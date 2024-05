Israel setzt sich bei deutschen Offiziellen für eine „Verurteilung“ der ICC-Haftbefehle ein Von James Jackson

Israel lobbies German officials to ‚condemn‘ ICC arrest warrants Israeli embassy emails politicians as Berlin says it would arrest Netanyahu if warrant comes into force.

Ein Schild ist am Eingang der israelischen Botschaft in Berlin, Deutschland, am 23. Februar 2017 zu sehen. Foto vom 23. Februar. REUTERS/Fabrizio Bensch

Die israelische Botschaft in Berlin erinnert Deutschland an seine „Staatsräson“, während Berlin bestätigt, dass es Netanjahu verhaften würde, wenn die Haftbefehle in Kraft treten.

Von James Jackson

22. Mai 2024

Berlin, Deutschland – Israelische Beamte fordern deutsche Parlamentarier auf, die Haftbefehlsanträge gegen Israels Premierminister Benjamin Netanyahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant zu „verurteilen“.

In einer von Al Jazeera eingesehenen E-Mail, die im Auftrag des Botschafters Ron Prosor geschrieben wurde, forderte ein Mitarbeiter der israelischen Botschaft in Berlin die Mitglieder des Bundestages auf, „die Tatsache scharf zu verurteilen, dass der Chefankläger in Den Haag Israel, ein demokratisches Land mit einem starken und unabhängigen Justizsystem, mit der mörderischen Terrororganisation Hamas gleichsetzt“.

Karim Khan, der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, gab am Montag die Anträge auf Haftbefehle wegen angeblicher Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit bekannt. Neben Netanjahu und Gallant gelten die Anträge auch für drei hochrangige Hamas-Führer – Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh und Mohammed Diab Ibrahim al-Masri, auch bekannt als Deif.

Die Hamas, die von den meisten westlichen Mächten, darunter auch Deutschland, als terroristische Organisation eingestuft wird, regiert den Gazastreifen und stand hinter den Anschlägen vom 7. Oktober im Süden Israels, die den historischen israelisch-palästinensischen Konflikt drastisch eskalieren ließen.

Bei dem Angriff der Hamas wurden 1.139 Menschen getötet und Hunderte gefangen genommen. Seitdem hat Israels jüngster und tödlichster Krieg gegen den Gazastreifen mehr als 35.562 Palästinenser getötet, darunter Tausende von Kindern.

In der E-Mail der israelischen Botschaft wurde die deutsche „Staatsräson“ erwähnt, ein politischer Begriff, der „Staatsräson“ bedeutet. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs versucht Deutschland, seine Nazi-Vergangenheit und seine Rolle im Holocaust wiedergutzumachen, indem es Israels Sicherheit Priorität einräumt.

„Die Entscheidung des Generalstaatsanwalts verletzt das Recht Israels, sich in einem Krieg gegen eine Terrororganisation zu verteidigen. Deutschlands Engagement für Israels Sicherheit, das Teil der deutschen Staatsräson (STAATSRASON) ist, ist heute wichtiger denn je.“

Netanjahu wies die Ankündigung des ICC umgehend „mit Abscheu“ zurück. In einem Interview mit CNN nannte er Khan einen „schurkischen Ankläger, der falsche Anklagen erhoben und falsche Symmetrien geschaffen hat“.

Deutschland begrüßte nach der Ankündigung die Unabhängigkeit des IStGH und bestätigte am Mittwoch, dass die deutsche Polizei Netanjahu festnehmen würde, wenn ein Haftbefehl ausgestellt würde, wobei Regierungssprecher Steffen Hebestreit sagte: „Wir folgen dem Gesetz“.

In einer Regierungserklärung von dieser Woche hieß es jedoch: „Der Gerichtshof wird eine Reihe schwieriger Fragen beantworten müssen, darunter die Frage nach seiner Zuständigkeit und der Komplementarität der Ermittlungen gegen Rechtsstaaten wie Israel.

Die Rechtsexpertin Chantal Meloni, Dozentin für Internationales Recht an der Universität Mailand und leitende Rechtsberaterin am Europäischen Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte (ECCHR) in Berlin, sieht in der Erklärung einen subtilen Versuch, die Zuständigkeit des IStGH in Frage zu stellen.

„Die deutsche Pressemitteilung, obwohl sie den IStGH nicht offen angreift und formal seine Unabhängigkeit respektiert, stellt zwischen den Zeilen die Frage, dass das Gericht in der israelisch-palästinensischen Situation nicht zuständig ist“, sagte sie.

In einem Aufruf an den IStGH im Jahr 2020 habe Deutschland argumentiert, dass Palästina als Staat nicht existiere und der IStGH daher keine Zuständigkeit haben könne, erklärte Meloni. Dies widerspreche einer früheren Entscheidung des IStGH; 2015 sei Palästina dem Römischen Statut als Vertragsstaat des IStGH beigetreten.

„Das ist sehr bedauerlich, denn es widerspricht der Unabhängigkeit des Gerichts und dem Umstand, dass Palästina bereits Vertragspartei des IStGH ist. Sie argumentieren rückwärts von bereits bestehenden Gesetzen“, sagte Meloni, der palästinensische Opfer vertritt.

In Anlehnung an die Reaktion Israels heißt es in der Erklärung der deutschen Regierung, dass die „gleichzeitige Beantragung von Haftbefehlen … den falschen Eindruck erweckt hat, dass die beiden [israelischen und Hamas-Beamten] gleich behandelt werden sollen“.

Meloni erklärte jedoch, die Anträge seien „differenziert“ und würden „die Verantwortlichkeiten nicht vermischen“.

„Die Verbrechen sind unterschiedlich und natürlich sind auch die Anschuldigungen unterschiedlich. Es ist nichts Ungeheuerliches, dass sowohl politische Führer als auch Mitglieder einer bewaffneten Gruppe wie der Hamas, die zum Terrorismus gegriffen hat, internationale Verbrechen begehen können. Das Statut des IStGH ist die Richtschnur für den Beitrag des Anklägers“, sagte sie.

Prosor, der israelische Botschafter, schrieb auf X, dass „die deutsche ‚Staatsräson‘ jetzt auf den Prüfstand gestellt wird – ohne Wenn und Aber.“

Quelle: Al Jazeera

Übersetzt mit deepl.com



