gesellschaft.

Viele Israelis scheinen bereit zu sein, ihre eigenen Zivilisten auf dem Altar des Zionismus zu opfern – und manchmal sogar sich selbst.

Collage zeigt vier zerstörte Gebäude

Von Israel online gestellte Fotos und ein von The Telegraph veröffentlichtes Video zeigen mehrere Gebäude im Kibbutz Be’eri, die offensichtlich mit der Art von Geschützen beschossen wurden, die nur Israel zur Verfügung stehen. Israelisches Außenministerium/Telegraph

Wie The Electronic Intifada seit dem palästinensischen Militärangriff, der am 7. Oktober begann, ausführlich berichtet hat, reaktivierte Israel an diesem Tag seine selbstmörderische (und mörderische) Hannibal-Direktive“.

Diese Militärdoktrin weist die israelischen Streitkräfte an, im Falle einer wahrscheinlichen oder tatsächlichen Gefangennahme durch palästinensische oder andere arabische Widerstandskämpfer gezielt ihre eigenen Leute zu töten.

Damit soll verhindert werden, dass der Widerstand israelische Gefangene macht, die als Druckmittel bei Verhandlungen über einen Gefangenenaustausch verwendet werden können. Aber diese Politik scheint auch in einer jahrzehntealten zionistischen Mythologie verwurzelt zu sein.

Die Electronic Intifada berichtete im Dezember, dass das israelische Militär im Stillen zugab, dass es am 7. Oktober eine „immense und komplexe Anzahl“ von Vorfällen mit „freundlichem Feuer“ gegeben habe.

Laut Yoav Zitun, Militärkorrespondent der hebräischen Website Ynet, ist die Armeeführung der Ansicht, dass es „moralisch nicht vertretbar“ wäre, dieses „friendly fire“ zu untersuchen.

Viele Israelis scheinen dieser Meinung zu sein.

Obwohl die Tatsache eines solchen „friendly fire“ in den israelischen Medien ganz offen auf Hebräisch diskutiert wird, werden sie, wenn The Electronic Intifada und andere unabhängige Medien – darunter The Grayzone, Mondoweiss und The Cradle – auf Englisch darüber berichten, von den israelfreundlichen Konzernmedien im Westen und von den israelischen Medien auf Englisch angegriffen und verleumdet.

Die Washington Post hat sogar versucht, in unverschämter Weise zu behaupten, dass die korrekte Berichterstattung von The Electronic Intifada – die sie inhaltlich nicht bestritten hat – der Leugnung des Holocausts gleichkomme.

Obwohl die Hannibal-Richtlinie und die Tatsache, dass es am 7. Oktober zu einer „immensen“ Menge an „friendly fire“ gekommen ist, in Israel ein offenes Geheimnis ist, gibt es nur wenige abweichende Stimmen, die sich dagegen aussprechen. Ein israelischer Rabbiner hat sogar angedeutet, dass es religiös zulässig sein könnte, um „nationale Schande“ zu vermeiden.

Tatsächlich scheint die Doktrin, der Preis, den die Gesellschaft im Zuge der Auslöschung der Palästinenser im Gazastreifen zahlen muss – ein von der israelischen Bevölkerung unterstütztes Kriegsziel -, weitgehend akzeptiert zu werden.

Eine Meinungsumfrage im November ergab, dass erstaunliche 94 Prozent der israelischen Juden der Meinung waren, dass das Militär im Gazastreifen entweder ein angemessenes Maß an Gewalt anwendet oder nicht genug Gewalt. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits mehr als 11.000 Palästinenser getötet worden.

Im Laufe des siebenmonatigen israelischen Völkermords im Gazastreifen wurden bisher mehr als 35.000 Palästinenser massakriert – eine Zahl, die aufgrund der großen Zahl von Leichen unter den Trümmern als stark unterschätzt gilt.

Obwohl die Israelis in der Frage eines Gefangenenaustauschs gespalten sind (Angehörige der Gefangenen haben regelmäßig Proteste und parlamentarische Lobbyarbeit geleistet), hat sich die populäre israelische Akzeptanz von „friendly fire“ in einigen Fällen sogar auf die Familien von israelischen Gefangenen in palästinensischem Gewahrsam ausgeweitet.

Die Bereitschaft von Thomas Hand, seine Tochter zu opfern, ist nicht das einzige Beispiel.

Auch war das Kan-Interview nicht das erste Mal, dass Hand – ein irischer Siedler, der vor Jahrzehnten in das besetzte Palästina kam – den Tod von Emily zu billigen schien.

„Der Tod war ein Segen“

Hand war vom israelischen Militär zunächst mitgeteilt worden, dass Emily am 7. Oktober gestorben sei.

In einem inzwischen berühmt gewordenen Interview mit der tränenreichen CNN-Reporterin Clarissa Ward erzählte ein verzweifelter Hand von seiner Freude, als er erfuhr, dass seine Tochter tot war.

„Ich sagte ‚Ja!‘ und lächelte“, sagte er. „Wenn Sie etwas darüber wissen, was sie den Menschen in Gaza antun, ist das schlimmer als der Tod. Das ist schlimmer als der Tod. Die Art und Weise, wie sie einen behandeln … sie hatte … jede Minute Angst … der Tod war ein Segen.“

Aber Emily war am Leben.

Sie wurde im Rahmen des Gefangenenaustauschs freigelassen, der während des kurzlebigen vorübergehenden Waffenstillstands im November letzten Jahres stattfand.

In einem Interview mit Piers Morgan im Mai stellte Hand klar: „Ich habe niemals gehofft, dass sie tot ist. Als ich erfuhr, dass sie tot war, war ich erleichtert, dass sie nicht so viel Leid erfahren musste.

Hands Befürchtung, dass Emily während der Gefangenschaft „jede Minute Angst“ haben würde, scheint unangebracht gewesen zu sein.

Obwohl es eindeutig eine beängstigende Erfahrung war, erzählte Emily dem Kan-Journalisten, dass sie Trost bei einem israelischen Mitgefangenen gefunden habe, mit dem sie „die ganze Zeit gelacht“ habe – trotz der harten Bedingungen, die durch die völkermörderische israelische Belagerung des Gazastreifens und die Notwendigkeit, vor dem ständigen israelischen Bombardement zu fliehen, auferlegt wurden.

Hand ist bei weitem nicht die einzige Israelin mit einer solch makabren Einstellung – einer Einstellung, die in orientalistischen Fantasien über palästinensische Grausamkeit und Wildheit wurzelt, rassistischen Ansichten, die typisch sind für Kolonisten gegenüber den indigenen Völkern, deren Land und Rechte sie an sich gerissen haben.

Eine Frau spricht in die Kamera

Natali Yohanan: „Schießt uns in den Kopf“. NYT

Im Kibbutz Nir Oz (einer kolonialen Siedlung an der Grenze zum Gazastreifen) erzählte die Mutter Natali Yohanan der New York Times von der Erfahrung ihrer Familie, die sich 12 Stunden lang in ihrem Bunker verbarrikadierte, als palästinensische Kämpfer in ihr Haus eindrangen.

Die so genannten „Schutzräume“, die in jedem Haus in einer Siedlung in der Nähe des Gazastreifens eingerichtet wurden, waren nie dazu gedacht, Kämpfer fernzuhalten; sie waren vielmehr als Schutzräume vor Raketenbeschuss gedacht. Wie üblich war die Tür zu Yohanans Haus nicht verschlossen.

Yohanans Ehemann verbarrikadierte die Tür mit seinem Sturmgewehr. Da die Unterscheidung zwischen Zivilisten und Kämpfern verwischt wird, sind viele Israelis bewaffnet, insbesondere in Bevölkerungszentren in der Nähe von Palästinensern wie dem so genannten „Gaza-Umschlag“.

Yohanan erzählte der Times von ihrer Tortur: „Die Kinder waren so still. Sie hatten solche Angst … Und ich sagte zu meinem Mann – wenn du dich nicht mehr halten kannst, sagte ich ihm: Nimm deine Waffe und schieß uns in den Kopf, mach es schnell.“

Die Erwägung eines Mord-Selbstmord-Paktes scheint am 7. Oktober eine nicht unübliche israelische Reaktion gewesen zu sein.

Ein Mann mit einer Warnweste spricht in die Kamera

Oder Yelin: Behauptet, seine Frau habe gesagt: „Bitte töte mich“. i24

Als Or Yelin (der Sohn des argentinischen Siedlers Haim Jelin, eines prominenten Lokalpolitikers) die Medien nach dem Angriff vom 7. Oktober durch sein ehemaliges Haus im Kibbutz Be’eri führte, sagte er, dass er an diesem Tag lieber seine eigene Frau erstochen hätte, als sie von palästinensischen Kämpfern gefangen nehmen zu lassen.

Im Gespräch mit dem israelischen Nachrichtensender i24 News erklärte er: „Sie sagte zu mir: ‚Oder: Wenn sie uns holen kommen [und] du nur ein Küchenmesser hast, dann töte mich bitte vorher.‘ Und du weißt, was ich ihr sagen werde: Ja.“

Ähnlich wie Thomas Hand – der Emilys Entführer als „Barbaren“ bezeichnete – rechtfertigte Yelin seine Mordgedanken mit kolonialen Fantasien über die Grausamkeit der palästinensischen Kämpfer.

Yelin behauptete, dass sie seine Frau gefoltert hätten und: „Vielleicht werden sie sie vergewaltigen. Und danach werden sie sie in Stücke reißen und sie dann töten. Das ist die Realität.“

Soweit wir wissen, wurde keiner der am 7. Oktober gefangen genommenen Israelis von Palästinensern getötet.

Andererseits wird davon ausgegangen, dass bis zu 70 israelische Gefangene von Israel im Gazastreifen durch sogenanntes „friendly fire“ im Verlauf der völkermörderischen Bombenkampagne Israels getötet wurden – zusätzlich zu den wahrscheinlich Hunderten von Israelis, die durch israelisches Feuer getötet wurden, nachdem die Hannibal-Richtlinie während des Angriffs am 7. Oktober selbst reaktiviert wurde.

Darüber hinaus gibt es trotz sieben Monaten reißerischer israelischer Fantasien über die Vergewaltigung einheimischer Frauen noch immer kein einziges öffentlich identifiziertes Opfer einer angeblichen Vergewaltigung vom 7. Oktober, weder lebend noch tot.

Die israelischen Gefangenen scheinen von ihren palästinensischen Entführern insgesamt gut behandelt worden zu sein, und fast alle überlebenden Zivilisten (und thailändischen „Gastarbeiter“) wurden während des kurzen Waffenstillstands im November freigelassen.

Eine Frau spricht in die Kamera

Shani Goren: „Nehmt alle fest.“ Kanal 12

Einer der freigelassenen Gefangenen war Shani Goren, ein Bewohner des Kibbuz Nir Oz.

Goren gab dem israelischen Fernsehsender Channel 12 im Februar ein Interview, in dem sie ihre Erfahrungen schilderte. Am 7. Oktober wurde sie von einem israelischen Kampfhubschrauber beschossen, nachdem palästinensische Kämpfer sie und eine Gruppe anderer gefangen genommen hatten.

Neben allen palästinensischen Kämpfern wurde auch eine der israelischen Gefangenen – Efrat Katz – auf der Stelle getötet, während mehrere andere verletzt wurden.

Erstaunlicherweise bedankte sich Goren in ihrem Interview sogar bei dem Hubschrauberpiloten, der auf sie geschossen hatte, und wünschte sich sogar, er wäre zurückgekommen, um die Sache zu Ende zu bringen, nachdem ihm die Munition ausgegangen war.

„Wenn Sie den Piloten jetzt treffen würden, was würden Sie ihm sagen?“, fragte der Interviewer von Channel 12 Goren.

„Ich würde ihm sagen: ‚Danke – und warum sind Sie nicht geblieben?'“ antwortete Goren. „Und: ‚Warum warst du nicht da, um alle hier auszuschalten?‘ Wenn nur ein Hubschrauber geschossen hätte, wäre alles in Ordnung gewesen. Wir wären nie nach Gaza gekommen.“

Mit anderen Worten: Goren schien nicht nur den Tod von Efrat Katz durch Hubschrauberbeschuss zu billigen, sondern war offenbar sogar bereit, die gesamte israelische Gruppe – einschließlich ihrer selbst und zweier Kinder – sterben zu lassen, wenn dadurch die Verschleppung von Gefangenen nach Gaza verhindert werden konnte.

Der vielleicht bekannteste „friendly fire“-Vorfall am 7. Oktober ereignete sich im Kibbutz Be’eri.

Da zwei zivile Augenzeugen überlebten, ist dies das bisher am besten dokumentierte Beispiel dafür, wie die israelischen Befehlshaber an diesem Tag die „Hannibal-Direktive“ vor Ort umsetzten.

Wie die Überlebenden Yasmin Porat und Hadas Dagan berichteten, befahl der israelische Kommandeur Barak Hiram den Beschuss des Hauses von Pessi Cohen, in dem eine Gruppe von 15 Zivilisten von palästinensischen Kämpfern festgehalten wurde.

Abgesehen von einem palästinensischen Kämpfer (der sich ergab) sowie Porat und Dagan wurden alle Bewohner des Hauses bei der Explosion getötet. Unter den israelischen Opfern befand sich auch die 12-jährige Liel Hatsroni, deren Foto später in der israelischen Regierungspropaganda verwendet wurde, um fälschlicherweise zu behaupten, sie sei von der Hamas verbrannt worden.

Nach einer öffentlichen Kampagne von Angehörigen der Toten leitete die israelische Armee im Februar eine Untersuchung ein. Trotzdem interviewte Premierminister Benjamin Netanjahu Hiram kurz darauf für den Posten des Militärsekretärs. Es ist unwahrscheinlich, dass eine solche Beförderung erfolgt, bevor die Untersuchung abgeschlossen ist.

Doch selbst einer der Verwandten des Mädchens, das auf Hirams Befehl hin verbrannt wurde, erklärte gegenüber einem israelischen Fernsehsender, dass er bereit sei, „einen Preis zu zahlen“ – einschließlich der Tötung israelischer Zivilisten -, wenn er damit auf dem Schlachtfeld etwas erreichen würde.

Hatsronis Cousin Omri Shifroni sagte gegenüber Kan News: „Ich bin bereit, einen Preis zu zahlen: dass wir unsere Zivilisten im Austausch für etwas anderes töten werden. Aber was ist das andere? Um schnell voranzukommen? Und warum? Warum?! Haben wir mit Sicherheit irgendjemanden gerettet, indem wir hier eine Granate abgeschossen haben?“

Wie erklärt sich diese weit verbreitete – wenn auch nicht einhellige – Akzeptanz der Israelis für etwas, das man als eine Art nationalen Massenselbstmordpakt verstehen könnte? Ein Oberst der israelischen Luftwaffe beschrieb den 7. Oktober als ein „Massen-Hannibal“-Ereignis.

Der Name, den die israelischen Armeeoffiziere zur Beschreibung der Hannibal-Richtlinie gewählt haben, ist ein Hinweis darauf.

Hannibal war der berühmteste General, der die Karthager anführte, eine nordafrikanische Zivilisation, die das Römische Reich als seine grundlegende Nemesis betrachtete.

Am Ende vergiftete er sich lieber, als von den Römern lebendig gefangen genommen zu werden. Es scheint wahrscheinlich, dass die israelischen Entscheidungsträger, die 1986 die Geheimdoktrin entwickelten, den Namen speziell wegen seiner Bedeutung für den „heroischen“ Selbstmord wählten.

Ein zweiter Hinweis liegt in der Tatsache, dass die Aufwertung des Massenselbstmordes Generationen von Israelis durch jahrzehntelange zionistische Indoktrination eingeimpft wurde.

Israelische Identität „verrottet“

Der israelische Literaturprofessor Yoav Rinon hat dieses Phänomen als den Glauben an den „heroischen Selbstmord“ beschrieben, der auf den beiden Mythen von Samson und Masada beruht.

„Samson – der bahnbrechende Mythos des jüdisch-religiös-nationalistischen Fanatismus – verbindet Eros, Kitsch und Tod, die unheilige Dreifaltigkeit, auf der die faschistische Romantik beruht“, schreibt Rinon in einem kürzlich erschienenen Essay für Haaretz.

Er schreibt, dass die „zeitgenössische israelische Identität dank dieser Mythen verrottet ist“.

In der biblischen Geschichte ist Samson ein Anführer der Israeliten, der gegen seine Erzfeinde, die Philister, kämpft. Nachdem er von seiner philippinischen Geliebten Delila verraten wurde (die Samson die Haare rasiert und ihn damit seiner wundersamen Kraft beraubt), wird er von den Philistern gefangen genommen und geblendet.

Mit ausgestochenen Augen wird Simson zur Belustigung der Philisterfürsten in Ketten nach Gaza gebracht. Samson fleht den israelitischen Gott Jahwe an, ihm seine magischen Kräfte zurückzugeben, damit er „mit diesem einen Racheakt“ alle Anwesenden töten kann, indem er das Gebäude über ihnen allen zum Einsturz bringt – auch sich selbst.

Er tut dies auch prompt, aber nicht bevor er intoniert: „Lasst mich mit den Philistern sterben.“

In seinem Essay zeichnet Rinon nach, wie diese mythische Geschichte über den „prügelnden“ Samson in Israel von den extremsten Siedlern im Westjordanland bis hin zu den Truppen der israelischen Armee, die sich für den Einmarsch in den heutigen Gazastreifen sammeln, übernommen wurde.

„Der gesamte Mythos des biblischen Samsons führt zu seinem heldenhaften Selbstmord als Beispiel für das größte und würdigste aller Opfer, das angeblich im Namen Gottes erbracht wird“, erklärt Rinon.

Allerdings – und das ist entscheidend – argumentiert Rinon, dass dieses Ideal des „heroischen Selbstmords“ nicht nur auf den religiös-nationalistischen jüdischen Eiferer beschränkt ist. Es erstreckt sich auch auf die vorgeblich säkular-nationalistische israelische Öffentlichkeit.

Erfundene „Geschichte“

Rinon argumentiert, dass „das säkulare [israelische] Judentum einen eigenen, gleichwertigen Mythos hat, und die Erziehung in seinem Licht beginnt in der Grundschule. Es ist der Mythos von Masada“.

Die Legende des „heroischen“ Massenselbstmordpakts, der angeblich von der jüdischen Sicarii-Sekte in der römischen Festung Masada in der Nähe des Toten Meeres durchgeführt wurde, ist tief in der säkularen israelischen Kultur verwurzelt.

Schulkinder werden von klein auf bei Ausflügen in die Mythologie der Stätte eingeweiht, und viele israelische Soldaten absolvieren ihre Grundausbildung bei Zeremonien, die dort stattfinden.

„Masada soll nicht wieder fallen“ ist seit 1948 das Motto der Zionisten.

Doch die offizielle Masada-Erzählung wurde zum großen Teil in den 1960er Jahren vom israelischen General und Kolonialarchäologen Yigael Yadin erfunden. Zwischen 1947 und 1949 spielte Yadin eine Schlüsselrolle bei der Planung und Durchführung der Nakba: der Vertreibung der Palästinenser zur Gründung Israels.

In seinem Buch The Ethnic Cleansing of Palestine (Die ethnische Säuberung Palästinas) dokumentiert der israelische Historiker Ilan Pappé, wie Yadin Anfang 1948 als Stabschef der vorstaatlichen zionistischen Miliz Haganah (und später des israelischen Militärs) „tiefe Invasionen“ in dicht besiedelten palästinensischen Gebieten durchführte – unter anderem in der Stadt Jaffa (Teil des heutigen Tel Aviv), wo „wahllos Häuser gesprengt wurden, in denen sich noch Menschen befanden“.

Das Ergebnis war, dass Yadin und seine Komplizen etwa 800.000 Palästinenser vertrieben. Sie und ihre Nachkommen werden von Israel bis heute an der Rückkehr gehindert, nur weil sie keine Juden sind.

In den Anfangsjahren des zionistischen Staates begann Israel mit einem vielschichtigen Programm zur Herstellung „historischer“ Verbindungen zum Land Palästina für die größtenteils aus Europa stammenden jüdischen Siedler, um diese Massenvertreibungen zu vollenden.

Eine Luftaufnahme der archäologischen Stätte von Masada

Luftaufnahme der archäologischen Stätte von Masada im Jahr 2013. (Andrew Shiva/Wikipedia)

Im Rahmen dieser Bemühungen wandte sich Yadin der „biblischen Archäologie“ zu – einem zweifelhaften, aber potenziell lukrativen Beruf, der schon lange von europäischen Imperialisten in Palästina ausgeübt wurde.

Sowohl die jüdischen europäischen Zionisten als auch die christlichen europäischen Imperialisten (von denen viele ebenfalls Zionisten waren) waren entschlossen, die unbequemen Realitäten der tatsächlichen archäologischen Funde – oder genauer gesagt das Fehlen solcher Funde – zu vereinfachen oder zu fabrizieren, um die Fakten in Einklang mit den im Westen vorherrschenden buchstabengetreuen Auslegungen der Bibel zu bringen.

Es gibt keine historischen Beweise für die Existenz mythischer biblischer Gestalten wie Samson, und – einigen Archäologen zufolge – hat die „Belagerung“ von Masada möglicherweise gar nicht stattgefunden.

Die Wahrheit ist, dass die offizielle Masada-Geschichte – wie sie noch heute unter Israelis und Touristen verbreitet wird – erfunden wurde, um den Interessen des neuen zionistischen Staates gerecht zu werden.

Die erfundene Geschichte lautet wie folgt:

Im Jahr 73 n. Chr. zog sich eine tapfere Gruppe von etwa 1.000 jüdischen Kämpfern und ihren Familien nach Masada zurück, einer befestigten römischen Felsenfestung, und leistete dort bis zum Ende Widerstand gegen die römische Besatzung. Nach einer epischen römischen Belagerung, die kurz vor der Niederlage stand, töteten die Kämpfer ihre Familien und beendeten dann lieber ihr eigenes Leben in einem Massenselbstmord, als gefangen genommen zu werden.

Die Geschichte hat eindeutig Ähnlichkeit mit dem, was Hannibal 250 Jahre zuvor getan hatte, und mit dem, was einige Israelis fast 2.000 Jahre später zu tun drohen.

Doch die historische Realität sah anders aus, und „die meisten israelischen Archäologen akzeptieren heute, dass sich die Ereignisse in Masada ganz anders abgespielt haben als in der Version von Yadin“, berichtete der Journalist Patrick Cockburn bereits 1997.

Als Yadin die Stätte von Masada zwischen 1963 und 1965 ausgrub, gab es ein eklatantes Problem: Sie fanden kein Massengrab. Es gab keine Beweise für einen „Massenselbstmord“ der jüdischen Sekte, die Masada eingenommen hatte.

„Das war völlig erfunden, es gab keine Beweise dafür“, sagte ein britischer Veteran der Masada-Ausgrabungen 2013 dem Observer.

„Unsere Frauen sollen sterben, bevor sie missbraucht werden.“

Heute ist Masada eine der größten israelischen Touristenattraktionen und eine UNESCO-Welterbestätte. Berichten zufolge kamen bis 2020 jährlich etwa 750.000 Besucher, darunter viele christliche Zionisten aus Nordamerika.

Es gibt eine Seilbahn, einen Campingplatz und sogar ein Museum, das nach dem Kriegsverbrecher Yigael Yadin benannt ist.

Obwohl die ihm vom römisch-jüdischen Historiker Josephus zugeschriebenen Worte mit ziemlicher Sicherheit eine literarische Erfindung waren, findet die Rede des Sikarii-Anführers Eleazar ben Yair heute bei vielen Israelis einen modernen Widerhall.

„Unsere Frauen sollen sterben, bevor sie missbraucht werden, und unsere Kinder, bevor sie von der Sklaverei gekostet haben“, soll Eleazar laut Josephus gesagt haben.

Obwohl diese Worte Fiktion waren, scheinen sich viele Israelis sie zu Herzen genommen zu haben. Israelis wie Or Yelin, Shani Goren und Thomas Hand.

Die Hand der Mythenschöpfer des Zionismus wirft einen langen Schatten.

Ist es für den internationalen Widerstand gegen den Zionismus zu spät, um die Israelis vor sich selbst zu retten? Und wie viele Palästinenser werden sie dabei mit in den Tod reißen?

Die Zukunft ist noch ungeschrieben.

Mit einer Übersetzung von Dena Shunra, einer Übersetzung und zusätzlichen Recherchen von David Sheen sowie zusätzlichen Recherchen von Tamara Nassar.

Asa Winstanley ist Redakteur bei The Electronic Intifada, investigativer Journalist und Autor von Weaponising Antisemitism: How the Israel Lobby Brought Down Jeremy Corbyn (OR Books, 2023).

