„Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, der für die Sicherung des Weltfriedens und der Stabilität verantwortlich ist, hat bei der Lösung der Situation in Gaza völlig versagt“, betonte Erdogan. / Foto: AA-Archiv

Israel verbreitet Desinformationen, um die Wahrheit über Gaza zu verschleiern: Erdogan

24. November 2023

„Die Türkei hat über 100 Lügen aufgedeckt, die Israel über sein Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation verbreitet hat“, so Präsident Erdogan in seiner Rede auf dem Gipfel für strategische Kommunikation.

Seit dem 7. Oktober habe es in Gaza „massive Brutalität und Massaker“ gegeben, bei denen „jeder menschliche Wert mit Füßen getreten wurde“, sagte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan.

„Israel versucht, das unterdrückte Volk von Gaza daran zu hindern, sich Gehör zu verschaffen, indem es seine Kommunikation mit der Außenwelt abschneidet“, sagte Erdogan am Freitag in einer Videoansprache auf dem International Strategic Communication Summit (STRATCOM) in Istanbul.

„Israel tötet gezielt auch Journalisten, die trotz aller Schwierigkeiten versuchen, für den Rest der Welt über die humanitäre Tragödie in Gaza zu berichten. Mehr als 60 Journalisten sind bisher durch israelische Angriffe ermordet worden“, fügte er hinzu.

Er wies auch darauf hin, dass das türkische Zentrum zur Bekämpfung von Desinformation innerhalb der türkischen Kommunikationsdirektion seit dem 7. Oktober über 100 von Israel verbreitete Lügen aufgedeckt hat.

Der türkische Präsident unterstrich erneut die Wirkungslosigkeit der internationalen Organisationen und des globalen Systems angesichts der israelischen Aggression in Gaza.

„Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, der für die Sicherung des Weltfriedens und der Stabilität verantwortlich ist, hat in diesem Prozess völlig versagt“, sagte er und wiederholte, dass Israel „ein klares Kriegsverbrechen“ begehe, indem es der Bevölkerung von Gaza den Strom, das Wasser, den Treibstoff und die Lebensmittel abschneide.

Krise der internationalen Regierungsführung“.

Israels unerbittliche Angriffe auf den palästinensischen Gazastreifen haben eine Krise des internationalen Regierungssystems bestätigt, sagte der türkische Kommunikationsdirektor Fahrettin Altun in einer Rede vor STRATCOM in Istanbul.

„Angesichts der rasanten Globalisierung werden die Mechanismen, die im Rahmen der Global Governance aufgebaut wurden, zunehmend dysfunktional“, erklärte Altun.

Er betonte, dass die internationale Gemeinschaft in Syrien gesehen habe, wie hilflos internationale Akteure und Organisationen angesichts des Bürgerkriegs und der humanitären Tragödien seien, während der Krieg zwischen Russland und der Ukraine gezeigt habe, wie machtlos das internationale System angesichts zwischenstaatlicher Konflikte sei.

Israels Angriffe auf den belagerten Gazastreifen, „ohne jedes Gewissen und ohne Grund“, hätten jedoch eine Krise des internationalen Regierungssystems offenbart, die in der Öffentlichkeit deutlich geworden sei, fügte Altun hinzu.

Desinformation über Gaza „deutlich sichtbar

Mehr lesen

Während des Gipfels sprach auch der türkische Außenminister Hakan Fidan zu den Zuhörern und unterstrich den Ernst der globalen Situation, indem er den beunruhigenden Trend hervorhob, dass einige Staaten zu Erfüllungsgehilfen in einem System werden, das den Nihilismus aufrechterhält.

Er verwies auf historische Beispiele wie die Intervention in Afghanistan, bei der institutionalisierte Desinformation eine Rolle spielte, und beklagte, dass sie sich in der aktuellen Gaza-Krise wiederhole.

Da die Verbreitung von Desinformation in der Berichterstattung über Israels Angriffe auf den Gazastreifen deutlich sichtbar ist, „ist eine strategische Kommunikation erforderlich, um Desinformation zu bekämpfen“, sagte Fidan und bekräftigte das Engagement der Türkei für ein Verständnis, das auf dem unerschütterlichen Prinzip der Wahrhaftigkeit beruht.

Türkiye „steht allein“ in der Terrorismusbekämpfung

In seiner Ansprache erläuterte Fidan auch den ganzheitlichen Ansatz der Türkei in den Bereichen Sicherheit und Terrorismusbekämpfung und betonte die Notwendigkeit der internationalen Zusammenarbeit, um die sich entwickelnden Taktiken der Terrororganisationen zu bekämpfen.

„Unsere Bemühungen haben zu einer Entscheidung geführt, die Dokumente der NATO zur Terrorismusbekämpfung zu aktualisieren. Insbesondere wurde ein Koordinator für den Kampf gegen den Terrorismus ernannt, was das erste Mal ist, dass eine solche Funktion eingerichtet wurde“, sagte er.

Der Außenminister fügte hinzu, dass die Türkei bei ihren Bemühungen zur Terrorismusbekämpfung gegen terroristische Gruppen wie Daesh, die PKK und ihre Erweiterung, die YPG, zeitweise allein dastand.

Er äußerte sich besorgt über die Unterstützung, die die YPG von Verbündeten wie den USA erhält, nannte dies einen „strategischen Fehler“ und betonte, wie wichtig Klarheit und Ehrlichkeit bei der Bewältigung gemeinsamer Sicherheitsbelange auf der globalen Bühne seien.

