Israels beispielloser Zusammenbruch schafft eine Chance für die Palästinenser

Von Ramzy Baroud

18. September 2023

Ohne palästinensische Freiheit ist Israels Zukunft als instabiles Land mit undemokratischen Institutionen und ständigem Chaos besiegelt

Von Anfang an hat Israel eine Marke für sich selbst geschaffen – ein mächtiges Gimmick, das auf zwei Hauptpfeilern beruhte: Demokratie und Stabilität.

Die Hauptzielgruppe für diese Marke waren mächtige westliche Staaten, die eine unverhältnismäßig große politische, wirtschaftliche und militärische Macht ausübten. Diese westlichen Regierungen und ihre einflussreichen Medien trugen ihren Teil dazu bei, indem sie das Image Israels – als demokratisch und stabil – aufpolierten, während sie das seiner arabischen und palästinensischen Feinde und aller anderen, die es wagten, Israel zu kritisieren, in Verruf brachten.

Es spielte kaum eine Rolle, ob Israel wirklich ein Leuchtturm der Demokratie und der Stabilität war, denn diese Begriffe werden oft heraufbeschworen und verwendet, um den Interessen der Machthaber zu entsprechen. Um die Scharade aufrechtzuerhalten, war Israels Aufgabe ziemlich einfach: die Aufrechterhaltung einer Fassade der Demokratie im eigenen Land – selbst wenn diese Demokratie rassistisch und ausgrenzend war – und die Bereitstellung von genügend vermeintlicher Stabilität, damit ausländische Unternehmen darauf vertrauen konnten, dass ihre Investitionen in Israel sicher waren.

Die tatsächliche, überprüfbare Wahrheit ist in solchen Situationen kaum von Bedeutung. Alles, was zählt, sind Slogans und Klischees – und genügend Leute an der Macht, die bereit sind, diese Slogans zu wiederholen und sogar an die Klischees zu glauben.

So wurde Israel im Laufe der Jahre zur „einzigen Demokratie im Nahen Osten“ und zu einer „Oase der Freiheit und Stabilität“, die von der „moralischsten Armee der Welt“ geschützt wird, und so weiter.

Wenn die Säule der Demokratie bröckelt, bricht auch die Säule der Stabilität zusammen. Und ohne Stabilität laufen die Investoren einfach weg.

Aber diese Pseudowirklichkeit kann nur relativ existieren. Um Israel in den Vordergrund zu rücken, mussten die Araber verunglimpft und erniedrigt werden, obwohl es Israel war, das ihr Land unrechtmäßig besetzt und wiederholt Kriege gegen Palästinenser und andere arabische Nationen geführt hat.

Das perfekte Beispiel für das erfolgreiche israelische Modell war bis vor kurzem eine Aussage von Premierminister Benjamin Netanjahu am 13. September 2012, also letzte Woche vor 11 Jahren. Bei einem Toast auf hochrangige Militärkommandeure im Generalstabsforum der israelischen Armee anlässlich von Rosch Haschana brachte Netanjahu Israels Triumphgefühl in wenigen Worten auf den Punkt. „Wir leben in einer unbeständigen und stürmischen Region. Die Explosionen und Stürme nehmen zu. Die Stärke der IDF hat dazu beigetragen, dass wir inmitten der Stürme eine Insel der Stabilität bleiben“, sagte Netanjahu.

Zwei Tatsachen sind Netanjahu damals vielleicht entgangen. Erstens, dass viele der „Explosionen und Stürme“ in der modernen Geschichte des Nahen Ostens Israels eigenes Verschulden waren, wie z. B. militärische Invasionen, Besatzung und andere destabilisierende Faktoren. Und zweitens, dass, um es mit den Worten von Heraklit zu sagen, „die einzige Konstante im Leben der Wandel ist“.

Mehr als ein Jahrzehnt nach Netanjahus Erklärung lernt Israel nun, dass es nicht länger von der „unbeständigen und stürmischen Region“ isoliert ist.

Es ist wichtig zu betonen, dass das seit langem wahrgenommene „Chaos“ im Nahen Osten, das der „Stabilität“ Israels gegenübergestellt wird, keine inhärenten Werte der Geschichte sind. Der Nahe Osten – eigentlich ein Großteil des Globalen Südens – ist seit vielen Jahrzehnten ein Opfer der ehemaligen westlichen Kolonialmächte geblieben. Selten hat ein Staatsstreich, eine Revolution, eine politische Krise oder ein wirtschaftlicher Zusammenbruch in diesem Teil der Welt ohne direkte oder andere Beteiligung des Westens stattgefunden.

Araber, die Architekten einer der größten und langlebigsten Zivilisationen der Menschheitsgeschichte, sind nicht von Natur aus chaotisch, wie Israel und seine westlichen Wohltäter durch ihre unerbittliche Propaganda behaupten. Eine solche Diskussion ist ohnehin überholt, denn Israel selbst ist heute der Inbegriff von politischer Instabilität und sozialem Chaos.

Ein virales Video vom 7. September zeigte Dutzende von israelischen Soldaten der „Elite“-Brigade Golani, die ihre eigene Militärbasis zerstörten. Das durchgesickerte Video könnte als Einzelfall abgetan werden, wenn nicht mindestens 10.000 Reservisten der israelischen Armee erklärt hätten, dass sie ihren Militäreinheiten nicht beitreten werden, wenn die von Netanjahu vorgeschlagenen Justizreformen bestätigt werden. In der Zwischenzeit besetzen Hunderttausende Israelis weiterhin die großen Plätze aller israelischen Städte und fordern ein Ende dessen, was sie als rechtsextremen Putsch empfinden.

Die derzeitige Verwundbarkeit Israels wird durch die massiven und raschen Veränderungen der politischen Landkarte des Nahen Ostens und der Welt noch verschärft

Israelische Militäranalysten und hoch angesehene Journalisten beschäftigen sich heute mit politischen und moralischen Fragen, die noch vor wenigen Jahren als undenkbar gegolten hätten: Was ist, wenn sich die Armee gegen das Volk wendet? Was ist, wenn das Volk die Regierung stürzt? Was ist, wenn Israel keine Demokratie mehr ist? Tatsächlich sind sich viele Israelis einig, dass dieses Szenario bereits eingetreten ist. Zu ihnen gehören zwei ehemalige Leiter des mächtigen internen Sicherheitsdienstes, des Shin Bet. In einem im vergangenen Monat veröffentlichten Brief forderten sie US-Präsident Joe Biden auf, Netanjahu nicht im Weißen Haus zu empfangen. Ein solcher Besuch würde als „Legitimierung des Regierungsputsches“ angesehen, schrieben sie und warfen dem israelischen Staatschef vor, Israel „schweren Schaden“ zuzufügen, insbesondere den „strategischen Beziehungen zwischen den USA und Israel“.

Die Aufgabe, Israel als „die einzige Demokratie im Nahen Osten“ zu vermarkten, ist nicht mehr so leicht zu erfüllen.

Da die Säule der Demokratie bröckelt, bricht auch die Säule der Stabilität zusammen. Und ohne Stabilität laufen die Investoren einfach weg.

Der Ansturm auf den israelischen Markt hat bereits begonnen. Die Kapitalflucht ist nach Israels eigener Einschätzung so extrem, dass sie viele Marktanalysten überrascht hat. Ausländische Investitionen in Israel beliefen sich in den ersten drei Monaten des Jahres 2023 auf magere 2,6 Milliarden Dollar, ein Rückgang von 60 Prozent im Vergleich zu den Jahren 2020 und 2022, wie aus einem kürzlich veröffentlichten Bericht des israelischen Finanzministeriums hervorgeht, in dem das Jahr 2021 nicht berücksichtigt wurde.

Was sich im „demokratischen“ und „stabilen“ Israel abspielt, ist wirklich beispiellos. Die derzeitige Verwundbarkeit des Landes wird durch die massiven und raschen Veränderungen der politischen Landkarte des Nahen Ostens und der Welt noch verschärft. In dem Maße, wie der Würgegriff der USA und des Westens über die Region und andere Teile der Welt schwächer wird, ist Israels einst mächtige geopolitische Position zunehmend gefährdet.

Dies sollte den Palästinensern die Gelegenheit bieten, Israels gescheiterte Markenzeichen der falschen Demokratie, der sozialen Instabilität und der völligen Apartheid zu entlarven.

Israel muss nun unter Druck gesetzt werden, damit es sich dem Völkerrecht beugt, das dem palästinensischen Volk grundsätzlich Gerechtigkeit und Freiheit und den Flüchtlingen das unveräußerliche Recht auf Rückkehr garantiert.

Ohne palästinensische Freiheit ist Israels Zukunft als instabiles Land mit undemokratischen Institutionen, permanenter Apartheid und ewigem Chaos besiegelt. Übersetzt mit Deepl.com

Ramzy Baroud schreibt seit mehr als 20 Jahren über den Nahen Osten. Er ist ein international tätiger Kolumnist, Medienberater, Autor mehrerer Bücher und Gründer von PalestineChronicle.com. Twitter: @RamzyBaroud



