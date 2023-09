Israel seeks complete impunity at the UN The Israeli Government Press Office reported that Prime Minister Benjamin Netanyahu advised UN Secretary-General Antonio Guterres to „change the attitude of the organisation’s institution towards the State of Israel.“ If…

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu spricht während der Generaldebatte der 78. Sitzung der Generalversammlung der Vereinten Nationen im UN-Hauptquartier am 22. September 2023 in New York City [Liu Guanguan/China News Service/VCG via Getty Images].

Israel strebt vollständige Straffreiheit bei der UNO an

von Ramona Wadi

24. September 2023

Wie die Pressestelle der israelischen Regierung mitteilte, hat Premierminister Benjamin Netanjahu dem UN-Generalsekretär Antonio Guterres geraten, „die Haltung der Institution der Organisation gegenüber dem Staat Israel zu ändern“. Würden die UN und ihre Institutionen ihre Haltung wirklich im Einklang mit dem Völkerrecht und den Menschenrechten ändern, würde sich Israel nach dem Entkolonialisierungsprozess nicht selbst anerkennen.

Worauf Netanjahu jedoch abzielt, ist, die vergebliche Kritik an Israel einzudämmen. Da die Normalisierungsabkommen die arabischen Länder kooperativ näher an Israel heranführen, erwartet Netanjahu, dass die Vereinten Nationen selbst ihre oberflächlichen Hinweise auf die ständigen Verstöße gegen das Völkerrecht aufgeben. Die Abraham-Abkommen wurden als Überbrückung einer Kluft zwischen den Vereinten Nationen und den arabischen Ländern wahrgenommen, die ihre Beziehungen zu Israel ungeachtet des Kolonialismus normalisieren. Für Netanjahu wäre es ein willkommener Schritt, die Kritik an Israel vollständig einzustellen, auch wenn die Kritik der UNO regelmäßig dem angeblichen Recht Israels auf Selbstverteidigung gegenübergestellt wird.

Netanjahus Rede vor der UN-Generalversammlung spiegelte beispielsweise die Bedeutung wider, die dem Abraham-Abkommen beigemessen wird. Da das Zwei-Staaten-Paradigma nicht mehr gilt, haben die Abraham-Verträge heimlich Vorrang und bestätigen Netanjahus Worte, dass Palästina für die arabischen Führer keine Priorität mehr hat, ebenso wenig wie für die internationale Gemeinschaft. „Israel kann eine Brücke des Friedens und des Wohlstands werden. Der Frieden zwischen Israel und Saudi-Arabien wird einen neuen Nahen Osten schaffen“, erklärte Netanjahu. Es wird die Botschaft verbreitet, dass das Abraham-Abkommen die Diplomatie verändern kann und dass die UNO die Entwicklungen zur Kenntnis nehmen sollte. Für Netanjahu bedeuten die Normalisierungsabkommen, dass Palästina weiter in Vergessenheit gerät – was Israel auch erreichen will, wenn es bei der UNO unbegründete Vorwürfe der israelfeindlichen Voreingenommenheit erhebt.

Würde die UNO Netanjahus Worte ernst nehmen, würde sich die Haltung und Politik der internationalen Gemeinschaft gegenüber Israel ändern, was die Palästinenser sehr begrüßen würden. Netanjahu und israelische Diplomaten beschuldigen die UN regelmäßig der israelfeindlichen und antisemitischen Voreingenommenheit – keine dieser Vorwürfe ist haltbar. Israel hat die Kritik an seinen Verstößen gegen das Völkerrecht mit Antisemitismus gleichgesetzt, obwohl es um die fortgesetzte Kolonisierung palästinensischen Landes geht, die die zionistische Ideologie schon vor der Gründung Israels angestrebt hat. Wenn die UNO sich gegen israelische Verstöße gegen das Völkerrecht ausspricht, und zwar nicht aus politischer Überzeugung, sondern aus reiner Pflicht, kann Israel aus dieser Kritik ein Narrativ des Antisemitismus und der antiisraelischen Voreingenommenheit konstruieren, das auf der eigenen Definition des Siedlerkolonialunternehmens als jüdischer Staat beruht.

Die UNO sollte in der Tat ihre Haltung gegenüber Israel ändern. Unverbindliche Resolutionen funktionieren nicht. Ebenso wenig wie die schwache Verurteilung von Israels Verstößen gegen das Völkerrecht durch die UN. Wenn die UNO wirklich die Menschenrechte schützen würde, hätte Guterres viel zu der Heuchelei Israels zu sagen gehabt, das seinen größten kollektiven internationalen Verbündeten beschuldigt, gegen den Siedlerkolonialismus in Palästina voreingenommen zu sein. Immerhin hat die UNO das Siedlerkolonialunternehmen als Staat auf Kosten der enteigneten und kolonisierten palästinensischen Bevölkerung anerkannt. Worauf Netanjahu jedoch abzielt, ist eine breitere Akzeptanz der Normalisierungsabkommen, so dass das Schweigen über Völkerrechtsverletzungen vollständig aufrechterhalten wird. Übersetzt mit Deepl.com

