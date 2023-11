Live blog: Israeli hostages in Gaza have been transferred to Egypt – reports Israel’s brutal war on Gaza – now in its 49th day – has killed at least 14,854 Palestinians. More than 7,000 Palestinians are missing or buried under rubble of bombed homes, authorities say.

Die israelische Armee eröffnet das Feuer auf Palästinenser, die nach Inkrafttreten der humanitären Pause in den Norden des Gazastreifens zurückkehren wollen. / Foto: AA

Live-Blog: Israelische Truppen schießen auf Palästinenser, die in den nördlichen Gazastreifen zurückkehren wollen, und töten zwei

Israels brutaler Krieg gegen den Gazastreifen, der nun schon 49 Tage andauert, hat mindestens 14.854 Palästinenser getötet. Mehr als 7.000 Palästinenser werden vermisst oder sind unter den Trümmern ihrer zerbombten Häuser begraben, so die Behörden.

Freitag, 23. November 2023

1041 GMT – Israelische Truppen haben zwei Palästinenser erschossen und 11 weitere verwundet, als sie in den nördlichen Gazastreifen unterwegs waren.

Ein Anadolu-Reporter vor Ort sagte, die israelische Armee habe Flugblätter auf die südlichen Teile des Gazastreifens, einschließlich der Stadt Rafah, abgeworfen und die Bewohner angewiesen, nicht in den Norden zu gehen, obwohl die Palästinenser am Nachmittag dazu aufgerufen hatten.

Ein Journalist der Nachrichtenagentur Associated Press sah die beiden Leichen und die Verwundeten, als sie in einem Krankenhaus in der Stadt Deir al Balah in der südlichen Hälfte des Gazastreifens eintrafen. Den Verletzten war in die Beine geschossen worden.

Seit Inkrafttreten einer viertägigen Waffenruhe am frühen Morgen wurden Hunderte von Palästinensern gesehen, die versuchten, in den nördlichen Gazastreifen zu gelangen.

Augenzeugen berichteten, dass israelische Truppen das Feuer auf Menschen eröffneten, die versuchten, nach Norden zu gelangen.

Weitere Updates

1225 GMT — Türkiye fordert den Westen auf, sich von israelischen Kriegsverbrechen zu distanzieren

Der türkische Außenminister Hakan Fidan forderte den Westen auf, sich von den israelischen „Kriegsverbrechen“ zu distanzieren.

„Die westliche Welt sollte sich von den israelischen Kriegsverbrechen distanzieren. Jede bedingte oder bedingungslose Unterstützung Israels ist ein Blankoscheck für die Tötung weiterer Palästinenser“, sagte Fidan auf dem International Strategic Communication (Stratcom) Summit in Istanbul.

„Die Geschichte wird die Intoleranz gegenüber der palästinensischen Flagge und den Aufrufen zum Frieden im heutigen Europa, wo Angriffe auf den heiligen Koran angeblich als freie Meinungsäußerung akzeptiert werden, nicht vergessen“, fügte er hinzu.

Ein echter Frieden sei nur mit Gerechtigkeit, internationaler Zusammenarbeit und Wahrheit möglich, betonte der türkische Außenminister.

1222 GMT — Frankreich nimmt den Fußballspieler Atal aus Nizza wegen eines Posts über den Krieg zwischen Israel und Hamas fest

Die französische Polizei hat den algerischen Nationalspieler Youcef Atal, der für den Ligue-1-Fußballverein Nizza spielt, wegen des Verdachts der „Rechtfertigung des Terrorismus“ festgenommen, nachdem er in den sozialen Medien einen Beitrag über den Krieg zwischen Israel und der Hamas veröffentlicht hatte, so die Staatsanwaltschaft.

Im vergangenen Monat wurde der 27-jährige Verteidiger für sieben Spiele gesperrt, nachdem er diesen Beitrag schnell gelöscht und sich anschließend entschuldigt hatte.

Die Staatsanwaltschaft von Nizza hatte auf Antrag des örtlichen Präfekten und des Bürgermeisters von Nizza eine Untersuchung eingeleitet.

Die Verhaftung bedeutet, dass Atal nun von der Polizei in Haft verhört werden kann und nach Ablauf der Haftzeit entweder angeklagt oder ohne weitere unmittelbare Maßnahmen freigelassen werden könnte.

Atal war bereits von seinem Verein „bis auf weiteres“ suspendiert worden.

1215 GMT — Israelische Armee zerstört nationale Denkmäler und Monumente in palästinensischen Städten

Die israelische Armee hat alle nationalen Gedenkstätten und Denkmäler in palästinensischen Städten ins Visier genommen, wie die Statue des verstorbenen Präsidenten Jassir Arafat im Westjordanland und die Gedenkstätte für die Märtyrer der Mavi Marmara im Gazastreifen, während sie gleichzeitig ihre Luft- und Bodenangriffe in der belagerten Enklave intensivierte.

Während die israelische Armee Razzien in den palästinensischen Gebieten im gesamten besetzten Westjordanland und im Gazastreifen durchführt, wurden israelische Bulldozer speziell auf die Zerstörung von nationalen Gedenkstätten angesetzt, ohne dass ein Grund für ihr Vorgehen erkennbar war.

1214 GMT — Israel schließt die Vorbereitungen zur Aufnahme von Geiseln aus dem Gazastreifen ab

Die israelische Armee hat den Abschluss der Vorbereitungen für die Aufnahme israelischer Geiseln bekannt gegeben, die im Gazastreifen festgehalten werden, wie in einem Abkommen über eine humanitäre Pause zwischen Israel und der palästinensischen Gruppe Hamas vereinbart.

Nach einer Erklärung der Armee, aus der die Nachrichten-Website Times of Israel zitiert, sollen Psychologen und Experten für psychische Gesundheit die Geiseln bei ihrer Ankunft in Empfang nehmen.

Dreizehn Israelis sollen am Freitag aus dem Gazastreifen freigelassen werden, im Austausch für die Freilassung von 39 Palästinensern, die in israelischen Gefängnissen festgehalten werden.

Nach Angaben der israelischen Tageszeitung Yedioth Ahronoth haben die israelischen Behörden in Vorbereitung eines Gefangenenaustauschs mit der Hamas 24 palästinensische Frauen und 15 Männer in das Gefängnis Ofer in der Nähe der Stadt Ramallah im Westjordanland verlegt.

Im Rahmen der Vereinbarung über die humanitäre Pause im Gazastreifen werden insgesamt 50 von der Hamas festgehaltene Israelis im Austausch gegen 150 palästinensische Gefangene in israelischen Gefängnissen freigelassen, berichteten israelische Medien.

1146 GMT — Libanon-Grenze ruhig, da Waffenstillstand zwischen Israel und Hamas in Kraft tritt

Im Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen ist an der südlichen Grenze des Libanon wieder Ruhe eingekehrt, wie die libanesischen Staatsmedien und das israelische Militär berichten.

Seit dem Ausbruch des Gaza-Krieges am 7. Oktober kam es an der Südgrenze des Libanon zu tödlichen Schusswechseln, an denen vor allem die israelische Armee und die libanesische Hisbollah-Bewegung sowie palästinensische Gruppen beteiligt waren.

Die Hisbollah hat sich noch nicht dazu geäußert, ob sie sich an die Bedingungen des Abkommens halten wird, das von Katar mit Unterstützung Ägyptens und der Vereinigten Staaten vermittelt wurde.

„An der südlichen Grenze herrschte eine prekäre Ruhe, da die humanitäre Waffenruhe im Gazastreifen um 7:00 Uhr morgens (0500 GMT) in Kraft trat“, berichtete die offizielle libanesische Nachrichtenagentur National News Agency.

Sechs Stunden nach Inkrafttreten der Gaza-Pause bestätigte ein israelischer Militärsprecher gegenüber AFP, dass es bisher keine weiteren Zwischenfälle oder Schüsse an der libanesischen Grenze gegeben habe.

1140 GMT — Hamas sagt, sie sei bereit, alle Gefangenen freizulassen

Die Hamas soll laut Anadolu Agency bereit sein, alle Gefangenen freizulassen, wenn Israel im Gegenzug alle palästinensischen Gefangenen freilässt.

1114 GMT – „Äußerst besorgt“ über die im Al Shifa Krankenhaus verbliebenen Menschen: WHO

Ein Sprecher der Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte, die UN-Organisation arbeite an weiteren Evakuierungen aus den Krankenhäusern im nördlichen Gazastreifen, sobald ein Waffenstillstand in Kraft trete, und äußerte sich besorgt über die Sicherheit der im Al-Shifa-Krankenhaus verbliebenen Menschen.

„Wir sind äußerst besorgt über die Sicherheit der schätzungsweise 100 Patienten und des medizinischen Personals, die sich noch im Al Shifa befinden“, sagte WHO-Sprecher Christian Lindmeier.

Er lehnte es ab, auf die Äußerungen des palästinensischen Gesundheitsministeriums in Gaza zu reagieren, das die Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation aussetzte, nachdem berichtet wurde, dass Israel medizinisches Personal zur Befragung festhält.

1101 GMT – 10 Krankenwagen transportieren Patienten und Verletzte von Khan Younis nach Gaza-Stadt

Krankenwagen des Palästinensischen Roten Halbmonds sind heute Morgen von Khan Younis im Süden des Gazastreifens nach Gaza-Stadt gefahren, um Patienten und Verletzte zu transportieren, nachdem eine humanitäre Pause begonnen hatte.

Die Krankenwagen wurden von UN-Teams eskortiert, die den Transport mit den zuständigen Behörden koordinierten.

„Zehn Krankenwagen des Roten Halbmonds sind heute Morgen in Koordination und unter Begleitung der UN von Khan Younis nach Gaza gefahren, um Verletzte und Patienten aus dem Al Ahli Baptist Hospital zu transportieren“, teilte der Rote Halbmond in einer Erklärung auf der Social Media Plattform X mit.

1037 GMT – Israel begeht Kriegsverbrechen“, indem es den Bewohnern des Gazastreifens die Grundbedürfnisse abschneidet: Erdogan

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Israel beschuldigt, im Gazastreifen „Kriegsverbrechen“ zu begehen, indem es den Menschen in der belagerten Enklave den Zugang zu Strom, Wasser und Lebensmitteln verwehrt.

„Israel, das ein Kriegsverbrechen begeht, indem es Strom, Wasser und Lebensmittel abschneidet, versucht zu verhindern, dass die Unterdrückung der Menschen in Gaza gehört wird, indem es ihre Kommunikation mit der Außenwelt abschneidet“, sagte Erdogan in einer Videobotschaft, die an den Gipfel für internationale strategische Kommunikation (Stratcom) in Istanbul gesendet wurde.

„Die Zivilisten, auf die Israel absichtlich zielt, sind nicht nur Kinder und Frauen. Israel tötet auch Journalisten, die trotz aller Schwierigkeiten versuchen, der Welt die humanitäre Tragödie in Gaza zu zeigen“, sagte der türkische Staatschef und fügte hinzu, dass bisher mehr als 60 Journalisten bei israelischen Angriffen getötet worden seien.

0948 GMT – Sirenen ertönen in Israels Eilat und warnen vor einem möglichen Abschuss aus dem Jemen

In Israels südlichem Badeort Eilat am Roten Meer ertönten Sirenen, wie das Militär mitteilte, und warnten vor einem möglichen Langstrecken-Luftangriff aus dem Jemen.

Die jemenitischen Houthis haben in Solidarität mit den Palästinensern nach Israels Krieg gegen den Gazastreifen seit dem 7. Oktober bereits Drohnen und Raketen auf Israel abgefeuert.

0850 GMT – Israel warnt Palästinenser davor, während der humanitären Pause in den Norden des Gazastreifens zu ziehen

Die israelische Armee hat die Palästinenser davor gewarnt, sich während der humanitären Pause, die heute früh in Kraft getreten ist, in den nördlichen Teil des Gazastreifens zu begeben.

Nach Angaben eines Anadolu-Reporters vor Ort warf die israelische Armee Flugblätter auf die südlichen Teile des Gazastreifens, einschließlich der Stadt Rafah, ab und forderte die Palästinenser auf, sich nicht in den Norden zu begeben, obwohl diese am Nachmittag dazu aufgerufen hatten.

„An die Bewohner des Gazastreifens: Der Krieg ist noch nicht zu Ende, die humanitäre Pause ist vorübergehend, und die nördliche Region des Gazastreifens ist ein Kriegsgebiet“, hieß es in dem Flugblatt. Es stellte auch klar, dass Bewegungen vom Norden in den Süden nur über die Salahuddin-Straße auf der Ostseite der winzigen Enklave erlaubt sind.

0840 GMT – Israel wird 39 palästinensische Frauen und Teenager freilassen: offiziell

Israel wird heute 39 palästinensische Gefangene im besetzten Westjordanland freilassen, darunter 24 Frauen und 15 männliche Jugendliche, im Austausch für 13 Geiseln, die von der Hamas im Gazastreifen freigelassen werden sollen, so ein palästinensischer Beamter.

Während der viertägigen Waffenruhe im Gazastreifen sollen mindestens 50 Geiseln freigelassen werden, so dass sich schätzungsweise 190 in den Händen palästinensischer Kämpfer befinden. Im Gegenzug werden voraussichtlich 150 palästinensische Gefangene freigelassen.

Für die mehr als zwei Millionen Einwohner des Gazastreifens bedeutet die Vereinbarung eine Atempause von den wochenlangen israelischen Bombardierungen. Nach palästinensischen Angaben hat der Krieg bisher fast 15.000 Menschen das Leben gekostet. Nach Angaben der Vereinten Nationen sind schätzungsweise 1,7 Millionen der 2,4 Millionen Einwohner des Gebiets vertrieben worden.

Etwa zwei Stunden nach Beginn des Waffenstillstands fuhren Hilfsgütertransporter aus Ägypten in den Gazastreifen ein. Zwei der Lastwagen, die ägyptische Organisationen repräsentierten, trugen Transparente mit der Aufschrift „Gemeinsam für die Menschlichkeit“. Auf einem anderen stand: „Für unsere Brüder in Gaza“.

0801 GMT – Treibstofftransporte aus Ägypten fahren in den Gazastreifen ein

Mit Beginn der humanitären Pause im Gazastreifen sind erstmals seit der von Israel Anfang letzten Monats verhängten strengen Blockade Lastwagen mit dringend benötigtem Treibstoff aus Ägypten in die palästinensische Enklave gekommen.

Die UN-Organisationen im Gazastreifen, insbesondere das UN-Flüchtlingshilfswerk UNRWA, haben seit Beginn der unerbittlichen israelischen Angriffe am 7. Oktober und der Belagerung, die die humanitären Hilfslieferungen auf ein Rinnsal reduziert hat, nur sehr geringe Mengen an Treibstoff erhalten, die für ihren weiteren Betrieb unerlässlich sind.

Palästinensische Quellen am Grenzübergang Rafah teilten Anadolu mit, dass Lastwagen mit Kochgas und Diesel von der ägyptischen Seite in den Gazastreifen einzufahren begannen.

0746 GMT – Israelische Armee setzt Verhaftungen im besetzten Westjordanland inmitten des Waffenstillstands im Gazastreifen fort

Die israelische Armee hat ihre militärischen Razzien und Verhaftungsaktionen im besetzten Westjordanland fortgesetzt, nachdem die humanitäre Pause im Gazastreifen am frühen Morgen begonnen hatte, um die Kämpfe in der belagerten Enklave vorübergehend zu unterbrechen.

Wie ein Anadolu-Reporter vor Ort berichtete, führte die israelische Armee in mehreren Städten des besetzten Westjordanlandes Razzien durch und nahm mehrere Palästinenser fest. Aus palästinensischen medizinischen Quellen erfuhr Anadolu, dass mindestens ein Palästinenser bei einer israelischen Razzia in der Altstadt von Nablus verletzt wurde.

Augenzeugen berichteten, die israelischen Streitkräfte hätten bei einer Razzia in Nablus auch zwei Palästinenser festgenommen. Die israelischen Streitkräfte verbrannten zwei palästinensische Autos, bevor sie sich aus der Stadt zurückzogen.

0708 GMT – UN-Expertin für Palästina weist „falsche Behauptungen“ über Australienreise zurück

Die UN-Sonderberichterstatterin für die besetzten palästinensischen Gebiete, die sich für ein Ende der Bombardierung des Gazastreifens einsetzt, sieht sich aufgrund ihres Mandats „ständigen Verleumdungen“ ausgesetzt.

„Wieder eine Spur von ungeheuerlich falschen Behauptungen gegen mich. Meine Reise nach Australien wurde von der UNO als Teil meines Mandats bezahlt“, schrieb Francesca Albanese auf X.

„Ständige Verleumdungen gegen mein Mandat mögen gut bezahlt sein, aber sie werden nicht funktionieren. Es verschwendet nur Zeit, die genutzt werden sollte, um die Gewalt in den besetzten palästinensischen Gebieten zu stoppen“, entgegnete Albanese, die nur wegen ihrer Arbeit in den besetzten palästinensischen Gebieten von Israel angefeindet wurde.

0649 GMT – Nach Beginn der Waffenruhe fahren Hilfsgütertransporter aus Ägypten in den Gazastreifen ein

Rund eineinhalb Stunden nach Beginn der Waffenruhe zwischen Israel und palästinensischen Hamas-Kämpfern sind Hilfsgütertransporter aus Ägypten in den Gazastreifen gefahren, wie Reuters-TV-Bilder zeigen.

Zwei der Lastwagen, die ägyptische Organisationen repräsentierten, trugen Banner mit der Aufschrift „Gemeinsam für die Menschlichkeit“. Auf einem anderen stand: „Für unsere Brüder in Gaza“.

0500 GMT – Waffenstillstand im Gazastreifen beginnt nach intensivem israelischem Bombardement, Gefangenenaustausch soll folgen

Eine viertägige Waffenruhe im israelischen Krieg gegen den Gazastreifen hat begonnen. Geiseln sollen im Austausch gegen Gefangene freigelassen werden, die erste große Pause in dem siebenwöchigen Konflikt, der Tausende von Menschenleben gefordert hat.

Nach langen Verhandlungen, Beratungen und Verzögerungen sollte die Pause um 7:00 Uhr morgens (0500 GMT) beginnen und die Waffen schweigen, die seit dem Angriff der Hamas auf israelische Städte in der Nähe des Gazastreifens am 7. Oktober gewütet haben.

Nach Angaben der katarischen Friedensvermittler soll auf den Beginn der Waffenruhe die Freilassung einer ersten Gruppe von 13 Geiseln, die im Gazastreifen festgehalten werden, sowie einer unbestimmten Anzahl palästinensischer Gefangener aus israelischen Gefängnissen folgen.

Für die mehr als zwei Millionen Palästinenser im Gazastreifen bedeutet das Abkommen eine Atempause von den unerbittlichen israelischen Bombardierungen, bei denen mehr als 14 500 Menschen getötet und unzählige weitere vertrieben wurden.

0016 GMT – Kubanischer Präsident demonstriert zur Unterstützung Palästinas

Der kubanische Präsident Miguel Diaz-Canel hat inmitten des israelischen Krieges gegen den belagerten Gazastreifen einen großen Protestmarsch zur Unterstützung der Palästinenser angeführt.

Die Demonstranten, die palästinensische Fahnen schwenkten, kritisierten die Vereinigten Staaten für ihre Unterstützung Israels, während sich der Zug unter der heißen karibischen Sonne entlang der Strandpromenade Malecon bewegte.

Das Innenministerium teilte auf Twitter mit, dass 100.000 Menschen an dem einstündigen Marsch teilnahmen, der von Jugendverbänden organisiert wurde.

Der kubanische Präsident Miguel Diaz-Canel zieht zusammen mit anderen kubanischen Staatsoberhäuptern während eines Marsches zur Unterstützung der Palästinenser in Gaza vor der US-Botschaft vorbei.

0049 GMT – Sonderflug bringt 103 aus dem Gazastreifen evakuierte Russen nach Hause

Ein Sonderflugzeug hat 103 aus dem Gazastreifen evakuierte russische Staatsangehörige nach Moskau zurückgebracht, teilte das russische Ministerium für Notfälle mit.

In einem Telegrammposting teilte das Ministerium mit, dass die Gruppe an Bord eines gecharterten Iljuschin-76-Flugzeugs nach Hause geflogen sei.

Demnach wurden in den vergangenen 24 Stunden 101 russische Staatsangehörige aus dem Gazastreifen nach Ägypten gebracht, womit sich die Gesamtzahl russischer Evakuierter auf mehr als 750 erhöht hat. Mehr als 650 waren nach Russland geflogen worden, darunter mehr als 300 Kinder.

2332 GMT – Türkisches Ambulanzflugzeug bringt 3 verwundete Kinder aus dem Gazastreifen nach Ankara

Ein türkisches Ambulanzflugzeug mit drei verwundeten Kindern aus dem Gazastreifen an Bord ist auf dem türkischen Flughafen Ankara Esenboga gelandet.

Das Flugzeug, das dem türkischen Gesundheitsministerium gehört, startete um 14 Uhr Ortszeit (1200 GMT) vom ägyptischen Flughafen Al Arish.

Der türkische Gesundheitsminister Fahrettin Koca begrüßte die Kinder und ihre Begleiter auf dem Flughafen. Er traf auch mit Gesundheitsbeamten im Flugzeug zusammen und kümmerte sich um die verletzten Kinder und half dabei, sie in Krankenwagen zu bringen.

2300 GMT – Ägypten sagt, dass täglich 130.000 Liter Diesel in den Gazastreifen geliefert werden sollen

Ägypten hat erklärt, dass mit Beginn der viertägigen Waffenruhe am Freitagmorgen täglich 130.000 Liter Diesel und vier Lastwagen mit Gas in den Gazastreifen geliefert werden sollen.

Diaa Rashwan, Leiter des ägyptischen Staatsinformationsdienstes (SIS), sagte in einer Erklärung am frühen Freitagmorgen, dass täglich 200 Lastwagen mit Hilfsgütern in den Gazastreifen gelangen würden.

2200 GMT – Israel bombardiert indonesisches Krankenhaus

Israelische Streitkräfte haben die Stromgeneratoren des indonesischen Krankenhauses im nördlichen Gazastreifen beschossen, teilte das Gesundheitsministerium in der blockierten Enklave mit.

„Das Krankenhaus ist schwerem Beschuss ausgesetzt, der auf Stromgeneratoren und große Teile der Gebäude abzielt“, sagte der Sprecher des Ministeriums, Ashraf al Qudra, in einer kurzen Erklärung. „Das Leben von 200 Patienten und medizinischem Personal ist durch den Angriff in Gefahr“, warnte er.

Der Angriff erfolgte Stunden vor Beginn einer humanitären Pause zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen, die am Freitag um 7 Uhr Ortszeit [0500 GMT] beginnen soll.

2100 GMT – Israelischer Angriff auf UN-geführte Schule fordert 30 Tote und 100 Verletzte

Bei einem israelischen Luftangriff auf eine von den Vereinten Nationen betriebene Schule im nördlichen Gazastreifen sind nach Angaben der palästinensischen Widerstandsgruppe Hamas mindestens 30 Menschen getötet und 100 weitere verwundet worden.

Ziel des Angriffs sei die von der UNRWA unterstützte Abu-Hussein-Schule im Flüchtlingslager Jabalia gewesen, teilte die Hamas in einer Erklärung mit.

Die israelische Armee hat sich zu dem Bericht noch nicht geäußert.

