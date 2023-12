https://www.middleeastmonitor.com/20231223-israel-uses-starvation-as-a-weapon-of-war-in-gaza/





Ein palästinensisches Kind hält einen leeren Topf in der Hand, während es darauf wartet, Lebensmittel zu erhalten, die von Freiwilligen an palästinensische Familien verteilt werden, die durch israelische Angriffe in Rafah, Gaza, am 22. Dezember 2023 vertrieben wurden. (Abed Zagout – Anadolu Agency)

Nach Angaben der UNO können 9 von 10 Menschen im Gazastreifen nicht jeden Tag essen und müssen über längere Zeiträume keine Mahlzeiten zu sich nehmen.

Israel setzt Hunger als Kriegswaffe in Gaza ein

von Jehan Alfarra

23. Dezember 2023

„Brot war damals wie Gold.“

Dies waren die Worte eines Überlebenden der Belagerung von Leningrad, wohl eines der dunkelsten Kapitel des Zweiten Weltkriegs und eine eindringliche Erinnerung an den schrecklichen Tribut, der von Bevölkerungen gefordert wird, denen absichtlich lebenswichtige Ressourcen vorenthalten wurden.

Der Einsatz von Massenhunger als Kriegswaffe erinnert an eine historische Barbarei, die die Menschheit längst überwunden haben sollte. Diese ungeheuerliche Strategie, die an frühere Belagerungen erinnert, bei denen der Hunger bewusst als Mittel der Kriegsführung eingesetzt wurde, verdeutlicht die schrecklichen Folgen der kollektiven Bestrafung unschuldiger Zivilisten.

Im Gazastreifen hat Israel die Lieferung von Wasser, Lebensmitteln und anderen lebenswichtigen Gütern an die 2,2 Millionen Einwohner der belagerten Enklave absichtlich blockiert.

Der Gazastreifen steht seit 2007 unter israelischer Belagerung. Am 9. Oktober 2023 verhängte der israelische Verteidigungsminister Yoav Gallant eine totale Blockade über den Gazastreifen, als die israelischen Streitkräfte einen umfassenden Krieg gegen das palästinensische Gebiet begannen.

In einem kürzlich veröffentlichten Bericht bezeichnete Human Rights Watch den Einsatz des kollektiven Aushungerns von Zivilisten durch die israelische Regierung als Methode der Kriegsführung im belagerten Gaza-Streifen als Kriegsverbrechen.

„Das humanitäre Völkerrecht oder die Gesetze des Krieges verbieten das Aushungern von Zivilisten als Methode der Kriegsführung“, heißt es in dem Bericht, der sich auf das Römische Statut des Internationalen Strafgerichtshofs beruft, das nach den Schrecken des Zweiten Weltkriegs eingeführt wurde.

Inmitten dieser Unruhen hat sich die lokale Küche des Gazastreifens als ein Zeugnis der Widerstandsfähigkeit und des Durchhaltevermögens im Angesicht der Widrigkeiten erwiesen, wobei viele von ihnen lokal verfügbare Zutaten verwenden, um trotz begrenzter Ressourcen durchzuhalten.

Mehl ist der ultimative Schatz, denn Brot ist nach wie vor das Herzstück des Überlebens in Gaza. Palästinensische Grundnahrungsmittel wie Olivenöl, Za’atar und Duqqa mit ihrer langen Haltbarkeit waren für viele, die sie lagern oder erwerben konnten, ebenfalls ein Rettungsanker.

Da die israelischen Streitkräfte jedoch weiterhin landwirtschaftliche Flächen zerstören, Bäckereien, Lebensmittellager, Mühlen und Straßen für den Transport humanitärer Hilfe, ist die Abhängigkeit von lokalen Produkten nur ein teilweiser Puffer für die wenigen Glücklichen“ gegen die akute Knappheit, die durch die Belagerung, die groß angelegten Bombenangriffe und die Bodeninvasion entsteht. Selbst für die Zubereitung von Mahlzeiten müssen Alternativen zu Kochgas gefunden werden, wie Brennholz oder Pappe.

Mehr als 80 Prozent der Bevölkerung des belagerten Streifens wurden innerhalb des Landes vertrieben, und ihre Möglichkeiten, sich zu bewegen und sich zu ernähren, sind stark eingeschränkt.

Einem Bericht der Integrierten Klassifizierung der Ernährungssicherheitsphase (IPC) zufolge ist der Anteil der Haushalte im Gazastreifen, die von einem hohen Maß an akuter Ernährungsunsicherheit betroffen sind, der größte, der von der IPC-Initiative jemals weltweit erfasst wurde. Dem von den Vereinten Nationen unterstützten Bericht zufolge sind mehr als eine halbe Million Menschen, d. h. ein Viertel der Bevölkerung des Gazastreifens, bereits an der Grenze zur Hungersnot angelangt.

„Es ist eine Situation, in der so gut wie jeder in Gaza Hunger hat“, sagte der Chefökonom des Welternährungsprogramms, Arif Husain. Anfang Dezember berichtete das WFP, dass neun von zehn Menschen im Gazastreifen nicht jeden Tag essen können und über längere Zeiträume keine Mahlzeiten zu sich nehmen.

Die absichtliche Einschränkung der Versorgung mit lebenswichtigen Gütern wie Lebensmitteln, Wasser und medizinischer Hilfe verschärft die Notlage der Bevölkerung, die bereits mit der erschütternden Realität einer groß angelegten Offensive zu kämpfen hat. In nur zwei Monaten wurden bereits bis zu 20.000 Palästinenser getötet, 70 Prozent von ihnen Frauen und Kinder.

Die internationale Gemeinschaft ist moralisch verpflichtet, diese ungeheuerliche Taktik zu verurteilen und diplomatischen Bemühungen Vorrang einzuräumen, um nicht nur einen Waffenstillstand durchzusetzen, sondern auch die Belagerung des Gazastreifens nach Beendigung der militärischen Aktivitäten zu beenden, den ungehinderten Zugang zu humanitärer Hilfe zu gewährleisten und eine dauerhafte Lösung anzustreben, die die Würde und die Rechte der in den besetzten palästinensischen Gebieten gefangenen Zivilisten wahrt.

